DGAP-Adhoc: Präsentation des Halbjahresergebnisses 2022 der Julius Bär Gruppe (deutsch)

Präsentation des Halbjahresergebnisses 2022 der Julius Bär Gruppe

Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Präsentation des Halbjahresergebnisses 2022 der Julius Bär Gruppe

25.07.2022 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Solides Ergebnis angesichts erheblicher Marktkorrekturen und nachlassender

Kundenaktivität - Erholung beim Netto-Neugeld seit Ende April - Erste

Zinserhöhungen begünstigen Zinserfolg- Gut aufgestellt, um potenzielle

Markterholung zu nutzen und weiteren Gegenwind zu meistern

* Verwaltete Vermögen (AuM) CHF 428 Mrd.; Marktkorrekturen führten zu

Rückgang um 11% im ersten Halbjahr (H1).

* Spürbare Erholung des Netto-Neugelds von CHF 1.5 Mrd. seit Ende April

begrenzte die gesamthaften Nettoabflüsse im H1 auf CHF 1.1 Mrd.

* Höherer Zinserfolg kompensierte teilweise den Rückgang des transaktions-

und handelsbezogenen Betriebsertrags.

* Das proaktive Management von Risiken und Engagement in Bezug auf

Russland bestätigt durch geringe Auswirkungen auf die AuM und Ausbleiben

von Kreditverlusten.

* Bruttomarge 81 Basispunkte (Bp), adjustierte Cost/Income Ratio 67%,

adjustierte Vorsteuermarge 24 Bp, adjustierte Rendite auf dem CET1

Kapital 30%.

* Der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare

IFRS-Konzerngewinn sank gegenüber Vorjahr um 26% auf CHF 451 Mio. und

der IFRS-Gewinn pro Aktie (EPS) um 24% auf CHF 2.15.

* Der adjustierte Konzerngewinn (ohne M&A-bezogene Positionen) sank um 25%

auf CHF 476 Mio. und der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG

zurechenbare adjustierte Gewinn pro Aktie um 23% auf CHF 2.27.

* Der IFRS-Konzerngewinn und der adjustierte Konzerngewinn beeinträchtigt

durch abschliessende Belastung von CHF 55 Mio. (CHF 44 Mio. vor Steuern)

im Zusammenhang mit erzieltem Vergleich in älterem Zivilrechtsstreit,

wie bereits angekündigt.

* Solide kapitalisiert: BIZ CET1 Kapitalquote 15.0% und BIZ

Gesamtkapitalquote 23.4%, deutlich über den regulatorischen

Mindestanforderungen und den eigenen Untergrenzen der Gruppe.

Philipp Rickenbacher, Chief Executive Officer der Julius Bär Gruppe AG,

sagte: «Hinter uns liegt ein historisches Halbjahr, geprägt von

einschneidenden geopolitischen Ereignissen, die sich erheblich auf die

Anlagebewertungen und die Kundenstimmung auswirkten. Mein Dank geht an

unsere Mitarbeitenden für ihre Leistungen bei der engen Unterstützung der

Kunden im gegenwärtig schwierigen Umfeld und bei der Sicherstellung der

uneingeschränkten Stärke von Julius Bär. Wir konzentrieren uns nach wie vor

auf die Erreichung unserer Ziele für den dieses Jahr endenden

Strategiezyklus. Wir beschleunigen die Kostendisziplin in der gesamten

Gruppe, steigern unsere Anstrengungen zur Schaffung von Mehrwert für die

Kunden weiter und nutzen die Gelegenheiten, Talente im Frontbereich

einzustellen. Damit legen wir bereits jetzt die Basis zur Erreichung der

langfristigen Wachstumspläne, die wir bei unserem Strategie-Update im

Frühjahr vorgestellt haben.»

Alternative Performance-Kennzahlen und Überleitungen

Diese Medienmitteilung und andere Investorenmitteilungen enthalten bestimmte

Finanzkennzahlen zu vergangener und zukünftiger Performance und zur

finanziellen Situation, die von IFRS nicht definiert oder festgelegt sind.

Das Management ist der Meinung, dass diese alternativen

Performance-Kennzahlen (Alternative Performance Measures, APM)

-einschliesslich der konsistenten Adjustierung der Ergebnisse für Positionen

im Zusammenhang mit Akquisitionen und Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf

den jeweiligen Positionen - nützliche Informationen über die finanzielle und

operative Performance der Gruppe liefern. Diese APM verstehen sich als

Ergänzung zu den IFRS-Performance-Kennzahlen und nicht als deren Ersatz. Die

Definitionen der in dieser Medienmitteilung und anderen

Investorenmitteilungen verwendeten APM sowie Überleitungen zu den am besten

übereinstimmenden IFRS-Positionen finden sich im Dokument 'Alternative

Performance-Kennzahlen' unter www.juliusbaer.com/APM.

Marktkorrekturen beeinträchtigen die Entwicklung der AuM

Im ersten Halbjahr 2022 nahmen die verwalteten Vermögen um CHF 54 Mrd. oder

11% auf CHF 428 Mrd. ab. Verursacht wurde dieser Rückgang durch die

signifikanten Korrekturen an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten in

einer der schlechtesten Sechsmonatsperioden für Kapitalmärkte seit

Jahrzehnten. Diese negative Entwicklung wurde nur teilweise durch einen

geringfügigen positiven Netto-Währungseffekt gemildert. Dieser ergab sich

hauptsächlich aus der Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer

Franken, was den negativen Währungseffekt des schwächeren Euros und

britischen Pfunds mehr als ausgeglichen hatte.

Der AuM-Effekt im Zusammenhang mit Unternehmensveräusserungen belief sich

auf CHF 6 Mrd., hauptsächlich wegen dem Vollzug der Verkäufe von Wergen &

Partner Vermögensverwaltungs AG (Wergen), angekündigt im Januar 2022, und

von Fransad Gestion SA (Fransad), angekündigt im Juni 2022. Hinzu kam die

Dekonsolidierung von NSC Asesores, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones

Independiente (NSC) nach dem im Februar 2022 angekündigten Beteiligungsabbau

von Julius Bär von 70% auf 19.9%.

Einschliesslich der Custody-Vermögen (AuC) von CHF 68 Mrd. gingen die

gesamthaft verwalteten Kundenvermögen um 12% auf CHF 496 Mrd. zurück.

Netto-Neugeld erholte sich nach anfänglichen Nettoabflüssen spürbar

Das Netto-Neugeld von CHF 1.5 Mrd. seit Ende April kompensierte teilweise

die Nettoabflüsse von CHF 2.7 Mrd. in den ersten vier Monaten 2022 (wie im

Interim Management Statement für die ersten vier Monate 2022 ausgewiesen).

In der Folge verzeichnete die Gruppe in den ersten sechs Monaten 2022

Nettoabflüsse von CHF 1.1 Mrd. (H1 2021: Nettozuflüsse von CHF 10 Mrd.).

Kunden mit Domizil in Westeuropa, insbesondere in Deutschland, Luxemburg und

Grossbritannien, steuerten während der gesamten Berichtsperiode weiterhin

beträchtlich zu den Zuflüssen bei. Netto-Neugeld von Kunden mit Domizil im

Nahen Osten waren nach April positiv. Anfangs des Halbjahres begannen einige

hauptsächlich in Asien ansässige Kunden auf das von erhöhter Unsicherheit

geprägte Umfeld zu reagieren, indem sie Risiken aus ihren Anlageportfolios

nahmen und ihre Fremdfinanzierung abbauten. Der Einfluss dieses

Fremdfinanzierungsabbaus auf das Netto-Neugeld erreichte im März 2022 seinen

Höhepunkt und ging danach deutlich zurück. Angesichts der aktuellen

Aussichten wird derzeit erwartet, dass sich das Netto-Neugeld in der zweiten

Jahreshälfte weiter normalisiert.

Proaktives Management von Risiken und Engagement in Bezug auf Russland

minimierte Auswirkungen

Seit der russischen Invasion in der Ukraine wendet Julius Bär alle

massgebenden nationalen und internationalen Sanktionen an und nimmt keine

neuen Kunden mit Wohnsitz in Russland auf. Die Gruppe hat ein

Kreditengagement gegenüber einer einstelligen Anzahl Kunden, die diesen

Sanktionen unterliegen. Das Engagement umfasst Hypothekarkredite zu

konservativen Beleihungswerten für Wohnimmobilien an erstklassigen

Standorten in Westeuropa sowie ein marginales Lombardkreditengagement, das

vollständig durch verpfändete flüssige Vermögenswerte besichert ist. Bis

anhin verzeichnet Julius Bär keine Kreditverluste mit direktem Bezug zur

Russland/Ukraine-Situation.

Julius Bärs Marktrisikopositionen bezüglich Russland sind nicht signifikant

und werden straff verwaltet. Julius Bär hat unter Einhaltung der lokalen

Vorschriften und der vertraglichen Vereinbarungen die Schliessung ihrer

Beratungstochtergesellschaft in Moskau eingeleitet. Der Netto-Substanzwert

dieser Einheit betrug am 30. Juni 2022 CHF 1.2 Mio.

In den ersten sechs Monaten von 2022 wurden CHF 0.9 Mrd. AuM zu AuC

umklassifiziert als Folge von Sanktionen, die im Zusammenhang mit der

russischen Invasion in der Ukraine gegen Kunden verhängt worden waren.

Ende Juni 2022 entfielen rund 1.6% der AuM von Julius Bär auf russische

Personen, die weder im Europäischen Wirtschaftsraum noch in der Schweiz

aufenthaltsberechtigt sind. Unter den von der Europäischen Union und der

Schweiz verhängten Sanktionen ist die Annahme von Einlagen über EUR 100'000

von solchen Kunden verboten.

Höherer Zinserfolg kompensierte den Rückgang des transaktions- und

handelsbezogenen Betriebsertrags teilweise

Der Betriebsertrag ging um 6% auf CHF 1'865 Mio. zurück. Die Entwicklung des

Betriebsertrags profitierte vom höheren Erfolg aus dem Zinsgeschäft, von

einer Zunahme der Beratungs- und Verwaltungsgebühren und einem geringeren

Kommissionsaufwand. Dieser positive Effekt wurde jedoch mehr als wettgemacht

durch einen Rückgang der Courtagen, einen geringeren Erfolg aus

Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL*, einen rückläufigen übrigen

ordentlichen Erfolg und durch einen geringfügigen Anstieg der Kreditverluste

auf Finanzinstrumenten. Gegen Ende der Berichtsperiode wurde der

Ertragsbeitrag steigender US-Zinsen aufgehoben, da sich die seit anfangs

Jahr deutlich abgeschwächte Kundenaktivität auf den transaktions- und

handelsbezogenen Betriebsertrag ausgewirkt hatte. Die durchschnittlichen

monatlichen AuM veränderten sich gegenüber dem Vorjahr kaum, so dass die

Bruttomarge auf 81 Bp zurückging (H1 2021: 87 Bp).

Der Erfolg aus dem Zinsgeschäft nahm in der Folge erster Zinserhöhungen in

den USA um 11% auf CHF 342 Mio. zu. Trotz eines leichten Rückgangs der

durchschnittlichen Forderungshöhen stiegen die Zinserträge aus

Kundenausleihungen um 18% auf CHF 342 Mio. Die höheren Zinssätze kamen auch

den Erträgen aus dem Treasury-Portfolio zugute: Insgesamt erhöhten sich der

Zinsertrag aus Schuldinstrumenten zu FVOCI** und der Zinsertrag aus

Schuldinstrumenten zu fortgeführten Anschaffungskosten um 39% auf CHF 79

Mio. Gleichzeitig stiegen die Negativzinsen auf den finanziellen

Vermögenswerten wegen einer Zunahme der durchschnittlichen Bargeldbestände

bei der Schweizerischen Nationalbank um 98% auf CHF 44 Mio. Der Zinsaufwand

aus Verpflichtungen gegenüber Kunden erhöhte sich um CHF 12 Mio. auf CHF 16

Mio., während die Erträge aus erhaltenen Negativzinsen auf finanziellen

Verbindlichkeiten bei CHF 20 Mio. blieben.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahm um 10% auf

CHF 1'045 Mio. ab. Ein Anstieg der wiederkehrenden Erträge wurde durch einen

Rückgang der kundenaktivitätsbezogenen Erträge mehr als ausgeglichen. Die

wiederkehrenden Erträge verzeichneten einen Anstieg, nachdem die Beratungs-

und Verwaltungsgebühren um 1% auf CHF 789 Mio. zunahmen und das

Kommissionsgeschäft und übrige Dienstleistungserträge um 4% auf CHF 40 Mio.

stiegen. Die verminderten kundentransaktionsabhängigen Erträge führten bei

den Courtagen zu einem Rückgang um 29% auf CHF 335 Mio. Dieser Effekt wurde

teilweise durch eine Verminderung des Kommissionsaufwands um 14% auf CHF 118

Mio. abgefedert.

Der Erfolg aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL verzeichnete gegenüber

dem sehr guten ersten Halbjahr 2021 einen Rückgang um 6% auf CHF 474 Mio.

Ein positiver Beitrag eines Anstiegs der Erträge aus Treasury-Swaps wurde

durch einen Rückgang der Erträge aus strukturierten Produkten wettgemacht.

Der übrige ordentliche Erfolg ging um CHF 17 Mio. auf CHF 12 Mio. zurück.

Der Betriebsertrag wurde trotz der deutlichen Eintrübung der globalen Märkte

in der ersten Jahreshälfte 2022 nur geringfügig durch Kreditrückstellungen

von CHF 7 Mio. beeinträchtigt, die unter Wertberichtigungen auf finanziellen

Vermögenswerten verbucht wurden (H1 2021: CHF 1 Mio.). Dies verdeutlicht das

umsichtige Management der Kreditrisiken durch die Gruppe und die hohe

Qualität ihres Kreditgeschäfts.

Fortgesetzte Kostendisziplin begrenzt Kostenwachstum im Einklang mit der

Erholung nach der Pandemie

Der Geschäftsaufwand nach IFRS stieg um 5% auf CHF 1'352 Mio. Während sich

der Personalaufwand um 1% auf CHF 842 Mio. verringerte, stieg der

Sachaufwand um 23% auf CHF 391 Mio. (aufgrund einer Zunahme bei

Rückstellungen und Verlusten). Die Abschreibungen und Wertverminderungen auf

immateriellen Werten erhöhten sich um 21% auf CHF 50 Mio. Die Abschreibungen

auf Liegenschaften und Sachanlagen verzeichneten einen Rückgang um 8% auf

CHF 45 Mio. und die Abschreibungen und Wertverminderungen auf

Kundenbeziehungen sanken um 16% auf CHF 24 Mio.

Der Geschäftsaufwand wurde beeinträchtigt durch eine signifikante Zunahme

bei Rückstellungen und Verlusten in Folge des erzielten Vergleichs in einem

älteren Rechtsfall, wie bereits angekündigt: Am 30. Juni 2022 legte die Bank

Julius Bär & Co. AG einen Rechtsstreit mit dem Liquidator einer litauischen

Gesellschaft bei, der seit 2019 bei einem Genfer Gericht in erster Instanz

hängig war. Der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Sachverhalt reichte mehr

als zehn Jahre zurück. Die Forderung belief sich auf einen Gesamtstreitwert

von EUR 335 Mio. zuzüglich 5% Zinsen pro Jahr seit Dezember 2011. Rund die

Hälfte der Vergleichssumme von EUR 105 Mio. war durch Rückstellungen

abgedeckt, die vor 2022 gebildet wurden. Die verbleibenden CHF 55 Mio.

wurden dem Halbjahresergebnis 2022 unter Rückstellungen und Verluste

(Sachaufwand) belastet.

Wie in früheren Jahren umfasst der adjustierte Geschäftsaufwand in der

Analyse und Erörterung der Ergebnisse in dieser Medienmitteilung und der

Business Review keine M&A-bezogenen Kosten (CHF 29 Mio. im H1 2022 und CHF

35 Mio. im H1 2021). Die M&A-bezogenen Abschreibungen und Wertverminderungen

auf Kundenbeziehungen gingen auf CHF 24 Mio. zurück (H1 2021: CHF 29 Mio.).

Die übrigen M&A-bezogenen Kosten verringerten sich auf CHF 5 Mio. (H1 2021:

CHF 6 Mio.). Die Überleitungen zu den entsprechenden IFRS-Positionen finden

sich im Dokument 'Alternative Performance-Kennzahlen' unter

www.juliusbaer.com/APM.

Der adjustierte Geschäftsaufwand stieg um 6% auf CHF 1'323 Mio. Ohne

Rückstellungen

und Verluste erhöhte sich der adjustierte Geschäftsaufwand um 2% auf CHF

1'249 Mio.

Der adjustierte Personalaufwand ging um 1% auf CHF 842 Mio. zurück. Während

der monatliche durchschnittliche Personalbestand gegenüber dem Vorjahr um 2%

zunahm, sanken die leistungsbezogenen Vergütungen. Ende Juni 2022

beschäftigte die Gruppe 6'798 Vollzeitkräfte (FTEs), 71 mehr als Ende 2021.

Die Zunahme ist vor allem auf die weitere Internalisierung von zuvor

externen Mitarbeitenden zurückzuführen. Die Veräusserung von Wergen und

Fransad sowie die Dekonsolidierung von NSC führten dazu, dass 112 FTEs die

Gruppe verliessen.

Der adjustierte Sachaufwand erhöhte sich um 24% auf CHF 387 Mio., was

hauptsächlich auf einen Anstieg bei Rückstellungen und Verlusten um CHF 43

Mio. auf CHF 74 Mio. zurückzuführen ist (vor allem aufgrund des oben

erwähnten Vergleichs). Ohne Rückstellungen und Verluste erhöhte sich der

adjustierte Geschäftsaufwand um 11% auf CHF 313 Mio. Diese Zunahme war in

erster Linie auf einen Anstieg der IT-bezogenen Ausgaben sowie auf leicht

höhere Kosten im Zusammenhang mit Reisen und Kundenveranstaltungen

zurückzuführen, nachdem die Covid-bezogenen Restriktionen an vielen

wichtigen Standorten aufgehoben oder gelockert wurden.

Während die Abschreibungen auf Liegenschaften und Sachanlagen um 8% auf CHF

45 Mio. zurückgingen, erhöhten sich die adjustierten Abschreibungen und

Wertminderungen auf immateriellen Werten um 21% auf CHF 50 Mio. Letztere

widerspiegeln den Anstieg der IT-bezogenen Investitionen in den letzten

Jahren.

Die adjustierte Cost/Income Ratio (ohne adjustierte Rückstellungen und

Verluste) stieg auf 67% (H1 2021: 61%) und die adjustierte Kostenmarge

(ebenfalls ohne adjustierte Rückstellungen und Verluste) auf 55 Bp (H1 2021:

53 Bp).

Konzerngewinn geht gegenüber Rekordhoch in H1 2021 zurück

Auf den IFRS-Konzerngewinn und den adjustierten Konzerngewinn wirkte sich

die erwähnte abschliessende CHF 55 Mio.-Belastung zur Beilegung einer

älteren Rechtssache nach Steuern mit CHF 44 Mio. aus.

Der IFRS-Gewinn vor Steuern ging um 27% auf CHF 513 Mio. zurück. Die

Ertragssteuern verminderten sich um 38% auf CHF 63 Mio., während der

Konzerngewinn der Gruppe um 26% auf CHF 450 Mio. zurückging. Der den

Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare IFRS-Konzerngewinn

verminderte sich ebenfalls um 26% auf CHF 451 Mio. und der Gewinn pro Aktie

um 24% auf CHF 2.15.

Der adjustierte Gewinn vor Steuern gab um 27% auf CHF 542 Mio. nach und die

adjustierte Bruttomarge vor Steuern um 9 Bp auf 24 Bp. Die entsprechenden

adjustierten Ertragssteuern sanken um 38% auf CHF 66 Mio., was einer

adjustierten Steuerquote von 12.1% entspricht (H1 2021: 14.3%).

Der adjustierte Konzerngewinn der Gruppe ging um 25% auf CHF 476 Mio.

zurück, der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare adjustierte

Konzerngewinn ebenfalls um 25% auf CHF 477 Mio. und der den Aktionären

zurechenbare adjustierte Gewinn pro Aktie um 23% auf CHF 2.27.

Die adjustierte Rendite auf dem CET1 Kapital (RoCET1) sank auf 30% (H1 2021:

38%).

Starke und liquide Bilanz

Im ersten Halbjahr 2022 blieb die Bilanzsumme mit CHF 116 Mrd. nahezu

unverändert. Die Kredite verringerten sich um 6% auf CHF 47 Mrd. davon CHF

39 Mrd. Lombardkredite (-7%, entsprechend dem in der Berichtsperiode

festgestellten Abbau von Fremdfinanzierungen) und CHF 8 Mrd. Hypotheken

(marginal tiefer). Da die Position Verpflichtungen gegenüber Kunden

(Einlagen) einen leichten Anstieg auf CHF 83 Mrd. verzeichnete, verringerte

sich das Verhältnis von Ausleihungen zu Einlagen auf 57% (Ende 2021: 61%).

Die Bargeldbestände, die grösstenteils bei Zentralbanken in Europa und in

der Schweiz gehalten werden, gingen um 1% auf CHF 20 Mrd. zurück.

Bis Ende 2021 waren alle im Treasury-Portfolio enthaltenen Positionen als

finanzielle Vermögenswerte zu FVOCI erfasst (plus 4%, CHF 14 Mrd.). Um

jedoch potenzielle künftige Schwankungen beim Kapital zu minimieren, wird

seit diesem Jahr eine substanzielle Anzahl neu erworbener Positionen in

diesem Portfolio als andere finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten

Anschaffungskosten erfasst (CHF 3 Mrd. per 30. Juni 2022). Insgesamt stiegen

die Positionen des Treasury-Portfolios um 27% auf CHF 17 Mrd. (Ende 2021:

CHF 13 Mrd.).

Das den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare Eigenkapital ging

um 10% auf CHF 6.1 Mrd. zurück.

Update zum Aktienrückkaufprogramm

Am 2. März 2022 startete Julius Bär ein neues 12-monatiges Programm zum

Rückkauf von Aktien der Julius Bär Gruppe AG zu einem Anschaffungswert von

bis zu CHF 400 Mio. Bis Ende Juni wurden insgesamt 2'522'072 Aktien zu einem

Gesamtwert von CHF 122 Mio. zurückgekauft.

Die Vernichtung der im Rahmen des vorherigen Aktienrückkaufprogramms

(gestartet im März 2021 und abgeschlossen im Dezember 2021) zurückgekauften

7'423'208 Aktien wurde am 27. Juni 2022 vollzogen. Nach dieser Vernichtung

beläuft sich das eingetragene Aktienkapital der Julius Bär Gruppe AG auf CHF

4'276'024.80, eingeteilt in 213'801'240 Namenaktien von je CHF 0.02

Nennwert.

Robuste Kapitalausstattung

Im ersten Halbjahr 2022 ging die BIZ CET1 Kapitalquote um CHF 0.2 Mrd. bzw.

um 7% auf CHF 3.1 Mrd. zurück. Der Beitrag aus dem erzielten Konzerngewinn

wurde wegen der einbehaltenen Beiträge für eine Dividende (im Rahmen der vor

Kurzem aktualisierten Dividendenpolitik), dem Start des neuen

Aktienrückkaufprogramms und den seit Jahresbeginn eingetretenen

Wertveränderungen der erfolgsneutral zum Fair Value durch das sonstige

Ergebnis bewerteten finanziellen Vermögenswerte (Treasury-Portfolio) mehr

als ausgeglichen. Der letztgenannte Effekt wurde weitgehend durch den

Rückgang der Anleihenbewertungen im H1 2022 verursacht, der die finanzielle

Vermögenswerte zu FVOIC beeinträchtigte.

Am 20. April 2022 zahlte Julius Bär alle ausstehenden unbefristeten

Tier-1-Anleihen (AT1-Anleihe), die im Oktober 2016 ausgegeben wurden, zum

Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurück. Die Anleihen mit einem

Coupon von 5.75% pro Jahr wurden von der Julius Bär Gruppe im Gesamtbetrag

von SGD 325 Mio. ausgegeben.

Am 1. Juni 2022 platzierte Julius Bär trotz eines schwierigen Marktumfelds

für festverzinsliche Wertpapiere erfolgreich AT1-Anleihen im Gesamtbetrag

von USD 400 Mio. Die Anleihen sind mit einem halbjährlich zahlbaren Coupon

von 6.875% ausgestattet und haben ein First Reset Date am 9. Dezember 2027.

Wegen der Entwicklung der BIZ CET1 Kapitalquote und der Rückzahlung sowie

der Ausgabe von AT1-Anleihen ging das BIZ Tier 1 Kapital um 1% auf CHF 4.7

Mrd. und das Gesamtkapital um 1% auf CHF 4.8 Mrd. zurück.

Die risikogewichteten Aktiven (RWA) stiegen um CHF 0.3 Mrd. oder 1% auf CHF

20.5 Mrd. Während sich die Kreditrisikopositionen mit CHF 13.0 Mrd. kaum

veränderten, nahmen die Marktrisikopositionen um 14% auf CHF 1.0 Mrd. zu;

die operationellen Risikopositionen stiegen um 2% auf CHF 6.1 Mrd. und die

nicht gegenparteibezogenen Risikopositionen um 7% auf CHF 0.5 Mrd.

Infolgedessen lag die BIZ CET1 Kapitalquote der Gruppe Ende Juni 2022 bei

15.0% (Ende 2021: 16.4%). Die BIZ Gesamtkapitalquote betrug 23.4% (Ende

2021: 24.0%).

Da das Gesamtengagement um 1% auf CHF 117 Mrd. zurückging, blieb die Tier 1

Leverage Ratio bei 4.0%.

Auf diesen Niveaus ist die Kapitalausstattung der Gruppe nach wie vor

solide: Die CET1-Quote und die Gesamtkapitalquote liegen Ende Juni 2022

weiterhin deutlich über den eigenen Untergrenzen der Gruppe von 11% bzw. 15%

und sehr deutlich über den Ende Juni 2022 geltenden regulatorischen

Mindestanforderungen von 7.9% bzw. 12.1%. Die Tier 1 Leverage Ratio befindet

sich weiterhin komfortabel über der regulatorischen Mindestanforderung von

3.0%.

*) Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Fair Value through Profit or

Loss)

**) Zum Fair Value durch das sonstige Ergebnis bewertet (Fair value through

other comprehensive income)

Die Bilanzpressekonferenz wird um 9.30 Uhr (MESZ) via Webcast übertragen.

Sämtliche Unterlagen (Präsentation, Business Review 1. Halbjahr 2022,

Halbjahresbericht 2022, Tabellen, Dokument 'Alternative

Performance-Kennzahlen' sowie die vorliegende Medienmitteilung) stehen unter

www.juliusbaer.com/news (oder via Direktlink zu Dokumenten) zur Verfügung.

Diese Medienmitteilung liegt auch in englischer Sprache vor. Massgebend ist

die englische Version.

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Wichtige Termine

21. November 2022: Veröffentlichung des Interim Management Statement für die

ersten zehn Monate 2022

2. Februar 2023: Veröffentlichung und Präsentation des Jahresergebnisses

2022, Züch

20. März 2023: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022, einschliesslich

des Vergütungsberichts 2022

20. März 2023: Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2022

13. April 2023: Generalversammlung, Zürich

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine

erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die

persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser

gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu

schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2022 beliefen

sich die verwalteten Vermögen auf CHF 428 Milliarden. Die Bank Julius Bär &

Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890

zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär

Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER)

kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und

liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an 60 Standorten präsent. Mit

Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in

Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg,

Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo,

Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte

Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen

Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie

unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen

Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.juliusbaer.com

Cautionary statement regarding forward-looking statements

This media release by Julius Baer Group Ltd. ('the Company') includes

forward-looking statements that reflect the Company's intentions, beliefs or

current expectations and projections about the Company's future results of

operations, financial condition, liquidity, performance, prospects,

strategies, opportunities and the industries in which it operates.

Forward-looking statements involve all matters that are not historical

facts. The Company has tried to identify those forward-looking statements by

using the words 'may', 'will', 'would', 'should', 'expect', 'intend',

'estimate', 'anticipate', 'project', 'believe', 'seek', 'plan', 'predict',

'continue' and similar expressions. Such statements are made on the basis of

assumptions and expectations which, although the Company believes them to be

reasonable at this time, may prove to be erroneous.

These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and

assumptions and other factors that could cause the Company's actual results

of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects or

opportunities, as well as those of the markets it serves or intends to

serve, to differ materially from those expressed in, or suggested by, these

forward-looking statements. Important factors that could cause those

differences include, but are not limited to: changing business or other

market conditions, legislative, fiscal and regulatory developments, general

economic conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere, and

the Company's ability to respond to trends in the financial services

industry. Additional factors could cause actual results, performance or

achievements to differ materially. In view of these uncertainties, readers

are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking

statements. The Company and its subsidiaries, and their directors, officers,

employees and advisors expressly disclaim any obligation or undertaking to

release any update of or revisions to any forward-looking statements in this

media release and any change in the Company's expectations or any change in

events, conditions or circumstances on which these forward-looking

statements are based, except as required by applicable law or regulation.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

°