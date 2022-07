DGAP-Adhoc: ProCredit AG & Co. KGaA prüft Änderungen der Bedingungen ausstehender Anleihen durch Gläubigerbeschlüsse oder vertragliche Vereinbarungen einschließlich der möglichen Zahlung eines Entgelts (deutsch)

ProCredit AG & Co. KGaA prüft Änderungen der Bedingungen ausstehender Anleihen durch Gläubigerbeschlüsse oder vertragliche Vereinbarungen einschließlich der möglichen Zahlung eines Entgelts

ProCredit AG & Co. KGaA prüft Änderungen der Bedingungen ausstehender

Anleihen durch Gläubigerbeschlüsse oder vertragliche Vereinbarungen

einschließlich der möglichen Zahlung eines Entgelts

Die ProCredit AG & Co. KGaA (ProCredit) hat beschlossen, die

Zustimmungsfähigkeit von Anpassungen der Bedingungen sowohl der nachstehend

genannten Schuldverschreibungen als auch die anderer Fremdkapitalinstrumente

durch Mehrheitsbeschlüsse nach Schuldverschreibungsgesetz oder vertraglichen

Vereinbarungen mit den jeweiligen Gläubigern zu prüfen. Im Rahmen dieser

Anpassungen der Bedingungen der nachstehenden Schuldverschreibungen, erwägt

ProCredit auch die Zahlung eines Entgelts an die teilnehmenden Gläubiger.

Dieses Entgelt wird in Höhe von 50 Basispunkten pro Jahr für die Dauer von

zwei Jahren erwogen. . Das Entgelt würde zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der

geänderten Bedingungen der nachstehend genannten Schuldverschreibungen als

Pauschalbetrag gezahlt. Bei Schuldverschreibungen, die in weniger als zwei

Jahren endfällig werden, würden die teilnehmenden Gläubiger das Entgelt

anteilig entsprechend der Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit erhalten.

Neben verschiedenen anderen Fremdkapitalinstrumenten sollen Anpassungen der

Bedingungen im Hinblick auf folgende ausstehende

Inhaberschuldverschreibungen erfolgen:

- EUR 30 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2023, ISIN: DE000A289FD2,

- EUR 30 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2024, ISIN: DE000A3E5LD7,

- EUR 25 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2027, ISIN: DE000A0N37P3,

- EUR 20 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2030, ISIN: DE000A161YW4,

- EUR 15 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2025, ISIN: DE000A3MP7Z1,

- EUR 11 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2023, ISIN: DE000A289E87,

- EUR 10 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2025, ISIN: DE000A3E47A7,

- EUR 10 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2024, ISIN: DE000A2YN7F2,

und

- EUR 7 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2024, ISIN: DE000A2YN017,

die auf Veranlassung oder mit Zustimmung der ProCredit in die

Preisfeststellung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen

sind.

Kontakte:

Für Aktieninvestoren:

Christian Edgardo Dagrosa, Reporting & Controlling und Investor Relations,

ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 218, E-Mail:

Christian.Dagrosa@procredit-group.com

Für Gläubiger von Schuldverschreibungen:

Martin Godemann, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 160,

E-Mail: Martin.Godemann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,

DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,

DE000A2YN7F2, DE000A2YN017

WKN: 622340

Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

°