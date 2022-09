Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

DIC Asset AG schafft Einkaufserlebnis mit Wohlfühl-Faktor: das Einkaufszentrum "TO HUUS" in Mönchengladbach-Rheydt

DIC Asset AG schafft Einkaufserlebnis mit Wohlfühl-Faktor: das

Einkaufszentrum "TO HUUS" in Mönchengladbach-Rheydt

22.09.2022 / 10:00 CET/CEST

* Mittlerer zweistelliger Millionenbetrag in Modernisierung investiert

* Kreative Modernisierung und Repositionierung

* Kunden haben über den Namen "TO HUUS" entschieden

* Langfristiger Mietvertrag mit Lebensmittel-Ankermieter

Frankfurt am Main, 22. September 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:

DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten

Immobilienunternehmen hat am heutigen Tag die umfassenden

Modernisierungsarbeiten am Handelsobjekt "TO HUUS" in der Stresemannstraße

im Zentrum von Mönchengladbach-Rheydt abgeschlossen. Die vormals als

"Rheydt-Galerie" bekannte Immobilie im DIC-Eigenbestand mit einer

Gesamtfläche von rund 10.300 qm bietet nach der Modernisierung ein

zeitgemäßes Einkaufserlebnis mit Fokus auf den Wohlfühl-Faktor.

"Über den Wert und die Akzeptanz einer Handelsimmobilie bei Kunden und

Mietern entscheidet mehr denn je auch die Kreativität bei der Modernisierung

und der Positionierung. Mit dem Einkaufszentrum ,TO HUUS' haben wir gezeigt,

dass wir genau das verstehen und können. Wir schaffen hier Mehrwert für die

Menschen vor Ort. Sie haben eine Heimat für ihren Einkauf. Wir schaffen

Mehrwert für unsere Mieter. Und wir zeigen, dass wir mit der Entwicklung

unseres Portfolios immer auch einen Mehrwert für Investoren und Aktionären

schaffen", kommentiert Christian Fritzsche, Geschäftsführer der DIC Onsite

GmbH, einer Tochtergesellschaft der DIC.

Die Bürger der Region haben verschiedene Namen für das Einkaufszentrum

vorgeschlagen und darüber abgestimmt. Insgesamt gab es über 600

Einsendungen. Der Name "TO HUUS" (was für "Zuhause" steht) zeigt, wie das

Objekt von den Menschen vor Ort angenommen wird. Begleitet wurde die

Repositionierung des Objekts durch eine crossmediale Marketingkampagne mit

Aktionen vor Ort, Social Media und lokaler Radiowerbung.

Insgesamt wurde in der Modernisierungsphase seit 2020 ein Betrag im

mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich investiert. Die

Modernisierung umfasste neben dem Geschäftszentrum auch das angegliederte

Parkhaus mit seinen 187 Stellplätzen. Zahlreiche bauliche Maßnahmen im

Innenbereich, im Parkhaus sowie an der Außenfassade wurden durch ein neues

Beleuchtungskonzept, ein transparentes Wegeleitsystem und energetische

Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Gebäudetechnik ergänzt. Mit Anbringung

der Fassadenwerbung wurde diese Phase heute erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt liegt der Schwerpunkt des Objekts auf dem Segment Nahversorgung.

Im Erdgeschoss hat der Ankermieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel einen

langfristigen Vertrag über 1.200 qm abgeschlossen und bereits am 18. August

dieses Jahres seine Filiale eröffnet. Die heutigen Bestandsmieter im

Erdgeschosse und im Untergeschoss des Centers werden weiterhin dort zu

finden sein. Die insbesondere von Arztpraxen genutzte dritte Etage des

Zentrums bleibt in der vertrauten Weise erhalten. Für die erste und zweite

Etage sind die Gespräche mit potenziellen Mietern bereits in einem

fortgeschrittenen Stadium.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für

Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt

und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die

überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen

wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir

357 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent

vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen

Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus

langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer

Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle

Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

°