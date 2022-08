DGAP-News: CPI PROPERTY GROUP: Veröffentlichung des Ergebnisses (deutsch)

CPI PROPERTY GROUP: Veröffentlichung des Ergebnisses

CPI PROPERTY GROUP: Veröffentlichung des Ergebnisses

16.08.2022 / 18:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NOTE:

HOLDERS OF SECURITIES IN S IMMO AG WHOSE SEAT, PLACE OF RESIDENCE OR

HABITUAL ABODE IS OUTSIDE THE REPUBLIC OF AUSTRIA SHOULD NOTE THE

INFORMATION SET FORTH IN SECTION 7.4 OF THE OFFER.

HINWEIS:

BETEILIGUNGSPAPIERINHABER DER S IMMO AG, DIE IHREN SITZ, WOHNSITZ ODER

GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT AUSSERHALB DER REPUBLIK ÖSTERREICH HABEN, WERDEN

AUSDRÜCKLICH AUF DIE INFORMATIONEN IN PUNKT 7.4 DER ANGEBOTSUNTERLAGE

HINGEWIESEN.

PFLICHTANGEBOT

gemäß §§ 22 ff Übernahmegesetz

der CPI PROPERTY GROUP S.A.

40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

an die Aktionäre der

S IMMO AG

Friedrichstraße 10, 1010 Wien, Österreich

ISIN AT0000652250

Annahmefrist: 15. Juli 2022 bis 12. August 2022

VERÖFFENTLICHUNG DES ERGEBNISSES

Veröffentlichung des Ergebnisses

gemäß § 19 Abs 2 Übernahmegesetz ("ÜbG")

des Pflichtangebots gemäß §§ 22 ff ÜbG

zum Erwerb von Beteiligungspapieren der S IMMO AG

(ISIN AT0000652250)

(das "Angebot")

CPI PROPERTY GROUP S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg

ordnungsgemäß errichtete und bestehende Aktiengesellschaft (société anonyme)

mit Sitz in Luxemburg und der Geschäftsanschrift 40, rue de la Vallée,

L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger

Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B102254 ("CPIPG"), hat

am 15.7.2022 die Angebotsunterlage für das Angebot gemäß § 11 Abs 1a ÜbG

veröffentlicht.

Das Angebot konnte von 15.7.2022 bis 12.8.2022 angenommen werden (die

"Annahmefrist").

Bis zum Ende der Annahmefrist wurden 26.983.707 Stück S IMMO-Aktien zum

Verkauf angedient. Das entspricht einer Beteiligung von rund 36,66 % am

Grundkapital und - unter Berücksichtigung der eigenen Aktien der

Zielgesellschaft - von rund 38,26 % aller ausstehenden Stimmrechte der

Zielgesellschaft.

Zusammen mit den S IMMO-Aktien, die die Bieterin direkt und indirekt über

IMMOFINANZ AG als mit der Bieterin gemeinsam vorgehende Rechtsträgerin im

Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage hielt, wird die

Bieterin insgesamt (direkt und indirekt) mindestens 58.301.812 Stück S

IMMO-Aktien halten. Das entspricht einer Beteiligung von rund 79,20 % am

Grundkapital und - unter Berücksichtigung der eigenen Aktien der

Zielgesellschaft - von rund 82,67 % aller ausstehenden Stimmrechte der

Zielgesellschaft.

Die Abwicklung des Angebots erfolgt gemäß Punkt 5 der Angebotsunterlage. Der

Auszahlungsbetrag in Höhe von EUR 22,85 je S IMMO-Aktie (Angebotspreis EUR

23,50 cum der von der oHV 2022 beschlossenen und am 13 Juni 2022 erfolgten

Zahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2021 der S IMMO in Höhe von EUR

0,65 je S IMMO-Aktie) wird den Inhabern der Eingelieferten S IMMO-Aktien bis

spätestens 23.8.2022 über ihre jeweiligen Depots ausgezahlt.

Gemäß § 19 Abs 3 ÜbG verlängert sich die Annahmefrist für jene Inhaber von

Beteiligungspapieren der S IMMO, die das Angebot bisher nicht angenommen

haben, um drei Monate ab der Bekanntgabe des Ergebnisses (Nachfrist). Die

Nachfrist läuft daher vom 18.8.2022 bis zum 18.11.2022, 17:00 Uhr Ortszeit

Wien.

Beteiligungspapierinhaber, die das Angebot bisher noch nicht angenommen

haben, können ihre S IMMO-Aktien zu gleichbleibenden Angebotskonditionen

während der Nachfrist andienen.

Die Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots wurde ebenso auf den

Internetseiten von CPIPG (https://www.cpipg.com/), der S IMMO AG

(https://www.simmoag.at/) und der Übernahmekommission

(https://www.takeover.at/) zur Verfügung gestellt.

Luxemburg, am 16.8.2022

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CPI PROPERTY GROUP

40, rue de la Vallée

L-2661 Luxembourg

Luxemburg

Telefon: +352 264 767 1

Fax: +352 264 767 67

E-Mail: contact@cpipg.com

Internet: www.cpipg.com

ISIN: LU0251710041

WKN: A0JL4D

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

°