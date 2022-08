DGAP-Adhoc: Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Umtauschangebot (deutsch)

Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Umtauschangebot

25.08.2022 / 14:15 CET/CEST

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN

RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG

WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU

DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Rheinberg, 25. August 2022 Der Vorstand der Semper idem Underberg AG

("Gesellschaft")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen

Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro und mit

Fälligkeit im Jahr 2028 beschlossen (die "Anleihe 2022/2028"). Es ist

geplant, die Schuldverschreibungen der Anleihe 2022/2028 im Nennbetrag von

je 1.000,00 Euro mit einem Zinssatz von 5% bis 6% jährlich zu verzinsen und

in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation

Board) einzubeziehen. Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der

neuen Anleihe 2022/2028 sollen bis spätestens 28. September 2022 festgelegt

und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden.

Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und

Deutschland erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot

einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen

2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Das

öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf der Grundlage eines

Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 26. August billigen wird. Der

Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der

Internetseite der Gesellschaft unter

semper-idem-underberg.com/investor-relations veröffentlicht.

Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen

Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung

anzubieten.

Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 29. August bis 26.

September 2022, 10:00 Uhr (MEZ), laufen. Anleihegläubiger, die das

Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue

Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags

in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe 2018/2024 bzw. 7,50 Euro je Anleihe

2019/2025 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.

Es ist beabsichtigt, die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 19.

September bis 28. September 2022, 10:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer

vorzeitigen Schließung, laufen zu lassen. Der Emissionserlös soll für die

vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2018/2024 und 2019/2025, zur

Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der

Unternehmenstätigkeit verwendet werden.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead

Manager und Bookrunner begleitet.

Kontakt Presse / Investor Relations

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de

Semper idem Underberg AG Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein

werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des Unternehmens sind

die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von

Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken

und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken

Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und

Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg,

Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche

Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und

viele andere.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das

öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der

Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu notifizierenden

Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der

durch die CSSF zu billigende Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite

der Semper idem Underberg AG ("Gesellschaft")

(semper-idem-underberg.com/investor-relations) und auf der Internetseite der

Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities

Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit

vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit

gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder

teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein

öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands

nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist

ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt,

die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der

Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese

Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten

Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger

gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v.

Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende

Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder

(iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung

rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als

"relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder Anlageaktivität im

Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur

getätigt mit (i) relevanten Personen im Vereinigten Königreich und (ii)

qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als dem Vereinigten

Königreich. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung in anderen

Mitgliedsländern des EWR als Luxemburg und Deutschland, sollten sich nicht

auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,

Japan, Australien oder Südafrika.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Semper idem Underberg AG

Hubert-Underberg-Allee 1

47495 Rheinberg

Deutschland

Telefon: +49 2843 920-0

Fax: +49 2843 920-441

E-Mail: services@underberg.com

Internet: www.semper-idem-underberg.com

ISIN: DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9, DE000A2YPAJ3

WKN: A2LQQ4, A11QR1, A13SHW, A2YPAJ

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

