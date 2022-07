DGAP-Adhoc: Wienerberger AG: H1 2022 - Trading Statement (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

Wienerberger AG: H1 2022 - Trading Statement

01.07.2022 / 07:30 CET/CEST

* Wienerberger verzeichnet eine anhaltend starke Nachfrage in Q2 und

erhöht EBITDA-Guidance 2022

Wien, 1. Juli 2022 - Die außergewöhnlich starke Performance in Q1 2022

setzte sich im gesamten Verlauf der ersten Jahreshälfte 2022 fort. Auch im

zweiten Quartal verzeichneten wir eine hohe Nachfrage und einen starken

Auftragseingang in allen Regionen und Geschäftsbereichen. Die Verfügbarkeit

von Rohstoffen und Energie war im Jahresverlauf jederzeit gegeben und

stellte die Vollauslastung an all unseren Standorten sicher.

Insgesamt erwarten wir für die erste Jahreshälfte 2022 eine Steigerung des

operativen EBITDA um 74 % auf ca. EUR 530 Mio. im Vergleich zu EUR 305 Mio. im

ersten Halbjahr 2021.

"Wir rechnen damit, dass sich die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte

normalisiert und auf dem Niveau der letzten Jahre einpendeln wird. Demnach

gehen wir im Segment Neubau von einer soliden Bautätigkeit aus, da wir keine

übersättigten Märkte vorfinden und ein hoher Bedarf an neuem Wohnraum

besteht. In den Segmenten Renovierung und Infrastruktur erwarten wir eine

anhaltend starke Nachfrage, getrieben durch die ambitionierten CO2-Ziele der

EU und einem hohen Modernisierungsbedarf bestehender Wasserversorgungsnetze

in Europa und den USA - zwei Bereiche, die durch staatliche

Förderungsprogramme gestützt werden", sagt Heimo Scheuch,

Vorstandsvorsitzender der Wienerberger Gruppe.

Was das Thema Energie betrifft, so sehen wir die Gasversorgung in allen

unseren Märkten derzeit als gesichert. Potentielle Unsicherheiten betreffen

nur eine sehr begrenzte Anzahl von Märkten, darunter Deutschland und

Österreich, auf die weniger als 10 % des Konzernumsatzes entfallen. Um die

Verfügbarkeit von Erdgas zu sichern, haben wir Notfallpläne erstellt und

arbeiten eng mit den nationalen Behörden zusammen. Darüber hinaus setzen wir

unser Investitionsprogramm zur Umstellung unserer Produktionsanlagen auf

nachhaltige Energiequellen, wie Elektrizität, Wasserstoff, Biogas oder

Synthesegas fort.

Wienerberger hat sein Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren erfolgreich

diversifiziert und ist heute wesentlich resilienter aufgestellt. Mit einer

verbesserten Visibilität auf das Gesamtjahr erwarten wir eine weiterhin

positive Entwicklung bei einer allmählichen Normalisierung des

Nachfrageniveaus. Wir gehen auch für das zweite Halbjahr von der

kontinuierlichen Verfügbarkeit von Energie, keiner Ausweitung des

Russland-Ukraine-Konflikts sowie dem Ausbleiben rezessiver Entwicklungen in

Europa und Nordamerika aus. Entsprechend erhöhen wir unsere operative

EBITDA-Guidance 2022 auf ca. EUR 900 Mio.

Durch unseren kontinuierlichen Fokus auf Innovation und Systemlösungen wird

Wienerberger im gesamten Jahresverlauf 2022 starkes organisches Wachstum

generieren.

Wienerberger wird die endgültigen Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2022 am

10. August 2022 veröffentlichen.

Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten

Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist

der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei

Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei

Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen

(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke

Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit

der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein

führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut.

Mit gruppenweit 215 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im

Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von

671 Mio. EUR.

°