DGAP-News: Burcon gibt Ergebnisse des ersten Quartals für das Geschäftsjahr 2023 bekannt (deutsch)

Burcon gibt Ergebnisse des ersten Quartals für das Geschäftsjahr 2023 bekannt

^

DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Burcon gibt Ergebnisse des ersten Quartals für das Geschäftsjahr 2023

bekannt

16.08.2022 / 17:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

Burcon gibt Ergebnisse des ersten Quartals für das Geschäftsjahr 2023

bekannt

Vancouver, British Columbia, 15. August 2022 -- Burcon NutraScience

Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (TSX: BU) (NASDAQ: BRCN), ein

weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine für

Lebensmittel und Getränke, gab die Ergebnisse für das erste am 30. Juni 2022

zu Ende gegangene Geschäftsquartal bekannt.

Operative Highlights für das erste am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene

Quartal:

Während des Quartals:

* verzeichnete Burcon einen Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorquartal bei

den Lizenzgebühren von seinem Lizenznehmer Merit Functional Foods

Corporation ("Merit");

* gewährte Burcon ein Darlehen in Höhe von 3,16 Millionen $ an Merit als

Teil einer Finanzierung von 10 Millionen $, die von den Aktionären im

Verhältnis zu ihrem Anteil an Merit aufgebracht wurde;

* setzte Burcon den Due Diligence-Prozess mit einer Reihe von potenziellen

Partnern für Geschäftschancen zur Kommerzialisierung der innovativen

pflanzenbasierten Proteintechnologien von Burcon durch ein oder mehrere

Joint Ventures und/oder durch Kooperationsverträge fort;

* verkündete Burcon den Abschluss einer Darlehensvereinbarung in Höhe von

10 Millionen $ mit seinem größten Aktionär; und

* erhielt Burcon eine Benachrichtigung über neun Patenterteilungen und

Zulassungsbescheide für den neuartigen Prozess des Unternehmens zur

Extraktion und Reinigung von Proteinbestandteilen aus Feldfrüchten wie

Hülsenfrüchten, Soja und anderen Ölsaaten. Das Portfolio des

Unternehmens an geistigem Eigentum besteht jetzt aus 330 erteilten

Patenten in verschiedenen Ländern, davon 72 in den USA, sowie über 178

anhängigen Patentanträgen, davon 25 in den USA.

Während des Quartals hat Merit Foods, das Unternehmen, bei dem Burcon mit

31,6 % beteiligt ist:

* seinen Produktionsprozess weiter verfeinert und optimiert, um den

Produktionsausstoß und -ertrag seiner Erbsen- und Rapsproteine zu

verbessern;

* die Produktion und den Absatz seiner branchenführenden Erbsen- und

Rapsproteine erhöht;

* eine Bescheinigung für sichere Arbeitsbedingungen (Safe Work

Certification) erhalten;

* das höchste Ergebnis (AA) für Lebensmittelsicherheit für zwei

aufeinanderfolgende Jahre durch die Global Food Safety Certification des

British Retail Consortium (BRCGS), ein führendes weltweit operierendes

Programm für Qualität und Lebensmittelsicherheit, erzielt; und

* seine Verkaufspipeline durch ein aggressives Sales Outreach-Programm als

Anbieter von pflanzlichen Proteinen erweitert.

Nach Quartalsende hat Merit:

* Peazazz C(TM), ein von Burcon entwickeltes Erbsenprotein, eingeführt; und

* die Entwicklung einer Lösung zum Ersatz von Methylzellulose in

Fleischalternativen unter Einsatz der Merit-Proteine angekündigt.

Stellungnahme der Geschäftsführung

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 von Burcon hat das Joint Venture

Merit die Produktion und den Absatz seiner Erbsen- und Rapsproteine weiter

gesteigert. Merit durchlief kontinuierliche Prozessverbesserungen,

einschließlich Modifizierungen, Feinabstimmungen und Optimierungen, um den

Produktionsausstoß und-ertrag für seinen doppelten Proteinprozess zu

erhöhen.

Während des Quartals optimierte Merit einen neuen Prozess für die Produktion

des einzigartig anderen Erbsenproteins, Peazazz C(TM), das nach Quartalsende

eingeführt wurde. Wir gehen davon aus, dass Peazazz C(TM) mit seiner

außergewöhnlichen Löslichkeit und seiner absolut glatten Textur das

Potenzial besitzt, einen Marktanteil im Bereich der Fertiggetränke, einer

der größten pflanzenbasierten Kategorien, zu erobern.

Im Anschluss an das starke Momentum aus den früheren Quartalen hat Burcon

den Due Diligence-Prozess mit potenziellen Partnern über zusätzliche

Geschäftschancen von pflanzlichen Proteinen fortgesetzt. Während des

Quartals haben unsere potenziellen Partner Due Diligence-Punkte

abgeschlossen, einschließlich der Prozess-, Produkt- und Gesamtbewertung der

Technologie. Unser Team in Winnipeg hat konsequent daran gearbeitet, alle

Aspekte der Gespräche über eine Partnerschaft und des Due

Diligence-Prozesses zu unterstützen. Wir fühlen uns durch das Tempo, mit dem

alle Parteien voranschreiten, ermutigt und sind motiviert, weiter an einer

Partnerschaftsvereinbarung zu arbeiten, um die innovativen pflanzenbasierten

Proteintechnologien von Burcon noch besser zu vermarkten.

Mitten in einem Marktabschwung und einer Schwäche des Marktkurses von Burcon

fiel unser Aktienkurs an 30 aufeinanderfolgenden Tagen unter 1,00 US$. Am 6.

April 2022 gab Burcon bekannt, dass das Unternehmen ein Schreiben von der

Nasdaq bezüglich der Unterschreitung des Mindestangebotspreises erhalten

hatte. Das Unternehmen verfügt über eine Frist von 180 Kalendertagen, d.h.

bis zum 28. September 2022, um die Mindestpreisanforderung der Nasdaq wieder

zu erfüllen. Hierzu muss der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens

für mindestens 10 aufeinanderfolgende Handelstage einen Wert von mindestens

1,00 US$ aufweisen. Sollte das es Unternehmen nicht schaffen, diese

Anforderung bis zum 28. September 2022 zu erfüllen, kann das Unternehmen für

eine zusätzliche Frist zur Erfüllung der Auflagen in Frage kommen.

Burcon freut sich, bekanntgegeben zu haben, dass es eine

Darlehensvereinbarung in Höhe von 10 Millionen $ mit seinem größten Aktionär

abgeschlossen hat. Das Darlehen besteht aus zwei Tranchen von jeweils 5

Millionen $, von denen die erste jetzt für Burcon mit einer Fälligkeit bis

1. Juli 2024 zur Verfügung steht. Werden beide Tranchen vollständig in

Anspruch genommen, wird davon ausgegangen, dass die nicht-verwässernde

Finanzierung Burcon ausreichende flüssige Mittel bereitstellt, um seinen

Finanzierungsbedarf bis Februar 2024 decken zu können. Separat dazu gewährte

Burcon Merit während des Quartals ein Darlehen in Höhe von 3,16 Millionen $

als Teil einer Aufforderung zur Kapitalerhöhung um 10 Millionen $, die von

allen Merit-Aktionären im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteil erfüllt

wurde.

Wir setzen den Ausbau unseres Portfolios an geistigem Eigentum fort, indem

neun Patenterteilungen und Zulassungsbescheide für unseren einzigartigen und

geschützten Prozess zur Proteinproduktion aus Hülsenfrüchten, Soja und

anderen Ölsaaten hinzukommen. Durch eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse

seines Portfolios an geistigem Eigentum hat Burcon seine Patentportfolios

neu organisiert und Patentanträge von potenziell hohem Ertrag eingereicht,

während solche mit minimalem Ertragswert für Burcon und seine

Vermarktungsaktivitäten aufgegeben wurden. Unser Portfolio an geistigem

Eigentum besteht jetzt aus 330 erteilten Patenten, davon 72 in den USA.

Peter H. Kappel, Vorstandsvorsitzender von Burcon, war weiterhin als

Interims-CEO tätig, während das Unternehmen eng mit einer auf den

Lebensmittel- und Agrarwirtschaftssektor spezialisierten

Personalberatungsfirma zusammenarbeitet, um einen neuen Chief Executive

Officer zu rekrutieren. Der Rekrutierungsprozess wird fortgesetzt, wobei der

Vorstand von Burcon Gespräche mit einer Reihe von hochkarätigen Spezialisten

aus der Lebensmittelbranche getätigt hat.

Finanzergebnisse (in kanadischen Dollars)

Burcon verzeichnete den Eingang von Lizenzgebühren in Höhe von 91.000 $ von

Merit im Vergleich mit den ersten Lizenzgebühren in Höhe von 18.000 $ von

Merit während des ersten Geschäftsquartals 2022. Der bis dato verzeichnete

nominelle Lizenzgebührbetrag spiegelt die anhaltende Steigerung von Absatz

und Produktion durch Merit im Quartal wider.

Der Nettoverlust belief sich insgesamt auf 4,0 Millionen $ oder 0,04 $ pro

unverwässerter und verwässerte Aktie für das laufende Quartal, verglichen

mit 3,2 Millionen $ oder 0,03 $ pro unverwässerter und verwässerter Aktie im

selben Zeitraum im letzten Jahr. Der höhere Verlust in diesem Jahr im

Vergleich zum Vorjahr beinhaltet eine Reduzierung von 718,000 $ bei Erbsen-

und Rapskosten, die im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 kapitalisiert

wurden, und eine Zunahme von 256.000 $ bei unserem Anteil am Verlust von

Merit.

Burcon verzeichnete einen Betrag von 2,0 Millionen $ als seinen Anteil am

Verlust bei Merit Foods für das Quartal, verglichen mit 1,7 Millionen $ für

das Geschäftsjahr 2022. Während des ersten Quartals des Geschäftsjahrs 2023

wies Merit einen Gesamtumsatz von 2,3 Millionen $, einschließlich des

Umsatzes mit Nebenprodukten zusätzlich zum Umsatz mit Erbsen- und

Rapsprotein, auf. Merit verzeichnete einen Verlust von 6,3 Millionen $ für

das am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene Quartal, verglichen mit 5,2 Millionen

$ im selben Quartal des Vorjahres. Der Verlust von Merit Foods spiegelt sein

Entwicklungsstadium wider, während es weiterhin seine Produktion und den

Absatz steigerte. Während des Quartals streckten die Aktionäre von Merit dem

Unternehmen insgesamt 10 Millionen $ vor, um den Bedarf an liquiden Mitteln

zu decken, wobei der Anteil von Burcon hieran 3,16 Millionen $ betrug.

Die Bruttoaufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie das geistige

Eigentum wiesen in diesem Quartal keine signifikanten Veränderungen

gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres auf.

Die allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen lagen insgesamt bei 911.000 $ im

Vergleich mit 1.013.000 $ im selben Quartal des Vorjahres. Der Rückgang um

102.000 $ ist hauptsächlich auf die Anmeldegebühr für die Nasdaq

zurückzuführen, die während des ersten Quartals des letzten Jahres gezahlt

wurde.

Am 30. Juni 2022 lagen die Kassenbestände insgesamt bei 1,6 Millionen $ im

Vergleich zu 7,0 Millionen $ am 31. März 2022. Während dieses Quartals

schloss Burcon eine gesicherte Darlehensvereinbarung mit seinem

Hauptaktionär von bis zu 10 Millionen $ ab. Gemäß dieser Vereinbarung wird

Burcon dieser Betrag in zwei Tranchen von jeweils 5 Millionen $ zur

Verfügung gestellt, wobei die erste Tranche jetzt schon für Burcon

bereitsteht. Werden beide Tranchen vollständig in Anspruch genommen, geht

die Geschäftsleitung davon aus, dass ausreichende Ressourcen bereitstehen,

um den erwarteten Bedarf an Aktivitäten und Betriebskapital bis Februar 2024

zu decken.

Einzelheiten zur Telefonkonferenz

Burcon wird am Montag, dem 15. August 2022 um 17:00 Ihr (Eastern Time) ET

eine Investoren-Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten.

Ein Link zum Webcast der Telefonkonferenz ist auf der Website von Burcon

unter "Presentations" oder direkt hier verfügbar. Der Webcast wird für ein

künftiges Abspielen außerdem archiviert.

Anleger, welche an der Teilnahme am Konferenzgespräch interessiert sind,

können sich mit den folgenden Angaben einwählen:

Datum: Montag, den 15. August 2022

Uhrzeit: 17:00 Uhr Eastern Time (14:00 Pacific Time)

Gebührenfrei (Nordamerika): 1-855-327-6837

Einwahlnummer (gebührenpflichtig/international): 1-631-891-4304

Konferenz-ID: 10019805

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist ein weltweiter Technologieführer bei der Entwicklung von

pflanzlichen Proteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit mehr als zwei

Jahrzehnten Erfahrung bei der Formulierung hochreiner Proteine mit

überlegener Funktionalität, hervorragendem Geschmack und Nährwert hat Burcon

ein umfangreiches Patentportfolio für seine neuartigen pflanzlichen Proteine

aus Erbsen-, Raps-, Soja-, Hanf- und Sonnenblumenkernen sowie anderen

pflanzlichen Quellen erworben. Im Jahr 2019 wurde die Merit Functional Foods

Corporation ("Merit Foods") von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften

aus der Lebensmittelindustrie gegründet. Merit Foods hat seitdem eine

hochmoderne Proteinproduktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, die

unter Lizenz von Burcon erstklassige Erbsen- und Rapsproteine für die

Lebensmittel- und Getränkeindustrie produziert. Weitere Informationen finden

Sie auf www.burcon.ca.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX hat die Angemessenheit des Inhalts der hierin enthaltenen

Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür. Diese

Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete

Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von

1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete

Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken,

Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen erheblich

von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum

Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder

zukunftsgerichtete Informationen sind an Begriffen wie "antizipieren",

"beabsichtigen", "planen", "Ziel", "vorhaben", "schätzen", "erwarten",

"glauben", "zukünftig", "wahrscheinlich", "kann", "sollte", "könnte", "wird"

und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Alle in dieser

Mitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische

Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen

Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen

Aussagen oder Informationen erwarteten Ergebnissen oder Ereignissen

abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von Burcons Plänen und Erwartungen

abweichen, gehören unsere Fähigkeit, die Regeln für die Notierung an der

Nasdaq einzuhalten, die Implementierung unseres Geschäftsmodells und unserer

Wachstumsstrategien, Trends und Wettbewerb in unserer Branche, unsere

künftige Wirtschaftsentwicklung, Finanzierungsbedingungen und Ergebnisse der

Geschäftstätigkeit und unsere Fähigkeit, eine kosteneffektive Finanzierung

zu erhalten; mögliche regulatorische Änderungen und andere Risiken und

Faktoren, die in der vorliegenden Mitteilung und zu gegebener Zeit in den

von Burcon bei Wertpapieraufsichtsbehörden und Börsen eingereichten

Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren"

im Jahresinformationsformular von Burcon für das am 31. März 2021 endende

Geschäftsjahr und seiner anderen öffentlichen Einreichungen bei den

kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com und

bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der

Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen

des Unternehmens auswirken können. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder

Information bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und

Burcon lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete

Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden

Wertpapiergesetze verlangen dies. Obwohl Burcon glaubt, dass die Annahmen,

die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, vernünftig sind,

sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen,

und dementsprechend sollten sich Investoren nicht auf solche Aussagen

verlassen.

Industriekontakt

Paul Lam

Director, Investor Relations

Burcon NutraScience Corporation

Tel. (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960

plam@burcon.ca www.burcon.ca

Investorenkontakt

James Carbonara

Hayden IR

Tel. (646) 755-7412

james@haydenir.com

Medienkontakt:

Steve Campbell, APR

President

Campbell & Company Public Relations

Tel. (604) 888-5267

TECH@CCOM-PR.COM

Burcon NutraScience Corporation

Verkürzter konsolidierter

Konzernzwischenabschluss

(Ungeprüft) Zum 30. Juni 2022 und 31.

März 2022

(In kanadischen Dollars)

30. Juni 31. März

2022 2022

$ $

Aktivseite

Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und 1.641.121 7.000.824

Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel mit 122.707 122.707

Verfügungsbeschränkung

Forderungen 258.798 200.342

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 534.846 291.621

2.557.472 7.615.494

Sachanlagen 814.917 859.386

Aktivierte Entwicklungskosten 6.111.777 6.217.153

Investition in und Darlehen an Merit 14.643.258 13.402.774

Functional Foods Corporation

Firmenwert 1.254.930 1.254.930

25.382.354 29.349.737

Passivseite

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und Rückstellungen 701.130 906.651

Leasingverbindlichkeit 17.826 14.397

Passive Abgrenzungen 89.487 122.707

808.443 1.043.755

Leasingverbindlichkeit 52.890 58.742

861.333 1.102.497

Eigenkapital

Grundkapital 114.566.577 114.566.577

Neubewertungsrücklage 15.875.076 15.863.592

Optionen 7.276.961 7.041.049

Restricted Share Units 34.631 12.078

Verlust (113.232.22) (109.236.056)

24.521.021 28.247.240

25.382.354 29.349.737

Burcon NutraScience Corporation

Verkürzte konsolidierte

Zwischen-GUV-Rechnung und kumuliertes

sonstiges Betriebsergebnis

(Ungeprüft) Für die drei am 30. Juni 2022

bzw. 2021 zu Ende gegangenen Monate

(In kanadischen Dollars)

2022 2021

$ $

Umsatzerlöse

Lizenzerträge 90.538 17.965

Aufwendungen

Forschung und Entwicklung 856.300 441.786

Geistiges Eigentum 391.977 158.784

Allgemeiner und Verwaltungsaufwand 911.391 1.012.740

2.159.668 1.613.310

Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (2.069.130) (1.595.345)

Zinsen und sonstige Erträge 109.378 108.368

Managementgebühren 6.640 61.828

Verlustanteil bei Merit Functional Foods (2.003.740) (1.748.098)

Corporation

Zinsen und sonstige Aufwendungen (40.762) (7.450)

Wechselkursgewinn (-verlust) 1.446 (1.126)

Verlust und Gesamtverlust für den (3.996.168) (3.181.823)

Zeitraum

Unverwässerter und verwässerter Verlust (0,04) (0,03)

je Aktie

---------------------------------------------------------------------------

16.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1421781 16.08.2022

°