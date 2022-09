DGAP-News: Comet verdoppelt Produktionskapazität in Malaysia (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Comet":

Comet wird ihre Produktionsfläche in Penang, Malaysia, um rund 2800

Quadratmeter und etwa 200 Mitarbeitende erhöhen. Die Ankündigung erfolgte

anlässlich der offiziellen Einweihung der Erstinvestition in Penang, die in

Anwesenheit von 250 hochrangigen Gästen am bestehenden Standort in Taman

Perindustrian Batu Kawan, Penang, gefeiert wurde.

"Der weitere Ausbau unserer Präsenz in Asien ist für Comet von

entscheidender Bedeutung, da mehrere unserer OEM-Kunden über bedeutende

Produktionsstätten in Asien verfügen", so Stephan Haferl, CEO der Comet

Group. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und die Chancen in

dieser schnell wachsenden Region zu nutzen, wird Comet ihre Fläche am

heutigen Standort in Penang um rund 2800 Quadratmeter erweitern, um

kritische Hochfrequenzkomponenten zu produzieren. Trotz der aktuellen

globalen Unsicherheiten sind die langfristigen Wachstumstreiber für die

Nachfrage nach Halbleitern und Elektronik intakt.

Die Erweiterung wird als Fertigungs- und Servicezentrum für

Hochfrequenzkomponenten dienen, einem Schlüsselprodukt, das zur Steuerung

von Plasmaprozessen bei der Herstellung von Mikrochips verwendet wird. "Wir

freuen uns, über die guten Erfahrungen, die wir in Penang gemacht haben",

sagte Chai Huat Yeoh, General Manager von Comet Malaysia, "und planen in den

nächsten drei Jahren weitere rund 200 Arbeitsplätze zu schaffen."

"Ein besonderer Dank gilt der Regierung von Penang, dem Comet-Team bei der

Malaysian Investment Development Authority MIDA, Invest Penang und all

unseren anderen lokalen Partnern für ihre Unterstützung", so Chai Huat Yeoh

weiter.

Nach der Fertigstellung wird Comet eine Gesamtfläche von rund 5'600

Quadratmetern zur Verfügung stehen und etwa 500 Mitarbeitende beschäftigen,

um der Nachfrage der Kunden aus der Halbleiterindustrie nachzukommen.

