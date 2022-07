DGAP-News: Deutsche Payment A1M SE: Vorstand zieht positive Bilanz für das erste Halbjahr 2022 (deutsch)

Deutsche Payment A1M SE: Vorstand zieht positive Bilanz für das erste Halbjahr 2022

01.07.2022

Die Deutsche Payment A1M SE blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr

zurück. Neben dem wie geplant abgeschlossenen Reverse IPO und der

Umfirmierung in die Deutsche Payment A1M SE lassen den Vorstand das

Umsatzwachstum und mit "PayThisWay powered by Deutsche Payment" der Launch

einer Lösung für Konto-zu-Konto-Zahlungen eine positive Bilanz für das erste

Halbjahr 2022 ziehen.

Berlin, 1. Juli 2022 - Nach einem außergewöhnlichen Geschäftsjahr 2021, an

dessen Ende die erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen mit der Doralis SE

über einen Reverse IPO standen, befindet sich Deutsche Payment A1M SE im

ersten Halbjahr 2022 auf Wachstumskurs - organisatorisch, angebots- sowie

umsatzseitig. Nach Beschluss über die Verschmelzung der Deutsche Payment A1M

AG auf die Doralis SE im Dezember 2021 erfolgte im April 2022 die

Umfirmierung der Doralis SE in die Deutsche Payment A1M SE. Trotz dieses

organisatorischen Umbruchs und weiterer struktureller Maßnahmen konnten

operative Ergebnisse erzielt werden.

Im Bereich Sales konnten verschiedene Meilensteine erreicht werden:

Hervorzuheben sind insbesondere die erfolgreich abgeschlossenen

Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Dienstleistern im Bereich

Gastronomie, wodurch einer Vielzahl von Gastronomie-Betrieben eine

Payment-Lösung zur Verfügung gestellt werden soll. "Dadurch eröffnet sich

nicht nur signifikantes Potential im Hinblick auf Transaktionsvolumina,

sondern damit manifestiert sich auch unsere starke Vernetzung im Bereich der

Gastronomie", erklärt CEO Alexander Herbst. Ebenfalls wurden weitere

Vereinbarungen mit Zahlungsdienstleistern geschlossen, wodurch das Netzwerk

unabhängiger Kooperationspartner erweitert werden konnte. "Schließlich

arbeitet die Deutsche Payment A1M SE mit einigen großen Kunden an der

Entwicklung und Umsetzung individueller Payment-Lösungen, was unser

Selbstverständnis als Berater der Merchants im Sinne einer

Payment-Orchestration widerspiegelt", führt Herbst weiter aus. Das

Sales-Team der Deutsche Payment A1M SE wurde zum Beginn des zweiten

Halbjahres um Marcus Schulze erweitert, der über langjährige Erfahrung

verfügt und den Vertrieb weiter voranbringen wird.

Zudem bietet Deutsche Payment mit "PayThisWay powered by Deutsche Payment"

seit Juni 2022 eine Lösung für Konto-zu-Konto-Zahlungen und Open Banking,

die schnelle, reibungslose, kosteneffiziente und sichere Direktzahlungen

zwischen Konten ermöglicht, an. Open Banking und Konto-zu-Konto-Zahlungen

weisen substantielle Wachstumsraten auf und werden zukünftig - insbesondere

in Europa - eine zentrale Rolle im Zahlungsmethodenmix einnehmen. Damit ist

"PayThisWay powered by Deutsche Payment" ein Meilenstein des Wachstumskurses

von Deutsche Payment - mit dem Ziel, ein führendes Unternehmen im

Geschäftsfeld bargeldloser Zahlungen im deutschen und europäischen Markt zu

werden. "Diesen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen, um in Zukunft

weitgehend alle Leistungen entlang der Wertschöpfungskette bargeldloser

Zahlungsvorgänge - beispielsweise durch die Beantragung einer Lizenz für die

Erbringung von Zahlungsdienstleistungen - abdecken und weitere Marktchancen

wie Buy Now Pay Later realisieren zu können", so Herbst.

Die vorläufigen Umsätze im ersten Halbjahr 2022 entsprechen zwei Drittel der

Umsätze des gesamten Vorjahres. CFO Dr. Tobias Hagemann ordnet dieses

Ergebnis wie folgt ein: "Damit ist ein Wachstumstrend zu erkennen, was

angesichts unserer noch im Aufbau befindlichen Strukturen und der

zurückliegenden Umstrukturierung ein gutes Signal ist. Nachdem das erste

Halbjahr 2022 sehr stark unter dem Einfluss des Reverse IPO stand, konnten

wir gleichwohl operativ den Grundstein für ein Umsatzwachstum legen, dessen

Realisierung klares Ziel für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2022

ist. Unser Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr von EUR 2,2 Mio. haben

wir weiterhin fest im Blick."

Neben den positiven Umsatz-, Produkt- und Serviceportfolioentwicklungen

konnte Deutsche Payment weiteres hochqualifiziertes und erfahrenes Personal

für die Bereiche Controlling, Legal, Tax & Accounting, Marketing, Investor

Relations, Sales sowie Operations & Risk gewinnen, um den Wachstumskurs

weiter erfolgreich zu beschreiten.

Insgesamt blickt der Vorstand damit auf ein ereignisreiches, aber

erfolgreiches erstes Halbjahr zurück und sieht eine gute Ausgangsbasis, um

mit der Deutsche Payment A1M SE in den kommenden Geschäftsjahren organisch

zu wachsen und dadurch zu einem führenden Player im deutschen und

europäischen Payment-Sektor aufzusteigen.

Kontakt: Dr. Erik Hermann (Investor Relations)

Telefon: +49 (0)30 652121346

E-Mail: ir@deutsche-payment.com

Über Deutsche Payment A1M SE

Erfolgreiche Unternehmen begeistern die Kund:innen nicht nur mit einem

attraktiven Angebot. Digitale Bezahllösungen, die sich positiv auf die

Customer Experience auswirken - online, mobil und am Point of Sale - sind

der Schlüssel zu erfolgreicher Kundenbindung. Unsere Mission ist es, die

Profitabilität von Unternehmen in der Online-Welt zu erhöhen und "Customer

Value" als entscheidenden Wettbewerbsvorteil für digitale Kauferlebnisse neu

zu definieren.

- Innovationstreiber für die Cashless Society -

Deutsche Payment ist ein innovationsgetriebener Solitär in der

Payment-Landschaft basierend auf einer einfachen Idee: höchste Conversion

Rate bei minimalen Risiken und Kosten. 2003 gestartet in der deutschen

Hauptstadt Berlin, verfolgen wir seit Beginn konsequent unser Ziel:

innovative Payment Lösungen für Top Tiers und mittelständische Unternehmen

zu schaffen, die einfach zu integrieren sind und sich fortwährend an die

sich ändernden Bedürfnisse der Käufer und Käuferinnen anpassen.

Gleichgeblieben ist über die Jahre nur eines: unsere Unabhängigkeit.

Mehr Informationen unter

www.deutsche-payment.com

°