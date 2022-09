DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA - AEVS.SW - Halbjahresergebnis 2022: Reingewinn erhöht sich deutlich auf CHF 47.2 Millionen (deutsch)

AEVIS VICTORIA SA - AEVS.SW - Halbjahresergebnis 2022: Reingewinn erhöht sich deutlich auf CHF 47.2 Millionen

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2022 ein starkes Ergebnis, und alle Segmente entwickelten

sich gut. Der Gesamtumsatz stieg um 42.6% auf CHF 584.2 Millionen, ausgelöst

durch ein erfreuliches organisches Wachstum von 9.9% sowie durch

Konsolidierungseffekte verschiedener im zweiten Halbjahr 2021

abgeschlossener Akquisitionen, vor allem im Spitalbereich. Das EBITDAR stieg

um 49.8% auf CHF 125.7 Millionen und der Reingewinn erhöhte sich auf CHF

47.2 Millionen (2021: CHF 14.3 Millionen).

Strategisch wurde das Beteiligungsportfolio von AEVIS durch den Kauf einer

Minderheitsbeteiligung an der digitalen Gesundheitsplattform Well gestärkt,

während die Minderheitsbeteiligung an Medgate mit einem substanziellen

Gewinn verkauft wurde. AEVIS plant, sein Portfolio weiter zu adjustieren und

sich zu einer reinen Investmentgesellschaft zu entwickeln. Gleichzeitig wird

erwartet, dass sich das Geschäft in den drei Fokussektoren auch im zweiten

Halbjahr 2022 erfreulich entwickeln wird. Derzeit befinden sich mehrere

potenzielle Transaktionen in der Pipeline, sowohl taktische Akquisitionen

für weiteres Wachstum als auch gezielte Desinvestitionen. Im Arc Jurassien

werden derzeit Gespräche mit potenziellen Partnern geführt, um ein lokales

System der integrierten Versorgung zu schaffen. In operativer Hinsicht

entwickelte sich das Geschäft in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022

gut. Der Bereich Hospitality profitierte von der Aufhebung der

Covid-Beschränkungen, während im Spitalbereich der Konsolidierungskreis

deutlich erweitert wurde und sich die getätigten Investitionen auszahlten.

Insgesamt stieg der konsolidierte Umsatz auf CHF 584.2 Millionen, 42.6% mehr

als im Vorjahr (CHF 409.8 Millionen). Das organische Wachstum belief sich

auf 9.9%. Der höhere Umsatz spiegelt sich auch in einem verbesserten

Betriebsergebnis auf EBITDAR-Ebene wider, welches um 49.8% auf CHF 125.7

Millionen (2021: CHF 84.0 Millionen) zunahm, entsprechend einer leicht

höheren Marge von 23.9% (2021: 23.4%). Der Reingewinn erhöhte sich von CHF

14.3 Millionen auf CHF 47.2 Millionen.

Swiss Medical Network steigert Umsatz um 30.5% auf CHF 450.0 Millionen

Der Umsatz von Swiss Medical Network ist dank einer bedeutenden Erweiterung

des Konsolidierungskreises in der zweiten Jahreshälfte 2021 (Aufstockung der

Beteiligungen an der Hôpital du Jura bernois SA auf 52%, an der Rosenklinik

AG auf 100% und an der Klinik Pyramide am See AG auf 100% sowie der 80%igen

Übernahme von 11 Xundheitszentren) stark gewachsen. Insgesamt stieg der

Umsatz im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 450.0 Millionen, was einem Wachstum

von 30.5% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2021: CHF 344.7 Millionen).

Organisch betrug das Wachstum im Segment Spitäler im ersten Halbjahr 5.2%,

wobei das Wachstum im zweiten Quartal leicht über demjenigen der ersten drei

Monate 2022 lag. Durch die Integration des Hôpital du Jura Bernois

reduzierte sich die operative EBITDAR-Marge auf 16.8% (2021: 20.2%), blieb

aber bei konstantem Perimeter auf dem Niveau des Vorjahres. Dieser Effekt

war im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie von Swiss Medical Network auch in

der Vergangenheit zu beobachten. Ziel bleibt es, das volle Potenzial der

Spitäler auszuschöpfen und das Zielmargenniveau reifer Kliniken zu

erreichen.

Hotels erzielten ein hohes organisches Wachstum und einen Umsatz, der das

Niveau vor der Pandemie übertraf

Der Geschäftsbereich Hospitality, bestehend aus zehn 4- und 5-Sterne-Hotels

in der Schweiz und im Ausland, erholte sich von den pandemiebedingten

Reiseeinschränkungen und temporären Schliessungen im Vorjahr und erzielte

ein hohes organisches Wachstum von 48.2%. Ohne Berücksichtigung des

Härtefallausgleichs im Vorjahr (umsatzwirksam) lag das organische Wachstum

sogar bei 145.4%. Insgesamt stieg der Segmentumsatz von CHF 53.0 Millionen

auf CHF 80.2 Millionen. Diese positive Entwicklung setzte sich in den

Sommermonaten nahtlos fort. Die Akquisition des Fünf-Sterne-Hotels L'Oscar

in London Ende März 2022 hatte nur einen begrenzten Einfluss auf das

Ergebnis des ersten Halbjahres. In den 940 verfügbaren Zimmern wurden

insgesamt 64'221 Übernachtungen gezählt, wobei der durchschnittliche

Zimmerpreis von CHF 679 um mehr als 30% über dem Vorjahreswert lag.

Immobilienportfolio mit einem Verkehrswert von CHF 643.5 Millionen

Der Wert der konsolidierten Hotelliegenschaften belief sich am Ende der

Berichtsperiode auf CHF 562.8 Millionen. Zusätzlich wurden die

Liegenschaften des Hotels L'Oscar in Central London am 30. Juni 2022 mit CHF

80.7 Millionen bewertet, womit der Gesamtwert des Immobilienportfolios

kumuliert CHF 643.5 Millionen beträgt.

Ausblick

Im Einklang mit der Investment-Aktivität der Gruppe dürfte das aktuelle

Beteiligungsportfolio im Geschäftsjahr 2022 signifikante Dividenden und

Kapitalgewinne auf Holdingebene generieren, was eine Fortsetzung und

Intensivierung der ordentlichen Dividendenpolitik im Jahr 2023 ermöglichen

sollte.

Operativ erwartet AEVIS weiteres Wachstum bei Swiss Medical Network und eine

positive Entwicklung im Hotelgeschäft. Aufgrund der Diversität der

Beteiligungen und der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen sieht

die Gruppe davon ab, konsolidierte Umsatz- oder Margenziele für das

Geschäftsjahr 2022 zu publizieren.

