DGAP-News: Bystronic AG: Bystronic lanciert die Software BySoft Suite für die vollständige Digitalisierung der Blechbearbeitung (deutsch)

Bystronic AG: Bystronic lanciert die Software BySoft Suite für die vollständige Digitalisierung der Blechbearbeitung

19.09.2022 / 06:30 CET/CEST

Bystronic AG: Bystronic lanciert die Software BySoft Suite für die

vollständige Digitalisierung der Blechbearbeitung

19.09.2022 / 06:30 CET/CEST

Niederönz, 19. September 2022

Bystronic lanciert die Software BySoft Suite für die vollständige

Digitalisierung der Blechbearbeitung

Software digitalisiert Prozesse vom Angebot bis zur Auslieferung und

steigert die Effizienz beim Kunden

Bystronic lanciert eine bahnbrechende Softwarelösung für die

Blechindustrie. Die BySoft Suite erweitert die bestehenden und sehr

beliebten BySoft Softwareprodukte, die bereits von den meisten

Bystronic Kunden genutzt werden. Mit der neuen Softwarelösung können

Kunden ihr Geschäft von der Offerte bis zur Auslieferung vollständig

digitalisieren - ein Schritt hin zur Smart Factory und darüber hinaus.

Die BySoft Suite besteht aus sechs Software-Produktfamilien (Insight,

Business, Shop Floor, CAD, CAM, Cell Control), die es dem Kunden

ermöglichen, jede Phase des Geschäftsprozesses digital zu überwachen, zu

verwalten und Entscheidungen zu treffen. Die Software-Suite ermöglicht eine

bessere Kontrolle sowie beschleunigte Prozesse, indem sie sofort Daten an

einem Ort bereitstellt und die Möglichkeit bietet, bei Bedarf Änderungen

vorzunehmen. So können sich die Kunden an die sich ständig ändernden und

unvorhersehbaren Herausforderungen des Marktes anpassen und

Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage umfassenderer und zentralisierter

Daten treffen.

Die neue Software-Suite von BySoft bietet jedem Unternehmen der

Blechbearbeitungsbranche die Möglichkeit, sich zu digitalisieren, unabhängig

von der Grösse oder dem aktuellen Digitalisierungsgrad. Die hochmoderne

Technologie bietet eine hybride Lösung, die Cloud- und On-Premise-Software

kombiniert, was sie auch für kleine und mittlere Unternehmen erschwinglich

macht. Die Software kann mit Business-Management-Systemen und Maschinen von

Drittanbietern interagieren und ermöglicht so komplette vertikale Lösungen

mit einer einzigen Datenquelle.

«Dank der BySoft Suite können unsere Kunden auf ihrem Weg zur intelligenten

Fabrik vorankommen und haben nun die Möglichkeit, ihr gesamtes Geschäft zu

digitalisieren, was ihnen die volle Kontrolle über die Vorgänge gibt und

Flexibilität bei der Anpassung ermöglicht», sagt Alberto Martínez, Chief

Digital Officer von Bystronic. «Wir haben eine komplette Software-Suite, die

interoperabel ist, so dass die Kunden umfassende Daten an einem Ort haben.

Kunden, die die Software nutzen, berichten uns, dass sie die Zeit für die

Auftragsannahme zum Beispiel von drei Stunden auf nur wenige Minuten

reduziert und die Genauigkeit verbessert haben. Die BySoft Suite fördert

auch die Nachhaltigkeitsbemühungen unserer Kunden. Mit BySoft verbessern sie

ihre Energie- und Ressourceneffizienz, was zu einer Verringerung der

Produktionsabfälle, einem geringeren Energiebedarf und einem effizienteren

Materialeinsatz führt.»

Bystronic wird die Software BySoft Suite an der EuroBLECH vom 25. bis 28.

Oktober 2022 in Hannover vorführen. Besuchen Sie uns in Halle 12 am Stand

A66/B66.

Für Fotomaterial besuchen Sie das Media Center auf der Bystronic Homepage:

https://media.bystronic.com/de

Über Bystronic

Bystronic ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich

Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und

Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente

Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen

Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur

umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.

Der Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere

Entwicklungs- und Produktions-standorte befinden sich in Sulgen (Schweiz),

Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese

(Italien), Tianjin und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über

30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv

und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten. Bystronic AG ist

an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BYS).

Bystronic Medienstelle

Stefan Züger

Media Relations/Editor Corporate Communications

Industriestrasse 21

CH-3362 Niederönz

Telefon +41 62 956 33 20

Mobile +41 77 441 77 94

E-Mail stefan.zueger@bystronic.com

Internet www.bystronic.com

Dateibeschreibung: Bystronic lanciert die Software BySoft Suite für die

vollständige Digitalisierung der Blechbearbeitung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bystronic AG

Giesshübelstrasse 45

8045 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 79 637 46 33

E-Mail: investor@bystronic.com

Internet: ir.bystronic.com

ISIN: CH0244017502

Valorennummer: A117LR

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1444813

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1444813 19.09.2022 CET/CEST

