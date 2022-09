DGAP-DD: Adtran Holdings, Inc. deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

07.09.2022 / 23:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Thomas R.

Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Posi- Chairman of the Board of Directors and Chief Executive

tion: Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 296.192 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN

US00486H1059) aufgrund der automatischen Reinvestition von

Dividendenzahlungen auf Aktien der ADTRAN Holdings, Inc.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

22.90 USD 6782.80 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

22.90 USD 6782.80 USD

e) Datum des Geschäfts

04.09.2022; UTC-4

f) Ort des Geschäfts

Name: NASDAQ

MIC: XNAS

07.09.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.

901 Explorer Boulevard

35806 Huntsville

Vereinigte Staaten von Amerika

Internet: www.adtran.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

77949 07.09.2022 CET/CEST

