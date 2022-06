DGAP-Adhoc: Mutares: Portfoliounternehmen Nordec Group Corporation sagt seinen Börsengang am Nasdaq First North Growth Market in Finnland ab (deutsch)

Mutares: Portfoliounternehmen Nordec Group Corporation sagt seinen Börsengang am Nasdaq First North Growth Market in Finnland ab

29.06.2022 / 10:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art. 17 MAR der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

München, 29. Juni 2022 - Die Nordec Group Corporation ("Nordec" oder

"Gesellschaft"), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:

DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute beschlossen, ihren Börsengang und die

anschließende Notierung ihrer Aktien am Nasdaq First North Growth Market in

Finnland aufgrund einer abnormalen Situation an den Kapitalmärkten

abzusagen.

