DGAP-Adhoc: Solides Halbjahresergebnis von Baloise zum Start der neuen strategischen Phase (deutsch)

Solides Halbjahresergebnis von Baloise zum Start der neuen strategischen Phase

Basel, 25. August 2022.

"Mit den Resultaten des ersten Semesters 2022 sind wir dynamisch in die neue

strategische Phase Simply Safe: Season 2 gestartet und zeigen gutes Wachstum

in den Zielsegmenten. Ich sehe hohes Engagement, die ambitionierten Ziele

bis Ende 2025 zu erreichen und freue mich, an der Weiterentwicklung unseres

starken Kerngeschäfts und dem Ausbau unserer Ökosysteme zu arbeiten. Auch

wenn das gesamtmarktwirtschaftliche Umfeld anhaltend durch Herausforderungen

geprägt ist, so zeigen wir erneut, dass wir als Baloise nachhaltig und

verlässlich Wert für unsere Stakeholder schaffen. Unsere Unternehmenskultur

ist einzigartig und es macht mich stolz, Teil eines Unternehmens zu sein,

dessen Mitarbeitende mit Überzeugung und Hingabe tagtäglich ihr Bestes

geben, um das Leben ihrer Kundinnen und Kunden einfacher zu machen. Diese

Eigenschaften sind die Basis für unseren Erfolg und letztlich auch der

Schlüssel für unsere anhaltend aktionärsfreundliche Dividendenpolitik."

Gert De Winter, Group CEO

Semesterabschluss 2022 in Kürze

* Der Aktionärsgewinn zum Semesterabschluss 2022 lag bei 287.1 Mio. CHF

(Vorjahr: 302.3 Mio. CHF). Der starken operativen Ertragskraft wirken im

Vergleich zum Vorjahr ungünstige Entwicklungen an den Kapitalmärkten

sowie ein grösseres Sturmereignis entgegen.

* Das Geschäftsvolumen lag bei 5'443.6 Mio. CHF und war somit rückläufig

(Vorjahr: 5'885.3 Mio. CHF), wobei insbesondere Währungseffekte, die

restriktive Zeichnungspolitik im traditionellen Lebengeschäft sowie

tiefere Prämien mit Anlagecharakter dieser Entwicklung zugrunde liegen.

* Im Nichtlebengeschäft konnte ein Bruttoprämienvolumen von 2'587.1 Mio.

CHF erzielt werden. In Lokalwährung entspricht dies einem Wachstum von

2.3% (Vorjahr: 2'617.3 Mio. CHF). Der EBIT wurde mit 162.1 Mio. CHF auf

dem Niveau der Vergleichsperiode gehalten (Vorjahr: 166.2 Mio. CHF).

Die in Summe etwas tieferen Nettoschadenaufwendungen als im Vorjahr

führten zu einem Schaden-Kosten-Satz netto von soliden 91.9% (Vorjahr:

92.3%).

* Die Bruttoprämien im Lebengeschäft gingen aufgrund der selektiv

gewählten Zeichnungspolitik im Schweizer Kollektivlebengeschäft zurück

und lagen bei 2'069.8 Mio. CHF (Vorjahr: 2'220.8 Mio. CHF). Das

Lebengeschäft trägt mit einem EBIT von sehr starken 178.5 Mio. CHF zum

Ergebnis der Gruppe bei (Vorjahr: 194.6 Mio. CHF). Die Neugeschäftsmarge

stieg im ersten Semester 2022 durch das verbesserte Zinsumfeld auf 50.1%

(Vorjahr: 47.6%). Die Zinsmarge lag bei 111 Basispunkten (Vorjahr: 108

Basispunkte).

* Das Asset Management erwirtschaftete eine Nettorendite der

Versicherungsgelder von 0.9% und damit unter der Vergleichsperiode

(Vorjahr: 1.1%). Im ersten Semester 2022 flossen im Drittkundengeschäft

Net New Assets in Höhe von 712.8 Mio. CHF zu. Dies entspricht einem

Wachstum von 41% gegenüber dem Halbjahreswert aus dem Vorjahr.

* Die Kapitalisierung von Baloise ist mit einer SST-Quote im Bereich von

230% unverändert stark. Das konsolidierte Eigenkapital zum

Semesterabschluss 2022 war mit 5'021.0 Mio. CHF deutlich tiefer als zum

Jahresende 2021 (2021: 7'299.9 Mio. CHF). Grund für diese Veränderung

ist insbesondere der massgebliche Zinsanstieg im ersten Halbjahr, der zu

einer Tieferbewertung von Finanzanlagen führte.

* Im Bereich Nachhaltigkeit konzentriert sich Baloise auf den

umfangreichen Ausbau der Datengrundlage der Emissionen analog des

Greenhouse Gas Protocol. Zusätzlich wird die Integration von

ESG-Kriterien in den Bereichen Underwriting, Produktmanagement und Asset

Management weiterentwickelt. Nachdem wir im Jahr 2021 unsere Baloise

Active Ownership Strategie eigeführt hatten, erfolgte im ersten Halbjahr

2022 die Publikation des Active Ownership Report 2021. Zudem wurde im

Juli ein weiterer Green Bond erfolgreich durch Baloise emittiert.

* Fortschritte in den Ökosystemen: Im ersten Halbjahr haben wir weiter am

Ausbau und den Services unserer Ökosysteme gearbeitet. So intensivierten

wir die Zusammenarbeit mit der UBS-Hypothekenplattform key4 sowie der

Wohneigentümerplattform Houzy.

Gewinn, Geschäftsvolumen und Kapitalisierung

Gewinn

Baloise zeigt ein solides Zahlenset für das erste Semester 2022. Der

anhaltend starken operativen Ertragskraft wirken die volatilen

Kapitalmärkte, das Abschwächen des Euros zum Schweizer Franken sowie ein

starker Wintersturm mit Schäden hauptsächlich in Belgien entgegen. Trotz der

Herausforderungen der Gesamtmarktsituation können wir mit einem

Aktionärsgewinn von 287.1 Mio. CHF ein auf hohem Niveau stabiles Ergebnis

zeigen (Vorjahr: 302.3 Mio. CHF), das neben dem starken operativen Geschäft

auch von Immobilienaufwertungen sowie Abwicklungsgewinnen profitierte. Zum

Gewinn haben alle Ländergesellschaften beigetragen. Der Gewinn vor Steuern

und Zinsen (EBIT) ist mit 353.8 Mio. CHF 3.2% tiefer als im Vorjahr

(Vorjahr: 365.5 Mio. CHF), wobei die Vorjahresperiode stark von einer

überdurchschnittlich positiven Entwicklung der Finanzmärkte profitierte.

Geschäftsvolumen

Das Geschäftsvolumen im ersten Semester ist nach dem starken Wachstum in der

Vergleichsperiode, tieferen gezeichneten Prämien mit Anlagecharakter in

Luxemburg sowie aufgrund der restriktiven Zeichnungspolitik im

traditionellen Schweizer Lebengeschäft um 7.5% rückläufig und liegt bei

5'443.6 Mio. CHF (Vorjahr: 5'885.3 Mio. CHF). Zudem belastet die

Abschwächung des EUR gegenüber dem CHF das Geschäftsvolumen. In Lokalwährung

ist der Rückgang mit 4.9% geringer ausgefallen.

Währungsbereinigt zeigen alle Geschäftseinheiten ein gutes Wachstum im

attraktiven Nichtlebengeschäft.

Kapitalisierung und Eigenkapital

Auch in einem herausfordernden Umfeld bleibt die Kapitalisierung von Baloise

zum Halbjahr auf hohem Niveau. Die Quote des Schweizer Solvenztest (SST)

liegt per 30. Juni 2022 im Bereich von 230%. Die Kapitalstärke hat sich

somit im Vergleich zum Jahresbeginn verbessert (2021: 220%).

Am 15. Juni 2022 bestätigte Standard & Poor's (S&P) zudem das «A+»-Rating

der Baloise Gruppe.

Das konsolidierte Eigenkapital zum Semesterabschluss 2022 hat sich gegenüber

dem Geschäftsjahr 2021 aufgrund des starken Zinsanstiegs erwartungsgemäss

verringert und liegt bei 5'021.0 Mio. CHF (2021: 7'299.9 Mio. CHF). Der

deutliche Zinsanstieg im ersten Halbjahr hat zu einer Tieferbewertung von

festverzinslichen Kapitalanlagen geführt. In den letzten Jahren hatte sich

das Eigenkapital durch die fallenden Zinsen kontinuierlich erhöht. Dieser

Effekt drehte sich im Halbjahr 2022 durch den Zinsanstieg erstmals wieder

um.

Versicherungskerngeschäft

Sparte Nichtleben: stabiles währungsbereinigtes Wachstum in allen Märkten

und verbesserte Profitabilität

Das Prämienvolumen im Nichtlebengeschäft entwickelte sich im ersten Semester

2022 mit einer währungsbereinigten Steigerung von 2.3% positiv. In CHF ist

ein leichter Rückgang von 1.2% auf 2'587.1 Mio. CHF festzuhalten (Vorjahr:

2'617.3 Mio. CHF). Alle Ländergesellschaften haben zum stabilen organischen

Wachstum beigetragen.

In der Schweiz lag das Prämienvolumen mit 1'086.5 Mio. CHF gute 1.8% über

der Vorjahresperiode (Vorjahr: 1'067.2 Mio. CHF).

Das Prämienvolumen des Nichtlebengeschäfts in Deutschland konnte in

Lokalwährung um sehr gute 6.0% gesteigert werden. In CHF verblieb es auf dem

Niveau der Vergleichsperiode mit 517.9 Mio. CHF (Vorjahr: 518.3 Mio. CHF).

Auch das belgische Geschäft wächst im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0.6%

in Lokalwährung. In CHF ist das Prämienvolumen 5.2% rückläufig und liegt bei

859.4 Mio. CHF (Vorjahr: 906.5 Mio. CHF).

Luxemburg wächst in Lokalwährung gute 2.2%. In CHF ist das Prämienvolumen um

3.7% geringer ausgefallen und liegt bei 87.1 Mio. CHF (Vorjahr: 90.4 Mio.

CHF).

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Nichtlebengeschäfts liegt mit

162.1 Mio. CHF auf dem Niveau der Vergleichsperiode (Vorjahr: 166.2 Mio.

CHF), wobei dieses Jahr ein Wintersturm mit Schäden hauptsächlich in Belgien

das EBIT belastete.

Die Profitabilität des Nichtlebengeschäfts bleibt dennoch sehr gut, was die

hohe Qualität des Nichtlebenportfolios von Baloise unterstreicht. Der

Schaden-Kosten-Satz netto liegt bei 91.9% (Vorjahr: 92.3%), wobei durch

bessere Schadenabwicklung als im Vorjahr sowie tiefere

Nettoschadenaufwendungen eine Verbesserung der Marge von 0.4 Prozentpunkten

erzielt werden konnte.

Das Portfolio mit der höchsten Profitabilität hat Baloise in der Schweiz mit

einem Schaden-Kosten-Satz netto von exzellenten 88.7%, wobei wir von einer

Normalisierung der Grossschadenaufkommen durch Unwetter profitiert haben

(Vorjahr: 91.2%).

Baloise konnte in Deutschland ihren Schaden-Kosten-Satz netto verbessern und

zeigt einen Wert von sehr guten 91.0% (Vorjahr: 92.7%). Am 15. August 2022

gaben wir bekannt, dass wir in Deutschland das in Run-off befindliche

Krankenhaus-Haftpflichtportfolio verkaufen. Das Portfolio ist bereits seit

2018 für Neugeschäft geschlossen. Der Verkauf umfasst den Gesamtbestand des

Krankenhaus-Haftpflichtportfolios der Basler Sachversicherungs-AG in

Deutschland mit Rückstellungen in Höhe von rund 200 Mio. EUR. Das Closing

wird im zweiten Halbjahr 2022 erwartet.

In Belgien belastete unter anderem ein Wintersturm den Schaden-Kosten-Satz

und führte zu einem Anstieg der Quote um 1.4 Prozentpunkte auf 93.9%

(Vorjahr: 92.5%).

In Luxemburg hat sich der Schaden-Kosten-Satz netto wieder deutlich

verbessert und liegt bei 91.7% (Vorjahr: 96.7%). Im Vorjahr haben höhere

Abwicklungsverluste die Marge des Nichtlebengeschäfts belastet. Im ersten

Semester 2022 kam es somit zu einer Normalisierung der Quote.

Sparte Leben: sehr guter Gewinnbeitrag

Auch das Lebengeschäft zeigte sich trotz der Verwerfungen an den

Finanzmärkten im ersten Halbjahr robust. Das Geschäftsvolumen des

Lebengeschäfts reduzierte sich insbesondere aufgrund tieferer Volumina im

Schweizer Geschäft mit Kollektivlebenversicherungen sowie weniger Prämien

mit Anlagecharakter und lag bei 2'856.6 Mio. CHF (Vorjahr: 3'268.0 Mio.

CHF).

Die gebuchten Bruttoprämien im traditionellen Lebengeschäft reduzierten sich

aufgrund der selektiven Zeichnungspolitik um 6.8% auf 2'069.8 Mio. CHF

(Vorjahr: 2'220.8 Mio. CHF). In Lokalwährung entsprach der Rückgang 5.9%.

Das Schweizer Geschäft zeichnete mit 1'726.9 Mio. CHF insgesamt 8.1% weniger

Bruttoprämien als in der Vorjahresperiode (Vorjahr: 1'879.4 Mio. CHF)

aufgrund der besagten Effekte im Kollektivlebengeschäft. Stark gewachsen ist

die Perspectiva Sammelstiftung. Es konnten rund 360 neue Firmenanschlüsse

mit über 800 Mitarbeitenden erzielt werden. Dies entspricht einer deutlichen

Zunahme gegenüber dem bereits sehr erfolgreichen Jahr 2021.

Währungsbereinigt erzielte Deutschland ein ansprechendes Wachstum im

Lebengeschäft mit einer Steigerung der Bruttoprämien um 2.5%. In CHF ist

eine Reduktion der Bruttoprämien um 3.3% auf 192.7 Mio. CHF auszuweisen

(Vorjahr: 199.3 Mio. CHF).

In Belgien konnten die gebuchten Bruttoprämien sowohl in Lokalwährung als

auch in CHF um 16.9%, beziehungsweise 10.2% deutlich gesteigert werden und

lagen bei 101.5 Mio. CHF (Vorjahr: 92.1 Mio. CHF).

In Luxemburg wuchsen die gebuchten Bruttoprämien in Lokalwährung um 3.2%. In

CHF ist ein leichter Rückgang um 2.6% auf 48.7 Mio. CHF auszuweisen

(Vorjahr: 50.0 Mio. CHF).

Nachdem das Geschäft mit den Prämien mit Anlagecharakter in der

Vorjahresperiode stark von den positiven Kapitalmarktentwicklungen

profitieren konnte und starkes Wachstum aufwies, hemmten die schwachen

Märkte rund um die angespannte geopolitische Lage, Inflation und

Rezessionsängste im ersten Semester 2022 den Abverkauf dieser Produkte. Mit

einem Volumen von 786.8 Mio. CHF liegen die Prämien mit Anlagecharakter

somit deutlich unter dem Vorjahr (Vorjahr: 1'047.2 Mio. CHF).

Das EBIT des Lebengeschäfts profitierte von gestiegenen Zinsen und lag zum

Semesterabschluss bei sehr guten 178.5 Mio. CHF (Vorjahr: 194.6 Mio. CHF).

Im Vorjahr hat insbesondere die gute Performance der Kapitalmärkte das EBIT

positiv beeinflusst. Die Marktvolatilitäten sowie tiefere

Gewinnrealisierungen auf Kapitalanlagen führten zum Rückgang des Ertrags. Im

Rahmen der Optimierung des Kerngeschäfts wurde der Geschäftsmix im

Lebengeschäft weiter verbessert.

Die Zinsmarge konnte im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 leicht um drei

Basispunkte auf 111 verbessert werden (2021: 108 Basispunkte).

Die Neugeschäftsmarge im Lebengeschäft stieg im ersten Semester 2022

insbesondere durch ein verbessertes Zinsumfeld leicht auf 50.1% (Vorjahr:

47.6%).

Asset Management & Banking

Geopolitische Unsicherheit und Inflationsängste prägten das Konjunktur- und

Marktumfeld im ersten Halbjahr 2022. Die Zentralbanken beendeten ihre

langjährigen Anleihekaufprogramme und begannen, die Leitzinsen anzuheben. Am

Obligationenmarkt kam es in der Folge zu einem markanten Zinsanstieg.

Während in den vergangenen drei Jahren die Renditen 10-jähriger Schweizer

Staatsanleihen stets negativ waren, so kletterten diese im Verlauf des

ersten Halbjahrs 2022 auf über 1%. Die höheren Finanzierungskosten und

Unsicherheit führten an den Aktienmärkten zu Verlusten im zweistelligen

Prozentbereich und liessen die Risikoprämien für Unternehmensanleihen wieder

ansteigen.

Versicherungsgelder: solide Anlagerendite in einem volatilen Marktumfeld

Das Anlageergebnis auf Versicherungsgeldern liegt mit 544.3 Mio. CHF unter

dem Vorjahresniveau von 649.2 Mio. CHF. Der laufende Ertrag hat sich infolge

der weiteren Umschichtungen von Obligationen zu Private Debt deutlich

stabilisiert und liegt mit 548.3 Mio. CHF nur leicht unter dem Vorjahreswert

(Vorjahr: 556.7 Mio. CHF).

Die in der Erfolgsrechnung erfassten Gewinne liegen mit 179.5 Mio. CHF auf

vergleichbarem Niveau wie in der Vergleichsperiode (Vorjahr: 177.2 Mio.).

Die Aufwertungsgewinne auf Immobilien waren mit 154.2 Mio. CHF um 63.0 Mio.

CHF höher als im Vorjahr. Die Wertberichtigungen liegen im Vergleich zum

Vorjahr um 65.9 Mio. CHF höher und sind im Wesentlichen auf die negative

Aktienmarktentwicklung zurückzuführen.

Gestiegene Währungsabsicherungskosten sowie der rückläufige

Euro-Franken-Kurs belasten das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um zusätzliche

39.2 Mio. CHF.

Die Anlagerendite auf den Versicherungsgeldern liegt mit 0.9% unter dem

Vorjahreswert von 1.1%. Die nicht realisierten Mehrwerte sind aufgrund der

deutlich gestiegenen Zinsen und der Aktienmarktkorrektur um 4.5 Mrd. CHF

gesunken. Die IFRS-Performance der Versicherungsgelder (einschliesslich der

nicht erfolgswirksamen Netto-Wertveränderungen der Kapitalanlagen, aber ohne

Wertänderungen der bis zum Verfall gehaltenen Fremdkapitalinstrumente) liegt

mit -6.8% unter der IFRS-Performance des Vorjahrs von 0.4%.

Stabile Erträge trotz tieferer Anlagevolumina

Die gesamten verwalteten Assets under Management von Baloise Asset

Management lagen per 30. Juni 2022 bei 57.6 Mrd. CHF, was einer

Wertveränderung von -12.3% gegenüber dem Vorjahresendwert von 65.7 Mrd. CHF

entspricht. Der Rückgang ist primär auf den Zinsanstieg und die dadurch

entstandene Wertminderung auf dem Obligationenportfolio bei den

Versicherungsgeldern zurückzuführen. Dennoch konnten die Gebühreneinnahmen

im Vergleich zur Vorjahresperiode stabil gehalten werden.

Fortgesetztes Wachstum im Drittkundengeschäft

Im abgelaufenen Halbjahr flossen im Drittkundengeschäft Net New Assets in

Höhe von 712.8 Mio. CHF zu. Dies entspricht einem Wachstum von 41% gegenüber

dem Halbjahreswert aus dem Vorjahr. Die verwalteten Vermögen sind

marktbedingt um 6.1% von 13.4 Mrd. CHF auf 12.7 Mrd. CHF gesunken.

Die Drittkundenstrategie wird unverändert weiterverfolgt, wobei das

Hauptaugenmerk auf der Vermarktung der Flagship-Anlagestrategien liegt. Für

institutionelle Anleger wurden zwei Obligationenstrategien, eine

Low-Carbon-Aktienstrategie sowie eine Privatmarktstrategie für

Infrastrukturfremdkapital lanciert. Bei Privatinvestoren haben sich die

Mischfonds entsprechend ihren Risikoprofilen im herausfordernden

Börsenumfeld bewährt.

Die erneute Steigerung der Vermögensverwaltungsmandate bei der Baloise Bank

SoBa trug ebenfalls zu den Net New Assets bei. Dank der personalisierten

Beratung und individueller Anlagestrategien konnte trotz starker

Börsenschwankungen das Geschäftsvolumen weiter ausgebaut werden. In der

Berichtsperiode konnte ein Zuwachs von 14% bei den Vermögensverwaltungs- und

Beratungsmandaten mit einem Wachstum des Depotvolumens in Höhe von 184.8

Mio. CHF im ersten Halbjahr verzeichnet werden.

Auch die Anlageklasse Immobilien hat zur positiven Entwicklung des

Drittkundengeschäfts beigetragen. Der seit November vergangenen Jahres an

der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Baloise Swiss Property Fund

(BSPF) konnte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2021/22 die

Mietzinserträge (Bruttoerträge) steigern. Das Portfolio wurde durch eine

Transaktion im Gesundheitsbereich weiter diversifiziert.

Nachdem im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich ein erster Green Bond der

Baloise Holding lanciert worden war, konnte im Juli des laufenden Jahres ein

weiterer Green Bond zur Finanzierung von Immobilien mit

Nachhaltigkeitszertifikaten begeben werden. Erstmals wurde dazu auch ein

Green Bond Reporting publiziert, das aufzeigt, dass die mit den beiden Green

Bonds (re-)finanzierten Liegenschaften aufgrund ihrer

Niedrigenergiestandards im Vergleich zu einem Referenzportfolio zum

Zeitpunkt des Reportings pro Jahr rund 606 Tonnen CO2-Äquivalente an

Treibhausgasen einsparen werden.

Weiterentwicklung des Anlageprozesses für nachhaltige Anlagen

Das Asset Management der Baloise trägt massgeblich zur

Nachhaltigkeitsstrategie der Baloise Gruppe bei. In der Berichtsperiode

wurde intensiv an der Weiterentwicklung der Investmentmethodologie

gearbeitet mit dem Ziel, die Baloise Responsible Investment Policy (RI

Policy) an unsere steigenden Nachhaltigkeitsambitionen anzupassen und den

regulatorischen Anforderungen in der Schweiz und in Europa zu entsprechen.

Nachdem im Jahr 2021 die Baloise Active Ownership Strategie eingeführt

worden war, um mit unserer finanziellen Kraft bei den investierten

Unternehmen ESG-Risiken besser zu verwalten und gleichzeitig eine positive

Wirkung zu erzielen, wurde im ersten Halbjahr 2022 der erste Baloise Active

Ownership Report 2021 publiziert. Im laufenden Jahr sollen die Active

Ownership-Aktivitäten weiter gestärkt werden. Auch das

Public-Policy-Engagement wird weiterhin von Bedeutung sein, dazu gehört

unter anderem die erneute Teilnahme am PACTA-Klimatest in der Schweiz.

Ökosysteme & Innovation

In der Berichtsperiode wurde mit hoher Dynamik am Ausbau der Ökosysteme Heim

und Mobilität weitergearbeitet.

Die strategische Partnerschaft mit UBS im Bereich Heim intensiviert sich.

Über die Hypotheken-Plattform von key4 by UBS werden in Zusammenarbeit mit

Generalagenturen von Baloise schweizweit Hypotheken für selbstbewohntes

Wohneigentum angeboten. Zudem können sich Kundinnen und Kunden über die

Plattform zu ihren Versicherungsbedürfnissen von Baloise beraten lassen.

Auch die Zusammenarbeit mit der Wohneigentümer-Plattform Houzy wurde in der

ersten Jahreshälfte weiter intensiviert, wo Baloise als exklusiver

Versicherungspartner fungiert. Auf der stark wachsenden Plattform bietet

Baloise neu einen Heim-Versicherungscheck mit dem Ziel an, Kundinnen und

Kunden aufzuzeigen, welche Versicherungen sie als potenzielle

Immobilienkäuferinnen oder Wohneigentümer benötigen. Im Check kann der User

zudem eine erste Preisindikation zu den anfallenden Prämien erhalten und

gleich eine Beratung bei Baloise anfragen. Baloise Kundinnen und Kunden

geniessen zudem exklusive Vorteilsangebote innerhalb unserer Ökosysteme Heim

und Mobilität.

Im März gab Baloise in Deutschland bekannt, dass sie sich am Start-up

independesk beteiligt, um in den Arbeitgeber Themen hybrides Arbeiten und

Desk-Sharing zukunftsfähige Lösungen mitzugestalten. Mit einem Konto bei

independesk können Unternehmen individuelle Strategien für hybrides Arbeiten

in die Realität umsetzen. Mitarbeitenden wird zum Beispiel ein individuelles

monatliches Budget bei independesk zur Verfügung gestellt, das sie in

Arbeitsplätze in ihrer Nähe investieren können. Arbeitgebende behalten

darüber stets den Überblick. Sie sehen, wer wo arbeitet, und können auch

eigene Arbeitsplätze über die Plattform managen. Diese können den eigenen

Angestellten zur Verfügung gestellt oder gegebenenfalls auch an andere

Nutzerinnen und Nutzer von independesk stunden- oder tageweise vermietet

werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es muss nicht mehr für jedes

Teammitglied ein eigener Arbeitsplatz vorgehalten werden, Mitarbeitende sind

freier in der Wahl, wo sie heute arbeiten möchten, und Pendeln wird

reduziert. Das entlastet den Strassenverkehr und spart CO2 ein.

Im März kommunizierten wir die Erweiterung des Ökosystems Mobilität mit der

Dienstleistung von MOBIKO. Das Münchner Unternehmen stellt eine digitale

Plattform zur Verfügung, mit der Arbeitgebende die Mobilität ihrer

Mitarbeitenden managen können. Dabei erhalten Mitarbeitende ein monatliches

Mobilitätsbudget, das sie flexibel und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt

einsetzen können. Arbeitgebende erhalten so ein digitales Tool, um die

Mobilität der Mitarbeitenden zu verwalten, automatisch steuerkonform

abzurechnen sowie nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu incentivieren. Dadurch

können Unternehmen ihre CO2-Emissionen aktiv beeinflussen und betriebliche

Mobilitätskosten einsparen.

Mitarbeitende können mit MOBIKO von allen verfügbaren Verkehrsmitteln und

Mobilitätsservices weltweit Gebrauch machen - und dies sowohl für den

Arbeitsweg als auch für die Freizeit. Die Nutzung von Abomodellen für Autos

ist ebenso möglich wie das Leasing eines Fahrrads. Die Abrechnung der Kosten

erfolgt ganz einfach per App.

Der Baloise-Digitalversicherer FRIDAY hat in Frankreich im März 2022 das

bestehende Hausratversicherungsprodukt für Wohnungen um weitere Zielgruppen,

insbesondere Eigentümer und Mieter von Häusern und sogenannte «Propriétaires

Non Occupants» (PNO), erweitert. In Deutschland bewirbt FRIDAY seine

Hausratversicherung und E-Mobilitätskampagne («Treibhausgas-Prämie»). Zudem

wurde Ende April die private Haftpflichtversicherung lanciert, die zuerst

über den Preisvergleicher Check24 und anschliessend über den Direktkanal

sowie über Makler vertrieben wird. Das Marktumfeld bleibt aufgrund von

Preisdruck sowie Lieferkettenengpässen in der Automobilindustrie aber

herausfordernd.

Hier geht es zum Überblick über die Innovationsprojekte von Baloise seit dem

Start von "Simply Safe": www.baloise.com/innovationen.

Ausblick

Nach erfolgreichem Abschluss des Strategieprogramms "Simply Safe" ist

Baloise energiegeladen in die Phase "Simply Safe: Staffel 2" gestartet.

Diese wird von 2022 bis 2025 dauern. Die Zahlen zu den ersten sechs Monaten

zeigen, dass Baloise auf Kurs ist.

Die Ziele bis 2025 sind ambitioniert. Wir wollen bis 2025 zu den Top 5%

aller Arbeitgeber in Europa gehören, 1.5 Mio. neue Kundinnen und Kunden

gewinnen und 2 Mrd. CHF Barmittel generieren, wovon 60% bis 80% als

Dividende ausgeschüttet werden sollen.

Eine Massnahme, um die Ziele der Strategiephase zu erreichen, ist das

Rebrandingprojekt "oneBaloise", das sich in den letzten Vorbereitungen zum

Launch Ende Oktober 2022 befindet. Die Ländergesellschaften firmieren ab

diesem Zeitpunkt nur noch unter der Marke Baloise, und der Markenauftritt

wird vollumfänglich überarbeitet sein, um die einzigartige Baloise-Kultur

noch besser für unsere Stakeholder erlebbar zu machen.

