DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: publiziert operative Kennzahlen zum Resultat im ersten Halbjahr 2022 (deutsch)

Orascom Development Holding AG: publiziert operative Kennzahlen zum Resultat im ersten Halbjahr 2022

Pressemitteilung

Orascom Development Holding (ODH) publiziert operative Kennzahlen zum

Resultat im ersten Halbjahr 2022

Altdorf, 19. Juli 2022 - Orascom Development Holding (ODH) gibt ihre

vorläufigen Immobilien- und Hotel-Kennzahlen für das erste Halbjahr 2022

bekannt. Die vollständigen Ergebnisse werden am 17. August 2022

veröffentlicht.

Immobilien-Kennzahlen 1H 2022:

Die Verkäufe erreichten im zweiten Quartal 2022 CHF 173.5 Millionen, ein

Anstieg von 31.0% gegenüber den im Vorjahr erzielten CHF 132.4 Millionen.

Damit stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 insgesamt auf CHF 306.5

Millionen, entsprechend einer Zunahme von 10.2% gegenüber dem ersten

Halbjahr 2021.

Trotz verschiedener makro- und geopolitischer Herausforderungen rund um den

Globus und der Abwertung des ägyptischen Pfunds gegenüber ausländischen

Währungen hat sich unser Immobiliengeschäft im zweiten Quartal 2022 gut

weiterentwickelt. Wir hatten ein robustes Quartal mit starker Nachfrage nach

Zweitwohnungen, ergänzt durch eine solide Verkaufsdynamik insbesondere in

Ägypten und Montenegro. Ausserdem gelang es, die durchschnittlichen

Verkaufspreise pro Quadratmeter in allen Destinationen weiter zu erhöhen.

In El Gouna erreichten die Immobilienverkäufe im 1. Halbjahr 2022 CHF 108.2

Millionen gegenüber CHF 117.5 Millionen im 1. Halbjahr 2021. O West

bestätigte seine führende Position in West-Kairo und verzeichnete im ersten

Halbjahr 2022 einen Umsatz von CHF 131.9 Millionen, ein Plus von 64.5 %

gegenüber den CHF 80.2 Millionen im ersten Halbjahr 2021. In Makadi Heights

beliefen sich die Immobilienverkäufe im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 16.7

Millionen (1. Halbjahr 2021: CHF 33.8 Millionen), da wir uns bewusst

entschieden hatten, die Verkäufe in der Destination zu verlangsamen, bis wir

die Landfrage mit der Regierung im Juni 2022 klären konnten.

Unsere Destinationen im Oman erlebten im Jahr 2022 eine positive Wende, da

die Covid-19-Beschränkungen endlich aufgehoben wurden. Die

Immobilienverkäufe von Hawana Salalah begannen sich zu beleben und der

Nettoumsatz stieg im ersten Halbjahr 2022 um 114.1% auf CHF 15.2 Millionen

(1. Halbjahr 2021: CHF 7.1 Millionen). In Jebal Sifah erreichten die

Netto-Immobilienverkäufe CHF 8.6 Millionen (1. Halbjahr 2021: CHF 20.8

Millionen).

Das Interesse an Lutica Bay, Montenegro, hat sich seit dem letzten Jahr

weiter verstärkt. Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 33.9% auf CHF 24.5

Millionen im 1. Halbjahr 2022 (1. Halbjahr 2021: CHF 18.3 Millionen).

In Andermatt, Schweiz, lagen die Netto-Immobilienverkäufe im 1. Halbjahr

2022 bei CHF 88.6 Millionen (1. Halbjahr 2021: CHF 93.1 Millionen).

1H 2022 vs. 1H 2021 Immobilien Kennzahlen:

Netto- An- Durch-

wert zahl schnitt-

der ver- licher

ver- kauf- Verkaufs-

kauf- ter preis

ten Ein- (CHF/m2)

Einhei- hei-

ten ten

(CHF

mio)

Coun- Desti- 1H 22 1H 21 1H 22 1H 1H 22 1H

try nation in 21 in 21 i-

% % n

%

Egypt El 108.2 117.5 (7.- 168 185 (9- 3,727 3,4- 8-

Gouna 9%) .2- 41 .-

%) 3-

%

Makadi 16.7 34.3 (51- 71 184 (6- 2,024 1,7- 1-

Height- .3%- 1.- 08 8-

s & ) 4%- .-

Byoum* ) 5-

%

O West 131.9 80.2 64.- 380 278 36- 2,003 1,6- 1-

5% .7- 82 9-

% .-

1-

%

Oman Jebel 8.6 20.8 (58- 27 63 (5- 2,917 2,3- 2-

Sifah .7%- 7.- 09 6-

) 1%- .-

) 3-

%

Hawana 15.2 7.1 114- 82 48 70- 2,270 2,0- 1-

Sa- .1% .8- 36 1-

lalah % .-

5-

%

Monte- Luti- 24.5 18.3 33.- 53 41 29- 5,465 5,0- 9-

negro ca Bay 9% .3- 03 .-

% 2-

%

UK Eco 1.5 - - 4 - - 4,173 - -

Bos

Swit- Ander- 88.5 93.1 (4.- 42 73 (4- 17,270 14,- 1-

zer- matt 9%) 2.- 545 8-

land 5%- .-

) 7-

%

ODH 306.6 278.2 10.- 785 799 (1-

exclu- 2% .8-

ding %)

Ander-

matt**

ODH 395.1 371.3 6.4- 827 872 (5-

inclu- % .2-

ding %)

Ander-

matt**

* Der Nettoverkaufswert für das 1. Halbjahr 2021 beinhaltet 3 verkaufte

Einheiten in Fayoum für CHF 0.5 Millionen.

** Die Zahlen für Andermatt sind nicht in den Nettoverkaufszahlen von ODH

enthalten, da ODH 49% der Anteile an Andermatt hält und diese somit nicht

konsolidiert sind.

Hotel-Kennzahlen 1H 2022:

Das bewährte Geschäftsmodell der ODH Hotels lieferte erneut erfreuliche

Quartalsergebnisse trotz verschiedener makro- und geopolitischer

Herausforderungen rund um den Globus. Die KPIs für Q2 2022 zeigten einen

gesunden Anstieg der Belegungsrate und der durchschnittlichen Zimmerpreise,

begünstigt durch die Rückkehr von Geschäfts- und Freizeittouristen.

In Ägypten haben unsere Hotels in El Gouna und Taba Heights vom Aufschwung

des Sektors profitiert, mit einer Belegung von 72% bzw. 23% im zweiten

Quartal 2022, während die Belegung im ersten Halbjahr 2022 noch bei 66% bzw.

16% lag. Der Anteil ausländischer Gäste an der Gesamtbelegung lag in Gouna

im ersten Halbjahr 2022 bei 72% und im zweiten Quartal 2022 bei 75%.

Die Hotels im Oman erlebten seit Anfang 2022 eine positive Entwicklung, da

die Covid-19-Beschränkungen endlich aufgehoben wurden und die Hotels zu 100

% ausgelastet werden konnten. Die Gesamtauslastung im ersten Halbjahr 2022

erreichte 34% gegenüber nur 5% im ersten Halbjahr 2021.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist The Cove weiterhin eines der

leistungsstärksten Hotels der Gruppe mit einer Belegungsrate von 63% im

ersten Halbjahr 2022 gegenüber 48% vor einem Jahr. Die verbesserte operative

Leistung wurde durch den lokalen Markt angetrieben, während gleichzeitig ein

stetiger Aufschwung auf den internationalen Märkten, vor allem in

Deutschland, festzustellen war.

In Lutica Bay, Montenegro, sieht die Sommersaison vielversprechend aus mit

einer hohen Nachfrage aus den umliegenden regionalen Märkten. Das Chedi

Hotel zog weiterhin die Aufmerksamkeit und das Interesse der lokalen und

internationalen Märkte auf sich und verzeichnete im zweiten Quartal 2022

eine Belegungsrate von 61% gegenüber 48% im zweiten Quartal 2021. Die

Gesamtbelegung für das erste Halbjahr 2022 erreichte 45%, gegenüber 29% im

Vorjahr.

In Andermatt, Schweiz, erzielten das The Chedi Andermatt im ersten Halbjahr

2022 eine Belegungsrate von 71% und das Radisson Blu Hotel Reussen von 50%.

Insgesamt erreichte die Auslastung der Hotels in Andermatt im ersten

Halbjahr 2022 56%, gegenüber 54% im ersten Halbjahr 2021.

1H 2022 vs. 1H 2021 Hotel Kennzahlen:

Bele- Durch- Gesamtum- Bruttoge-

gung schnittli- satz je winn je

in % cher Zimmer Zimmer

Zimmer- (CHF) (CHF)

preis

(CHF)

Desti- 1H 1H 1H 2022 1H 1H 2022 1H 1H 2022 1H

nati- 2022 2021 2021 2021 2021

on

El 66% 29% 78 81 74 32 34 9

Gouna

UAE 63% 48% 126 118 143 98 42 29

Monte- 45% 29% 121 138 112 72 (23) (28)

negro

Hawa- 34% 5% 86 64 48 4 3 (13)

na

Sa-

lalah

Ander- 56% 54% 548 542 513 504 152 137

matt*

Taba 16% 5% 38 25 9 2 (1) (3)

Heigh-

ts

Jebal 38% 40% 128 93 110 67 - (3)

Sifah

* Die Zahlen von Andermatt sind nicht in den ODH-Zahlen enthalten, da ODH

49% der Anteile von Andermatt besitzt und diese somit nicht konsolidiert

sind.

* Die Belegungszahlen spiegeln nur die Belegung durch Hotelgäste wider und

berücksichtigen nicht die Übernachtungen, die mit den Residenzbesitzern

generiert werden.

Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten

Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen,

Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch

unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio

von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten,

Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und

Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in

Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in

den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman,

Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von

Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

ODH hat kürzlich O West lanciert, die neueste Erweiterung ihres Portfolios

und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.

Kontakt für Investoren:

Sara El Gawahergy

Head of Investor Relations & Strategic Projects Management

Tel: +202 246 18961

Tel: +41 418 74 17 11

Mob: +41 79 156 78 49

Email: ir@orascomdh.com

Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: Prb@dynamicsgroup.ch

