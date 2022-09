DGAP-News: Abivax gibt erfolgreiche, überzeichnete cross-over Finanzierung über insgesamt EUR 49,2 Mio. mit hochkarätigen US-amerikanischen und europäischen Biotech-Investoren bekannt (deutsch)

Abivax gibt erfolgreiche, überzeichnete cross-over Finanzierung über insgesamt EUR 49,2 Mio. mit hochkarätigen US-amerikanischen und europäischen Biotech-Investoren bekannt

Abivax gibt erfolgreiche, überzeichnete cross-over Finanzierung über

insgesamt EUR 49,2 Mio. mit hochkarätigen US-amerikanischen und europäischen

Biotech-Investoren bekannt

02.09.2022 / 07:30 CET/CEST

Diese Pressemitteilung ist weder zur Veröffentlichung noch zur Verbreitung

in den USA, Australien, Japan oder Kanada, oder an US-Staatsbürger bestimmt.

ABIVAX GIBT ERFOLGREICHE, ÜBERZEICHNETE CROSS-OVER FINANZIERUNG ÜBER

INSGESAMT EUR 49,2 MIO. MIT HOCHKARÄTIGEN US-AMERIKANISCHEN UND EUROPÄISCHEN

BIOTECH-INVESTOREN BEKANNT

* An der Finanzierungsrunde, angeführt von TCGX und unter der Beteiligung

von Venrock Healthcare Capital Partners, Deep Track Capital, Sofinnova

Partners, Invus und Truffle Capital nahmen sowohl neue als auch

bestehende US-amerikanische und europäische auf den Biotechnologiesektor

spezialisierte Investoren teil

* Die Erlöse werden in erster Linie zur Finanzierung der weiteren

Entwicklung des internationalen klinischen Phase-3-Programms mit

Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa verwendet, darüber hinaus

sichern sie das operative Geschäft bis Ende des ersten Quartals 2023

* Die Finanzierung setzt sich aus einer Kapitalerhöhung über EUR 46,2

Mio., die einer spezifischen Investorengruppe vorbehalten war, sowie der

Ausgabe von Lizenzzertifikaten in Höhe von EUR 2,9 Mio. zusammen

PARIS, Frankreich, 2. September 2022 - 7:30 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext

Paris: FR0012333284 - ABVX) (das "Unternehmen"), ein

Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase-3-Entwicklung, das

neuartige Therapien entwickelt, die das Immunsystem zur Behandlung von

entzündlichen und viralen Erkrankungen sowie Krebs modulieren, gibt heute

den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Finanzierung von insgesamt

EUR 49,2 Mio. bekannt, die unter der Führung von TCGX und mit Teilnahme von

Venrock Healthcare Capital Partners, Deep Track Capital, Sofinnova Partners,

Invus und Truffle Capital von hochkarätigen, auf den Biotechnologiesektor

spezialisierten US-amerikanischen und europäischen Investoren gezeichnet

wurde. Die Finanzierung setzt sich aus zwei Transaktionen zusammen: (i)

einer bevorzugten Kapitalerhöhung (die "Kapitalerhöhung") in Höhe von ca.

EUR 46,2 Mio. durch Ausgabe von 5 530 000 neuen Aktien mit einem Nennwert

von EUR 0,01 pro Aktie (die "Neue Aktien"), was 33% des derzeitigen

Grundkapitals bei einem Bezugspreis von EUR 8,36 pro Aktie entspricht und

(ii) die Ausgabe von Lizenzzertifikaten (die "Lizenzzertifikate") in Höhe

von EUR 2,9 Mio. (gemeinsam mit der Kapitalerhöhung die "Transaktion").

Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von Abivax, sagte: "Wir sind sehr

glücklich, heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten

Abivax-Kapitalerhöhung und die Ausgabe von Lizenzzertifikaten, die sich

zusammen auf 49,2 Millionen Euro belaufen, bekanntgeben zu können. Mit

diesen neuen finanziellen Mitteln werden wir unser wichtigstes strategisches

Vorhaben, unser globales klinisches Phase-3-Programm mit Obefazimod zur

Behandlung von Colitis ulcerosa, vorantreiben, um dieses zügig zum Abschluss

zu bringen. Nach den jüngst generierten, sehr überzeugenden

Studienergebnissen der Erhaltungsstudien mit Obefazimod in CU sind wir

zuversichtlich, sein hervorragendes Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil in

den anstehenden Phase-3-Induktions- und Erhaltungsstudien zu bestätigen. Es

besteht nach wie vor ein sehr großer Bedarf an neuen therapeutischen

Behandlungsmöglichkeiten, die eine langfristige und nachhaltige Verbesserung

der Lebensqualität von Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten

ermöglichen. Abivax ist fest entschlossen, das entzündungshemmende Potenzial

unserer Leitsubstanz Obefazimod in verschiedenen Indikationen voll

auszuschöpfen, beginnend mit der Behandlung von moderater bis schwerer

Colitis ulcerosa."

Didier Blondel, CFO von Abivax, ergänzte: "Wir freuen uns, dass Abivax für

die Kapitalerhöhung und Ausgabe von Lizenzzertifikaten mit TCGX, Venrock und

Deep Track Capital, sowohl neue hochkarätige US-amerikanische

Biotech-Investoren, als auch unsere bestehenden US-amerikanischen und

europäischen Biotech-Investoren gewinnen konnte. Das Engagement dieser

Investoren, insbesondere in Anbetracht des derzeit sehr schwierigen

Finanzierungsumfelds, ist eine wichtige Bestätigung des Potenzials von

Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa sowie des gesamten Bereichs

der chronischen Entzündungskrankheiten. Basierend auf unseren aktuellen

Annahmen haben wir unseren Cash Runway bis Ende des ersten Quartals 2023

verlängert. Wir werden diese finanziellen Mittel gezielt einsetzen, vor

allem für die Durchführung und den Abschluss unseres klinischen

Phase-3-Programms, um Obefazimod als langanhaltende und wirksame Behandlung

all den bedürftigen Patienten bereitstellen zu können und gleichzeitig den

Unternehmenswert zu maximieren. Wir arbeiten intensiv daran, zu gegebener

Zeit zusätzliche Finanzmittel, auf verwässernder und nicht verwässernder

Basis, zur Sicherstellung der vollständigen Finanzierung unseres

Phase-3-Programms in CU einzuwerben."

Gründe für die Ausgabe sowie die Verwendung des Nettoerlöses aus der

Transaktion in Höhe von EUR 46 Mio.

Die vorgesehene Verwendung des Erlöses der Transaktion basiert auf den

folgenden, derzeit geplanten Vorhaben des Unternehmens (unverbindliche

Angaben):

* Beginn und Fortführung der klinischen Studienprogramme mit dem

Hauptproduktkandidaten des Unternehmens, Obefazimod (ABX464), der sich

im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung befindet:

* Colitis ulcerosa (CU): Fortsetzung der klinischen Phase-2a- und

Phase-2b-Erhaltungsstudien sowie des globalen zulassungsrelevanten

Phase-3-Programms, das in der ersten Jahreshälfte 2022 initiiert wurde.

Das Phase-3-Programm besteht aus zwei Induktionsstudien sowie einer

Erhaltungsstudie, die an 1.200 Patienten in über 600 Studienzentren,

größtenteils in Nordamerika, Europa und Asien, durchgeführt werden. Der

Einschluss des ersten Patienten in dieses Phase-3-Studienprogramm wird

im September 2022 erwartet.

* Rheumatoide Arthritis (RA): Fortsetzung und Abschluss der

Phase-2a-Erhaltungsstudie.

* Fortsetzung des Forschungs- und Entwicklungsprogramms mit Obefazimod.

Ca. 80% der Nettoerlöse aus der Transaktion werden, wie oben aufgeführt, für

die Weiterentwicklung von Obefazimod verwendet (und vorrangig zur

Finanzierung des Phase-3-Programms).

* Die Finanzierung von F&E und anderen allgemeinen Unternehmenszwecken

sowie für die Aufstockung des Betriebskapitals werden ca. 8% des Erlöses

beanspruchen.

* Die Tilgung (und Begleichung von Verbindlichkeiten) bestehender

Zahlungsverpflichtungen werden ca. 12% des Erlöses beanspruchen (ca. EUR

5,5 Mio. werden zur Rückzahlung des von Kreos bereitgestellten Kredites

(EUR 4,8 Mio.) und zur Finanzierung der OCEANE Wandelanleihen (EUR 0,7

Mio.) herangezogen).

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Erlös der Transaktion, unter

Voraussetzung einer Priorisierung des klinischen Entwicklungsprogramms zur

Behandlung von CU, dem Unternehmen die nötigen Mittel für die Finanzierung

seines operativen Geschäfts bis Ende des ersten Quartals 2023 sichern wird.

Der gesamte, vor Durchführung der Transaktion ermittelte Finanzierungsbedarf

des Unternehmens für die kommenden 12 Monate beläuft sich auf ca. EUR 100

Mio., d.h. EUR 54 Mio. zusätzlich zu den aus der Transaktion resultierenden

Nettoerlösen von EUR 46 Mio.

Um diesen zusätzlichen Bedarf an finanziellen Mitteln zu decken, prüft das

Unternehmen verschiedene Finanzierungsinstrumente, sowohl auf verwässernder

als auch nicht verwässernder Basis. Insbesondere befindet sich das

Unternehmen in Gesprächen mit Kreditgebern, um kurzfristig eine Finanzierung

bestehend aus verwässernden und nicht verwässernden Optionen zu sichern, und

so den zusätzlichen Finanzbedarf von bis zu 50 Mio. EUR zu decken.

Das Unternehmen könnte auch eine weitere Eigenkapitalfinanzierung in

Betracht ziehen.

Sollte die erforderliche Finanzierung nicht zustande kommen, wird das

Unternehmen zudem Maßnahmen zur Kostensenkung prüfen, die eine Verzögerung

oder Aussetzung einiger seiner Programme zur Folge haben könnten.

Die Gesamtkosten des Phase-3-Programms zur Behandlung von CU bis zur

voraussichtlichen Verfügbarkeit der Ergebnisse der zwei

Phase-3-Induktionsstudien, die Ende 2024 erwartet werden, werden vom

Unternehmen auf EUR 200 Mio. geschätzt. Dies erfordert eine zusätzliche

Finanzierung, auf verwässernder und/oder nicht verwässernder Basis, in Höhe

von EUR 154 Mio., um den Erlös aus der Transaktion von EUR 46 Mio. zu

vervollständigen.

Wichtigste Merkmale der Transaktion

Kapitalerhöhung

Die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der bestehenden

Aktionäre ausgegebenen Neuen Aktien sind gemäß des 19. Beschlusses der

Jahreshauptversammlung der Aktionäre vom 9. Juni 2022 einem bestimmten Kreis

von Anlegern vorbehalten (auf den pharmazeutischen Sektor spezialisierte

Anleger).

In Übereinstimmung mit der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats nahmen die

Vertreter von Truffle Capital, Sofinnova Partners und Santé Holding,

eingeschlossen Herrn Philippe Pouletty, nicht an der Aufsichtsratssitzung

zur Genehmigung der Kapitalerhöhung teil.

Die Anzahl der zu zeichnenden Stammaktien, der Bezugspreis und die Liste der

zeichnungsberechtigten Investoren wurden vom Vorstandsvorsitzenden

(Directeur Général) des Unternehmens gemäß einer vom Aufsichtsrat des

Unternehmens am 31. August 2022 erteilten Befugnis festgelegt.

Der Bezugspreis der Neuen Aktien wurde auf EUR 8,36 festgelegt, d.h. mit

einer Prämie von 9,6% auf die letzte Schlussnotierung (zum 1. September

2022).

Die von Truffle Capital verwalteten Funds, mit einem Anteil von bislang

30,5%, haben Neue Aktien zu einem Gesamtwert von EUR 1,6 Mio. gezeichnet,

was einer Anzahl von 197 000 Neuen Aktien entspricht. Nach Abschluss der

Kapitalerhöhung halten die von Truffle Capital verwalteten Funds 23,8% des

Unternehmenskapitals.

Sofinnova Partners, mit einem Anteil von bislang 11,6%, hat Neue Aktien zu

einem Gesamtwert von EUR 4,9 Mio. gezeichnet, was einer Anzahl von 584 000

Neuen Aktien entspricht. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung hält Sofinnova

Partners 11,3% des Unternehmenskapitals.

Santé Holding, die bislang einen Anteil von 3,6% am Unternehmen hält, hat

neue Aktien zu einem Gesamtwert von EUR 0,8 Mio. gezeichnet, was einer

Anzahl von 101 000 Neuen Aktien entspricht. Nach Abschluss der

Kapitalerhöhung hält Santé Holding 3,2% des Unternehmenskapitals.

Die Abwicklung und Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder

um den 7. September 2022 erfolgen. Ab der Lieferung sind die Neuen Aktien

den bestehenden Aktien der Gesellschaft gleichgestellt.

Die Neuen Aktien werden am 7. September 2022 an der Euronext Paris mit dem

Ticker Symbol ABVX unter der ISIN FR0012333284 notiert.

Lizenzzertifikate

Die Lizenzzertifikate werden entsprechend des Beschlusses des Aufsichtsrats

der Gesellschaft vom 31. August 2022 gemäß den Bestimmungen von Artikel L.

228-36-A des französischen Handelsgesetzbuchs an dieselben Anleger

ausgegeben, die an der Kapitalerhöhung teilgenommen haben.

Die Lizenzzertifikate berechtigen ihre Inhaber zur Erhebung von

Lizenzgebühren in Höhe von 2% der künftigen Nettoerlöse von Obefazimod

(weltweit und für alle Indikationen), beginnend mit der Vermarktung des

Produktes. Die Höhe der Lizenzgebühren, die im Rahmen der Lizenzzertifikate

gezahlt werden können, ist bei EUR 172 Mio. gedeckelt. Neben den oben

genannten Rechten auf Lizenzgebühren sind mit den Lizenzzertifikaten

keinerlei weitere finanzielle Rechte verbunden. Insbesondere gewähren die

Lizenzzertifikate keine finanziellen Rechte an möglichen weiteren Produkten,

die von der Gesellschaft über Obefazimod hinaus entwickelt werden könnten.

Der Zeichnungspreis für die Lizenzzertifikate wurde von der Gesellschaft auf

EUR 2,9 Mio. festgelegt. Die Berechnung basiert auf der Auswirkung der

zugrunde liegenden Lizenzgebühren auf den Kapitalwert (Net Present Value -

NPV) von Obefazimod, der von der Gesellschaft mit 1,6% bewertet wurde. Die

dem NPV zugrunde liegenden Berechnungen hängen stark von den durch das

Unternehmen gemachten Annahmen in Bezug auf die Erfolgswahrscheinlichkeiten

seiner Studien, dem Zeitplan der Kommerzialisierung von Obefazimod, der

Größe des von Obefazimod adressierten Marktes, dem Marktanteil des Produktes

und der Aktualisierungsrate (vom Unternehmen auf 14% festgelegt) ab. Der den

Lizenzzertifikaten zugrunde gelegte NPV wurde angepasst, sodass er den

bestehenden Abschlag zwischen dem NPV des Programms des Unternehmens und

dessen Bewertung durch den Markt widerspiegelt und im Einklang mit dem

Aktienkurs des Unternehmens unter Berücksichtigung des Abschlusses der

Transaktion steht.

Die Lizenzzertifikate haben eine Laufzeit von 15 Jahren und eine vorzeitige

Rückzahlung im Falle eines Kontrollwechsel innerhalb des Unternehmens ist

nicht vorgesehen. Das Unternehmen kann die Lizenzzertifikate jederzeit

vollständig erstatten, indem es einen Betrag in Höhe der Obergrenze von EUR

172 Mio., abzüglich der vor dieser Rückzahlung bereits ausgezahlten

Lizenzgebühren, entrichtet. Die Lizenzzertifikate unterliegen einer

einjährigen Sperrfrist, nach deren Ablauf sie frei übertragbar sind (als

Ganzes, jedoch nicht teilweise). Die Lizenzzertifikate sind nicht

börsennotiert und werden nicht unter einer ISIN geführt.

Lock-up Vereinbarung

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft einer

Lock-up-Verpflichtung für die Ausgabe oder den Verkauf von Aktien oder

Wertpapieren, die Zugang zum Aktienkapital gewähren, zugestimmt. Diese gilt

für einen Zeitraum von 90 Kalendertagen, vorbehaltlich bestimmter üblicher

Ausnahmen oder Verzichtserklärungen.

Die Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten des Unternehmens, die

Abivax-Aktien besitzen, haben sich vorbehaltlich bestimmter üblicher

Ausnahmen oder Verzichtserklärungen zu einer Sperrfrist von 90 Kalendertagen

für den Verkauf von Aktien oder Wertpapieren, die Zugang zum Aktienkapital

gewähren, verpflichtet.

Die an der Kapitalerhöhung teilnehmenden Investoren haben sich vorbehaltlich

bestimmter üblicher Ausnahmen oder Verzichtserklärungen mit einer Sperrfrist

von einem (1) Jahr für die Neuen Aktien einverstanden erklärt.

Auswirkung der Kapitalerhöhung auf das Grundkapital

Nach Abwicklung und Notierung werden die Neuen Aktien 24,8% des

Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen. Das gesamte Grundkapital der

Gesellschaft wird EUR 223 131,85 betragen und sich auf 22 313 185 Aktien

verteilen.

Zur Veranschaulichung hält ein Aktionär, der vor der Kapitalerhöhung 1% des

Grundkapitals der Gesellschaft besaß, nach Abschluss der Kapitalerhöhung

0,75% des Grundkapitals der Gesellschaft (oder 0,69% bei vollständiger

Verwässerung).

Eigentumsanteile

(%) Auf Auf voll verwässerter

nicht-verwässerter Basis (1)

Basis

Vor Ausgabe der Neuen 1,0000% 0,8857%

Aktien

Nach Ausgabe der 0,7522% 0,6856%

Neuen Aktien

1. Nach Ausgabe von 2 165 27 Neuen Aktien aus der Ausübung aller

bestehenden, verwässerten Wertpapiere (Optionsscheine und

Gründeroptionsscheine (BSPCE), freie Aktienzuteilung und

Wandelanleihen).

Änderung der Aktionärsstruktur nach der Transaktion

Die Aktionärsstruktur der Gesellschaft vor der Ausgabe der Neuen Aktien ist

im Folgenden dargestellt:

Aktionäre Anzahl % % % %

Aktien Grundkapi- Stimmrechte Grundkapi- Stimmrechte

(nicht tal (nicht (nicht tal (voll (voll

verwässe- verwässert) verwässert) verwässert) verwässert)

rt)

Holding 210 970 1,26% 1,47% 1,11% 1,34%

Incubatri-

ce

Truffle 5 112 30,46% 41,38% 26,98% 37,83%

Capital 579

Sofinnova 1 945 11,59% 14,92% 10,27% 13,64%

Partners 739

Santé 602 080 3,59% 2,61% 3,69% 2,77%

Holding

Manage- 138 371 0,82% 1,20% 4,56% 3,96%

ment

Aufsichts- 275 000 1,64% 1,19% 1,88% 1,41%

rat

(ausgenom-

men

Truffle

Capital,

Sofinnova

Partners

und Santé

Holding)

Mitarbei- 6 914 0,04% 0,03% 0,35% 0,26%

ter

Berater 400 0,002% 0,002% 0,24% 0,18%

Sonstige* 630 689 3,76% 3,23% 9,43% 7,53%

Eigene 10 000 0,06% 0,00% 0,05% 0,00%

Aktien

Float 7 850 46,78% 33,98% 41,43% 31,07%

443

Total 16 783 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

185

*Sonstige: langjährige Minderheitsaktionäre oder Inhaber von

Aktienbezugsscheinen (BSA)/Gründerbezugsscheinen (BCE), Kepler Cheuvreux

(basierend auf den am 3. Juli 2019 erklärten Schwellenwerten für die

Offenlegung von Beteiligungen) und ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens,

ehemalige Vorstandsmitglieder und bestimmte Ausschussmitglieder.

Die Ausgabe der Neuen Aktien hat folgende Auswirkungen auf die Verteilung

des Grundkapital und die Stimmrechte der Gesellschaft:

Aktionäre Anzahl % % % %

Aktien Grundkapi- Stimmrechte Grundkapi- Stimmrechte

(nicht tal (nicht (nicht tal (voll (voll

verwäss- verwässert) verwässert) verwässert) verwässert)

ert)

Holding 210 970 0,95% 1,19% 0,86% 1,10%

Incubatri-

ce

Truffle 5 309 23,80% 34,07% 21,69% 31,68%

Capital 579

Sofinnova 2 529 11,34% 14,07% 10,33% 13,08%

Partners 739

Santé 703 080 3,15% 2,46% 3,27% 2,60%

Holding

Manage- 138 371 0,62% 0,97% 3,53% 3,25%

ment

Aufsichts- 275 000 1,23% 0,96% 1,46% 1,16%

rat

(ausgenom-

men

Truffle

Capital,

Sofinnova

Parters

und Satné

Holding)

Mitarbei- 6 914 0,03% 0,02% 0,27% 0,21%

ter

Berater 400 0,002% 0,001% 0,19% 0,15%

Sonstige* 630 689 2,83% 2,61% 7,30% 6,18%

Eigene 10 000 0,04% 0,00% 0,04% 0,00%

Aktien

An der 4 648 20,83% 16,23% 18,99% 15,09%

Transakti- 000

on

beteilig-

te

Investo-

ren

(ausgenom-

men

Truffle

Capital,

Sofinnova

Partners

und Santé

Holding)

Float 7 850 35,18% 27,42% 32,07% 25,49%

443

Total 22 313 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

185

*Sonstige: langjährige Minderheitsaktionäre oder Inhaber von

Aktienbezugsscheinen (BSA)/Gründerbezugsscheinen (BCE), Kepler Cheuvreux

(basierend auf den am 3. Juli 2019 erklärten Schwellenwerten für die

Offenlegung von Beteiligungen) und ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens,

ehemalige Vorstandsmitglieder und bestimmte Ausschussmitglieder.

Berater

Bryan, Garnier & Co fungierte als alleiniger globaler Koordinator. Bryan,

Garnier & Co und LifeSci Capital LLC fungierten als gemeinsame Bookrunner

für die Kapitalerhöhung.

Dechert (Paris) LLP fungierte als Rechtsberater des Unternehmens in

Verbindung mit der Transaktion.

Für die Öffentlichkeit zugängliche Informationen und Risikofaktoren

Detaillierte Informationen zum Unternehmen, einschließlich seiner Geschäfts-

und Finanzinformationen, Ergebnisse, Perspektiven und den damit verbundenen

Risikofaktoren, sind im Referenzdokument ("Universal Registration Document")

2022 enthalten, das am 28. April 2022 unter der Nummer D.22-0372 bei der

französischen Finanzmarktaufsicht, Autorité des Marchés Financiers (AMF),

eingereicht wurde. Dieses Dokument sowie andere gesetzlich vorgeschriebene

Informationen und alle Pressemitteilungen des Unternehmens können auf der

Website des Unternehmens ( www.abivax.com) abgerufen werden.

Wir verweisen auf die mit dem Unternehmen und dessen Aktivitäten verbundenen

Risikofaktoren, wie sie in Kapitel 3 des Referenzdokuments 2022 ("2022

Universal Registration Document") dargelegt werden. Das Referenzdokument

2022 kann auf der Website des Unternehmens ( www.abivax.com) und/oder der

Website der französischen Finanzaufsicht, Autorité des marchés financiers

(AMF) ( www.amf-france.org) eingesehen werden.

Die Gesellschaft wird nach Abschluss der Transaktion einen Prospekt bei der

AMF für den Zweck der Börsennotierung der Neuen Aktien einreichen, der eine

Wertpapierbeschreibung (note d'opération) und eine Änderung des

Referenzdokuments 2022 enthalten wird. Die Änderung des Referenzdokuments

2022 wird eine Aktualisierung des Liquiditätsrisikos und des

Verwässerungsrisikos enthalten. Darüber hinaus wird die

Wertpapierbeschreibung spezifische Risiken im Zusammenhang mit den im Rahmen

der Transaktion ausgegebenen Instrumenten enthalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt gemäß der

Prospektverordnung (wie nachstehend definiert) noch ein Angebot von

Wertpapieren an die Öffentlichkeit dar.

Über Abivax (www.abivax.com)

Abivax, ein von Truffle Capital gegründetes Unternehmen in der klinischen

Phase-3-Entwicklung, entwickelt neuartige Therapien, die das natürliche

körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit chronischen

Entzündungserkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs

mobilisieren. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR

0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und

Montpellier, hat zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung:

Obefazimod (ABX464) zur Behandlung schwerer entzündlicher Erkrankungen und

ABX196 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen

zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter

@ABIVAX_.

Kontakte

Abivax Communications In- Press Relations & Investors

Regina Jehle ves- Europe MC Services AG Anne

[1]regina.jehle@abivax.com tors Hennecke

+33 6 24 50 69 63 1. Li- [1]anne.hennecke@mc-services.eu

mailto:regina.jehle@abiva feS- +49 211 529 252 22 1.

x.com ci mailto:anne.hennecke@mc-ser

Advi- vices.eu

sors

Li-

gia

Ve-

la-R-

eid

[1]l

ve

la-r

eid@

life-

sci-

advi-

sor-

s.-

com

+44

7413

8253-

10

1.

mail

to:l

ve

la-r

eid@

life-

sci-

advi-

sor-

s.-

com

Public Relations France Pub- Public Relations USA Rooney

Actifin Ghislaine lic Partners LLC Jeanene Timberlake

Gasparetto Rela- [1]jtimberlake@rooneypartners.com

[1]ggasparetto@actifin.fr ti- +1 646 770 8858 1.

+33 6 21 10 49 24 1. ons mailto:jtimberlake@rooneypartner

mailto:ggasparetto@acti Fran- s.com

fin.fr ce

Pri-

mati-

ce

Tho-

mas

Robo-

rel

de

Cli-

mens

[1]t

ho

mas

de

cli

mens

@pri

mati-

ce.-

com

+33

6 78

12

97

95

1.

mail

to:t

ho

mas

de

cli

mens

@pri

mati-

ce.-

com

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung,

die vom Unternehmen in französischer Sprache veröffentlichte Meldung ist.

Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten

Informationsbereitstellung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen auf

vernünftigen Annahmen beruhen, unterliegen alle in dieser Pressemitteilung

enthaltenen Aussagen über zukünftige Ereignisse, die keine historischen

Tatsachen sind, ohne Einschränkung Faktoren wie (i) mögliche Änderungen ohne

Vorankündigung, (ii) Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens

liegen, (iii) Ergebnisse klinischer Studien, (iv) regulatorische

Anforderungen (einschließlich neben anderen Faktoren, die Fähigkeit des

Unternehmens, eine behördliche Zulassung für seine Produkte zu erhalten),

(v) erhöhte Herstellungskosten, (vi) Marktzugang, (vii) Wettbewerb und

(viii) potenzielle Ansprüche auf seine Produkte oder sein geistiges

Eigentum. Diese Aussagen können ohne Einschränkung alle Aussagen beinhalten,

denen Wörter wie "adressieren", "glauben", "erwarten", "zielen",

"beabsichtigen", "können", "vorhersehen", "schätzen" sowie "planen",

"objektiv", "projektieren", "werden", "können", "wahrscheinlich", "sollten",

"würden", "könnten" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung

vorangestellt werden oder folgen oder diese oder deren negativer Bedeutung

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen inhärenten Risiken und

Unsicherheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den erwarteten Ergebnissen,

Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Eine

Beschreibung dieser Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten finden Sie in

den Dokumenten, die das Unternehmen bei der französischen Finanzaufsicht,

Autorité des marchés financiers (AMF) eingereicht hat, einschließlich des

"Universal Registration Document 2022", sowie in Dokumenten, die zukünftig

vom Unternehmen veröffentlicht werden. Darüber hinaus werden diese

zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen nur zum Datum dieser

Pressemitteilung abgegeben. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede

Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder Schätzungen zu

aktualisieren, um spätere Änderungen, von denen das Unternehmen Kenntnis

erlangt, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung wurde in Französisch und Englisch erstellt. Bei

Abweichungen zwischen den Texten gilt die französische Sprachfassung.

Disclaimer

This press release may not be released, published or distributed, directly

or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or

Japan or to U.S. persons. This press release and the information contained

herein do not constitute either an offer to sell or purchase, or the

solicitation of an offer to sell or purchase, securities of Abivax (the

"Company").

No communication or information in respect of the offering by the Company of

any securities mentioned in this press release may be distributed to the

public in any jurisdiction where registration or approval is required. No

steps have been taken or will be taken in any jurisdiction where such steps

would be required. The offering or subscription of the Company's securities

may be subject to specific legal or regulatory restrictions in certain

jurisdictions. None of the Company and Bryan, Garnier & Co and LifeSci

Capital LLC (the "Joint Bookrunners") takes any responsibility for any

violation of any such restrictions by any person.

This press release does not, and shall not, in any circumstances, constitute

a public offering, a sale offer nor an invitation to the public in

connection with any offer, of securities. The distribution of this document

may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose

possession this document comes are required to inform themselves about and

to observe any such restrictions.

This announcement is an advertisement and not a prospectus within the

meaning of the Regulation (EU) 2017/1129, as amended (the "Prospectus

Regulation").

With respect to the Member States of the European Economic Area (including

France) (the "Member States"), no action has been or will be undertaken to

make an offer to the public of the securities referred to herein requiring a

publication of a prospectus in any Member State. As a result, the securities

of the Company may not and will not be offered in any Member State except in

accordance with the exemptions set forth in Article 1(4) of the Prospectus

Regulation, or under any other circumstances which do not require the

publication by the Company of a prospectus pursuant to Article 1 of the

Prospectus Regulation and/or to applicable regulations of that relevant

Member State.

For the purposes of the provision above, the expression "offer to the

public" in relation to any shares of the Company in any Member State means

the communication in any form and by any means of sufficient information on

the terms of the offer and any securities to be offered so as to enable an

investor to decide to purchase any securities, as the same may be varied in

that Member State.

This document does not constitute an offer to the public in France and the

securities referred to in this press release can only be offered or sold in

France pursuant to Article L. 411-2, 1° of the French Monetary and Financial

Code (Code monétaire et financier) to qualified investors (investisseurs

qualifiés) acting for their own account, as defined in Article 2 point (e)

of the Prospectus Regulation. In addition, in accordance with the

authorization granted by the general meeting of the Company's shareholders

dated June 4, 2021, only the persons pertaining to the categories specified

in the 18th resolution of such general meeting may subscribe to the offering

of New Shares.

This document may not be distributed, directly or indirectly, in or into the

United States. This document does not constitute an offer of securities for

sale nor the solicitation of an offer to purchase securities in the United

States or any other jurisdiction where such offer may be restricted.

Securities may not be offered or sold in the United States absent

registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the

"Securities

Act"). The securities of the Company have not been and will not be

registered under the Securities Act, and the Company does not intend to make

a public offering of its securities in the United States.

The distribution of this document (which term shall include any form of

communication) is restricted pursuant to Section 21 (Restrictions on

"financial promotion") of Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA").

This document is only being distributed to and directed at qualified

investors as defined in Article 2(e) of the Prospectus Regulation as it

forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal)

Act 2018 ("EUWA") who (i) are outside the United Kingdom, (ii) have

professional experience in matters relating to investments and who fall

within the definition of investment professionals in Article 19(5) of the

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as

amended) (the "Financial Promotion Order"), (iii) are persons falling within

Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated

associations, etc.) of the Financial Promotion Order or (iv) are persons to

whom this communication may otherwise lawfully be communicated (all such

persons referred to in (i), (ii), (iii) and (iv) above together being

referred to as "Relevant Persons"). This document must not be acted on or

relied on in the United Kingdom by persons who are not Relevant Persons. Any

investment or investment activity to which this document relates is

available only to Relevant Persons, and will be engaged in only with such

persons in the United Kingdom.

The securities referred to in this press release may not and will not be

offered, sold or purchased in Australia, Canada or Japan. The information

contained in this press release does not constitute an offer of securities

for sale in Australia, Canada or Japan.

Prohibition of sales to European Economic Area retail investors

No action has been undertaken or will be undertaken to make available any

securities to any retail investor in the European Economic Area. For the

purposes of this provision:

a. the expression "retail investor" means a person who is one (or more) of

the following:

i. a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive

2014/65/EU (as amended, "MiFID II"); or

ii. a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97, as amended,

where that customer would not qualify as a professional client as

defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or

iii. not a "qualified investor" as defined in the Prospectus Regulation;

and

b. the expression "offer" includes the communication in any form and by

any means of sufficient information on the terms of the offer so as to

enable an investor to decide to purchase or subscribe the Company's

securities.

Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No

1286/2014 (as amended, the "PRIIPs Regulation") for offering or selling the

New Shares or otherwise making them available to retail investors in the

European Economic Area has been prepared and therefore offering or selling

the New Shares or otherwise making them available to any retail investor in

the European Economic Area may be unlawful under the PRIIPS Regulation.

Prohibition of sales to UK retail Investors

No action has been undertaken or will be undertaken to make available any

securities to any retail investor in the United Kingdom. For the purposes of

this provision:

a. the expression "retail investor" means a person who is one (or more) of

the following:

i. a retail client, as defined in Article 2(8) of Regulation (EU)

2017/565, as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA; or

ii. a customer within the meaning of the provisions of the FSMA and any

rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU)

2016/97, where that customer would not qualify as a professional client,

as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) 600/2014,

as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA; or

iii. not a qualified investor as defined in Article 2 of Regulation (EU)

2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA; and

b. the expression "offer" includes the communication in any form and by

any means of sufficient information on the terms of the offer to enable

an investor to decide to purchase or subscribe the Company's securities.

Consequently no key information document required by Regulation (EU)

1286/2014, as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (the "UK

PRIIPs Regulation"), for offering or selling the New Shares or otherwise

making them available to retail investors in the UK has been prepared and

therefore offering or selling the New Shares or otherwise making them

available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK

PRIIPs Regulation.

MIFID II product governance / Professional investors and ECPs only target

market - The manufacturers' target market assessment in respect of the New

Shares has led to the conclusion that: (i) the target market for the New

Shares is eligible counterparties and professional clients, each as defined

in MiFID II; and (ii) all channels for distribution of the New Shares to

eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person

subsequently offering, selling or recommending the New Shares (a

"distributor") should take into consideration the manufacturers' target

market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible

for undertaking its own target market assessment in respect of the New

Shares (by either adopting or refining the manufacturers' target market

assessment) and determining appropriate distribution channels.

