DGAP-News: Atriva Therapeutics gibt Topline-Ergebnisse aus der Proof of Concept (POC) / Phase 2a-Studie RESPIRE (Zapnometinib) bei Patienten mit COVID-19 bekannt (deutsch)

Atriva Therapeutics gibt Topline-Ergebnisse aus der Proof of Concept (POC) / Phase 2a-Studie RESPIRE (Zapnometinib) bei Patienten mit COVID-19 bekannt

^

20.09.2022 / 10:13 CET/CEST

* Atriva Therapeutics GmbH gibt Topline-Ergebnisse aus der Phase 2a-Studie

RESPIRE bekannt

* Ergebnisse zeigen ein klinisch relevantes Wirksamkeitsprofil für

Zapnometinib in Bezug auf den primären Endpunkt, den klinischen

Schweregrad (CSS) an Tag 15, sowie ein günstiges Sicherheitsprofil

* Atriva beendete die Studie vorzeitig. Grundlage für diese Entscheidung

war eine geringe Anzahl an prognostizierten Studienpatienten sowie die

hohe Prävalenz von Patienten, die mit der Omikron-Variante infiziert

waren, was zu weniger Krankenhausaufenthalten führte.

* Die Ergebnisse aus RESPIRE weisen den klinischen Nutzen von Zapnometinib

nach

* Für die weitere klinische Entwicklung von Zapnometinib plant Atriva die

PanTher-Studie (ab Q1/23) bei Patienten mit schwerer Influenza-,

COVID-19- und RSV-Erkrankung. Atriva verfolgt die klinische

Weiterentwicklung von Zapnometinib auch bei anderen schweren

Viruserkrankungen.

* Atriva wird über detaillierte finale Analysen der Sicherheits- und

Wirksamkeits daten berichten, sobald diese vorliegen

Tübingen und Frankfurt, 20. September 2022 - Das biopharmazeutische

Unternehmen Atriva Therapeutics GmbH, ein Vorreiter bei der Entwicklung von

antiviralen Therapien, die gegen Wirtszellen gerichtet sind, gab heute

Ergebnisse der Proof of Concept (POC) / Phase 2a RESPIRE-Studie

(Zapnometinib) bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer

COVID-19-Erkrankung bekannt.

RESPIRE war mit 220 eingeschlossenen Patienten geplant, allerdings beendete

Atriva die Studie mit den auswertbaren Daten von 104 Patienten. Hintergrund

dieser Änderung war die schwierige Patientenrekrutierung im Kontext der

Omikron-Variante, die im Vergleich zu früheren COVID-19-Varianten zu einer

geringeren Hospitalisierungsinzidenz führte.

Die Anzahl der an der RESPIRE-Studie teilnehmenden Patienten, die

zusätzlichen Sauerstoff benötigten, war zwischen den Studiengruppen nahezu

gleich verteilt, mit 40 % in der Zapnometinib-Gruppe und 41 % in der

Placebo-Gruppe. Es wurde ein klinisch relevanter Trend zur Verbesserung

beobachtet, einschließlich des primären Endpunkts klinischer Schweregrad am

Tag 15 (clinical severity status, CSS; Odds Ratio [95% Konfidenzintervall]

1,54 [0,72-3,33]). Der primäre Endpunkt bezieht sich sowohl auf die

Wirksamkeit als auch auf die Sicherheit, da der CSS von Tod als schwerster

Kategorie bis hin zu Krankenhausentlassung mit und ohne

Aktivitätseinschränkungen als günstigster Kategorie reicht. Sensitivitäts-

und Subgruppenanalysen wurden a priori definiert, einschließlich einer

Subgruppenanalyse der randomisierten Patienten anhand des Schweregrads ihrer

Erkrankung bei Studienbeginn (CSS-Stufen 3 oder 4). Die Ergebnisse sowohl

des primären Endpunkts (Verbesserung auf der CSS-Skala der World Health

Organization (WHO) als auch des sekundären Hauptendpunkts (key secondary

endpoint, Zeit bis zur Krankenhausentlassung) der RESPIRE-Studie weisen auf

einen eindeutigen Nutzen bei Patienten mit schwerer Krankheitsaktivität (CSS

4) hin und bestätigen den Wirkmechanismus von Zapnometinib. In der Subgruppe

mit CSS 4 bei Studienbeginn wurden für den primären Endpunkt klinisch

relevante Odds Ratios (OR) größer 2 beobachtet. Zudem wurden in

Subgruppenanalysen für den sekundären Hauptendpunkt bei Patienten, die mit

der Delta-Variante von SARS-CoV-2 infiziert waren, signifikant bessere

Behandlungsergebnisse erzielt als bei Patienten, die mit der

Omicron-Variante infiziert waren.

Sicherheitsdaten aus RESPIRE weisen auf ein günstiges Profil hin mit einem

ausgeglichenen Vorkommen von therapiebedingten Nebenwirkungen

(treatment-emergent

adverse events, TEAEs) in beiden Studienarmen. Es gab keine Hinweise auf

medikamenteninduzierte Leberschäden (drug-induced liver injury, DILI) und

keine Herzrhythmusstörungen.

Diese Daten liefern den Wirksamkeitsnachweis für den klinischen Nutzen von

Zapnometinib bei Patienten mit schwerer COVID-19-Infektion und unterstützen

die weitere Evaluierung von Zapnometinib bei Influenza, COVID-19 und anderen

schweren viralen Erkrankungen. Atriva und die Prüfärzte werten die

RESPIRE-Daten weiter aus und werden zu gegebener Zeit ein Update zum

vollständigen Datensatz sowie zu den nächsten Schritten des Programms geben.

Prof. Dr. Gernot Rohde, Leiter der Pneumologie und Professor für

Atemwegsmedizin und Allergologie am Klinikum der Goethe-Universität,

Frankfurt am Main, Deutschland, (Global Coordinating Investigator RESPIRE)

kommentierte: "Trotz jüngster Zulassungen von Therapeutika für Patienten mit

schweren COVID-19-Verläufen besteht weiterhin ein erheblicher ungedeckter

medizinischer Bedarf an gezielten, wirksamen Medikamenten gegen schwere

virale Atemwegsinfektionen. Die Daten für Zapnometinib aus der

RESPIRE-Studie sind sehr ermutigend und deuten darauf hin, dass sich der auf

den intrazellulären Raf/MEK/ERK-Signalweg abzielende innovative Ansatz bei

der Behandlung solcher Erkrankungen als wirksam erweisen könnte."

Dr. Stephan Stenglein, Chief Medical Officer von Atriva Therapeutics, fügte

hinzu: "Wir freuen uns über die beeindruckenden Daten aus unserer ersten

klinischen Studie (RESPIRE). Die Ergebnisse zeigen einen starken Trend für

die Wirksamkeit von Zapnometinib bei Patienten mit schwerer

COVID-19-Infektion. Darüber hinaus sehen wir aus Sensitivitätsanalysen

Hinweise auf eine statistisch signifikante und klinisch relevante

Risikoreduktion in der Subgruppe der schwerer erkrankten Patienten in

RESPIRE, sowie ein günstiges Sicherheitsprofil. Derzeit führen wir eine

detaillierte Analyse aller Studienendpunkte durch. Atriva wird nun die

Entwicklung von Zapnometinib in einer Phase 2-Studie (PanTher) fortsetzen,

die auf Krankheiten mit pandemischem Potenzial abzielt und Patienten mit

schwerer Influenza-, SARS-CoV-2- oder RSV-Erkrankung einschließen wird."

Dr. Rainer Lichtenberger, CEO von Atriva Therapeutics, fasste zusammen:

"Diese sehr ermutigenden Studienergebnisse bilden eine perfekte Grundlage

für die weitere strategische Positionierung des Unternehmens als Pionier bei

der Bereitstellung neuartiger, breit wirksamer und hocheffektiver Therapien

gegen schwere Viruserkrankungen mit Pandemiepotenzial."

Über die RESPIRE-Studie

RESPIRE1 ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte,

internationale, multizentrische POC (Proof of Concept) / Phase 2-Studie bei

erwachsenen Patienten mit mittelschweren bis schweren COVID-19-Erkrankungen.

Eingeschlossen wurden hospitalisierte Patienten mit oder ohne Gabe von

Sauerstoff zum Zeitpunkt des Screenings oder der Randomisierung. Zusätzlich

zur Standardbehandlung erhielten die Patienten entsprechend der

Randomisierung entweder Zapnometinib (ATR-002) als Tabletten in einer

Dosierung von 900 mg einmal täglich an Tag 1, gefolgt von Zapnometinib 600

mg einmal täglich an den Tagen 2 bis 6, oder sie erhielten Placebo in einem

entsprechenden Schema.

Die Studie sollte die Wirksamkeit von Zapnometinib evaluieren. Primärer

Endpunkt war der klinische Schweregrad (CSS) am Tag 15 unter Verwendung

einer siebenstufigen Ordinalskala, wie sie von der WHO COVID-19 Therapeutic

Trial Synopsis empfohlen wird.2 Zu den sekundären Endpunkten gehören die

Zeit bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus, Veränderungen der klinischen

Zeichen und Symptome sowie andere relevante klinische Parameter. Alle

Patienten wurden 90 Tage lang nachbeobachtet.

Über Zapnometinib

Das am weitesten in der Entwicklung fortgeschrittene Produkt von Atriva,

Zapnometinib (ATR-002), wurde spezifisch zur Behandlung von Krankheiten

entwickelt, die durch RNA-Viren verursacht werden, wie z. B. Influenza und

COVID-19. Zapnometinib ist ein MEK-Inhibitor, der auf den intrazellulären

Raf/MEK/ERK-Signalweg abzielt. Viele RNA-Viren müssen diesen Signalweg

aktivieren, um sich zu vermehren, darunter Influenzaviren,3 Hantaviren,4 das

Respiratorische Synzytialvirus (RSV),4 und Coronaviren,4 einschließlich

SARS-CoV-2. Zapnometinib hemmt die zelluläre MEK (MAPK/ERK-Kinase) und

blockiert so die Bildung funktionsfähiger Viruspartikel in der Wirtszelle,

was letztlich zu einer Verringerung der Viruslast im Körper führt.5,6 In mit

SARS-CoV-2 infizierten Zellen führt die Hemmung von MEK1/2 durch

Zapnometinib zu einer deutlichen Verringerung der Virusproduktion.7

Darüber hinaus hat Zapnometinib das Potenzial, die Immunantwort des Wirts zu

modulieren und eine übermäßige Zytokin-/Chemokinreaktion zu vermeiden, die

durch Virusinfektionen verursacht werden kann.8,9 Diese zweite, auf den Wirt

abzielende Wirkung könnte daher die überschießende Entzündungsreaktion

abmildern, wie sie z. B. in den Lungen von Patienten zu beobachten ist, die

schwer an COVID-19 oder Influenza erkrankt sind.7,10 In

SARS-CoV-2-infizierten Zellen wird durch die Hemmung von MEK1/2 durch

Zapnometinib die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen deutlich

reduziert.7 Zapnometinib befindet sich in der fortgeschrittenen klinischen

Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit Influenza oder COVID-19. Von

der US Food and Drug Administration (FDA) wurde Zapnometinib der Orphan

Drug-Status (ODD) für die Behandlung von Hantavirus-Infektionen zuerkannt.

Über die Atriva Therapeutics GmbH

Atriva Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das die

Entwicklung neuartiger antiviraler Therapien gegen schwere Virusinfektionen

der Atemwege - wie COVID-19 und Influenza - sowie systemische Erkrankungen

zum Ziel hat. Das Unternehmen wurde von einem Team führender Virologen und

erfahrenen Branchenexperten aufgebaut und forscht in Indikationen mit hohem

ungedecktem medizinischem Bedarf. Atriva leistet Pionierarbeit bei der

Entwicklung von antiviralen Therapien, die auf den Wirt abzielen, was die

Entwicklung von Resistenzen unwahrscheinlich macht und somit einen wichtigen

Beitrag zur Pandemievorsorge darstellt. Das Hauptprodukt von Atriva,

Zapnometinib (ATR-002), ist ein first-in-class auf den Wirt ausgerichteter

Wirkstoff, der die Virusreplikation hemmt und die Immunreaktion des Körpers

auf RNA-Viren günstig beeinflusst. Atriva besitzt elf Patentfamilien, die

umfassenden, internationalen Patentschutz zur Verwendung von MEK-Inhibitoren

und anderen Kinase-Inhibitoren für antivirale Therapien gewähren und bis

2041 gelten. Atriva Therapeutics GmbH wurde von einem Team führender

Virologen und erfahrenen Branchenexperten aufgebaut und ist in Tübingen und

Frankfurt am Main ansässig.

Atriva ist Gründungsmitglied der Initiative BEAT-COV www.beat-cov.de.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atriva-therapeutics.com und

folgen Sie uns bei LinkedIn und Twitter.

Kontakt: Atriva Therapeutics GmbH Dr. Rainer Lichtenberger, CEO

Rainer Lichtenberger, CEO Tel.: +49 69 Relations: MC Services AG

9999 162 10 Mobil: +49 151 7443 3175 Eva Bauer Tel.: +49 (0)89

[1]lichtenberger@atriva-therapeutics.com 210 228 80

1. [1]atriva-therapeutics@mc-s

mailto:lichtenberger@atriva-therapeu ervices.eu 1.

tics.com mailto:atriva-therapeu

tics@mc-services.eu

