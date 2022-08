DGAP-Adhoc: Thurgauer Kantonalbank hält Kurs (deutsch)

Thurgauer Kantonalbank hält Kurs

Thurgauer Kantonalbank hält Kurs

18.08.2022 / 07:01 CET/CEST

Medienmitteilung vom 18. August 2022

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) schliesst das erste Halbjahr 2022 mit einem

positiven Ergebnis ab. Das Wachstum im Hypothekargeschäft ist stabil. Der

Geschäftserfolg stieg um knapp 5 Prozent. Der Halbjahresgewinn liegt 1,4

Prozent über der Vorjahresmarke.

Die TKB kann für das erste Semester des laufenden Jahres mit guten Zahlen

aufwarten. Die Ausleihungen sind um über 600 Mio. Franken gewachsen, und

auch der Geschäftsertrag nahm zu. Die Aktivitäten zum 150-Jahr-Jubiläum

konnten im Frühling abgeschlossen werden.

Stetiges Wachstum der Hypotheken

Im Hypothekargeschäft ist die TKB das führende Finanzinstitut im Kanton. Die

Hypothekarforderungen nahmen um 2,5 Prozent auf 22,3 Mia. Franken zu. Das

gesamte Ausleihungsvolumen stieg um über 600 Mio. (+2,7 Prozent) auf 23,9

Mia. Franken. Auf der Passivseite der Bilanz stiegen die Kundeneinlagen um

über 500 Mio. Franken an, was einem Plus von 2,8 Prozent entspricht. Das im

ersten Semester generierte Nettoneugeld belief sich auf über 300 Mio.

Franken. Im Gegenzug gab es Abflüsse bei einzelnen Grosskunden; daher liegt

der Wert zu Jahresmitte noch bei 19 Mio. Franken. Die verwalteten

Kundenvermögen sanken im Zuge der Einbrüche an den Börsen um 6,5 Prozent auf

21,7 Mia. Franken.

Geschäftsertrag über Vorjahreswert

Der Geschäftsertrag von 185,2 Mio. Franken basiert auf drei Pfeilern. Der

bedeutendste ist das Zinsengeschäft, das in der ersten Jahreshälfte leicht

rückläufig war. Der Brutto-Erfolg Zinsengeschäft ging um 1,7 Prozent auf

130,9 Mio. Franken zurück. Auf moderatem Niveau blieben die

Wertberichtigungen für Ausfallrisiken. Dies führt zu einem Netto-Zinserfolg

von 127,6 Mio. (- 3,3 Prozent). Gut entwickelte sich bis zur Jahresmitte das

indifferente Geschäft - trotz Verwerfungen an den Märkten. Der Erfolg aus

dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg auf 37 Mio. Franken (+

16,8 Prozent). Einen positiven Effekt hat die Vermögensverwaltung, wo die

Bank in den letzten Jahren ihre Position gestärkt hat. Der Erfolg aus dem

Handelsgeschäft stieg auf über 18 Mio. Franken und übertrifft den

Vorjahreswert um 38,6 Prozent. Dieses ausserordentliche Plus beruht auf

Opportunitätsgeschäften in Fremdwährungen.

Kosten im Griff

Auf 85,5 Mio. Franken (+ 3,3 Prozent) beläuft sich Mitte Jahr der

Geschäftsaufwand. Dieser besteht aus zwei Kostenblöcken, dem Personal- und

dem Sachaufwand. Letzterer nahm im Zuge der Umsetzung strategischer Projekte

um 7 Prozent auf 30,8 Mio. Franken zu. Dass die Bank effizient wirtschaftet,

zeigt die Kosten/Ertrags-Relation. Diese beträgt 45,4 Prozent (Ende 2021:

45,2 Prozent), was auch im Branchenvergleich ein sehr guter Wert ist.

Höherer Semestergewinn

Die operative Leistung der Bank widerspiegelt der Geschäftserfolg von 95,2

Mio. Franken. Dieser übertrifft den Wert von Mitte 2021 um 4,9 Prozent.

Erneut stärkt die TKB ihre Kapitalbasis durch eine Zuweisung an die Reserven

für allgemeine Bankrisiken. Diese beträgt 14 Mio. Franken; 2 Mio. mehr als

im Vorjahr. Der ausgewiesene Halbjahresgewinn beträgt 75,2 Mio. Franken (+

1,4 Prozent). Aufgrund des eingetrübten Konjunkturumfeldes und der

Unsicherheiten an den Börsen und den internationalen Finanzmärkten geht die

TKB für das zweite Semester von rückläufigen Erträgen aus. Für 2022 erwartet

die Bank weiterhin einen tieferen Unternehmenserfolg als 2021.

E-Hypothek und Nachhaltigkeit

Mit der Eröffnung von zwei Fitnessparks und einer Fussballgolf-Anlage hat

die TKB im Frühling ihre vielfältigen Aktivitäten rund um das

150-Jahr-Jubiläum abgeschlossen. Ausgebaut wurde das Online-Angebot: Unter

myhypo.ch bietet die Bank neu eine E-Hypothek an. Stetig vorangetrieben wird

die Modernisierung des Geschäftsstellennetzes. Im Winter wird die TKB

Bischofszell nach dem Umbau wiedereröffnet. Im Gange ist derzeit die

Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie für die Periode 2023 bis 2027.

Zahlreich sind die Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit. So hat die TKB im

Frühling eine interne Fachstelle für nachhaltiges Bauen/Sanieren geschaffen,

um Hypothekarkunden noch fundierter beraten zu können. Alle Mitarbeitenden

durchlaufen ab Herbst 2022 eine mehrstufige Schulung zu Nachhaltigkeit, und

die Bank ist betrieblich klimaneutral. Kürzlich ist der jüngste

Nachhaltigkeitsbericht erschienen.

Zitat zum Halbjahresergebnis

Thomas Koller, Vorsitzender der Geschäftsleitung: «Die TKB hat das erste

Semester sehr gut gemeistert. Dank unserer starken Verankerung in unserem

Marktgebiet konnten wir im Kerngeschäft erneut Wachstum erzielen.»

