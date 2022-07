DGAP-Adhoc: Rekordumsatz dank operativer Höchstleistung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Belimo Holding":

Rekordumsatz dank operativer Höchstleistung

Rekordumsatz dank operativer Höchstleistung

22.07.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Belimo erzielte im ersten Halbjahr 2022 trotz eines schwierigen Umfelds ein

hervorragendes Ergebnis.

***Aufgrund einer Panne kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teile der

noch nicht finalen und genehmigten Halbjahresergebnisse 2022 für Besucher

der Belimo Homepage sichtbar gewesen sind. Der Verwaltungsrat der BELIMO

Holding AG hat deshalb den konsolidierten Zwischenabschluss am 21. Juli 2022

frühzeitig genehmigt und die Veröffentlichung vom 26. Juli auf den 22. Juli

2022 vorgezogen.***

Der Nettoumsatz in Lokalwährungen erhöhte sich im Vergleich zum ersten

Halbjahr 2021 um 9.1%. In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 8.2%

auf CHF 416.4 Millionen. Die Gruppe erzielte einen Betriebsgewinn vor Zinsen

und Steuern (EBIT) von CHF 76.7 Millionen (1. Halbjahr 2021: CHF 75.6

Millionen), was einer EBIT-Marge von 18.4% entspricht (1. Halbjahr 2021:

19.7%). Trotz erheblicher Preissteigerungen beim Material und bei den

Frachtkosten, die zum Teil mit höheren Verkaufspreisen kompensiert werden

konnten, erzielte Belimo ein solides operatives Ergebnis. Der Betriebsgewinn

absorbierte den höheren Betriebsaufwand. Der Betriebsaufwand stieg, wie zu

Anfang des Jahres kommuniziert, im Zuge der Wiederaufnahme von Reisen,

Marketingaktivitäten, Schulungen und Neueinstellungen zur Fortführung der

Wachstumsstrategie an. Belimo verzeichnete einen Reingewinn von CHF 61.3

Millionen (1. Halbjahr 2021: CHF 63.7 Millionen) und einen Gewinn pro Aktie

von CHF 4.99 (1. Halbjahr 2021: CHF 5.18). Die Gruppe erzielte einen Free

Cashflow von CHF 81.7 Millionen (1. Halbjahr 2021: CHF 52.1 Millionen), der

die Devestition von Festgeldern über

CHF 60.0 Millionen umfasst. Die Nettoliquidität lag Ende Juni 2022 bei CHF

73.9 Millionen und der Eigenfinanzierungsgrad bei 75.7%. Höhere

Sicherheitsbestände, Waren in Transit sowie Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen führten zu einem Anstieg des Nettoumlaufvermögens.

EMEA. Die Marktregion EMEA verzeichnete ein Nettoumsatzwachstum von 4.3% in

Lokalwährungen (-0.7% in Schweizer Franken). Während die Zeichen für das

Wirtschaftswachstum in der Region und die geplante Bautätigkeit in

Westeuropa weiterhin generell positiv sind, wirkte sich der Krieg in der

Ukraine sowohl direkt als auch indirekt negativ auf die Umsatzentwicklung

der Gruppe aus. Vor dem Hintergrund eines hochinflationären Umfelds mit

rasant steigenden Kosten für Neubauten führte der Krieg auch in der übrigen

Marktregion zu grösserer Unsicherheit und Volatilität und dämpfte die

konjunkturelle Grundstimmung. Von den direkt vom Krieg betroffenen Ländern

abgesehen verlief die Umsatzentwicklung in den meisten Ländern nach Plan

oder besser.

Amerika. Die Marktregion Amerika entwickelte sich über den Erwartungen und

verzeichnete ein hervorragendes Nettoumsatzwachstum von 17.1% in

Lokalwährungen (20.9% in Schweizer Franken). Die Branche für Heizungs-,

Lüftungs- und Klimaanlagen der Region sah sich in der Berichtsperiode mit

einer hohen Inflation und Materialknappheit konfrontiert, was höhere Kosten

und Lieferausfälle zur Folge hatte. Infolge der rasanten wirtschaftlichen

Erholung im Nachgang der Pandemie entwickelten sich alle Länder der

Marktregion besser als erwartet. Eine im Verhältnis zu anderen

Marktteilnehmern sehr gute Liefertreue führte in der Berichtsperiode zu

erheblichen Marktanteilsgewinnen.

Asien Pazifik. In der Marktregion Asien Pazifik blieb das Umsatzwachstum

etwas hinter den Erwartungen zurück. Das Nettoumsatzwachstum betrug 4.4% in

Lokalwährungen (7.0% in Schweizer Franken). Das lag vor allem an den

strikten COVID-19-Beschränkungen in China. Infolge der Einschränkungen

konnte das Customization- und Distribution-Center von Belimo Shanghai

zwischen Mitte März und Ende April deutlich weniger ausliefern. Nach der

Lockerung der Beschränkungen konnten die verzögerten Aufträge im Mai und

Juni jedoch mehrheitlich nachgeliefert werden. In den anderen Ländern der

Region führte die Erholung, die auf die COVID-19-bedingte

Wirtschaftsabkühlung folgte, zu positiven Ergebnissen - allen voran in

Indien.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in 1. 1.

CHF Halb- Halb-

1'000 jahr jahr

2022 2021

Net- %1) Wachs- Wachstum Net- %1) Wachs- Wachstum

toum- tum in toum- tum in

satz in Lokal- satz in Lokal-

CHF währungen CHF währungen

EMEA 193'94- 47% -0.7% 4.3% 195'39- 51% 17.7% 1-

0 2 6-

.-

6-

%

Ameri- 173'23- 42% 20.9% 17.1% 143'31- 37% 9.9% 1-

ka 8 9 6-

.-

8-

%

Asien 49'243 12% 7.0% 4.4% 46'015 12% 17.6% 1-

Pazi- 8-

fik .-

8-

%

Total 416'42- 100% 8.2% 9.1% 384'72- 100% 14.7% 1-

1 7 6-

.-

9-

%

1) Anteil des Konzernumsatzes (aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne

Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe).

Nettoumsatz nach Anwendungen

in 1. 1.

CHF Halb- Halb-

1'000 jahr jahr

2022 2021

Net- %1) Wachs- Wachstum Net- %1) Wachs- Wachstum

toum- tum in toum- tum in

satz in Lokal- satz in Lokal-

CHF währungen CHF währungen

Luft 226'19- 54% 5.8% 7.1% 213'83- 56% 14.2% 1-

5 7 6-

.-

0-

%

Was- 190'22- 46% 11.3% 11.6% 170'89- 44% 15.2% 1-

ser 6 0 8-

.-

0-

%

Total 416'42- 100% 8.2% 9.1% 384'72- 100% 14.7% 1-

1 7 6-

.-

9-

%

1) Anteil des Konzernumsatzes.

Ausblick. Die Megatrends Energieeffizienz und Raumluftqualität, die das über

dem BIP liegende Wachstumspotenzial der Branche stützen, bleiben

unverändert. Belimo ist ein spätzyklisches Unternehmen und geht trotz der

unsicheren Entwicklung der Weltwirtschaft für das Gesamtjahr weiterhin von

einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen im Rahmen des Fünfjahresdurchschnitts

aus. Neue Projekte, bei denen es aufgrund des Material- und

Fachkräftemangels zu Verzögerungen gekommen war, werden üblicherweise fertig

gestellt und deuten somit Nachholbedarf an. Aufgrund des enormen

CO2-Fussabdrucks

der Immobilienbranche ist eine ganze Reihe an Initiativen zur Reduzierung

von Emissionen ins Leben gerufen worden, die auf die Forcierung der

Erneuerung bestehender Gebäudetechnik abzielen. Dies wiederum hat eine

stärkere Nachfrage nach Klappenantrieben, Regelventilen, Sensoren und

Zählern zur Folge. Einige der im Ausblick auf das Gesamtjahr erwähnten

Risiken sind bereits im ersten Halbjahr eingetreten und können auch im

zweiten Halbjahr zu Rückschlägen führen. Konkret sind das die geopolitischen

Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, pandemiebedingte

Rückschläge, Engpässe bei den Lieferketten und Fachkräftemangel. Die

Normalisierung der Ausgaben und Investitionen in strategische Initiativen

wird zu einem Anstieg des Betriebsaufwands und zu einem tieferen EBIT

führen. Um erhöhte Inputkosten zu kompensieren, hat Belimo ihre Kunden

bereits über weitere unterjährige Preisanpassungen für das zweite Halbjahr

informiert.

Eckwerte der Belimo-Gruppe

in CHF 1'000 (sofern nicht anders 1. 1. Verände-

angegeben) Halbjahr Halbjahr rung in %

2022 2021

Nettoumsatz 416'421 384'727 8.2

Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern 76'688 75'615 1.4

(EBIT) in % des Nettoumsatzes 18.4% 19.7%

Reingewinn in % des Nettoumsatzes 61'264 63'679 -3.8

14.7% 16.6%

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit in % 46'522 64'588 -28.0

des Nettoumsatzes 11.2% 16.8%

Free Cashflow in % des Nettoumsatzes 81'696 52'109 56.8

19.6% 13.5%

Reingewinn je Aktie (EPS) in CHF 4.99 5.18 -3.7

Geldwirksame Investitionen in 25'184 12'493 101.6

Sachanlagen und immaterielle Anlagen

Anzahl Mitarbeitende 2'024 1'848 9.5

(Vollzeitäquivalente) per 30. Juni

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-,

Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und

Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe erzielte 2021 einen

Umsatz von CHF 765 Millionen und beschäftigt mehr als 2'000 Mitarbeitende.

Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter

www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995

an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Per 19. September 2022 wird BEAN

in den SMIM (SMI Mid) aufgenommen. Dieser Index enthält die 30 grössten

Mid-Cap-Titel des Schweizer Aktienmarktes, die nicht bereits im

Blue-Chip-Index SMI vertreten sind.

