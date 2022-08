DGAP-News: Deutsche EuroShop: Positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Deutsche EuroShop: Positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022

* Umsatzerlöse: 105,7 Mio. EUR (+0,7 %)

* NOI: 84,1 Mio. EUR (+17,1 %)

* Konzernergebnis: 46,2 Mio. EUR / 0,75 EUR je Aktie (+25,5 %)

* EPRA Earnings: 60,8 Mio. EUR / 0,98 EUR je Aktie (+12,0 %)

* FFO: 66,7 Mio. EUR / 1,08 EUR je Aktie (+22,8 %)

Hamburg, 11. August 2022 - Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop

(DES) hat heute die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022 veröffentlicht,

das für die Gesellschaft operativ gut und weiter stabil verlaufen ist. Die

Umsatzerlöse stiegen um 0,7 % von 104,9 Mio. EUR auf 105,7 Mio. EUR. Das

Nettobetriebsergebnis (NOI) lag mit 84,1 Mio. EUR um 17,1 % über dem

Vorjahresniveau und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte

sich auf 76,0 Mio. EUR. Der wesentliche Grund für diese operative Verbesserung

waren nachlassende Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die 2021

besonders stark zu Buche schlugen.

Shoppingcenter mit deutlich steigenden Frequenzen und Umsätzen

Die Kundenfrequenzen waren in den ersten sechs Monaten 2022 erwartungsgemäß

deutlich besser (+72 %) als im Vorjahreshalbjahr, das lange Lockdownphasen

zu verzeichnen hatte. Im Vergleich mit dem von der Pandemie unbeeinflussten

ersten Halbjahr 2019 lagen die Besucherzahlen aber immer noch deutlich

niedriger (-24 %). Die Umsätze der Mieter in den Shoppingcentern lagen von

Januar bis Mai 2022 ebenfalls, wenn auch geringfügiger, unter dem Niveau von

2019 (-11 %). Für die Collection Ratio, das Verhältnis von Zahlungseingängen

zu Miet- und Nebenkostenforderungen gegenüber den Mietern, wurde mit 98 %

nahezu das gewohnte Normalniveau für vereinbarte Zahlungseingänge erreicht.

Das Ergebnis vor Steuern und Bewertung (EBT ohne Bewertung) stieg in der

ersten Jahreshälfte um 16,1 % auf 64,7 Mio. EUR. Das Konzernergebnis erhöhte

sich ebenfalls deutlich um 25,5 % auf 46,2 Mio. EUR und auch die EPRA Earnings

stiegen um 12,0 % auf 60,8 Mio. EUR. Die um Bewertungs- und Sondereffekte

bereinigten Funds from Operations (FFO) lagen 12,4 Mio. EUR über dem

Vorjahreshalbjahr bei nun 66,7 Mio. EUR (+22,8 %). Dies entspricht einem FFO

je Aktie von 1,08 EUR.

Liquidität weiter verbessert, Finanzierungen für 2022 erfolgreich

abgeschlossen

"Unsere Bilanzkennzahlen sind weiterhin gut - auch nach mehr als zwei Jahren

Pandemie. Die Eigenkapitalquote liegt bei stabilen 56,3 % und der Loan to

Value (LTV) bei niedrigen 29,0 %. Unsere Konzernliquidität belief sich zum

Bilanzstichtag auf 377,8 Mio. EUR", äußert sich Olaf Borkers, Vorstand der

Deutsche EuroShop, zufrieden. "Diese Zahlen zeigen, dass unser operatives

Geschäft die Pandemie nun allmählich hinter sich lässt und gut für die

Zukunft aufgestellt ist. Gleiches gilt für die Finanzierung des

Unternehmens: Wir haben alle für das Jahr 2022 anstehenden

Anschlussfinanzierungen bereits abgeschlossen und werden damit den

jährlichen Zinsaufwand um weitere ca. 0,5 Mio. EUR reduzieren können. 2022

wird unser Zinsaufwand durch diese Anschlussfinanzierungen und denen aus

2021 um etwa 3,2 Mio. EUR niedriger ausfallen. Für die einzige im Jahr 2023

anstehende Anschlussfinanzierung in Höhe von 209 Mio. EUR für das

Main-Taunus-Zentrum hat sich die Gesellschaft bereits mit einem

Bankenkonsortium auf vertragliche Rahmenbedingungen geeinigt. Bis September

2025 stehen dann keine weiteren Anschlussfinanzierungen mehr an."

Dividendenvorschlag und Prognosebestätigung

Der am 30. August 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung haben

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop die Ausschüttung einer

Dividende von knapp 61,8 Mio. EUR bzw. 1,00 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr

2021 vorgeschlagen. Auf Basis der ersten sechs Monate 2022 bestätigt der

Vorstand die Gesamtjahresprognose und erwartet FFO in einer Bandbreite von

1,95 EUR bis 2,05 EUR je Aktie.

Vollständige Quartalsmitteilung

Die vollständige Quartalsmitteilung ist als PDF-Datei und als ePaper im

Internet abrufbar unter www.deutsche-euroshop.de/ir

Internet-Übertragung der Telefonkonferenz

Die Deutsche EuroShop überträgt am Freitag, den 12. August 2022 um 10:00 Uhr

ihre englischsprachige Telefonkonferenz live als Webcast im Internet unter

www.deutsche-euroshop.de/ir

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die

ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das

SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland,

Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.

a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden

und die Galeria Baltycka in Danzig.

Wesentliche Konzernkennzahlen

in Mio. EUR 01.01.-30.- 01.01.-30.- +/-

06.2022 06.2021

Umsatzerlöse 105,7 104,9 0,7

%

Nettobetriebsergebnis (NOI) 84,1 71,9 17,1

%

EBIT 76,0 70,5 7,8

%

EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 64,7 55,7 16,1

%

EPRA2 Earnings 60,8 54,3 12,0

%

FFO 66,7 54,3 22,8

%

Konzernergebnis 46,2 36,8 25,5

%

in EUR 01.01.-30.- 01.01.-30.- +/-

06.2022 06.2021

EPRA2 Earnings je Aktie 0,98 0,88 11,4

%

FFO je Aktie 1,08 0,88 22,7

%

Ergebnis je Aktie 0,75 0,60 25,0

%

Gewichtete Anzahl der ausgegebenen 61.783.594 61.783.594 0 %

Stückaktien

in Mio. EUR 30.06.2022 31.12.2021 +/-

Eigenkapital3 2.432,6 2.377,8 2,3

%

Verbindlichkeiten 1.888,6 1.901,0 -0,7

%

Bilanzsumme 4.321,2 4.278,8 1,0

%

EPRA2 NTA 2.427,1 2.374,4 2,2

%

EPRA2 NTA je Aktie in EUR 39,29 38,43 2,2

%

Eigenkapitalquote in %3 56,3 55,6

LTV-Verhältnis in %4 29,0 30,5

LTV-Verhältnis (quotal) in %4 31,7 33,3

Liquide Mittel 377,8 328,8 14,9

%

1 inklusive des Anteils der auf die

at-equity bilanzierten

Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten

Unternehmen entfällt 2 European Public Real

Estate Association 3 inklusive Fremdanteile

am Eigenkapital 4 Loan to Value (LTV):

Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten

(Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquide

Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten

(Investment Properties und nach at-equity

bilanzierte Finanzanlagen). Der LTV (quotal)

wird dabei auf Basis des Konzernanteils an

den Tochterund Gemeinschaftsunternehmen

ermittelt.

