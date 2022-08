DGAP-News: Basler AG: Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2022 - Basler AG erreicht Rekord-Umsatz im ersten Halbjahr und startet mit weiterhin hohem Auftragsbestand ins zweite Halbjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Basler AG: Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2022 - Basler AG erreicht Rekord-Umsatz im ersten Halbjahr und startet mit weiterhin hohem Auftragsbestand ins zweite Halbjahr

Basler AG: Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2022 - Basler AG erreicht

Rekord-Umsatz im ersten Halbjahr und startet mit weiterhin hohem

Auftragsbestand ins zweite Halbjahr

03.08.2022

Corporate News

Geschäftszahlen / Halbjahresbericht

Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2022:

Basler AG erreicht Rekord-Umsatz im ersten Halbjahr und startet mit

weiterhin hohem Auftragsbestand ins zweite Halbjahr

* Auftragseingang: 147,9 Mio. EUR (VJ: 152,4 Mio. EUR, -3 %)

* Umsatz: 130,8 Mio. EUR (VJ: 115,2 Mio. EUR, +14 %)

* EBITDA: 23,0 Mio. EUR (VJ: 29,7 Mio. EUR, -23 %)

* Vorsteuer-Ergebnis: 14,8 Mio. EUR (VJ: 20,8 Mio. EUR, -29 %)

* Vorsteuerergebnismarge: 11,3 % (VJ: 18,1 %)

* Periodenüberschuss: 11,5 Mio. EUR (VJ: 15,7 Mio. EUR, -27 %)

* Freier Cashflow: -34,4 Mio. EUR (VJ: 10,6 Mio. EUR)

Ahrensburg, den 03.08.2022 - Die BASLER AG, ein führender Anbieter von

Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, legt heute

Zahlen für das erste Halbjahr 2022 vor.

In den ersten sechs Monaten hat der Basler Konzern einen neuen Umsatzrekord

erreicht und die Schallmauer von 1000 Mitarbeitern durchstoßen. Insbesondere

die anhaltende Halbleiterkrise, chinesische Lockdowns, eine Normalisierung

der Nachfrage und die aktiven Bestrebungen zum Vollsortimenter für

Bildverarbeitungskomponenten mit direktem Marktzugang bestimmten das erste

Halbjahr 2022.

Der Umsatz stieg zum Vergleichszeitraum 2021 um 14 % auf 130,8 Mio. EUR (VJ:

115,2 Mio. EUR). Der Auftragseingang sank leicht um 3 % auf 147,9 Mio. EUR im

Vergleich zum starken ersten Halbjahr 2021 (VJ: 152,4 Mio. EUR). Nach sechs

Quartalen mit sehr hohen Auftragseingängen und deutlich positiven

Book-To-Bill-Verhältnissen normalisierten sich die Auftragseingänge im

Verlauf des Halbjahres. Die Normalisierung wurde zudem im zweiten Quartal

durch Lockdown-bedingte Marktschwächen in China beschleunigt.

Stand Ende Juni 2022 berichtete der Verband Deutscher Maschinen- und

Anlagenbau (VDMA) für das aufgelaufene Jahr 2022 einen Umsatz- sowie

Auftragsanstieg in Höhe von 5 % für die deutschen Hersteller von

Bildverarbeitungskomponenten. Trotz sehr hoher Auftragsbestände in der

Branche konnte der Umsatz aufgrund knapper Halbleiterkomponenten nur moderat

gesteigert werden. Demzufolge konnte der Basler-Konzern sich umsatzseitig

leicht besser entwickeln als der Markt, war auftragsseitig aufgrund seines

großen Geschäftsanteils in China aber leicht schwächer unterwegs.

Das Ergebnis vor Steuern hat sich gegenüber dem sehr starken Vorjahr um 6,0

Mio. EUR auf 14,8 Mio. EUR (VJ: 20,8 Mio. EUR) verringert. Mit 11,3 % (VJ: 18,1 %)

liegt die Vorsteuerrendite jedoch auf einem sehr soliden Niveau und im

oberen Bereich der Prognose sowie dicht an dem Arbeitspunkt der profitablen

Wachstumsstrategie von Basler, die eine Vorsteuerrendite von rund 12 % sowie

ein mittleres Umsatzwachstum von 15% p.a. anpeilt. Der Periodenüberschuss

betrug 11,5 Mio. EUR und lag somit 27 % unter dem Vorjahreswert von 15,7 Mio.

EUR.

Die Cashflow Positionen im ersten Halbjahr 2022 sind sehr stark durch

außerordentliche Effekte der koreanischen M&A Transaktionen beeinflusst. Vor

diesem Hintergrund betrug der Free-Cashflow im Berichtszeitraum -34,4 Mio. EUR

(VJ: 10,6 Mio. EUR).

Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022 hat der Basler-Konzern

entlang seiner Wachstumsprognose abgeschlossen. Trotz sinkender

Auftragseingänge, Lockdown-bedingter Nachfragerisiken in China und sich

eintrübender Konjunktur blickt das Management grundsätzlich optimistisch auf

den weiteren Jahresverlauf. Der hohe Auftragsbestand von rund 145 Mio. EUR

führt zu einer starken Nachfragesituation in den kommenden Quartalen. Der

Umsatz in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres hängt im Wesentlichen von

der Liefersituation kritischer Halbleiterkomponenten ab. Um die vorgenannten

Risiken adäquat zu berücksichtigen hält das Management bis auf Weiteres an

seiner Prognose fest, auch wenn sich das Geschäftsniveau des ersten

Halbjahres am oberen Ende des Prognosekorridors bewegte. Diese geht von

einem Konzernumsatz zwischen 235 - 265 Mio. EUR bei einer Vorsteuerrendite

zwischen 9 % - 12 % aus.

Der vollständige Halbjahresbericht 2022 kann auf der Internetseite des

Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Basler ist ein international führender Anbieter von hochwertigen

Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen. Neben

klassischen Flächen- und Zeilenkameras, Objektiven, Framegrabbern,

Lichtmodulen und Software bietet das Unternehmen Embedded Vision Module und

Lösungen, 3D-Produkte sowie kundenspezifische Produktanpassungen und

Beratungsdienstleistungen an. Baslers Produkte werden in einer Vielzahl von

Märkten und Anwendungen eingesetzt, u.a. in der Fabrikautomation, Medizin,

Logistik, Retail oder Robotik. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit,

ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lange Verfügbarkeiten aus.

Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter an

seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien

und Nordamerika. Dank der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation und

der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern lassen sich passende Lösungen

für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen finden.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg,

Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE

0005102008

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

03.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Basler AG

An der Strusbek 60-62

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: 04102-463 0

Fax: 04102-463 109

E-Mail: ir@baslerweb.com

Internet: www.baslerweb.com

ISIN: DE0005102008

WKN: 510200

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

°