DGAP-News: All for One Group SE: 9-Monatszahlen 2021/22 // Umsatz wächst um 21% // Erschwertes Marktumfeld belastet Ergebnis im 3. Quartal 2021/22 // Weiterhin gute Nachfrage und starker Auftragseingang // EBIT- (deutsch)

28.07.2022 / 09:12

Ungeprüfte Ergebnisse:

* Umsatz: 338,9 Mio. EUR (plus 21% zum Vorjahr); wiederkehrende Erlöse

steigen um 20% an

* CONVERSION/4-Geschäft fast verdreifacht

* Kurzfristige Projektverschiebungen und -unterbrechungen / Erhöhter

pandemiebedingter Krankenstand / Inflation treibt Kosten

* EBIT: 13,3 Mio. EUR (minus 16% zum Vorjahr); EBIT-Marge bei 3,9%

(Vorjahr: 5,7%)

* EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) steigt um 7% auf 20,3 Mio. EUR;

EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) bei 6,0%

* Erwerb der POET inklusive ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft im Mai

2022

* Auszeichnung »Champion« beim PUR Award für Managed Application Services

und Microsoft 365 Services

* Schuldscheindarlehen über 40 Mio. EUR erfolgreich platziert

* Durch das deutlich schwächere 3. Quartal 2021/22 wird die Prognose für

das EBIT 2021/22 angepasst

Filderstadt, 28. Juli 2022 - Die All for One Group SE, führende Consulting-

und IT-Gruppe, veröffentlicht heute ihre ungeprüften Ergebnisse für den

Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. Juni 2022, das 3. Quartal 2021/22 sowie

die angepasste Prognose für 2021/22.

Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 um 21%

auf 338,9 Mio. EUR angestiegen, während das EBIT um 16% auf 13,3 Mio. EUR

zurückging. Demgegenüber konnte das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) um 7%

auf 20,3 Mio. EUR erhöht werden.

Ungeprüfte

9-Monats-Kennzahlen

von Oktober 2021 bis

Juni 2022

in Mio. EUR 10/2021 - 10/2020 - +- 04/2022 04/2021 +-

06/2022 06/2021 ¹ /- - - /-

- 06/2022 06/2021 -

¹

Umsatz 338,9 280,4 2- 108,5 94,9 1-

1- 4-

% %

Cloud Services und 83,9 63,2 3- 28,8 21,3 3-

Support 3- 5-

% %

Software Lizenzen und 111,1 101,6 9- 32,0 34,0 --

Support % 6-

%

Consulting und 135,7 112,7 2- 44,6 37,7 1-

Services 0- 9-

% %

CONVERSION/4 8,2 2,9 1- 3,1 1,9 6-

8- 6-

6- %

%

EBITDA 35,0 31,9 1- 7,7 10,4 --

0- 2-

% 6-

%

EBIT vor M&A-Effekten 20,3 19,0 7- 2,6 6,1 --

(non-IFRS) % 5-

7-

%

EBIT-Marge vor 6,0 6,8 2,4 6,4

M&A-Effekten

(non-IFRS) in %

EBIT 13,3 15,8 -- 0,3 5,1 --

1- 9-

6- 4-

% %

EBIT-Marge in % 3,9 5,7 0,3 5,4

Periodenergebnis 8,7 10,5 -- 0,0 3,5 --

1- 9-

8- 9-

% %

Ergebnis je Aktie in 1,73 2,08 -- 0,00 0,70 --

EUR 1- 9-

7- 9-

% %

in Mio. EUR 30.06.2022 30.09.2021 +-

/-

-

Flüssige Mittel 71,5 75,0 --

5-

%

Eigenkapitalquote in 29 35

%

1) Vorjahresangaben

angepasst

Erschwertes Marktumfeld im 3. Quartal 2021/22

Nach einem robusten 1. Halbjahr 2021/22 wurde die All for One Group im 3.

Quartal 2021/22 gleich mehrfach negativ beeinflusst Der Umsatz von April bis

Juni 2022 liegt mit 108,5 Mio. EUR (plus 13,6 Mio. EUR) und das EBIT mit 0,3

Mio. EUR (minus 4,8 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahresquartal unter

unseren Erwartungen. Umsatzeinbußen aus einem pandemiebedingt erhöhten

Krankenstand, deutlich geringere Lizenzerlöse, inflationsbedingte

Preisanstiege sowie die Kosten für die Akquisition der POET GmbH (inklusive

ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft) belasten das Ergebnis

überproportional. Die anhaltende Pandemie, Lieferkettenengpässe sowie die

Unsicherheit bezüglich der konjunkturellen Entwicklung führten vermehrt zu

kurzfristigen Projektverschiebungen und -unterbrechungen in beiden

Segmenten. Die Segmente sind umsatzseitig gewachsen, CORE um 14% und LOB um

15%, die Ergebnisentwicklung wurde jedoch durch obige Effekte deutlich

beeinflusst. So ist das EBIT im Segment CORE (ERP und

Kollaborationslösungen) im 3. Quartal 2021/22 trotz der weiterhin guten

Nachfrage nach Transformationsprojekten im Vergleich zum Vorjahresquartal

auf minus 0,1 Mio. EUR (minus 4,8 Mio. EUR) und im Segment LOB

(Fachbereichslösungen) auf plus 0,5 Mio. EUR (minus 0,1 Mio. EUR)

zurückgegangen.

Konzernumsatz- und Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten 2021/22 -

weiterhin gute Nachfrage nach Digitalisierungsleistungen und stabile

Auftragslage

Der Trend rund um das Thema Digitalisierung, Cloud Transformation sowie der

Bedarf zum Umstieg der Kunden auf SAP S/4HANA hält an, auch wenn unsere

Kunden teilweise ihre Entscheidungen als Reaktion auf das

gesamtwirtschaftliche Umfeld verzögern. Die Auftragslage und die Nachfrage

nach unseren Digitalisierungsleistungen insbesondere im Segment CORE sind

weiter stabil. Mit unserem maßgeschneiderten technologiebasierten

Serviceangebot (»CONVERSION/4«) konnte der Umsatz der ersten neun Monaten

2021/22 mit 8,2 Mio. EUR (Okt 2020 - Juni 2021: 2,9 Mio. EUR) nahezu

verdreifacht werden. Die wiederkehrenden Erlöse - als wichtiger Indikator

künftigen Umsatz- und Cashflow-Wachstumspotenzials - konnten um 20% auf

179,2 Mio. EUR gesteigert werden und machen unverändert 53% vom Gesamtumsatz

aus.

Die Konsolidierung und Integration der im 1. Quartal 2021/22 erworbenen

Unternehmen - All for One Poland, ASC-Gruppe und blue-zone GmbH - geht gut

voran. Im Mai 2022 wurde die POET GmbH inklusive ihrer ägyptischen

Tochtergesellschaft POET Egypt LLC. akquiriert. Die weiteren 110 Expertinnen

und Experten werden das Customer Experience (CX) Geschäft der All for One

Group Tochter B4B Solutions GmbH mit Ihrem Know-how und ihrer

Leistungsstärke ergänzen. Das Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten des

Geschäftsjahres 2021/22 inklusive dieser Akquisitionen liegt bei 21%, das

organische Umsatzwachstum bei 7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

»Auch wenn wir uns kurzfristig auf die anhaltenden Folgen der Pandemie und

Projektverschiebungen und -unterbrechungen einstellen müssen, sind wir

überzeugt, dass wir mit unserer Mannschaft unser volles Leistungsspektrum

zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden in einer digitalen

Welt weiter erfolgreich umsetzen werden. Unsere Kunden schätzen die

umfassende und langjährige Betreuung sowie unsere Expertise, und haben dies

zum dritten Mal in Folge durch die Auszeichnung als »Champion« beim PUR

Award für Managed Applications Microsoft 365 Services honoriert. Dass wir

Akquisitionen erfolgreich integrieren können und Mehrwerte schaffen, haben

wir in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Wir konzentrieren uns vermehrt

auf Effizienzsteigerungen und die schnelle und vollständige Integration

unserer Zukäufe. Dies wird unsere Profitabilität wieder ansteigen lassen«,

erläutert CFO Stefan Land.

Das EBITDA beläuft sich auf 35,0 Mio. EUR (Okt 2020 - Jun 2021: 31,9 Mio.

EUR), und das EBIT auf 13,3 Mio. EUR (minus 16%). Die EBIT-Marge beträgt

3,9% (Okt 2020 - Jun 2021: 5,7%). Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) zeigt

die »echte« operative Entwicklung, bereinigt um akquisitionsbedingte externe

Aufwendungen und Erträge und akquisitionsbedingte Abschreibungen und

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte. Dieses ist trotz der

ungeplanten Belastungen im Vorjahresvergleich um 7% auf 20,3 Mio. EUR

angestiegen. Das EBT liegt bei 12,3 Mio. EUR (minus 18%), das

Periodenergebnis bei 8,7 Mio. EUR (minus 18%) und das Ergebnis je Aktie bei

1,73 EUR (minus 17%).

Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2022 beträgt 29% (30. Sep 2021: 35%).

Neben einer soliden Bilanzstruktur hat sich die Gruppe im Mai 2022 durch die

erfolgreiche Platzierung von Schuldscheindarlehen in Höhe von 40 Mio. EUR

langfristig attraktive Finanzierungskonditionen in einem zunehmend

unsicheren Kapitalmarkt gesichert.

Die Anzahl der Mitarbeiter liegt mit 2.675 zum 30. Juni 2022 (inklusive der

Zukäufe) deutlich über dem Vorjahresniveau (30. Jun 2021: 1.956). Der

Gesundheitsindex liegt bei 96,6% (Vorjahr: 97,5%).

Der Krieg in der Ukraine, die andauernde Pandemie sowie die

Lieferkettenprobleme beeinflussen unsere Kunden zunehmend und wir werden

inflationsbedingt mit ungeplanten, steigenden Kosten konfrontiert. Präventiv

wurden Maßnahmen eingeleitet, die bereits im 4. Quartal 2021/22 erste

Wirkung zeigen sollten.

Durch das deutlich schwächere 3. Quartal 2021/22 wird die Prognose für das

EBIT 2021/22 angepasst

Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang entschieden, die Prognose für das

Geschäftsjahr 2021/22 hinsichtlich des zu erwartenden EBIT zu reduzieren.

Nach bisheriger Einschätzung wurde ein EBIT in Höhe von 24 Mio. EUR bis 26

Mio. EUR erwartet. Der Vorstand reduziert die Prognose nunmehr auf eine

EBIT-Spanne von 17 Mio. EUR bis 21 Mio. EUR (2020/21: 20,6 Mio. EUR).

Grund für die Anpassung nach einem robusten 1. Halbjahr 2021/22 sind die

negativen gesamtwirtschaftlichen und pandemiebedingten Einflüsse im 3.

Quartal 2021/22 sowie die vermehrten Anzeichen, dass unsere Kunden auch im

nächsten Quartal Entscheidungen für Projekte verzögern könnten.

Umsatzeinbußen aus einem pandemiebedingt erhöhten Krankenstand, deutlich

geringere Lizenzerlöse, inflationsbedingte Preisanstiege sowie die Kosten

für die Akquisition der POET-Gruppe belasten das Ergebnis überproportional.

Der Krieg in der Ukraine, die andauernde Pandemie sowie die

Lieferkettenprobleme beeinflussen unsere Kunden zunehmend und wir werden mit

ungeplanten, deutlich steigenden Kosten und daraus resultierendem Druck auf

die Margen konfrontiert. Präventiv wurden Maßnahmen eingeleitet, die bereits

im 4. Quartal 2021/22 erste Wirkung zeigen sollten. Im Segment CORE gehen

wir trotz der Herausforderungen von einem nahezu planmäßigen Verlauf aus. Im

Segment LOB sind die zusätzlichen ungeplanten Belastungen in diesem

Geschäftsjahr jedoch nicht mehr aufzuholen.

Die Prognose für das Umsatzvolumen zwischen 440 Mio. EUR und 460 Mio. EUR

für das Geschäftsjahr 2021/22 (2020/21: 372,9 Mio. EUR) wird hingegen

bestätigt.

Ihre vollständige Zwischenmitteilung zu den 9-Monatszahlen 2021/22

veröffentlicht die All for One Group SE planmäßig am 4. August 2022.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in

einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und

Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und

Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter

einem Dach und orchestriert mit derzeit 2.700 Experten und der

Umsetzungspower führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das

Zusammenspiel aller Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie,

Geschäftsmodell, Customer & Employee Experience, New Work, Big Data &

Analytics genauso wie IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity &

Compliance und dem intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende

Consulting- und IT-Gruppe begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000

Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der

Unternehmenstransformation.

Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte die All for One Group SE einen

Konzernumsatz in Höhe von 373 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer,

Head of Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail

nicole.besemer@all-for-one.com

