DGAP-News: Abivax veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022 und gibt Update zur Unternehmensentwicklung (deutsch)

Abivax veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022 und gibt Update zur Unternehmensentwicklung

^

DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Abivax veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022 und gibt

Update zur Unternehmensentwicklung

15.09.2022 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ABIVAX VERÖFFENTLICHT FINANZERGEBNISSE FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2022 UND GIBT

UPDATE ZUR UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

* Internationales, zulassungsrelevantes klinisches Phase-3-Programm mit

Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa (CU) verläuft planmäßig,

Genehmigung des zentralen Ethikrats in den USA (IRB) liegt vor,

Einschluss des ersten Patienten für Ende September 2022 geplant

* Hervorragende Ergebnisse der gesamten Kohorte von 217 Patienten aus der

offenen Phase-2b-Erhaltungsstudie zur Behandlung mittelschwerer bis

schwerer CU mit einer einmal täglich oral verabreichten Dosis von 50mg

Obefazimod über einen Zeitraum von 48 Wochen zeigen eine best-in-class

klinische Remissionsrate von 55,3%

* Wissenschaftliche Veröffentlichung der Ergebnisse der

Phase-2b-Induktionsstudie und 48-wöchiger Erhaltungsstudie mit

Obefazimod an Patienten mit CU in der renommierten Fachzeitschrift

* "The Lancet Gastroenterology & Hepatology"

* Aufstockung der liquiden Mittel zur Finanzierung des operativen

Geschäfts durch Cross-Over-Finanzierung in Höhe von EUR 49,2 Mio. und

Verlängerung der laufenden Liquidität des Unternehmens bis Ende des

ersten Quartals 2023

PARIS, Frankreich, 15. September 2022 - 18:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA

(Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein klinisches

Phase-3-Biotechnologieunternehmen, das neuartige Therapien entwickelt, die

das Immunsystem zur Behandlung von entzündlichen und viralen Erkrankungen

sowie Krebs modulieren, gibt heute seine Finanzergebnisse für das zum 30.

Juni 2022 endende 1. Halbjahr 2022 bekannt und berichtet über die

Fortschritte seiner laufenden Entwicklungsprogramme. Die externen

Wirtschaftsprüfer haben den vom Aufsichtsrat des Unternehmens am 14.

September 2022 genehmigten Abschluss für das erste Halbjahr 2022 geprüft.

Der Abschlussbericht befindet sich in Vorbereitung.

"Das erste Halbjahr 2022 war sehr ereignisreich für Abivax, wie für so viele

andere börsennotierte Unternehmen, die in diesem unberechenbaren,

internationalen Umfeld agieren müssen und die gravierenden Auswirkungen auf

die Aktienmärkte zu spüren bekommen. Dennoch konnten wir unsere

Entwicklungsprogramme erheblich vorantreiben und wichtige Meilensteine für

unseren Produktkandidaten Obefazimod erreichen. Im April haben wir die

hervorragenden Ergebnisse der offenen Phase-2b-Erhaltungsstudie mit

Obefazimod veröffentlicht, an der 217 Patienten teilnahmen, die eine

einjährige Behandlung mit einer einmal täglich oral verabreichten Dosis von

50 mg Obefazimod abgeschlossen hatten. Die vielversprechenden Ergebnisse

wurden kürzlich von der Wissenschaftsgemeinschaft mit einer Veröffentlichung

in der renommierten Fachzeitschrift "The Lancet Gastroenterology &

Hepatology" anerkannt. Derzeit legt Abivax den Fokus auf die zügige

Durchführung und den raschen Abschluss des globalen Phase-3-Programms, in

das wir, nach erhaltener Genehmigung durch das US IRB im August, den

Einschluss des ersten Patienten für Ende September erwarten", sagte Prof.

Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von Abivax. "Durch die Veröffentlichung der

Phase-2a-Daten von Obefazimod zur Behandlung von rheumatoider Arthritis in

der Zeitschrift "Annals of Rheumatic Diseases" und die Präsentation dieser

Ergebnisse auf dem EULAR-Kongress im Juni dieses Jahres konnte der

anti-inflammatorische Effekt von Obefazimod weiter wissenschaftlich

untermauert werden. Damit hat unser Produktkandidat nicht nur das Potenzial,

die Symptome von CU-Patienten zu lindern und deren Lebensqualität

langfristig zu verbessern, sondern es zeigt sich zudem, dass Obefazimod auch

für Patienten mit anderen chronisch entzündlichen Krankheiten von großem

Nutzen sein kann."

Didier Blondel, CFO von Abivax, fügte hinzu: "Unsere im September 2022

erfolgreich durchgeführte Finanzierungsrunde in Höhe von EUR 49,2 Mio.

erlaubt es uns, unser prioritäres klinisches Entwicklungsprogramm mit

Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa weiter voranzutreiben. Das

operative Geschäft von Abivax ist bis zum Ende des ersten Quartals 2023

vollständig finanziert. Wir arbeiten intensiv daran, zu gegebener Zeit

zusätzliche Finanzmittel auf verwässernder und nicht verwässernder Basis zur

Sicherstellung der vollständigen Finanzierung unseres Phase-3-Programms in

CU einzuwerben. In Anbetracht des derzeit sehr schwierigen

Finanzierungsumfelds freuen wir uns sehr darüber, dass wir mit TCGX, Venrock

und Deep Track Capital sowohl neue hochkarätige US-amerikanische als auch

unsere bestehenden US-amerikanischen und europäischen Biotech-Investoren für

die Kapitalerhöhung und Ausgabe der Lizenzzertifikaten gewinnen konnten. Wie

bereits im ersten Halbjahr 2022 werden wir diese Finanzmittel gezielt

einsetzen - vor allem für die Durchführung und den Abschluss unseres

klinischen Phase-3-Programms, um so Obefazimod als langanhaltende und

wirksame Behandlung sämtlichen betroffenen Patienten zur Verfügung stellen

zu können und gleichzeitig den Unternehmenswert zu maximieren."

FINANZKENNZAHLEN DES ERSTEN HALBJAHRS 2022

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung H1 2022 H1 2021 Veränderung

In EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio.

Operative Umsatz, gesamt 0,1 9,6 (9,6)

Operativer Aufwand, gesamt (18,7) (26,5) 7,9

davon F&E-Aufwand (15,9) (24,0) 8,1

davon Verwaltungsaufwand (2,8) (2,6) (0,2)

Operatives Ergebnis (18,6) (16,9) (1,7)

Finanzergebnis (2,1) (1,3) (0,8)

Ergebnis vor Sondereffekten und Steuern (20,7) (18,2) (2,5)

Sondereffekte (11,0) 0,1 (11,1)

Steuern 2,2 1,6 0,6

Jahresfehlbetrag (29,6) (16,5) (13,0)

Bilanzkennzahlen 30/06/- 31/12/- Verän-

2022 2021 derung

In EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio.

In EUR Mio.

Nettofinanzposition (22,9) 6,6 (29,5)

davon langfristige finanzielle Vermögenswerte* 0,0 0,0 0,0

davon Termineinlagen (Fälligkeit > 1 Jahr) 0,0 0,0 0,0

davon Termineinlagen (Fälligkeit < 1 Jahr) 0,0 0,0 0,0

davon verfügbare Liquidität 26,6 60,7 (34,1)

(davon Finanzverbindlichkeiten) (49,5) (54,1) 4,6

Bilanzsumme 71,6 110,4 (38,7)

Kapital der Anteilseigner 6,1 35,6 (29,5)

davon Eigenkapital (0,8) 28,8 (29,5)

davon bedingte Vorauszahlungen 6,8 6,8 (0,0)

* Exklusive vertraglicher Liquiditätsposten

(liquide Mittel und eigene Aktien), Kautionen

und Sicherheiten

* Der operative Verlust zum 30. Juni 2022 beläuft sich auf EUR -18,6 Mio.

(EUR -1,7 Mio. im Vergleich zu

EUR -16,9 Mio. zum 30. Juni 2021) Das zum Vorjahr ausgeglichene

operative Ergebnis des ersten Halbjahrs 2022 basiert auf den im ersten

Halbjahr 2021 erhaltenen Zuschüsse der Bpifrance zur Finanzierung des

Covid-19-Programms (EUR +9,6 Mio.) und spiegelt zudem die verringerten

Investitionen in F&E im ersten Halbjahr 2022 gegenüber des ersten

Halbjahres 2021 (EUR +8,1 Mio.) wider.

* Die F&E-Aufwendungen beliefen sich im ersten Halbjahr 2022 auf EUR -15,9

Mio. (eine Verringerung von EUR +8,1 Mio. gegenüber EUR -24,0 Mio. zum

30. Juni 2021) und wurden vorrangig für die Weiterentwicklung der

klinischen Programme mit Obefazimod zur Behandlung entzündlicher

Indikationen aufgewendet (89% der gesamten F&E-Aufwendungen). Das erste

Halbjahr 2022 stand im Zeichen der Vorbereitungen des Phase-3-Programms

mit Obefazimod zur Behandlung von CU, wobei für das zweite Halbjahr 2022

mit einem Anstieg der Investitionen gerechnet wird. Im Gegensatz dazu

konzentrierten sich die Ausgaben im ersten Halbjahr 2021 im Wesentlichen

auf die intensiven Vorbereitungen zum Abschluss der

Phase-2b-Induktionsstudie mit Obefazimod in CU und der Durchführung

verschiedener Phase-1-Studien zur Vorbereitung der künftigen Beantragung

der Marktzulassung.

* Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen blieben stabil und beliefen sich

zum 30. Juni 2022 auf EUR -2,8 Mio. (15% der Gesamtbetriebskosten),

verglichen mit EUR -2,6 Mio. (10%) zum 30. Juni 2021.

* Die Gesamtzahl der Mitarbeiter betrug zum 30. Juni 2022 24.

* Die forschungsbedingten Steuervergünstigungen beliefen sich zum 30. Juni

2022 auf EUR +2,2 Mio. (gegenüber EUR +1,6 Mio. zum 30. Juni 2021).

* Das Unternehmen verzeichnete außerdem einen außerordentlichen Verlust

durch die Wertminderung immaterieller Vermögenswerte in Höhe von EUR

-11,0 Mio. Dieser Verlust steht im Zusammenhang mit der Entscheidung des

Unternehmens, die Entwicklungsstrategie seiner Technologieplattform für

Immunverstärker, angeführt von Produktkandidat ABX196, auf eine

Partnerschaftsoption zu beschränken.

* Der Nettoverlust beläuft sich zum 30. Juni 2022 auf EUR -29,6 Mio. (EUR

-13,0 Mio. im Vergleich zu EUR

-16,5 Mio. zum 30. Juni 2021).

* Die Liquidität lag Ende Juni 2022 bei EUR +26,6 Mio., im Vergleich zu

EUR +60,7 Mio. Ende 2021.

* Im September 2022 hat das Unternehmen, unter Teilnahme hochkarätiger US

und Europäischer Investoren, eine Finanzierung in Höhe von EUR +49,2

Mio. abgeschlossen, bestehend aus einer Kapitalerhöhung über EUR +46,2

Mio. und der Ausgabe von Lizenzzertifikaten über +2,9 Mio. Mit Abschluss

dieser Finanzierung ist das Unternehmen unter Berücksichtigung der

vorhandenen Finanzmittel und der geplanten Priorisierung der klinischen

Entwicklung für Obefazimod mit einem Schwerpunkt auf der Indikation CU,

bis zum Ende des ersten Quartals 2023 finanziert.

OPERATIVE HIGHLIGHTS: PORTFOLIO UPDATE

Internationales, zulassungsrelevantes Phase-3-Studienprogramm mit Obefazimod

zur Behandlung von Colitis ulcerosa (CU)

An dem Phase-3-Studienprogramm, das sich aus zwei Induktionsstudien sowie

einer einzigen, darauffolgenden Erhaltungsstudie zusammensetzt (ABTECT-1-

und ABTECT-2-Induktionsstudien - ABX464-105 and ABX464-106 - und ABTECT-

Erhaltungsstudie - ABX464-107) werden 1.200 Patienten mit mittelschwerer bis

schwerer CU in 36 Ländern teilnehmen. Alle drei Studien werden randomisiert,

doppelblind und plazebokontrolliert durchgeführt und die auf Video

aufgenommenen Endoskopien werden unabhängig und verblindet bewertet. Der

primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studien ist die klinische Remissionsrate,

die nach Woche 8 (Induktionsstudie) und nach Woche 44 (Erhaltungsstudie),

gemäß dem modifizierten Mayo Score [1], wie von der FDA vorgegeben, bewertet

wird.

In Abstimmung mit den internationalen Zulassungsbehörden, einschließlich der

Behörden in den USA und Europa (FDA und EMA), wird Obefazimod in den Dosen

25mg und 50mg in der Phase 3 zur Behandlung von CU an Patienten getestet,

die entweder noch nie mit neuartigen Therapien behandelt wurden (Advanced

Therapies naïve, AT-naïve patients) [2] oder bei denen diese Therapien nicht

ansprachen, um die künftige Einreichung von Marktzulassungsanträgen zu

unterstützen.

Abivax arbeitet mit IQVIA, einem weltweit führenden klinischen

Auftragsforschungsunternehmen, zusammen, um die Studien in 36 Ländern in

Europa, den USA, Japan sowie in weiteren Geographien weltweit gemeinsam

aufzusetzen und durchzuführen.

Derzeit konnten bereits 430 der geplanten 600 Studienzentren für die

Phase-3-Studien qualifiziert werden.

Im August hat Abivax die Genehmigung des zentralen Ethikrats der USA

(Institutional Review Board - IRB) für die Protokolle zur Durchführung der

Phase-3-Induktionsstudien erhalten. Damit kann die Patientenrekrutierung für

die beiden Phase-3-Induktionsstudien mit dem führenden Produktkandidaten

Obefazimod zur Behandlung von CU in den USA beginnen. Der Einschluss des

ersten Patienten ist für das Ende September 2022 geplant.

Phase-2b-Induktions- und Erhaltungsstudien mit Obefazimod zur Behandlung von

CU

Im April 2022 gab Abivax hervorragende Ergebnisse aus der offenen

Phase-2b-Erhaltungsstudie zur Behandlung von CU bekannt. Die Daten umfassten

217 Patienten, die eine einmal tägliche, orale Behandlung mit 50mg

Obefazimod über einen Zeitraum von 48 Wochen abgeschlossen oder die die

Studie vorzeitig verlassen hatten. Die Ergebnisse unterstreichen das

Potenzial von Obefazimod, eine im Behandlungsverlauf sowohl anhaltende als

auch verbesserte Wirksamkeit zu erzielen, wobei das Molekül weiterhin ein

gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil aufwies.

97,7% (217/222) aller Patienten, die die Phase-2b-Induktionsstudie

abgeschlossen hatten, wurden unabhängig von der Behandlung oder dem

Behandlungsergebnis während der Induktionsphase in die anschließende offene

Erhaltungsstudie eingeschlossen, um das langfristige Sicherheits- und

Wirksamkeitsprofil von Obefazimod über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren

zu untersuchen.

Unter den 217 Patienten, die 50mg Obefazimod einmal täglich oral über einen

Behandlungszeitraum von einem Jahr eingenommen haben, befanden sich 52 bei

Eintritt in die Erhaltungsstudie bereits in klinischer Remission. Bei 38

(73,1%) dieser 52 Patienten hielt die klinische Remission während des ersten

Behandlungsjahres in der Erhaltungsstudie an. Bemerkenswert ist, dass 82/165

(49,7%) Patienten, die nach der Induktionsphase nicht in klinischer

Remission waren, im Laufe des ersten Jahres in der Erhaltungsstudie eine de

novo klinische Remission erlangten.

Außerdem ist erwähnenswert, dass von den Patienten, die während der

Induktionsphase nicht auf die Therapie angesprochen hatten, nach einem

48-wöchigen Behandlungszeitraum ein Anteil von 42,7% (vollständiger

Analysesatz) in klinischer Remission waren. Dies lässt darauf schließen,

dass die langfristige Einnahme von Obefazimod auch in dieser

Patientenpopulation zu einem großen, klinischen Nutzen führt.

33/217 (15,2%) Patienten brachen während der ersten 48 Wochen die

Phase-2b-Erhaltungsstudie vorzeitig ab. Der primäre Grund für einen

vorzeitigen Studienabbruch war dabei die Verschlechterung des mit CU in

Verbindung stehenden Gesundheitszustandes (10 Patienten - 30%). All diese

Patienten werden im vollständigen Analysesatz als "Therapieversager"

geführt.

Während der Induktions- und Erhaltungsphasen der Phase-2b-Studie zeigte

Obefazimod ein anhaltend gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil,

welches in Einklang mit den Daten von den bislang über 1.000 mit Obefazimod

behandelten Patienten steht. [3]

In die klinische Phase-2b-Studie wurden 254 Patienten mit mittelschwerer bis

schwerer aktiver Colitis ulcerosa eingeschlossen und in drei Dosisgruppen

(25mg, 50mg und 100mg) mit jeweils einmal täglich oral verabreichtem

Obefazimod oder Placebo behandelt. 50% dieser Patienten hatten nur

unzureichend auf die Behandlung mit Biologika und/oder JAK-Inhibitoren

angesprochen, während die anderen 50% refraktär gegenüber herkömmlichen

Behandlungen waren. Die Endoskopien wurden zentral und verblindet von

unabhängigen Gutachtern ausgewertet. Die Basiswerte der Krankheitsmerkmale

waren in allen Obefazimod-Dosisgruppen und der Placebogruppe ausgewogen. Die

teilnehmenden Patienten litten an einer seit langem bestehenden CU mit einer

mittleren Gesamtdauer der Erkrankung von 8,05 Jahren, und 71,4% der

Patienten wiesen ein schweres Krankheitsprofil auf (modifizierter Mayo-Score

zu Studienbeginn von 7 bis 9 Punkten).

Publikation der Phase-2b-Studie mit Obefazimod in "The Lancet

Gastroenterology & Hepatology"

Im September veröffentlichte Abivax seinen, einem "Peer-Review"

unterzogenen, wissenschaftlichen Artikel in der auf dem Gebiet

Gastroenterologie und Hepatologie weltweit führenden Fachzeitschrift "The

Lancet Gastroenterology & Hepatology" bekannt. [4] Der Titel des Artikels

lautet: " ABX464 (obefazimod) for moderate to severe active ulcerative

colitis: a randomised, placebo controlled phase 2b induction trial and

48-week, open-label extension (ABX464 (Obefazimod) zur Behandlung von

mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa: Eine randomisierte,

placebokontrollierte Phase-2b-Induktionsstudie und 48-wöchige offene

Erhaltungsstudie)". [5]

Die Publikation unterstreicht, dass alle während der Induktionsstudie

getesteten Dosisstufen (25mg, 50mg und 100mg) den Gesundheitszustand der

Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa im

Vergleich zu Placebo erheblich verbesserten. Ausgehend vom Basiswert wurde

die Verbesserung anhand des Modifizierten Mayo Scores nach 8-wöchiger

Behandlung gemessen. Darüber hinaus belegen die Daten, dass bei Patienten,

die während der 48-wöchigen Erhaltungsstudie kontinuierlich täglich 50mg

Obefazimod eingenommen haben, in diesem Zeitraum entweder das klinische

Ansprechen, die klinische beziehungsweise endoskopische Remission oder die

endoskopische Verbesserung aufrecht erhalten wurden oder das erstmalige

Eintreten einer dieser Messwerte erreicht werden konnte. [6]

Phase-2a-Studie zur Behandlung von rheumatoider Arthritis (RA)

Im Juni 2022 gab Abivax die Veröffentlichung seiner, einem "Peer-Review"

unterzogenen, Phase-2a-Studienergebnisse zur Behandlung von mittelschwerer

bis schwerer rheumatoider Arthritis mit Obefazimod in der renommierten

Fachzeitschrift "Annals of the Rheumatic Diseases (ARD)" [7] bekannt. Zudem

wurde der Abstract dieser Phase-2a-Daten auf dem Annual European Congress of

Rheumatology, EULAR 2022, präsentiert.

Die Publikation und die Präsentation umfassen die hervorragenden

Top-Line-Ergebnisse der klinischen Phase-2a-Induktionsstudie mit Obefazimod

in Kombination mit Methotrexat zur Behandlung von mittelschwerer bis

schwerer aktiver RA. Die 60 in diese Studie eingeschlossenen Patienten

sprachen zuvor unzureichend auf die Behandlung mit Methotrexat (MTX)

und/oder Anti-Tumornekrosefaktor-Alpha (TNF)-Biologika an.

Der primäre Endpunkt dieser Studie, Sicherheit und Verträglichkeit, wurde

bei täglicher Einnahme von 50mg Obefazimod erreicht. Der Produktkandidat

zeigte nach 12-wöchiger Induktionsbehandlung ein gutes Sicherheits- und

Verträglichkeitsprofil in der gesamten behandelten Patientenpopulation.

Obwohl die Patientenzahl dieser Studie nicht für statistische Signifikanz

ausgelegt war, konnten bei der mit 50mg Obefazimod behandelten und per

Protokoll erfassten Patientengruppe bereits nach 12 Wochen statistisch

signifikante Unterschiede beim wichtigsten sekundären Endpunkt ACR20 [8] im

Vergleich zu Placebo gezeigt werden.

Im Folgenden gab Abivax im März 2022 die Ergebnisse der

Phase-2a-Erhaltungsstudie zur Behandlung von RA nach einjähriger

Behandlungsdauer bekannt. Von den 40 in die

Obefazimod-Phase-2a-Erhaltungsstudie eingeschossen Patienten haben 23 das

erste Behandlungsjahr beendet. Alle Patienten erreichten mindestens eine

ACR20-Verbesserung, 19 Patienten erlangten eine ACR50-Verbesserung und 15

sogar eine ACR70-Verbesserung.

Das langfristige Sicherheitsprofil einer einmal täglich verabreichten Dosis

von 50mg Obefazimod in Kombination mit Methotrexat erwies sich als gut

verträglich und entsprach vorherigen Beobachtungen.

Die Phase-2a-Daten unterstützen klar die Fortführung der klinischen

Entwicklung von Obefazimod in einem Phase-2b-Studienprogramm in RA. Da

Abivax sich derzeit auf den Start seines Phase-3-Programms zur Behandlung

von CU konzentriert, hängen die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung in

der Indikation RA von der Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen und

Finanzmittel ab.

"Obefazimod" ist als internationaler Freiname (INN) für ABX464 eingetragen

Im Juni gab Abivax bekannt, dass "Obefazimod" als internationaler Freiname

(INN - international nonproprietary name) für Produktkandidat ABX464

bestätigt wurde. Obefazimod ist somit offiziell sowohl bei der

Weltgesundheitsorganisation als auch bei der USAN (United States Adpoted

Name) eingetragen und veröffentlicht.

ABX196 Phase-1/2-Studie zur Behandlung von Leberzellkarzinom

(hepatozellulärem Karzinom, HCC)

Die klinische Phase-1/2-Studie zur Behandlung von HCC wird am Scripps MD

Anderson Cancer Center in San Diego (CA) und am MD Anderson Cancer Center in

Houston (TX) durchgeführt. In dieser Proof-of-Concept-Studie wird Patienten,

bei denen Checkpoint-Inhibitor-Behandlungen keine Wirkung zeigten, eine

Kombination aus ABX196, ein synthetischer Agonist für invariante natürliche

Killer-T-Zellen (iNKT-Zellen), und dem Checkpoint-Inhibitor Nivolumab

(Opdivo®, Bristol Myers Squibb) verabreicht. Die klinische Studie besteht

aus zwei Phasen, einer Dosiseskalationsphase und einer anschließenden

Expansionsphase.

10 Patienten wurden in die Dosis-Eskalationsphase dieser Studie

eingeschlossen und mit jeweils 0,1µg, 0,2µg oder 0,4µg ABX196 in Kombination

mit Nivolumab behandelt. Bei 5 Patienten wurde ein klinischer Nutzen

beobachtet. Davon zeigte ein Patient ein partielles Ansprechen und 4

Patienten erreichten die Stabilisierung ihres Krankheitszustands. Die

mediane progressionsfreie Überlebenszeit lag für alle Patienten bei 113,5

Tagen (49-450 Tage) und bei 276 Tagen (172-450 Tage) für diejenigen

Patienten, bei denen die Behandlung einen klinischen Nutzen zeigte.

Die Kombination von ABX196 und Nivolumab wurde gut vertragen und es traten

weder dosislimitierende Toxizitäten noch behandlungsbedingte schwerwiegende

unerwünschte Nebenwirkungen auf.

Die Ergebnisse der Dosis-Eskalationsphase dieser Studie wurden im Januar

2022 auf dem ASCO GI Cancers Symposium präsentiert.

Die Ergebnisse der Studie unterstützen die klinische Weiterentwicklung von

ABX196 in der Indikation Leberzellkarzinom und Abivax prüft, als bevorzugte

Entwicklungsstrategie, mögliche Partnerschaftsoptionen.

WEITERE ANKÜNDIGUNGEN

Änderung der Führungsstruktur/Governance bei Abivax

Im August gab Abivax einen Wechsel des Aufsichtsratsvorsitzes des

Unternehmens bekannt. Dr. Philippe Pouletty, M.D., Gründer von Abivax und

Aufsichtsratsvorsitzender seit der Unternehmensgründung im Jahr 2013, hat

dem Aufsichtsrat über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt, als

Aufsichtsratsvorsitzender zurückzutreten. Bis zur Ernennung eines neuen

Vorsitzenden übernimmt Frau Corinna zur Bonsen-Thomas, derzeit unabhängiges

Mitglied des Abivax Aufsichtsrats, die Rolle der Interimsvorsitzenden.

*****

Über Abivax (www.abivax.com)

Abivax, ein von Truffle Capital gegründetes Unternehmen in der klinischen

Phase-3-Entwicklung, entwickelt neuartige Therapien, die das natürliche

körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit chronischen

Entzündungserkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs

mobilisieren. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR

0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und

Montpellier, hat zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung:

Obefazimod (ABX464) zur Behandlung schwerer entzündlicher Erkrankungen und

ABX196 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen

zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter

@ABIVAX_.

Kontakte

Abivax Communications In- Press Relations & Investors

Regina Jehle ves- Europe MC Services AG Anne

[1]regina.jehle@abivax.com tors Hennecke

+33 6 24 50 69 63 1. Li- [1]anne.hennecke@mc-services.eu

mailto:regina.jehle@abiva feS- +49 211 529 252 22 1.

x.com ci mailto:anne.hennecke@mc-ser

Advi- vices.eu

sors

Li-

gia

Ve-

la-R-

eid

[1]l

ve

la-r

eid@

life-

sci-

advi-

sor-

s.-

com

+44

7413

8253-

10

1.

mail

to:l

ve

la-r

eid@

life-

sci-

advi-

sor-

s.-

com

Public Relations France Pub- Public Relations USA Rooney

Actifin Ghislaine lic Partners LLC Jeanene Timberlake

Gasparetto Rela- [1]jtimberlake@rooneypartners.com

[1]ggasparetto@actifin.fr ti- +1 646 770 8858 1.

+33 6 21 10 49 24 1. ons mailto:jtimberlake@rooneypartner

mailto:ggasparetto@acti Fran- s.com

fin.fr ce

Pri-

mati-

ce

Tho-

mas

Robo-

rel

de

Cli-

mens

[1]t

ho

mas

de

cli

mens

@pri

mati-

ce.-

com

+33

6 78

12

97

95

1.

mail

to:t

ho

mas

de

cli

mens

@pri

mati-

ce.-

com

DISCLAIMER

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und

Schätzungen (einschließlich Aussagen zur Patientenrekrutierung) in Bezug auf

bestimmte Programme des Unternehmens. Obwohl das Abivax Management-Team der

Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten

Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, werden Investoren darauf

hingewiesen, dass zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen

verschiedene Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten unterliegen, von

denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der

Kontrolle von Abivax liegen. Sie könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in solchen

zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen ausgedrückten, implizierten

oder prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung dieser Risiken,

Eventualitäten und Ungewissheiten findet sich in den Unterlagen, die das

Unternehmen gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen bei der französischen

Autorité des Marchés Financiers eingereicht hat, einschließlich seines

Registrierungsdokuments (Document d'Enregistrement Universel). Zu diesen

Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten gehören unter anderem die mit der

Forschung und Entwicklung verbundenen Unwägbarkeiten, künftige klinische

Daten und Analysen, Entscheidungen von Regulierungsbehörden wie der FDA oder

der EMA darüber, ob und wann ein Medikament zugelassen wird, sowie deren

Entscheidungen über die Kennzeichnung und andere Angelegenheiten, die die

Verfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial solcher Produktkandidaten

beeinflussen könnten. Besondere Aufmerksamkeit sollte den potenziellen

Hürden der klinischen und pharmazeutischen Entwicklung gewidmet werden,

einschließlich der weiteren Bewertung durch das Unternehmen sowie der

Zulassungsbehörden und IRBs/Ethikausschüsse im Anschluss an die Bewertung

der präklinischen, pharmakokinetischen, karzinogenen, toxischen, CMC- und

klinischen Daten. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen,

Prognosen und Schätzungen nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die

Leser werden darauf hingewiesen, nicht unangemessen auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen. Abivax übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder Schätzungen an

später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen anzupassen, sofern dies

nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über

pharmazeutische Produkte (einschließlich der in der Entwicklung befindlichen

Produkte) sind nicht als Werbung zu verstehen.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken, und die hierin

enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Gesellschaft in einer Rechtsordnung, insbesondere in

Frankreich, dar. Ebenso stellt die Pressemitteilung keine Anlageberatung dar

und soll auch nicht als solche genutzt werden. Sie steht in keinem

Zusammenhang mit den Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den

spezifischen Bedürfnissen des Empfängers. Die Pressemitteilung stellt keinen

Ersatz für die Bildung eines eigenen Urteils dar. Alle hierin geäußerten

Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verbreitung

dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtssystemen gesetzlich eingeschränkt

sein. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind verpflichtet,

sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

[1] Der modifizierte Mayo Score beinhaltet Stuhlfrequenz, Rektalblutungen

und Endoskopie-Subscore.

[2] Zu den neuartigen Therapien (Advanced Therapies, AT) gehören Biologika

(TNF-Inhibitoren, Anti-Integrine, Anti-IL-23) und/oder

S1P-Rezeptormodulatoren und/oder JAK-Inhibitoren.

[3] S. Vermeire et al: Induction and long-term follow-up with ABX464 for

moderate-to-severe ulcerative colitis: Results of phase 2a trial,

Gastroenterology, März 2021.

[4] "The Lancet Gastroenterology & Hepatology" hat einen Impact Factor von

45 (2021 Journal Citation Reports ®, Clarivate 2022).

[5] Severine Vermeire et al.: ABX464 (obefazimod) for moderate-to-severe,

active ulcerative colitis: a phase 2b, double-blind, randomised,

placebo-controlled induction trial and 48 week, open-label extension, Lancet

Gastroenterol Hepatol, published online on Sept. 5, 2022.

[6] Die wissenschaftliche Veröffentlichung basiert auf einem Datensatz von

78 Patienten, die entweder die Behandlung über 48 Wochen bereits durchlaufen

hatten (73 Patienten) oder für die der Abschluss des 48-wöchigen

Behandlungszeitraums geplant war (5 Patienten brachen die Studie vorzeitig

ab).

[7] Daien C, Krogulec M, Gineste P, et al.: " Safety and efficacy of the

miR-124 upregulator ABX464 (obefazimod, 50 and 100 mg per day) in patients

with active rheumatoid arthritis and inadequate response to methotrexate

and/or anti-TNF therapy: a placebo-controlled phase II study", Ann Rheum

Dis 2022;81:1076-1084.

[8] Der ACR-Score des American College of Rheumatology misst die Wirksamkeit

der Behandlung an Patienten mit rheumatoider Arthritis. Der ACR20/50/70

misst die 20/50/70-prozentige Verbesserung der Druckschmerzen und

Schwellungen in den entsprechenden Gelenken und die 20/50/70-prozentige

Verbesserung von mindestens 3 der 5 folgenden Messgrößen: Die durch den

Prüfarzt und den Patienten vorgenommene allgemeine Beurteilung der

Krankheitsentwicklung, die vom Patienten vorgenommene Beurteilung zur

Schmerzentwicklung, den CRP (C-reaktives Protein)-Spiegel als

Entzündungsparameter, einen Fragebogen zur Beurteilung des

Gesundheitszustands.

---------------------------------------------------------------------------

15.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1443707 15.09.2022 CET/CEST

°