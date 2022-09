DGAP-News: DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH ehemals Deutsche Lichtmiete AG) informiert (deutsch)

DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH ehemals Deutsche Lichtmiete AG) informiert

München, 15. September 2022

Gemeinsames Informationsschreiben der DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH und der

Insolvenzverwaltung: Infoschreiben #1

An alle Gläubiger der Deutsche Lichtmiete Gruppe

* An alle Anleihegläubiger

* An alle Direktinvestoren

* An alle übrigen Gläubiger

Oldenburg, im September 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass die Fortführung des

operativen Geschäfts der Deutsche-Lichtmiete-Gruppe grundsätzlich gesichert

werden konnte.

Mit Wirkung zum 1. September 2022 wurde ein Kaufvertrag zwischen dem

Insolvenzverwalter der operativ tätigen Gesellschaften, Herrn Rüdiger Weiß,

und der DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH geschlossen, weshalb der operative

Betrieb nach der insolvenzbedingten Unterbrechung nunmehr wieder voll

aufgenommen werden kann.

Die DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH ist eine Gesellschaft der One Square

Gruppe. Die One Square Advisors GmbH ist eine unabhängige, inhabergeführte

Beratungsgesellschaft mit Sitz in München sowie Büros in Frankfurt,

Düsseldorf und London. Sie gehört zu den führenden Adressen in Deutschland

für Finanzrestrukturierungen, Distressed M&A und Treuhandlösungen.

Gerne möchten wir Sie gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung über die

wesentlichen Entwicklungen bei der Deutschen Lichtmiete informieren.

Struktur und Logik der Auffanglösung

Als sich abzeichnete, dass der M&A-Prozess zu keinem zufriedenstellenden

Ergebnis führen würde, haben wir auf Wunsch der Gläubigerausschüsse der

Deutsche Lichtmiete Gruppe eine Auffanglösung entwickelt. Die

Gläubigerausschüsse der am Verkauf beteiligten Gesellschaften hatten dieser

Lösung einstimmig (mit meiner Enthaltung) zugestimmt und wir haben zum 1.

September die operative Führung des Unternehmens übernommen.

Vermögenswerte der Direkt-Investitionsgesellschaften wurden nicht verkauft.

Die Direkt- Investitionsgesellschaften waren nicht Partei des Kaufvertrages

und die Gläubigerausschüsse dieser Gesellschaften mussten dem Verkauf daher

auch nicht zustimmen. Auch Vermögenswerte der Direktinvestoren, also

insbesondere deren Leuchten, wurden nicht verkauft.

Die Auffanglösung ist eine Lösung für alle Gläubiger, nicht nur für die

Anleihegläubiger, wie häufig kolportiert wird. Der über die Fortführung des

Geschäfts geschaffene Unternehmenswert wird in Form einer Anleihe in Höhe

von EUR 45 Mio. vollständig allen Gläubigern zugutekommen. Dazu gibt es

einen sogenannten Besserungsschein in Höhe von bis zu EUR 130 Millionen.

Insgesamt ergibt sich damit ein potenzieller Zufluss für die

Insolvenzgläubiger in Höhe von EUR 175 Millionen. Der Kaufpreis fließt dabei

zunächst in jährlichen Teilzahlungen in Abhängigkeit vom Geschäftserfolg der

neuen Gesellschaft. Mit dem Verkauf der neuen Gesellschaft und der Auskehr

des damit erzielten Erlöses an die Insolvenzmassen ist nicht vor 2026 zu

rechnen. Wann die Insolvenzverfahren zum Abschluss kommen und eine

Quotenzahlung an die Gläubiger erfolgt, kann heute noch nicht prognostiziert

werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass bei Verfahren dieser Komplexität

nicht mit einem zeitnahen Abschluss zu rechnen ist. Um die Wartezeit zu

verkürzen, arbeiten die Beteiligten an der Weitergabe der Anleihe mit

Besserungsschein an die Gläubiger. Nach erfolgter Weitergabe könnten die

Gläubiger sodann über die Anleihe verfügen und diese nach eigenem Ermessen

am Kapitalmarkt handeln.

Das Konzept der Auffanglösung fußt dabei auf drei Säulen. Zum einen die

Fortführung der bisherigen Mietverträge, die einen sicheren Umsatz

gewährleistet. Allerdings wird die DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH nur die

für sie profitablen Verträge unverändert fortführen. Bei den anderen

Verträgen wird sich die Erwerberin um eine Anpassung bemühen oder das

Vertragsverhältnis nicht fortführen. Dieser Prozess findet aktuell statt und

wird bis zum 31. Oktober d.J. abgeschlossen sein.

Die Übernehmerin verfügt nach dem Kauf über einen hohen Lagerbestand. Alle

Gläubiger wie auch alle Marktexperten sind sich einig, dass der Wert dieses

Lagerbestands am besten durch eine Nutzung beim Kunden realisiert werden

kann. Bisher hat die Deutsche Lichtmiete ausschließlich Leuchten vermietet

und die zum Teil horrenden Installationskosten von bis zu 50% des

Projektvolumens vorfinanziert. Die Deutsche Lichtmiete hat also "Bank

gespielt" für ihre Kunden. Dies werden wir ändern, das Geschäftsmodell

anpassen und den Kunden auch andere Optionen wie Kauf, Leasing, Finanzierung

und Service anbieten. Es ist geplant, das neue Geschäftsmodell erstmals auf

der wichtigsten Messe der Branche, der "light & building", vorzustellen.

Zu guter Letzt hilft uns der Markt. Das Zusammenwirken von steigenden

Energiekosten und der aktuellen Gesetzgebung, wie das Verbot von

Leuchtstoffröhren und das Klimaschutzgesetz zur CO2-Reduktion, macht das

Geschäftsmodell "Light as a Service" attraktiver denn je. Die DLM Deutsche

Leuchtmittel GmbH startet daher gut aufgestellt mit Rückenwind in die

Zukunft.

Position der Gläubigergruppen

Aus gegebenem Anlass möchten wir auf die Position der wesentlichen

Gläubigergruppen

"Anleihegläubiger" und "Direktinvestoren" eingehen. Seit dem 1. September

versucht die Light Now GmbH & Co KG hier mit Fehlinformationen gezielt

Unruhe zu verbreiten, insbesondere bei den Direktinvestoren. Tatsächlich

stellt sich die Situation wie folgt dar:

Anleihegläubiger

Die in den Anleiheprospekten der Deutschen Lichtmiete versprochene

Besicherung der Anleihegläubiger wurde nach den bisherigen Erkenntnissen

nicht rechtswirksam umgesetzt. Jedenfalls kommt das von der

Insolvenzverwaltung eingeholte Rechtsgutachten der Kanzlei GÖRG zu diesem

Ergebnis. Sollte sich diese Rechtsposition erhärten, dann wären die

Anleihegläubiger wie auch die Direktinvestoren mit ihren Forderungen ganz

"normale" ungesicherte Insolvenzgläubiger und würden über die

Quotenzahlungen an den Erlösen aus dem Verkauf teilhaben. Voraussetzung ist

dabei auch eine Überkreuzanmeldung bei den weiteren insolventen

Gesellschaften aus deliktischer Haftung. Jedenfalls gibt es aus dem Verkauf

keine Bevorzugung der Anleihegläubiger.

Direktinvestoren

Bei den Direktinvestoren stellt sich die Lage etwas anders dar, da es

verschiedene Gruppen von Direktinvestoren gibt. Grundsätzlich lassen sich

hier zwei Gruppen unterscheiden:

* Direktinvestoren, die Eigentum an einer Leuchte erworben haben, da die

Leuchte tatsächlich produziert wurde und ein entsprechendes

Eigentumszertifikat vorliegt.

* Direktinvestoren, die kein Eigentum an einer Leuchte erworben haben, da

die an sie verkaufte Leuchte tatsächlich nie produziert wurde oder da

kein Eigentumszertifikat vorliegt. Die Insolvenzverwaltung hat einen

Fehlbestand von ca. 270.000 Leuchten festgestellt.

Jedem Direktinvestor, der Eigentum erworben hat, wird die DLM Deutsche

Leuchtmittel GmbH ein Angebot für seine Leuchte unterbreiten. Aufgrund der

Eigentümerstellung ist dies nur in individueller zweiseitiger Vereinbarung

möglich. Dazu werden wir je nach Vertragssituation ein sog. "Chinese Menu"

entwickeln und folgende Optionen anbieten:

* Die DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH erwirbt die Leuchte vom

Direktinvestor.

* Der Direktinvestor wird an den mit seiner Leuchte erwirtschafteten

Mieterlösen beteiligt.

* Der Direktinvestor erhält seine oder eine gleichwertige Leuchte zurück.

Allerdings steht realistischer Weise nicht zu erwarten, dass die betroffenen

Direktinvestoren 100% Ihres eingesetzten Kapitals zurückerhalten. Dies

konnte das bisherige Geschäftsmodell der Deutschen Lichtmiete nicht

erwirtschaften und wird auch in der Auffanglösung nicht vollständig

darzustellen sein.

Mit dem Schaden, d.h. der Differenzforderung aus Investition und

Rückflüssen, würden die Direktinvestoren wie die Anleihegläubiger über die

Quotenzahlungen an den Erlösen aus dem Verkauf teilhaben. Möglich ist dabei

auch bei Direktinvestoren eine Überkreuzanmeldung bei den weiteren

insolventen Gesellschaften aus deliktischer Haftung.

Die Teilhabe an den Erlösen aus dem Verkauf über die Insolvenzquote ist

dabei besonders wichtig für diejenigen Direktinvestoren, die nicht wirksam

Eigentum an allen oder einzelnen Leuchten erworben haben. Von der

Quotenausschüttung profitieren alle ungesicherten Gläubiger in gleichem Maße

ohne Bevorzugung einzelner Gläubigergruppen.

Im Ergebnis sitzen also Anleihegläubiger und Direktinvestoren im selben Boot

und teilen das Interesse am Erfolg der Auffanglösung.

Dabei können die Direktinvestoren selbst einen wesentlichen Beitrag zum

Erfolg der Auffanglösung leisten, indem sie eine Einigung bezüglich ihrer

Leuchten mit der DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH herbeiführen. In diesem Fall

profitieren die Direktinvestoren sogar doppelt: Zunächst wird das Eigentum

an ihren Leuchten durch die Weitervermietung über die DLM Deutsche

Leuchtmittel GmbH bestmöglich verwertet und trägt damit wesentlich zum

Erfolg der Auffanglösung bei. Von diesem Erfolg profitieren die

Direktinvestoren dann ein zweites Mal über die Quotenauskehr in den

Insolvenz- verfahren.

Alternativangebot von light now

===============================

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass ein Direktinvestor lediglich einen

Anspruch auf Herausgabe seiner Leuchte hat. Ein Anspruch auf Nennung des

Mieters besteht hingegen nicht. In der Konsequenz bedeutet dies für die

Direktinvestoren, dass die Leuchten beim Endkunden abzubauen und von der DLM

Deutsche Leuchtmittel GmbH herauszugeben wären, sofern keine Einigung mit

dem Direktinvestor herbeigeführt werden kann. Zwar könnten die

Direktinvestoren die Leuchten nach der Herausgabe an die light now oder

einen sonstigen Dritten verkaufen. Der Käufer müsste es dann jedoch

schaffen, diese gebrauchten und teilweise mehrere Jahre alten Leuchten an

einen noch zu akquirierenden Neukunden zu vermieten. Für die Neuinstallation

bei diesem fiktiven Kunden würden dann wiederum erheblich

Installationskosten anfallen. Insgesamt scheinen dieses Konzept und die

"in Aussicht" gestellte Vollbefriedigung kaum plausibel.

Ergänzend dürfen wir zum sog. "Angebot" der light now wie folgt ausführen:

Der Aktionismus von light now schreckt die DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH

wenig. Zum einen muss jeder Direktanleger selbst entscheiden, ob er

Vertrauen zu den dort handelnden Personen hat. Vertrauen zu Herrn Dr.

Sieger, der wiederholt öffentlich kundgetan hat, dass er in seiner Funktion

als Vorstand und Geschäftsführer die Inventurergebnisse überprüft und dabei

festgestellt habe, dass alle Leuchten vorhanden seien, obwohl dies durch die

vorliegenden Erkenntnisse und Fakten eindeutig widerlegt ist. Und Vertrauen

zu Herrn Hahn, welcher verantwortlich ist für das Fehlen von mehr als 60 %

der an die Gläubiger vermarkteten Leuchten und der jetzt als Berater der

light now agiert.

Daneben ist festzustellen, dass light now nicht lieferfähig sein dürfte.

Kein Personal, keine Struktur, kein Lagerbestand. Die DLM Deutsche

Leuchtmittel GmbH wird jedenfalls nicht zustimmen, dass light now die

Leuchten bei den Kunden bewirtschaftet. Jeder Endkunde, der sich für light

now entscheidet, steht spätestens mit der Erklärung des Nichteintritts zum

Mietvertrag durch den Insolvenzverwalter zum 31. Oktober 2022 ohne

Lichtanlage da. Das Risiko, sich in die Abhängigkeit von light now zu

begeben, wird daher wohl kein Endkunde eingehen.

Auskunft zu den vorhandenen Leuchten

====================================

In den letzten Monaten hat die Insolvenzverwaltung unter Zuhilfenahme

sämtlicher zur Verfügung stehender Mittel und Personen, teilweise in

händischer Kleinstarbeit, eine sog. Masterliste erstellt. In dieser sind die

ca. 136.000 tatsächlich produzierten Leuchten sowie die ca. 25.000 nur

teilweise fertiggestellten Leuchten mit Seriennummern enthalten.

Die DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH hat nunmehr die Verpflichtung zur

Auskunftserteilung sowie zur Herausgabe der Leuchten bei Ausbleiben einer

Einigung gegenüber den Direktinvestoren von der Insolvenzverwaltung

übernommen.

Die Insolvenzverwaltung hat daher der DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH die

Masterliste zur Verfügung gestellt, damit diese den Direktinvestoren

entsprechende Auskünfte zur Existenz oder Nichtexistenz ihrer Leuchten geben

kann. Die Masterliste dient damit als Grundlage für die weiteren

Verhandlungen der Direktinvestoren mit der DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH.

Die Direktinvestoren können sich daher bezüglich ihrer Leuchten direkt an

die DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH wenden.

Zu guter Letzt darf ich Ihnen noch zum Status der Geschäfte nach einer Woche

berichten:

* Wir haben alle Mitarbeiter übernommen und wir haben keinen einzigen

Abgang zu verzeichnen. Alle Mitarbeiter sind aus Überzeugung bei uns

geblieben, obwohl keiner ein Problem gehabt hätte, eine andere

Beschäftigung zu finden.

* Wir sehen eine hohe Motivation bei allen Mitarbeitern und eine große

Freude über den Neuanfang unter neuem Dach.

* Wir haben eine neue Organisation sowie eine neue Führungsstruktur

etabliert.

* Wir erhalten ausschließlich positives Feedback von Kunden, Lieferanten

und Partnern.

* Wir haben schon heute eine Pipeline für signifikantes Neugeschäft

identifiziert und priorisiert.

Kurzum, wir haben Rückenwind und kommen gut voran. Deshalb bitten wir Sie

alle, Anleihegläubiger sowie Direktinvestoren, um Ihre Mithilfe und Ihr

Vertrauen in das neu aufgesetzte Geschäft, um so gemeinsam die Rückflüsse an

die Insolvenzmassen und damit an die Gläubiger zu maximieren.

Weitere Informationen und Unterlagen zu den Insolvenzverfahren finden Sie

unter folgendem Link:

https://dlm.insolvenz-solution.de/

Wenn Sie weitere Fragen haben, dann erreichen Sie uns per Mail unter

info@deutsche-lichtmiete.de.

Mit herzlichen Grüßen

Frank Günther Rüdiger Weiß

Geschäftsführer Insolvenzverwalter

Deutsche Leuchtmittel GmbH

Geschäftsanschrift:

Deutsche Leuchtmittel

GmbH Theodor-Heuss-Str. 14

D-26209 Sandkrug

info@deutsche-lichtmiete.de

