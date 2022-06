DGAP-News: CLIQ Digital stellt Strategie zur Veränderung der Streaming-Landschaft in Deutschland vor (deutsch)

CLIQ Digital stellt Strategie zur Veränderung der Streaming-Landschaft in Deutschland vor

CLIQ Digital stellt Strategie zur Veränderung der Streaming-Landschaft in

Deutschland vor

15.06.2022 / 15:35

* CLIQ.de wird als neue Verbrauchermarke eingeführt und zu einem

reduzierten Mitgliedsbeitrag von 6,99 EUR angeboten

* Vollständige Einführung auf allen Plattformen am 1. September 2022

* Die "best of alles"-Markenkampagne in Deutschland wird die

Markenbekanntheit erhöhen und das Performance Marketing ergänzen

DÜSSELDORF, 15. Juni 2022 - Die CLIQ Digital AG hat heute das erste

Strategie-Update ihrer Unternehmensgeschichte vorgelegt. Das Unternehmen

präsentierte seine Geschäftsentwicklung, die Positionierung in der

DACH-Region, den Start der neuen Streaming-Marke CLIQ.de und seinen

strategischen sowie finanziellen Ausblick.

CLIQ.de

CLIQ Digital führt erstmals in der DACH-Region ein aufgewertetes

Multi-Content-Portal mit neuen Inhalten und Funktionen in verschiedenen

Content-Kategorien ein. Laut einer kürzlich von b4p durchgeführten Studie

umfasst der adressierbare deutsche Markt für CLIQ Digital insgesamt ca. 28

Millionen potenzielle Verbraucher. CLIQ.de wird in Deutschland ab dem 1.

September 2022 im Web und auf allen Plattformen mit einer nativen App

(Mobile und TV) live gehen. Dieses Portal wird über ein vollständig

erweitertes Content-Angebot verfügen und über 500 Cloud-Spiele von Blacknut,

mehr als 200 Konzerte, Live-Sport von Sportdigital sowie Filme und Serien

von LEONINE, Palatin und weiteren Content-Partnern umfassen. Der monatliche

Mitgliedsbeitrag wird als attraktiver Einführungspreis auf 6,99 EUR gesenkt,

auch um den Budgets preisbewusster Verbraucher weiter entgegenzukommen, die

derzeit durch hohe Energie- und Haushaltspreise belastet werden.

"best of alles"

Parallel zu den bestehenden Performance-Marketing-Kampagnen von CLIQ

Digital, die erfolgreich zur Gewinnung von 1,5 Millionen bezahlten

Mitgliedschaften bis Ende März 2022 geführt haben, wird das Unternehmen die

Einführung des neuen Portals auch mit Brand-Marketing flankieren. Die

Brand-Marketing-Kampagne hebt die Hauptvorteile des neuen Portals CLIQ.de

auf prominente und gut sichtbare Weise hervor und positioniert die neue

Verbrauchermarke mit Fokus auf das Preis-Leistungs-Versprechen, das

Streaming einfach und erschwinglich für den Massenmarkt macht. Logo,

Schrift, Bildsprache und Farben unterstreichen die Positionierung der Marke

als einfach und erschwinglich, ebenso die Slogans "Watch. Listen. Play.",

"Revolutionary Simple" und "best of alles", die das Angebot auf den Punkt

bringen. Die Marke wird ab Herbst 2022 nicht nur über Online- und

Mobile-Werbekanäle, sondern auch im TV sowie über Out-of-Home und Social

Media beworben.

Stellungnahme des Vorstands

"Die neue Strategie von CLIQ Digital wird unsere Sichtbarkeit erheblich

steigern, viele neue Interessenten anziehen und den Bekanntheitsgrad bei

Stakeholdern insgesamt verbessern", so Ben Bos, Mitglied des Vorstands. "Wir

sind zuversichtlich, dass wir mit unserem großartigen Team von

CLIQ-Mitarbeitern im Rücken unsere Ziele erreichen können - sowohl in

näherer als auch in fernerer Zukunft."

Den Webcast des Strategie-Updates finden Sie unter

www.cliqdigital.com/strategy.

Kontakte

Investor Relations:

Sebastian McCoskrie Julián Palacios

[1]s.mccoskrie@cliqdigital.com +49 [1]j.palacios@cliqdigital.com +49

151 52043659 1. 151 18476600 1.

mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com mailto:j.palacios@cliqdigital.com

[1]www.cliqdigital.com/investors

1.

http://www.cliqdigital.com/inves

tors

Media Relations:

Daniela Münster

[1]daniela.muenster@deekeling-arndt.com

+49 174 3358111

1. mailto:daniela.muenster@deekeling-arndt.com

Finanzkalender

Halbjahresfinanzbericht 2022 und Dienstag 2. August 2022

Videokonferenz

Finanzbericht Q3/9M 2022 und Donners- 3. November

Videokonferenz tag 2022

Über CLIQ Digital

CLIQ Digital ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf das

Performance-Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt

spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen,

Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf

eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen

Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu

wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig

und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter aus 32 verschiedenen

Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für

Netzwerke, Produzenten von Inhalten sowie für Verlage und

Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf

und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ

Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN:

DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier

finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ

Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

