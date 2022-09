DGAP-News: Askari Metals Limited: Bedeutende Seltenerdelement-Ziele auf dem Pegmatitprojekt Red Peak, Region Gascoyne, identifiziert (deutsch)

Askari Metals Limited: Bedeutende Seltenerdelement-Ziele auf dem Pegmatitprojekt Red Peak, Region Gascoyne, identifiziert

Askari Metals Limited (ASX: AS2) ("Askari Metals" oder "Unternehmen"), ein

in Australien ansässiges Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von

Batteriemetall- (Li + Cu) und Edelmetallprojekten (Au + Ag) in Western

Australia, Northern Territory und New South Wales, gibt bekannt, dass das

Unternehmen ein Seltenerdelement-Potenzial auf dem zu 100 %

unternehmenseigenen Pegmatitprojekt Red Peak identifiziert hat und vor

Kurzem eine ASTER-Hyperspektral-Fernerkundung über dem Projekt Red Peak

abgeschlossen hat, das sich etwa 15 km östlich des REE-Projekts Mt Clere

(Krakatoa Resources Ltd. - ASX: KTA) in der Region Gascoyne (Western

Australia) befindet.

*Das Feldprogramm hat anomale REE-Ergebnisse identifiziert*

**Hyperspektralerkundung hat zusätzliche hochrangige Ziele identifiziert**

***Weitere nachfolgende Feldprogramme sind derzeit in Planung***

Wichtigste Punkte:

* Eine Hyperspektralerkundung (Aster), die auf dem Pegmatitprojekt Red

Peak in der Region Gascoyne (australischer Bundesstaat Western

Australia) durchgeführt wurde, hat zahlreiche bedeutende

REE-Explorationsziele identifiziert.

* Die Hyperspektralerkundung erstellte Zielkarten für Minerale, die mit

der REE-Mineralisierung in Zusammenhang stehen - mehrere vorrangige

Ziele wurden innerhalb des Projekts Red Peak identifiziert.

* Die vom Unternehmen im Januar 2022 durchgeführten Feldexplorationen und

Probenahmen identifizierten zahlreiche Gebiete, die hochgradig anomal

für eine REE-Mineralisierung sind, einschließlich der Elemente Lanthan,

Cerium, Praseodym, Neodym und Europium.

* Neodym und Europium werden gemäß der Klassifizierung des

US-Energieministeriums als "kritisch" eingestuft.

* Das Projekt Red Peak befindet sich weniger als 15 km östlich des

REE-Projekts Mt Clere von Krakatoa Resources Limited (ASX: KTA).

* Das Projekt Red Peak erstreckt sich über eine Fläche von ca. 350 km2 -

mindestens elf bedeutende Pegmatite wurden bereits identifiziert, die

Streichlängen von mehr als 3 km und Mächtigkeiten zwischen 150 und 200 m

aufweisen.

* Das Interesse von strategischen Investoren und Abnehmern im

Seltenerdensektor hat in letzter Zeit ein beispielloses Wachstum

gezeigt.

* Jeder Elektromotor enthält etwa 750 g an Seltenerden in den

Permanentmagneten, und in Offshore-Windturbinen sind etwa 2 Tonnen

enthalten.

* Elektrofahrzeuge und Offshore-Windturbinen sind Sektoren mit

exponentiellem Wachstum.

* Askari Metals ist gut finanziert, um seine Explorationsziele zu

erreichen.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Im September 2022 überprüfte das Unternehmen alle verfügbaren Probendaten in

der WAMEX-Datenbank (WA Mineral Exploration) auf potenzielle Seltenerden

(REE)-Anomalien und stellte fest, dass das Pegmatitprojekt Red Peak ein

echtes Potenzial für eine REE-Mineralisierung aufweist, basierend auf sehr

anomalen Lanthan- (La) und Cerium- (Ce) Daten, die in der Region gesammelt

wurden. Das Unternehmen ließ daraufhin die verfügbaren

ASTER-Hyperspektraldaten von einem externen Berater analysieren, der auf der

Grundlage der Interpolation der visuellen Spektren für die Darstellung von

Talk und Helium potenzielle Ziele über dem Projekt Red Peak identifizierte.

Johan Lambrechts, VP Exploration und Geologie, kommentierte die Ergebnisse

der Hyperspektralerkundung und der früheren Feldarbeiten auf dem Projekt Red

Peak:

"Das Unternehmen hat vor Kurzem eine umfassende Überprüfung des

Seltenerdelement-Potenzials des Projekts Red Peak abgeschlossen, da es in

der Region Gascoyne in Western Australia strategisch günstig gelegen ist und

sich in der Nähe einer bestehenden Seltenerdelement-Entdeckung auf dem

Projekt Mt Clere von Krakatoa Resources befindet, wo vor Kurzem ein

bedeutendes Explorationsziel abgegrenzt wurde. Wir betrachten diese Arbeit

als einen bedeutenden Mehrwert für unsere Investoren, da wir versuchen, den

Explorationsschwerpunkt auf dem Projekt Red Peak zu erweitern. Die

Überprüfung bestätigte das REE-Potenzial des Projekts Red Peak und hob

bedeutende Explorationszielgebiete hervor, die in der WAMEX-Datenbank

dokumentierte anomale Lanthan- und Cer-Gehalte aufweisen. Dies wurde durch

die vom Unternehmen im Januar 2022 durchgeführten Feldarbeiten noch

verstärkt. Die ASTER-Hyperspektralerkundung bestätigte diese Ergebnisse und

identifizierte mehrere zusätzliche spezifische Ziele auf unserem Projekt Red

Peak. Das Unternehmen ist dabei, Explorationsaktivitäten zu planen, die auf

das Seltenerden-Potenzial des Projekts Red Peak abzielen, und wir freuen uns

darauf, unsere Investoren über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu

halten."

Pegmatitprojekt Red Peak: Hintergrund

Das Projekt Red Peak gilt als wenig erkundet und als äußerst aussichtsreich

für eine Lithiummineralisierung sowie für Seltenerden, Basismetalle und

Uran. Insbesondere sind mehrere Pegmatite bereits auf geologischen Karten im

Maßstab 1:100.000 verzeichnet. In der Vergangenheit wurden jedoch nur

begrenzte Explorationsarbeiten durchgeführt, die sich entweder auf Gold oder

Basismetalle (Pb / Zn) konzentrierten. Im gesamten Projektgebiet gibt es

ausgedehnte Pegmatitaufschlüsse mit mindestens elf kartierten Pegmatiten,

die eine Streichlänge von über 3 km und eine Breite von 150 bis 200 m

aufweisen. Dies sind bedeutende Pegmatite, die angesichts der Höffigkeit des

geologischen Rahmens weitere Untersuchungen rechtfertigen.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Satellitenbild, das die Lage des Projekts Red Peak zusammen mit dem

Konzessionsgebiet von Krakatoa Resources und dem Seltenerdenprojekt Mt Clere

im Westen von Red Peak zeigt.

WAMAEX REE-Daten

Es gibt 17 dokumentierte Seltenerden, wobei die Gruppe in leichte und

schwere Seltenerden unterteilt ist. Seltenerden sind unerlässlich, um mit

möglichst geringem Energieaufwand hohe Leistungen zu erzielen. Die

WAMEX-Datenbank wurde analysiert und die Ergebnisse der REE-Proben in dem

Gebiet wurden zur Überprüfung extrahiert.

Seltenerden werden in Hoch- und Niedertemperaturmagneten für

Elektrofahrzeuge, Windturbinen, in der Luft- und Raumfahrt, in der Robotik

und in medizinischen Geräten verwendet, wo zur Senkung des Energieverbrauchs

eine höhere Effizienz erforderlich ist.

In der Vergangenheit umfassten die meisten Proben, die auf Seltenerden

analysiert wurden, nur Probenahmen hinsichtlich der leichten Seltenerden.

Dies gilt vor allem für Lanthan (La) und Cer (Ce). Die Hintergrundgehalte

für diese REEs sind unterschiedlich, aber im Allgemeinen werden

Hintergrundgehalte von 34,5 ppm La und 66,5 ppm Ce als Standard angesehen.

Beim Vergleich der WAMEX-Daten wurden mehrere Proben identifiziert, die über

den Hintergrundgehalten liegen und in Abbildung 3 dargestellt sind. Aus der

Darstellung der Daten in Abbildung 3 geht auch hervor, dass mehrere der

anomalen Proben Gehalte aufweisen, die mehr als doppelt so hoch sind wie die

Hintergrundgehalte.

Das Unternehmen ist durch diese Ergebnisse sehr ermutigt, und es sind

zukünftige Explorationsaktivitäten vor Ort geplant, um diese anomalen

Ergebnisse weiter zu untersuchen.

Feldexplorationsprogramm (Januar 2022): AS2-Daten (zuvor gesammelt)

Während eines Feldprogramms im Januar 2022 sammelte das Team von Askari

Metals mehrere Gesteinsproben, die in erster Linie auf eine Lithium

(Li)-Mineralisierung analysiert wurden. Diese Proben wurden auch auf eine

REE-Mineralisierung untersucht und einige der Ergebnisse sind sehr

ermutigend und rechtfertigen weitere Explorationsaktivitäten vor Ort. Die

Probenahmen ergaben auch erhöhte Ergebnisse für Tantal (Ta), Rubidium (Rb)

und Niob (Nb).

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt eine

Zusammenfassung der Daten und Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse auf einer

Karte.

Tabelle 1 zeigt: Zusammenfassende Tabelle mit den Ergebnissen der von Askari

Metals im Januar 2022 entnommenen Proben.

Anmerkung 1 - Grün hervorgehobene Proben liegen über dem Hintergrund.

Anmerkung 2 - Rot hervorgehobene Proben liegen über dem 2-fachen des

Hintergrunds.

Abbildung 2 zeigt: Abbildung zeigt die in Tabelle 1 zusammengefassten

Ergebnisse.

Hyperspektral-Fernerkundung

Das Hyperspektralprogramm nutzte die Bilder des Sentinel-2-Satelliten im

langwelligen Infrarot (LWIR, Longwave Infrared), im sichtbaren/nahen

Infrarot (VNIR, Visible/Near-Infrared) und im kurzwelligen Infrarot (SWIR,

Shortwave Infrared) für die Interpretation des gesamten Projekts Red Peak.

Die Ergebnisse waren äußerst ermutigend, und es wurden mehrere

Explorationsziele identifiziert, wobei bekannte REE-Vorkommen verwendet

wurden, um die spektrale Signatur potenzieller REE-Indikatoren in diesem

Gebiet zu charakterisieren.

Die Spektralempfindlichkeit im VNIR/SWIR-Bereich des elektromagnetischen

Spektrums ist rein oberflächlich und kann nur Böden und Aufschlüsse

abbilden. Eine gewisse Durchdringung des Regoliths ist jedoch mit

Wärmebildaufnahmen (Aster LWIR) möglich.

Helium ist ein wichtiger REE-Indikator, da es während des Zerfalls von Uran

freigesetzt wird, das häufig mit REE-Vorkommen und -Lagerstätten in

Verbindung gebracht wird. Helium ist ein Gas und kann daher manchmal durch

die Gesteinsschichten wandern und, wenn es entdeckt wird, verborgene

uranreiche Gebiete in der Tiefe aufdecken, die zur Identifizierung

potenzieller Seltenerden-Ziele genutzt werden können. Die

Aster-Hyperspektralanalyse kann Helium nachweisen und zur Identifizierung

potenzieller Seltenerden-Ziele auf dem Projekt Red Peak verwendet werden.

Talk wird verwendet, um Tone darzustellen, die möglicherweise eine

Seltenerden-Mineralisierung enthalten, da das Gebiet für seine tonige

Seltenerden-Mineralisierung bekannt ist, wie sie z. B. auf dem

Seltenerden-Projekt Mt Clere von Krakatoa Resources (ASX. KTA) identifiziert

wurde.

Der externe Berater, der die Hyperspektralanalyse durchführte, leitete 16

spektrale Endglieder aus dem Datensatz ab und verglich die Merkmale mit über

481 Mineralen in der USGS-Bibliothek. Das vierte Endglied ist Talk. Diese

Daten wurden anhand von 30 Proben aus der Umgebung des REE-Projekts Tower im

Südwesten des Projekts Red Peak analysiert, wobei Talk als Endglied

dominierte. Dieselbe Interpolation wurde dann über dem Projekt Red Peak

durchgeführt, um Bereiche mit anomalen Talk-Signaturen in den

Aster-Hyperspektraldaten aufzudecken. Auf diese Weise wurden mehrere Ziele

identifiziert. Siehe Abbildung 3, unten.

Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte der

Temperaturskala des durch den multivariaten statistischen Klassifikator auf

dem Pegmatitprojekt Red Peak erstellten Zielbildes (Umriss der

Konzessionsgrenzen in Rot)

Geplante Exploration

Historische Explorationsarbeiten von BHP Minerals und Astro Mining in den

1990er Jahren bestätigten vor fast 30 Jahren das Vorhandensein

angereicherter Monazit-Sande. Die Hauptziele für die Seltenerden-Exploration

in diesem Gebiet sind tonige und monazithaltige Böden im Regolith.

Das Unternehmen plant die Durchführung eines groß angelegten

Schneckenbohrprogramms in den Zielgebieten, die mittels dieser

Datenüberprüfung generiert wurden, um die Seltenerden-Mineralisierung in den

oberen Boden-, Sand- und Tonhorizonten zu überprüfen.

Es wird erwartet, dass mittels der Ergebnisse der Schneckenbohrungen Gebiete

identifiziert werden, in denen Schneckenbohrungen in engeren Abständen

durchgeführt werden können, um eindeutige Ziele zu bestimmen, bevor kurze

Aircore-Bohrungen zur weiteren Überprüfung dieser niedergebracht werden.

Über Askari Metals Limited

Askari Metals wurde mit dem primären Ziel gegründet, hochgradige Gold-,

Kupfer-Gold-Projekte und Batteriemetall-Projekte in New South Wales, Western

Australia und dem Northern Territory zu erwerben, zu erkunden und zu

entwickeln. Das Unternehmen hat ein attraktives Portfolio von Gold-,

Batteriemetall- und Kupfer-Gold-Explorations-/Mineralentwicklungsprojekten

in Western Australia, im Northern Territory und in New South Wales

zusammengestellt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.askarimetals.com

ENDE

Für weitere Informationen:

Gino D'Anna

Executive Director

Tel. +61 400 408 878

gino@askarimetals.com

Rod North, Managing Director

Bourse Communications Pty Ltd

Tel. +61 408 670 706

rod@boursecommunications.com.au

Johan Lambrechts

Vice President - Exploration and Geology

Tel. +61 431 477 145

johan@askarimetals.com

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

°