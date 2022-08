DGAP-News: Bank Linth mit solidem Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2022 (deutsch)

Bank Linth mit solidem Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2022

Bank Linth mit solidem Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2022

23.08.2022 / 07:00

Uznach, 23. August 2022 Die Bank Linth LLB AG schliesst das erste Halbjahr

2022 mit einem soliden Ergebnis ab. Der Halbjahresgewinn beläuft sich auf

CHF 15.8 Mio. Die Bank wird ihre Aktien von der Börse nehmen, wenn das damit

verbundene rechtliche Verfahren abgeschlossen ist, um sich in Zukunft voll

auf die Beratung ihrer Kundinnen und Kunden zu konzentrieren.

In einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld - geprägt vom Krieg in der

Ukraine, Unterbrechung globaler Lieferketten, Inflation und

Rezessionsängsten - ist es der Bank Linth gelungen, das erste Halbjahr 2022

mit einem soliden Ergebnis abzuschliessen. CEO David Sarasin äussert sich

positiv über das Erreichte: «Sowohl das Zinsen- als auch das

Dienstleistungsgeschäft zeigten sich angesichts des schwierigen Umfelds mit

tieferer Kundenaktivität erfreulich robust, auch wenn wir die

Kreditwertberichtigungen nach dem Vorsichtsprinzip erhöht haben. Positive

Netto-Neugelder und ein gesundes Wachstum im Einlagen- und

Ausleihungsgeschäft zeugen vom Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden.»

Stabiles Halbjahresergebnis

Der Geschäftsertrag im ersten Halbjahr 2022 beträgt CHF 44.7 Mio. (-6.3%

gegenüber Vorjahresperiode). Werden die aufgrund der unsicheren

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen um netto CHF 2.8 Mio. erhöhten

ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen im Zinsengeschäft ausgeklammert,

liegt der Geschäftsertrag auf dem gleichen Niveau wie im ersten Halbjahr

2021. Der Brutto-Erfolg des Zinsengeschäfts, der Hauptertragsquelle der Bank

Linth, bleibt mit CHF 32.2 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode praktisch

unverändert. Der Netto-Erfolg im Zinsengeschäft schliesst die erwähnte

Erhöhung der Wertberichtigungen ein und liegt mit CHF 29.5 Mio. um 11.4

Prozent unter dem Wert der Vorjahresperiode. Im Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft konnte die Bank Linth im ersten Halbjahr 2022 trotz

des schwierigen Umfelds einen erfreulichen Erfolg von CHF 10.6 Mio. (0.6%

über Vorjahresperiode) verbuchen.

Der Geschäftsaufwand hat sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 um 4.7

Prozent auf CHF 26.5 Mio. reduziert. Die Bank Linth weist für das erste

Halbjahr 2022 einen Geschäftserfolg von CHF 16.1 Mio. (-9.5% gegenüber

Vorjahresperiode) aus. Nach der Reduktion von Reserven für allgemeine

Bankrisiken von CHF 2 Mio., welche die erwähnten Wertberichtigungen aus dem

Zinsengeschäft weitgehend neutralisiert, ergibt sich ein Halbjahresgewinn

von CHF 15.8 Mio. (11.7% über dem Vorperiodenergebnis).

Die Wachstumszahlen zeugen vom anhaltenden Vertrauen der Kundinnen und

Kunden in die Bank Linth: Diese konnte im ersten Halbjahr 2022 einen Zufluss

von CHF 97 Mio. an Netto-Neugeldern (Net New Money) verzeichnen. Die

Kundengelder (Kundeneinlagen und Kassenobligationen) nahmen gegenüber dem

Jahresende 2021 um 1.2 Prozent auf CHF 4.5 Mia. zu. Die Kundenausleihungen

stiegen auf CHF 6.6 Mia. (+1.3%), die Hypothekar¬forderungen auf CHF 6.4

Mia. (+1.5%).

Dekotierung schafft Raum für verstärkten Kundenfokus

Das im Januar 2022 von der Mehrheitsaktionärin LLB angekündigte öffentliche

Kaufangebot für die Aktien der Bank Linth an deren Publikumsaktionäre wurde

im Frühjahr erfolgreich umgesetzt. Die LLB konnte ihre Beteiligung an der

Bank Linth von anfänglich 74.9 Prozent bis 24. Mai 2022 auf 99.9 Prozent

steigern. Das Verfahren zur Kraftloserklärung der sich noch im Publikum

befindenden Aktien und Entschädigung der betroffenen Aktionärinnen und

Aktionäre ist noch im Gang. An dessen Ende wird die LLB voraussichtlich über

100 Prozent des Aktienkapitals verfügen, und die Bank Linth-Aktie wird von

der Börse genommen. Mit der Aufhebung der Kotierung fällt der entsprechende

regulatorische und administrative Aufwand weg. Die Bank Linth kann sich dann

noch stärker auf ihre Kernkompetenz, die Beratung von Privat- und

Firmenkunden, fokussieren.

Das Betreuungskonzept der Bank Linth sieht vor, dass die Kundschaft so mit

der Bank Linth in Kontakt treten kann, wie sie es wünscht - persönlich oder

digital. Beratungsgespräche zu den Themen Finanzieren, Anlegen und

Finanzplanung erfolgen nach Vereinbarung zwischen Kundschaft und Berater an

dem vom Kunden gewünschten Zeitpunkt und Ort. Für die täglichen

Bankgeschäfte bietet das Bank Linth-Beratungscenter eine kompetente Beratung

per Telefon an. Die Regionensitze in Uznach, Rapperswil, Lachen und Sargans

sind zudem zu fixen Zeiten für spontane Kundenbesuche geöffnet. Für

Bartransaktionen stehen die Bancomaten und für zahlreiche weitere

Bankgeschäfte das moderne Online Banking der Bank Linth rund um die Uhr zur

Verfügung.

Ausblick zweites Halbjahr 2022

Die geopolitische Lage dürfte sich auch in der zweiten Jahreshälfte nicht

entspannen. Die Versorgung mit Rohstoffen, Energie und Industriegütern ist

weiterhin schwierig. Inflation und höhere Zinsen verunsichern sowohl Private

als auch Unternehmen. Die Finanzmärkte dürften sich auch fortan volatil

verhalten. Die Bank Linth ist mit ihrem klaren Kundenfokus in ihren

Marktgebieten gut positioniert, auch in einem solchen Umfeld erfolgreich

tätig zu sein.

In diesen Zeiten der Instabilität zahlt sich ihre Einbettung in die

LLB-Gruppe mehr denn je aus. Die Bank profitiert in hohem Mass von der

Kompetenz der LLB in der Beratung, im Produktebereich und in der

Verarbeitung sowie von deren ausgezeichneten Kapitalisierung.

Der Halbjahresbericht 2022 steht als Download unter www.banklinth.ch/hb2022

zur Verfügung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Daniele Müller, Leiter Corporate

Communications, Telefon 055 285 71 31 oder E-Mail

kommunikation@banklinth.ch.

Zur Bank Linth

Die Bank Linth (www.banklinth.ch) ist mit 17 Standorten und einem

Geschäftsvolumen von CHF 13.8 Mia. die grösste Regionalbank der Ostschweiz.

Mit einem zukunftsweisenden, auf die persönliche Beratung ausgerichteten

Geschäftsstellenkonzept ist sie in den sechs Regionen Linthgebiet,

Zürichsee, Ausserschwyz, Sarganserland, Winterthur und Thurgau vertreten.

Die Bank Linth ist an der SIX in Zürich kotiert (Symbol: LINN). Sie befindet

sich im Besitz ihrer Mehrheitsaktionärin, der Liechtensteinischen Landesbank

AG (LLB), sowie weiterer Aktionäre.

Unternehmen: Bank Linth LLB AG

Zürcherstrasse 3

8730 Uznach

Schweiz

E-Mail: info@banklinth.ch

Internet: www.banklinth.ch

ISIN: CH0001307757

Valorennummer: 130775

Börsen: SIX Swiss Exchange

