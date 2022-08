DGAP-News: Bio-Gate erwartet trotz geopolitischer Unsicherheiten starke zweite Jahreshälfte 2022 (deutsch)

Bio-Gate erwartet trotz geopolitischer Unsicherheiten starke zweite Jahreshälfte 2022

Bio-Gate erwartet trotz geopolitischer Unsicherheiten starke zweite Jahreshälfte 2022

Jahreshälfte 2022

18.08.2022

PRESSEINFORMATION

* Umsatz- und Ergebnisprognosen wegen geopolitischer Auswirkungen

angepasst

* Starke zweite Jahreshälfte 2022 erwartet

* Human-Medizintechnik und Veterinärgeschäft mit Wachstum

Nürnberg/Bremen, 18. August 2022 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein

führender Anbieter im Bereich innovativer Gesundheitstechnologien, hat im

ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) weitere operative

Fortschritte erzielt und die Basis für zukünftiges Wachstum mit

vielversprechenden Kooperationen ausgebaut. Durch Umsatzrückgänge bei Kunden

und Verzögerungen bei der Produktion infolge der globalen Lieferengpässe

sank der Umsatz im Sechsmonatszeitraum auf Basis vorläufiger, ungeprüfter

Zahlen auf rund 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,1 Mio. Euro). Das vorläufige

Konzernergebnis lag bei rd. -1,1 Mio. Euro (Vorjahr: -0,1 Mio. Euro).

Durch den Krieg in der Ukraine und erneuter Kontaktbeschränkungen wegen

COVID-19 in unterschiedlichen Regionen Chinas kam es zu nachhaltigen

Störungen in den globalen Lieferketten. Rohstoffe und Vorprodukte waren nur

noch eingeschränkt verfügbar. Neben Umsatzrückgängen bei Kunden, die sich

auch negativ auf die Erlöse bei Bio-Gate auswirkten, verzögerte sich zudem

die Materialbeschaffung, was wiederum die Produktionsleistung verminderte.

Für die erste Jahreshälfte eingeplante Erlöse aus bereits von Kunden

bestellter Ware verschieben sich teilweise auf die zweite Jahreshälfte 2022

und darüber hinaus. Zudem stiegen die Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte,

die nur mit Zeitverzug an Kunden weitergegen werden.

Diese Faktoren führten dazu, dass sich Umsatz und Konzernergebnis - jeweils

auf Basis ungeprüfter, vorläufiger Zahlen - nicht wie ursprünglich

kalkuliert entwickelten. Das Management hat daraufhin die Ziele für das

Gesamtjahr 2022 angepasst. Ungeachtet dessen wurden die Investitionen für

den Geschäftsausbau, den nationalen und internationalen Vertrieb sowie das

Marketing planmäßig fortgesetzt.

In der ersten Jahreshälfte 2022 gelangen wichtige operative Fortschritte:

Neben einem richtungsweisenden Vertragsabschluss für

Implantat-Beschichtungen mit einem multinationalen Medizintechnikunternehmen

wurde die Markteinführung dermatologischer Wirkkosmetik mit Cannabidiolen

(CBD) erfolgreich vorbereitet. Zudem startete die Bio-Gate AG eine neue,

europaweite Kooperation mit einem weiteren großen Kunden im Geschäft mit

Tierpflegeprodukten. Bei der neuen Beschichtungstechnologie im Bereich IMC

(Intelligent Multifunctional Coating) gelang es, erste Projekte zu

akquirieren.

In der zweiten Jahreshälfte rechnet das Management neben Nachholeffekten im

Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege sowie bei Industrie und Hygiene

mit Umsatzzuwächsen durch Neugeschäft in der Human-Medizintechnik und im

Geschäftsfeld Veterinär. Die Human-Medizintechnik wird dabei neben der

unverändert planmäßig verlaufenden Kooperation mit einem heimischen,

europaweit tätigen Medizintechnikunternehmen zudem von dem neuen

Vertragsabschluss mit einem multinationalen Implantat-Hersteller

profitieren. Im Veterinärgeschäft wiederum wird die in der ersten

Jahreshälfte gestartete Zusammenarbeit mit einem weiteren, in ganz Europa

präsenten Tierbedarfshändler ab dem dritten Quartal 2022 umsatz- und

ergebniswirksam.

Ausblick: Deutlich stärkere zweite Jahreshälfte 2022 erwartet

Das allgemeine Marktumfeld ist unverändert von großer Unsicherheit geprägt.

Der Krieg in Europa, die aktuell hohe Inflation, die Rezessionsgefahr und

die Auswirkungen der Corona-Pandemie in China belasten die Wirtschaft

weltweit. Aufgrund der Lieferkettenproblematik kam es bei der Beschaffung

von Material und Vorprodukten zu Verzögerungen und für das erste Halbjahr

kalkulierte Erlöse verschieben sich teilweise auf die zweite Jahreshälfte

2022 und darüber hinaus. Dies betrifft besonders die auf hochqualitative

Vorprodukte ausgerichteten Geschäftsfelder Dermakosmetik und Wundpflege

sowie Industrie und Hygiene.

Die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten sind unverändert hoch. Das

Management rechnet daher nicht mehr damit, dass die Verzögerungen bei der

Auslieferung von Produkten in der zweiten Jahreshälfte komplett aufgeholt

werden können und hat daher die Finanzziele für das Gesamtjahr 2022

angepasst. Der Umsatz wird nun in einer Spanne zwischen 6,7 und 7,2 Mio.

Euro (zuvor: 7,6 bis 7,8 Mio. Euro) und das Nettoergebnis auf Basis der

geplanten Investitionen bei -0,7 bis -0,9 Mio. Euro (zuvor: Erreichen der

Gewinnschwelle) liegen. Zu den geplanten Investitionen im Geschäftsjahr 2022

zählen Erweiterungen der Labor- und Fertigungskapazitäten, Marketing für

neue Produkte sowie die weitere, personelle Stärkung des Vertriebs. Die neue

Prognose unterstellt aufgrund von Nachholeffekten und Neugeschäft eine

deutlich stärkere zweite Jahreshälfte 2022. Voraussetzung für diese Prognose

ist, dass es bei den derzeitigen Entwicklungsprojekten zu keinen größeren

Verzögerungen kommt und die Planungen hinsichtlich der Vermarktung der

Produkte erfüllt werden.

Hinweis: Beachten Sie auch die Ad-hoc-Mitteilung vom 17.8.2022 "Bio-Gate

passt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 an".

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von

innovativen Technologien und Produkten für Gesundheit, Infektionsschutz und

Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen

und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf

spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen

oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG

veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie

zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber

hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika

und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral,

antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in

einzigartiger Weise aufgewertet.

