DGAP-News: Cardea Europe AG: Cardea Group erwirbt Trinkler & Partners und setzt Wachstumskurs weiter fort (deutsch)

Cardea Europe AG: Cardea Group erwirbt Trinkler & Partners und setzt Wachstumskurs weiter fort

^

DGAP-News: Cardea Europe AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Sonstiges

Cardea Europe AG: Cardea Group erwirbt Trinkler & Partners und setzt

Wachstumskurs weiter fort

05.09.2022 / 09:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

Cardea Group erwirbt Trinkler & Partners und setzt Wachstumskurs weiter fort

* Thomas Trinkler wird Country Head und CEO of Switzerland für die

Umsetzung der weiteren Expansionsstrategie

* AuM steigen um rund 250 Mio. US-Dollar

05. September 2022 - Frankfurt. Die Cardea Capital Group wächst weiter

deutlich und verstärkt sich personell in den wichtigen Wachstumsregionen.

Cardea Europe AG hat über ihre Tochtergesellschaft, Cardea Finance GmbH, 100

Prozent von Trinkler & Partners übernommen. Trinkler & Partners ist ein in

Zürich ansässiges Vermögensverwaltungs- und

-beratungsunternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Anlagelösungen,

strategische und taktische Vermögensallokation, M&A-Beratung und

Family-Office-Dienstleistungen für Ultra-High Net Worth Individuals

fokussiert. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Thomas Trinkler, Direktor von Trinkler & Partners ("TP"), wird im

Unternehmen in einer erweiterten Funktion innerhalb der Cardea-Gruppe tätig

bleiben und übernimmt die Position des Country Head und CEO für die Schweiz.

Das hieraus bestehende Netzwerk ist die Basis für weiteres dynamisches

Wachstum in der Schweiz und Europa. Bevor er TP gründete, sammelte Thomas

Trinkler umfangreiche Führungserfahrung bei der BSI AG, der UBS-Gruppe,

Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. sowie der Swiss Bank Cooperation.

Jordan Waring, Chairman und Group CEO von Cardea Corporate Holdings, Inc.:

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Thomas Trinkler und seinem

Team sowie über die Aufnahme von Trinkler & Partners in die Cardea Capital

Group. Wir sind fest davon überzeugt, dass Cardea eine wertvolle und

differenzierte Vermögensverwaltungslösung für Anleger in der Schweiz ist und

die Aufnahme von Trinkler & Partners es uns ermöglicht, unsere ehrgeizigen

Wachstumspläne für die Region voranzutreiben".

Cardea plant, ihre Präsenz in der Schweiz durch eine Kombination aus

strategischen Akquisitionen von kleinen bis mittelgroßen

Vermögensverwaltungsfirmen und der Einstellung von einzelnen

Vermögensberatern und deren Teams auszubauen.

Thomas Trinkler, Direktor von Trinkler and Partners: "Ich freue mich sehr,

dass wir zusammen mit Cardea zuversichtlich in die Zukunft blicken können.

Gemeinsam sind wir die idealen Partner, um die Zukunft in einem sich ständig

verändernden Marktumfeld erfolgreich zu gestalten. Die sich daraus

ergebenden Synergien stärken nicht nur unsere Gruppe, sondern werden vor

allem unseren Kunden zugutekommen."

Über Cardea

Cardea ist eine weltweit tätige Vermögensverwaltungs- und

Vermögensberatungsgesellschaft mit Niederlassungen in Atlanta, London,

Zürich, Mailand und Frankfurt und Assets under Management von 4,5 Mrd.

US-Dollar. Über ihre Tochtergesellschaften Cardea Capital Group, Cardea

Capital Advisors, beide bei der SEC registrierte Anlageberater, sowie Cardea

Europe bietet Cardea Asset Management institutionelle Beratung und

schlüsselfertige Vermögensverwaltungslösungen für Finanzberater, unabhängige

Asset Manager, Family Offices und Privatanleger an.

Pressekontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Ralf Droz

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: rdroz@edicto.de

Disclaimer

Safe Harbor Statement.

No action has been taken that would permit an offering of the securities or

possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where

action for that purpose is required. Persons into whose possession this

announcement comes are required to inform themselves about and to observe

any such restrictions.

If any statements in this document contain forward-looking statements, such

statements do not represent facts and are characterized by the words 'will',

'expect', 'believe', 'estimate', 'intend', 'aim', 'assume' or similar

expressions. Such statements express the intentions, opinions or current

expectations and assumptions of DESIAG and/or CARDEA EUROPE AG and the

persons acting together with DESIAG and/or CARDEA EUROPE AG. Such

forward-looking statements are based on current plans, estimates and

forecasts which DESIAG and/or CARDEA EUROPE AG and the persons acting

together with DESIAG and / or CARDEA EUROPE AG have made to the best of

their knowledge, but which do not claim to be correct in the future.

Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that are

difficult to predict and usually cannot be influenced by DESIAG and / or

CARDEA EUROPE AG or the persons acting together with DESIAG and / or CARDEA

EUROPE AG. It should be kept in mind that the actual events or consequences

may differ materially from those contained in or expressed by such

forward-looking statements.

The information contained in this announcement is for background purposes

only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed

for any purpose on the information contained in this announcement or its

accuracy or completeness. The information in this announcement is subject to

change.

---------------------------------------------------------------------------

05.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cardea Europe AG

Lurgiallee 14

60439 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: 069 - 870 08 79 296

E-Mail: investor-relations@cardea-europe.de

Internet: www.cardea-europe.de

ISIN: DE000A3H2ZP5

WKN: A3H2ZP

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1435101

Notierung vorgesehen. / Designated to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1435101 05.09.2022 CET/CEST

°