DGAP-Adhoc: Zug Estates erhöht Konzerngewinn dank Erfolgen in beiden Geschäftssegmenten (deutsch)

Zug Estates erhöht Konzerngewinn dank Erfolgen in beiden Geschäftssegmenten

Zug, 26. August 2022

Zug, 26. August 2022

* Das Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte steigt um 8.6%

auf CHF 16.8 Mio. (Vorjahr: CHF 15.4 Mio.)

* Das Konzernergebnis beträgt CHF 27.9 Mio. (Vorjahr: CHF 32.7 Mio.)

* Erhöhung Liegenschaftenertrag im ersten Halbjahr um 2.3%

* Der Marktwert des Portfolios erhöht sich um 0.8% auf CHF 1.71 Mrd.

* Die Leerstandsquote reduziert sich per 30. Juni 2022 auf 3.8% (4.0% per

31. Dezember 2021)

* Weitere Reduktion der Treibhausgasemissionen auf noch 0.9 kg CO2eq pro m2

Energiebezugsfläche

Das erste Halbjahr 2022 war geprägt durch die Ukraine-Krise und deren

Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld: stark steigende Rohstoff- und

Energiepreise, anziehende Inflation und steigende Zinsen. Gleichzeitig

verspürten viele Branchen eine kräftige Wiederbelebung nach Aufhebung der

Corona-Einschränkungen, was zu einer dynamischen Nachfrage insbesondere nach

Büro- und Gewerbeflächen sowie steigenden Umsätzen im Segment Hotel &

Gastronomie geführt hat.

Der Liegenschaftenertrag konnte im ersten Halbjahr 2022 gesteigert und die

Leerstandsquote weiter reduziert werden. Im Segment Hotel & Gastronomie

haben die Umsätze ab April 2022 spürbar zugenommen und im Mai sowie Juni ein

Niveau erreicht, welches mit den Umsätzen vor der COVID-19-Pandemie

vergleichbar ist.

Das Konzernergebnis lag mit CHF 27.9 Mio. um CHF 4.8 Mio. bzw. 14.6% unter

dem Vorjahreswert von CHF 32.7 Mio., in welchem ein Veräusserungserfolg vor

Steuern von CHF 7.3 Mio. aus dem Verkauf der Liegenschaft Hofstrasse 1a/b in

Zug enthalten war. Der um Neubewertungs- und Sondereffekte bereinigte

Konzerngewinn erhöhte sich um CHF 1.4 Mio. bzw. 8.6% von CHF 15.4 Mio. auf

CHF 16.8 Mio. Hauptgründe dieser positiven Entwicklung waren der höhere

Liegenschaftenertrag, gesteigerte Erträge aus dem Segment Hotel &

Gastronomie sowie ein tieferer Liegenschaftenaufwand.

Erhöhung des operativen Konzernergebnisses dank Erfolgen in beiden Segmenten

Der Liegenschaftenertrag erhöhte sich um CHF 0.6 Mio. bzw. 2.3% von CHF 29.8

Mio. auf CHF 30.4 Mio. Erträge von im Vorjahr neu abgeschlossenen

Mietverträgen flossen über die ganze Periode ins Ergebnis ein. Da im

Vergleich zur Vorjahresperiode kein weiterer Lockdown im Zusammenhang mit

der COVID-19-Pandemie verzeichnet werden musste, konnten mit mehr

Retailkunden zudem auch die Parkhauserträge des Lebensraums Metalli wieder

verbessert werden.

Der Ertrag des Segments Hotel & Gastronomie erhöhte sich deutlich um CHF 3.8

Mio. bzw. 142.0% von CHF 2.6 Mio. auf CHF 6.4 Mio. Während die gesamte

Vorjahresperiode von den negativen Effekten der COVID-19-Pandemie betroffen

war, stellte sich 2022 nach einem durchzogenen ersten Quartal eine

erfreuliche Erholung ein. Der Gross Operating Profit (GOP) erhöhte sich

dadurch ebenfalls von 8.1% auf 38.0%. In der Vorjahresperiode wurden die

wirtschaftlichen Einbussen der Pandemie mit einer einmaligen Auszahlung

eines COVID-19-à-fonds-perdu-Beitrags im Umfang von CHF 2.1 Mio. gemildert.

Der Betriebsertrag erhöht sich insgesamt um CHF 2.4 Mio. bzw. 6.5% von CHF

36.1 Mio. auf CHF 38.5 Mio.

Der Liegenschaftenaufwand lag mit CHF 3.2 Mio. um CHF 0.8 Mio. bzw. 19.9%

unter dem Wert der Vorjahresperiode von CHF 4.0 Mio. Für einzelne grössere

geplante Instandhaltungsmassnahmen wie beispielsweise die partielle

Fassadenrenovation im Lebensraum Metalli werden die kostenintensiveren

Arbeitsschritte erst im zweiten Halbjahr 2022 erfolgen.

Der Personalaufwand erhöhte sich infolge der zunehmenden Aktivitäten im

Segment Hotel & Gastronomie sowie der tieferen Vergütungen aus

Kurzarbeitsentschädigung von CHF 6.0 Mio. um CHF 1.0 Mio. bzw. 16.1% auf CHF

7.0 Mio.

Leicht höherer Portfoliowert

Der Marktwert des gesamten Portfolios erhöhte sich primär durch

Neubewertungseffekte leicht um CHF 13.3 Mio. bzw. 0.8% von CHF 1701.0 Mio.

per 31. Dezember 2021 auf CHF 1714.3 Mio. per 30. Juni 2022. Der

Neubewertungsgewinn von CHF 12.7 Mio. ist einerseits auf die erfolgreiche

Vermietung der Liegenschaft S6 in der Suurstoffi und andererseits auf eine

leichte Reduktion der Diskontierungszinssätze bei einzelnen Liegenschaften

mit Wohnnutzung zurückzuführen. In der Vorjahresperiode lag der

Neubewertungsgewinn mit CHF 12.3 Mio. auf vergleichbarem Niveau.

Deutliche Reduktion der Leerstandsquote bis Ende 2022

Im ersten Halbjahr 2022 konnte die Leerstandsquote durch einzelne

Neuvermietungen reduziert werden und betrug per 30. Juni 2022 3.8% (4.0% per

31. Dezember 2021). Die gewichtete durchschnittliche

Mietvertragsrestlaufzeit (WAULT) kam mit 6.0 Jahren (6.5 Jahre per 31.

Dezember 2021) auf einem im Branchenvergleich sehr hohen Niveau zu liegen.

Mit dem Abschluss des 10-jährigen Mietvertrages mit der Utopia Music AG für

die Liegenschaft S6 in der Suurstoffi wird sich die Leerstandsquote in der

zweiten Jahreshälfte weiter reduzieren und per Ende 2022 unter 2% zu liegen

kommen. Das heute in Zug ansässige Unternehmen mietet per Juli 2022 die

gesamte Liegenschaft S6 mit 4'500m2 Mietfläche.

Insgesamt hat sich die Flächennachfrage im ersten Halbjahr 2022 als sehr

dynamisch erwiesen. Mietverträge im Umfang von 10'500m2 und mit einem

Mietertrag von rund CHF 4.6 Mio. p.a. konnten im ersten Halbjahr verlängert

oder neu abgeschlossen werden. Die Vertragsabschlüsse betreffen sowohl

Büroflächen in der Suurstoffi und im Zentrumsareal als auch Retailflächen in

der Metalli. Die Nachfrage nach Wohnflächen ist weiterhin äusserst rege.

Solide Eigenkapitalquote

Infolge einer weiterhin tiefen Investitionstätigkeit verblieb das

verzinsliche Fremdkapital im ersten Halbjahr 2022 trotz Auszahlung einer

Dividende von CHF 19.1 Mio. mit CHF 559.6 Mio. nahezu auf dem Niveau per 31.

Dezember 2021 von CHF 561.1 Mio. Die Eigenkapitalquote ist mit 58.6%

weiterhin sehr solid (58.4% per 31. Dezember 2021).

Zu Jahresbeginn konnte eine auslaufende konventionelle Anleihe von CHF 100.0

Mio. in einem damals noch deutlich attraktiveren Zinsumfeld mit einem

weiteren Green Bond abgelöst werden. Die Laufzeit beträgt etwas mehr als

sieben Jahre bei einem Coupon von 0.75%. Zug Estates hat damit als erste

kotierte Schweizer Immobiliengesellschaft ihr gesamtes Bondportfolio auf

nachhaltige Finanzprodukte umgestellt.

Die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierungen erhöhte sich dadurch

von 3.6 Jahren per 31. Dezember 2021 auf 4.4 Jahre per 30. Juni 2022 bei

einem unveränderten durchschnittlichen Zinssatz von 1.3%.

Projektentwicklung Lebensraum Metalli

Das Projekt Lebensraum Metalli wurde im ersten Halbjahr 2022 weiter

vorangetrieben. Die Entwürfe der beiden Bebauungspläne Metalli und Bergli

liegen vor und die Umweltverträglichkeitsprüfung ist weit fortgeschritten.

Es ist geplant, dass die kantonale Vorprüfung der beiden Bebauungspläne im

September 2022 eingeleitet wird. Basierend auf dem aktuellen Terminplan der

Stadt Zug für das anschliessende Bewilligungsverfahren gehen wir neu von

einer Genehmigung der Bebauungspläne im Sommer 2024 und einem Baustart

frühestens 2026 aus.

Weitere CO2-Reduktion und Ersatz der letzten Ölheizung im Portfolio

Zusammen mit dem Halbjahresbericht 2022 veröffentlicht Zug Estates den

neusten Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Standards. Gegenüber dem Vorjahr

konnten wir unsere Treibhausgasemissionen nochmals um 50% senken, von 1.8 kg

auf aktuell 0.9 kg CO2eq pro m2 Energiebezugsfläche. Möglich wurde dies

durch die Umrüstung von neun weiteren Gebäuden im Zentrumsareal in der Stadt

Zug. In diesem Zusammenhang hat Zug Estates im Juni 2022 die letzte

Ölheizung in ihrem Portfolio demontiert.

In Zukunft legen wir unseren Fokus verstärkt auf die weitere Erhöhung der

Eigenproduktion von Strom sowie den Bezug von regionaler, erneuerbarer

Energie. In der Berichtsperiode vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

produzierten die Solaranlagen in der Suurstoffi 1'140 MWh Strom, was dem

durchschnittlichen Verbrauch von 250 Einfamilienhäusern entspricht. Mit dem

Bau von Solaranlagen im Zentrumsareal werden wir unsere eigene

Stromproduktion weiter erhöhen. In einem ersten Schritt werden im Herbst

2022 im Gebiet Haldenhof sechs Häuser mit einer Solaranlage ausgerüstet und

in einen ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) überführt.

Bei der Weiterentwicklung des Lebensraums Metalli im Zentrum von Zug nehmen

nachhaltige Zielsetzungen eine wichtige Rolle ein. Hier ist der nahezu

CO2-freie

Betrieb dank Circulago bereits Tatsache. Daher legen wir das Schwergewicht

auf die Bereiche Biodiversität und Kreislaufwirtschaft. Aber auch soziale

Themen wie die Schaffung eines vielseitigen Kultur- und Freizeitangebots

oder der Bau von preisgünstigem Wohnraum stehen im Fokus unserer Planungen.

Die vollständige Nachhaltigkeitsberichterstattung kann unter

www.zugestates.ch/nachhaltigkeit abgerufen werden.

Positiver Ausblick 2022

Im Geschäftsbereich Immobilien rechnen wir auch für das Gesamtjahr mit

steigenden Mieterträgen. Die Ertragseffekte aus dem neu abgeschlossenen

Mietvertrag für die Liegenschaft S6 werden erst 2023 spürbar. Hingegen

erwarten wir per Ende 2022 eine Leerstandsquote von unter 2%. Verglichen mit

der Berichtsperiode erwarten wir im zweiten Halbjahr einen etwas höheren

Liegenschaftenaufwand.

Im Bereich Hotel & Gastronomie sind wir für das zweite Halbjahr vorsichtig

optimistisch. Ohne erneute negative Effekte auf den internationalen

Geschäftsreiseverkehr im Zusammenhang mit einem Anstieg der

COVID-19-Fallzahlen oder einer Veränderung in der geopolitischen Lage gehen

wir von einer weiteren Erholung aus.

Für 2022 erwarten wir weiterhin ein Konzernergebnis ohne Neubewertung und

Sondereffekte von über CHF 30 Mio.

Berichterstattung vom 26. August 2022

Sie finden den ausführlichen Bericht zum Halbjahr auf unserer Website:

https://zugestates.ch/downloads

Heute um 10.00 Uhr findet eine Videokonferenz auf Deutsch statt. CEO Patrik

Stillhart und CFO Mirko Käppeli werden das Halbjahresergebnis 2022

präsentieren und im Anschluss Fragen beantworten. Die zugehörige

Präsentation finden Sie ab 9.00 Uhr auf unserer Website unter:

https://zugestates.ch/downloads

Bitte melden Sie sich für die Konferenz über nachfolgenden Link an. Wir

freuen uns auf Ihre Teilnahme.

https://zugestates.ch/stories/anmeldung-bilanzmedienkonferenz

Wichtige Daten:

30.08.2022 Nachhaltigkeitsforum

24.02.2023 Publikation Geschäftsbericht 2022

06.04.2023 Ordentliche Generalversammlung

Weitere Auskünfte:

Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, [1]ir@zugestates.ch

Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet

Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral

gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung

ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug

und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City

Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und

einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug

per 30. Juni 2022 CHF 1.71 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX

Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN, Valorennummer: 14 805

212).

Zug Estates Holding AG | Industriestrasse 12 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10

10 | www.zugestates.ch

