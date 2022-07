DGAP-News: Die 12. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz findet am 15. September 2022 in Zürich statt // folgende Unternehmen präsentieren // Anmeldung ab sofort möglich (deutsch)

Die 12. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz findet am 15. September 2022 in Zürich statt // folgende Unternehmen präsentieren // Anmeldung ab sofort möglich

Die 12. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz findet am 15. September 2022 in

Zürich statt // folgende Unternehmen präsentieren // Anmeldung ab sofort

möglich

26.07.2022 / 09:15

Augsburg, 26.07.2022

Die 12. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz wird am 15. September 2022 im

Hotel Schweizerhof Zürich als Hybrid-Veranstaltung stattfinden.

Wir freuen uns, dass wir auch dieses Mal vielversprechende

Unternehmenspräsentationen aus dem Small- und Mid-Cap Bereich vorstellen

können.

Institutionelle Investoren und Journalisten können sich ab sofort über

unsere Homepage www.mkk-konferenz.de/zkk anmelden und Einzelgespräche mit

den präsentierenden Gesellschaften buchen. Dort finden Sie ebenfalls das

Programm.

Folgende Unternehmen haben sich zur 12. ZKK angemeldet (Stand 26.07.2022):

Cogia AG ISIN: DE000A3H2226

DFV Deutsche Familienversicherung AG (nur 1on1s) ISIN: DE000A2NBVD5

FACC AG ISIN: AT00000FACC2

GESCO AG ISIN: DE000A1K0201

GK Software AG ISIN: DE0007571424

IBU-tec advanced materials AG ISIN: DE000A0XYHT5

INDUS Holding AG ISIN: DE0006200108

Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504

Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ISIN: DE0007501009

Vectron Systems AG ISIN: DE000A0KEXC7

Xlife Sciences AG ISIN: CH0461929603

-> 1on1 Wünsche nehmen wir gerne bis zum 02. September 2022 entgegen

(Investors and Press only und nur für Teilnehmer "vor Ort in Zürich"

möglich)

Weitere Änderungen/Aktualisierungen zum Ablauf der Konferenz oder

Programmänderungen geben wir immer auf unserer Homepage bekannt.

Sollten auch Sie als börsennotiertes Unternehmen auf einer unserer

Veranstaltungen präsentieren wollen, sprechen Sie uns gerne unter

https://mkk-konferenz.de/kontakt an.

Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Halderstraße 27

86150 Augsburg

+49 821 241133-49 oder -44

konferenz@gbc-ag.de

