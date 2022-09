DGAP-Adhoc: Leclanché SA: Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 30. September 2022 um 9:00 Uhr Schweizer Zeit (deutsch)

Leclanché SA: Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 30. September 2022 um 9:00 Uhr Schweizer Zeit

^

Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

Leclanché SA: Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 30. September 2022 um

9:00 Uhr Schweizer Zeit

13.09.2022 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

[Unverbindliche Übersetzung des französischen Originals]

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 30. September 2022 um 9:00 Uhr

Schweizer Zeit

* Leclanché SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung für den 30.

September 2022 ein.

* Der Verwaltungsrat schlägt die Umwandlung von Schulden gegenüber SEFAM

und Golden Partner in Höhe von CHF 41,3 Mio. in Aktien der Gesellschaft

vor, um die Bilanz zu stärken.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 13. September 2022 - Leclanché SA (SIX: LECN),

eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung,

beruft seine Jahresversammlung der Aktionäre für den 30. September 2022 um

9.00 Uhr Schweizer Zeit ein.

Wichtige Informationen zu COVID-19

Die Verordnung 3 über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)

(COVID-19-Verordnung 3, SR 818.101.24) (die "Verordnung") vom 19. Juni 2020,

gültig bis zum 31. Dezember 2022, sieht vor, daß die Organisatoren von

Unternehmensversammlungen wie Generalversammlungen entscheiden können, daß

die Teilnehmer ihre Rechte ausschließlich (i) schriftlich oder online; oder

(ii) durch einen unabhängigen Vertreter durch den Organisator ausüben

können. Vorsorglich hat der Verwaltungsrat daher beschlossen, daß die

Aktionäre der LECLANCHE SA ihre Rechte an der ordentlichen

Generalversammlung vom 30. September 2022 ausschließlich durch den

unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Die persönliche Teilnahme

von anderen Aktionären oder Aktionärsvertretern als dem unabhängigen

Stimmrechtsvertreter ist nicht gestattet. Wie der unabhängige

Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und zu instruieren ist, entnehmen

Sie bitte der Einladung unter dem Punkt "Vertretung".

Die Aktionäre sind eingeladen, die Generalversammlung am 30. September 2022

um 9:00 Uhr Schweizer Zeit in Deutsch, Englisch oder Französisch am

Live-Webcast teilzunehmen. Fragen können während des Webcasts über ein

Online-Tool schriftlich eingereicht werden und werden am Ende der

Versammlung beantwortet. Weitere Rechte (inkl. Stimmrecht) können

ausschließlich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der

Generalversammlung ausgeübt werden (siehe Abschnitt "Vertretung" unten). Der

Link zum Webcast lautet wie folgt:

https://www.leclanche.com/2022-annual-general-meeting/

I. AGENDA

1. Geschäftsbericht 2021, konsolidierte Jahresrechnung 2021,

statutarische Jahresrechnung 2021 und Vergütungsbericht 2021 der

LECLANCHE SA

2. Entlastung des Verwaltungsrats

3. Verwendung von Verlusten aus der Bilanz

4. Wahlen des Verwaltungsrats

5. Wahl der Rechnungsprüfer

6. Wahl des unabhängigen Vertreters

7. Teilweise Änderung der Satzung / Änderung des genehmigten

Kapitals (Art. 3quater)

8. Teilweise Änderung der Statuten / Schaffung von bedingtem

Aktienkapital (Art. 3quinquies)

9. Teilweise Änderung der Statuten / Wahl des

Verwaltungsratspräsidenten (Art. 18)

10. Ratifizierung der Ausgliederung, Änderung des

Gesellschaftszwecks und finanzielle Restrukturierungsmaßnahmen

11. Verrechnung von kumulierten Verlusten mit Kapitaleinlagereserven

12. Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats und des

Exekutivausschusses

II. GESCHÄFTSBERICHT

III- TEILNAHMEUND STIMMRECHTE

.

IV. VERTRETUNG

V. WEISUNGEN ZUR STIMMABGABE

I. Tagesordnung

Einführung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

1. Jahresbericht 2021, Konzernrechnung 2021, Statutarischer Abschluss 2021

und Vergütungsbericht 2021 der LECLANCHE SA

1.1 Genehmigung des Jahresberichts 2021, der konsolidierten Jahresrechnung

2021 und der statutarischen Jahresrechnung 2021 der LECLANCHE SA

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Geschäftsberichts 2021, der

konsolidierten Jahresrechnung 2021 und der statutarischen Jahresrechnung

2021 der LECLANCHE SA.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Vergütungsberichts 2021 auf

konsultativer Basis.

Erläuterung: In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Swiss Code of Best

Practice für Corporate Governance bittet der Verwaltungsrat um Ihre

Zustimmung zum Vergütungsbericht 2020 auf konsultativer Basis.

2. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung

zu erteilen.

3. Verlustverwendung aus der Bilanz

Verlust für das Jahr 2021 CHF -75,108,364.06.79

Verlustvortrag aus dem Vorjahr CHF -41,498,625.09

---------------------------------------------------------------------------

Total kumulierte Verluste CHF -116,606,989.15

Antrag des Verwaltungsrats:

Dividende für das Jahr 2020 0.00

Auf neue Rechnung vorzutragender Saldo CHF -116,606,989.15

4. Wahlen zum Vorstand

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der folgenden Mitglieder, jeweils für

eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung:

- Herr Benedict Fontanet

- Herr Christophe Manset

Erläuterung: Herr Stefan A. Müller, Herr Axel Maschka, Herr David Suen, Herr

Tianyi Fan und Herr Dr. Lluís M. Fargas stellen sich nicht zur Wiederwahl.

Herr Fontanet und Herr Manset werden im Auftrag von der SEFAM1 zur

Wiederwahl vorgeschlagen.

4.2 Neuwahlen des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren

Alexander Rhea, Shanu (Ali) Sherwani, Bernard Pons und Marc Lepièce als neue

Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen.

Erläuterung: Die Herren Rhea, Sherwani, Pons und Lepièce wurden von SEFAM[1]

zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Biografie Herr Alexander Rhea

Alexander Rhea verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich von

Private-Equity-Investitionen in Europa und im Silicon Valley und ist Experte

für die Unterstützung schnell wachsender Small-Cap-Unternehmen bei deren

globalem Wachstum.

Er ist derzeit Chief Operating Officer von AM Investment SA, der General

Partner und Investment-Advisor für die regulierten Fonds von Golden Partner,

und beschäftigt sich intensiv mit der bedeutenden Palette von

Portfoliounternehmen und Fonds von Golden Partner. Bevor er zu AM/Golden

Partner kam, war Rhea über zwei Jahre lang Interim-CEO eines

belgisch-französischen Industrieunternehmens mit über 250 Mitarbeitern -

genauso lange, wie es dauerte, das Unternehmen zu sanieren. Im Jahr 2014

gründete er New Angle Capital (NAC Partners), einen in Luxemburg ansässigen

Anlageberater für Dachfonds, Unternehmen und Family Offices.

Von 2011 bis 2014 war Rhea Partner bei PwC Luxemburg und CEO von PwC's

Accelerator, einem paneuropäischen Projekt innerhalb des PwC-Netzwerks, das

vielversprechenden KMU (Umsatz zwischen 3 und 100 Mio. Euro) dabei helfen

sollte, global tätig zu werden, indem sie bestimmte Methoden einschließlich

systematischer Vorgehensweisen entwickeln.

Von 2000 bis 2011 war Rhea Mitbegründer und geschäftsführender

Gesellschafter von Pyramid Technology Ventures, einem 120 Mio. Euro schweren

VC/Cap Dev Private Equity-Fonds mit Büros in Paris und San Francisco.

Während seiner Zeit bei PTV entwickelte Rhea seine Expertise in der

Unterstützung europäischer Unternehmen bei ihrer transatlantischen

Ausrichtung.

Von 1995 bis 2000 war Rhea Investment Director in Paris, Frankreich, bei

Iris Capital, dem damaligen Venture-Capital-Zweig der Caisse des Dépôts

Group (auch bekannt als CDC), wo er ein Portfolio von US-Investitionen

aufbaute. Rhea kam zum ersten Mal mit Private-Equity-Investitionen in

Berührung, als er 1993 von GET Capital als Turnaround-CEO für eines ihrer

Portfoliounternehmen eingestellt wurde. Seine Fähigkeiten als CEO konnte er

erstmals als CEO von Birkmayer USA, einer hundertprozentigen

Tochtergesellschaft von Laborbirkmayer, unter Beweis stellen.

Rhea hat einen Abschluss von der HEC Paris (Frankreich) und einen Bachelor

of Engineering in Informatik und Elektronik von der Catholic University

(Washington, D.C.).

Biografie Herr Shanu (Ali) Sherwani

Shanu Sherwani ist Chief Investment Officer bei Golden Partner und leitender

Angestellter bei verschiedenen Private-Equity-Fonds. Er verfügt über mehr

als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity und allen anderen Arten von

alternativen Investmentfonds. Sherwani ist spezialisiert auf Private Equity,

Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensfinanzierung.

Er hat für KPMG Corporate Finance gearbeitet, war Leiter von M&A und

Geschäftsentwicklung bei der Post Group sowie Leiter von Investor Relations

und Geschäftsentwicklung bei Threestones Capital und Castik Capital. Derzeit

berät er mehrere PERE-Fonds aus dem oberen Quartil und ist regelmäßiger

Kolumnist in führenden luxemburgischen Finanzpublikationen zum Thema

Privatmärkte.

Er hat einen Master-Abschluss in Internationalem Management und Corporate

Finance von der ICHEC Brussels Business School und

Postgraduierten-Abschlüsse in Private Markets und Private Equity von der

University of Oxford und dem Imperial College of London. Sherwani hat vor

kurzem einen Postgraduiertenstudiengang in alternativen Anlagen an der

Harvard Business School abgeschlossen.

Biografie Herr Bernard Pons

Bernard Pons begann seine berufliche Laufbahn in 2001 bei KBL epb S.A., wo

er Erfahrungen in der Kredit- und Aktienanalyse, im Fondsmanagement und in

der Organisation und Verwaltung von Bankinstituten sammelte. Ende 2003

wechselte Bernard Pons in die Abteilung Private Equity & Corporate Finance,

wo er für die firmeneigenen Portfolios von KBL epb verantwortlich war. Im

Jahr 2005 setzte Pons seine Karriere als Fondsmanager und Analyst in der

Abteilung Fund Research & Multi-Management der Bank fort.

Im Jahr 2010 verließ er KBL epb und wurde geschäftsführender

Gründungspartner von Pure Capital. Er ist Chief Risk Officer und für

Marketing, Verwaltung von OGA und die Bewertungsfunktionen zuständig.

Pons hat einen MSc-Abschluss in Financial Engineering und Wirtschaft von der

Universität Lüttich (HEC-ULg).

Biografie Herr Marc Lepièce

Marc Lepièce schloss 1980 sein Studium des Bauingenieurwesens an der

Universität Lüttich ab. Im Jahr 1994 absolvierte er ein

Postgraduiertenstudium in Betriebswirtschaft an der Solvay Brussels School

of Economics and Management.

Lepièce begann seine Karriere 1982 bei Tractebel Engineering (Belgien) als

leitender Ingenieur. In den ersten sieben Jahren baute er seine technische

Erfahrung aus und wechselte dann zum Projektmanagement, wobei der Austausch

der Dampferzeuger von Doel 3 im Jahr 1996 sein größter Erfolg war.

Im Jahr 2001 wurde er zum Leiter der Abteilung Mechanik ernannt und 2003

wurde er stellvertretender Geschäftsführer und Mitglied des

Exekutivausschusses. Anschliessend wurde ihm die Verantwortung für die

Geschäftsentwicklung übertragen. Zunächst war er für Strategie, Marketing,

externe Kommunikation und Fusionen und Übernahmen in Lateinamerika, Asien

und dem Nahen Osten zuständig, bevor er durch die Leitung einer speziellen

Geschäftseinheit, die in Europa, Indien und Südostasien tätig war, für die

internationale Entwicklung verantwortlich war.

Von 2014 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Ende 2018 war er General

Manager von Tractebel Engineering für die Bereiche Energie (außer Nuklear)

und Infrastruktur in Europa, Indien und Südostasien.

Lepièce gründete mehrere Unternehmen, tätigte Verkäufe und Übernahmen und

entwickelte Cross-Selling zwischen allen Geschäftsbereichen. Er verfügt über

ein großes Netzwerk in den Bereichen Energie und Infrastruktur, sowohl in

Belgien als auch im Ausland.

Im Januar 2019 gründete er sein eigenes Beratungsunternehmen mit dem Ziel,

sein Know-how und seine Erfahrung an Manager weiterzugeben, die das Wachstum

ihres Unternehmens beschleunigen oder ihre Rentabilität optimieren möchten.

Derzeit ist er Mitglied in zwei Verwaltungsräten:

* WeSmart, ein KMU, das sich mit der Gründung und Verwaltung von

Energiegemeinschaften befasst

* Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie-Environnement et

Developpement Durable), eine wallonische Organisation, die mehr als 100

Unternehmen aus dem Bereich der nachhaltigen Energie vereint

4.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Alexander

Rhea als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss

der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Erläuterung: Herr Stefan A. Müller stellt sich für eine Wiederwahl nicht zur

Verfügung.

4.4 Wahlen zum Ernennungs- und Vergütungsausschuss

Antrag des Verwaltungsrats: Die folgenden Mitglieder in den Ernennungs- und

Vergütungsausschuss zu wählen, jeweils für eine Amtszeit bis zum Ende der

nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre:

- Mr. Shanu (Ali) Sherwani

- Mr. Christophe Manset - Mr. Marc Lepièce

5. Wahl der Rechnungsprüfer

Antrag des Verwaltungsrats: die MAZARS SA, Vernier, als Abschlussprüfer für

das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Erläuterung: PricewaterhouseCoopers SA stellt sich nicht zur Wiederwahl.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Me. Manuel Isler, Rechtsanwalt,

Genf, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung.

7. Teilweise Änderung der Statuten / Änderung des genehmigten

Aktienkapitals (Art. 3quater)

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Frist für die

Ausübung der dem Verwaltungsrat erteilten Ermächtigung zur Erhöhung des

Aktienkapitals bis zum 30. Juni 2024 zu verlängern (genehmigtes

Aktienkapital) und das genehmigte Aktienkapital auf maximal 167'598'544

Aktien festzulegen und demzufolge Artikel 3quater der Statuten wie folgt zu

ändern:

Aktuelle Version Vorgeschlagene Version (Änderungen

unterstrichen)

Artikel 3 quater : Der Artikel 3 quater : Der

Verwaltungsrat ist ermächtigt, Verwaltungsrat ist ermächtigt, das

das Aktienkapital jederzeit bis Aktienkapital jederzeit bis zum

zum 30. Juni 2023 um höchstens 30. Juni 2024 um einen

CHF 6'000'000.00 durch Ausgabe Maximalbetrag von CHF

von höchstens 60'000'000 voll zu 16'759'854.40 durch Ausgabe von

liberierenden Aktien mit einem höchstens 167'598'544 voll

Nennwert von je CHF 0.10 zu einbezahlten Aktien mit einem

erhöhen. [...] [Der Rest von Nennwert von je CHF 0.10 zu

Absatz 1 sowie die Absätze 2, 3 erhöhen. [...] [Der Rest von

und 4 bleiben unverändert.] Absatz 1 sowie die Absätze 2, 3

und 4 bleiben unverändert.]

Erläuterung: Die Bestimmungen über das genehmigte Aktienkapital (Artikel

3quater) ermöglichen es dem Verwaltungsrat, unter bestimmten Umständen und

innerhalb eines klaren Rahmens effizient, flexibel und zügig Mittel für die

Gesellschaft und Kapital zu beschaffen. Um diese Flexibilität in vollem

Umfang nutzen zu können, schlägt der Verwaltungsrat zum einen vor, die

Ermächtigung auf eine maximale Anzahl von 167.598.544 Namensaktien zu

erhöhen und zum anderen die Geltungsdauer der dem Verwaltungsrat erteilten

Ermächtigung bis zum 30. Juni 2024 zu verlängern, um die Flexibilität zu

erhalten.

8. Teilweise Änderung der Statuten / Schaffung von bedingtem Aktienkapital

(Art. 3quinquies)

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende

bedingte Aktienkapital zu erhöhen und Artikel 3quinquies der Statuten der

Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Aktuelle Version Vorgeschlagene Version (Änderungen

unterstrichen)

Artikel 3 quinquies: Das Artikel 3 quinquies: Das

Aktienkapital kann um höchstens Aktienkapital kann im

CHF 3'366'925.80 durch Ausgabe Maximalbetrag von CHF

von höchstens 33'669'258 voll 16'159'854.40 durch Ausgabe von

einbezahlten Aktien mit einem bis zu 161'598'544 voll

Nennwert von CHF 0.10 pro Aktie einbezahlten Aktien mit einem

erhöht werden. [...] [Der Rest Nennwert von CHF 0.10 pro Aktie

von Absatz 1 sowie die Absätze 2, erhöht werden. [...] [Der Rest von

3 und 4 bleiben unverändert.] Absatz 1 sowie die Absätze 2, 3

und 4 bleiben unverändert.]

Erläuterung: Die Bestimmungen über das genehmigte Aktienkapital (Artikel

3quater) und das bedingte Aktienkapital (Artikel 3ter und 3quinquies)

ermöglichen es dem Verwaltungsrat, unter bestimmten Umständen und innerhalb

eines klaren Rahmens effizient, flexibel und zügig Mittel für die

Gesellschaft zu beschaffen und Kapital zu beschaffen. Um von dieser

Flexibilität in vollem Umfang profitieren zu können, schlägt der

Verwaltungsrat vor, das bedingte Aktienkapital zu erhöhen.

9. Teilweise Änderung der Statuten / Wahl des Präsidenten des

Verwaltungsrates (Art. 18)

Gemäss Art. 2 § 1 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen (VegüV, SR

221.331) muss der Präsident des Verwaltungsrates von der Generalversammlung

gewählt werden. Art. 18, zweiter Satz der Statuten entspricht nicht mehr

dieser Regelung und muss wie folgt korrigiert werden:

Aktuelle Version Vorgeschlagene Version (Änderungen

unterstrichen)

Artikel 18: Der Verwaltungsrat Artikel 18: Der Verwaltungsrat

konstituiert und organisiert sich konstituiert und organisiert sich

im Rahmen von Gesetz und Statuten. im Rahmen von Gesetz und Statuten.

Er ernennt seinen Präsidenten und Er ernennt seinen Präsidenten und

seinen Sekretär [...] [Der Rest seinen Sekretär [...] [Der Rest

von Absatz 1 sowie Absatz 2 von Absatz 1 sowie Absatz 2

bleiben unverändert.] bleiben unverändert.]

10. Zustimmung zur Ausgliederung, zur Änderung des Gesellschaftszwecks und

zu finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen

10.1 Überblick

Per 31. Dezember 2021 war und ist die Gesellschaft im Sinne von Art. 725

Abs. 2 (OR) überschuldet, verfügt aber über genügend Nachrangmittel, um das

negative Eigenkapital zu decken. Im Laufe des Jahres 2022 wurden Schulden

gegenüber SEFAM im Gesamtbetrag von ca. CHF 77'574'893 nachrangig gestellt,

was die Bilanzsituation der Gesellschaft vorübergehend verbesserte.

Als finanzielle Restrukturierungsmassnahme und zur Optimierung der

Gruppenstruktur im Hinblick auf eine mögliche strategische Transaktion hat

der Verwaltungsrat geeignete Manahmen evaluiert und die Gesellschaft hat

ihr eTransport-Geschäft in eine hundertprozentige Schweizer Gesellschaft,

Leclanché E-Mobility SA, mit rechtlicher Wirkung zum 1. Januar 2022

ausgegliedert (der "Carve-Out"). Als eine strategische Option bestand die

Absicht, Leclanché E-Mobility SA mit einer Zweckgesellschaft für den Erwerb

von Unternehmen (Special Purpose Acquisition Company SPAC) (z.B. mit Sitz im

Ausland und Börsenkotierung in den USA) zu fusionieren oder ein

Unternehmenszusammenschlussvereinbarung mit einem anderen Investoren

abzuschlieen. Im Zusammenhang mit dem Carve-Out hat Leclanché E-Mobility

Aktiven in Höhe von CHF 65'882'000 und Passiven in Höhe von CHF 40'283'000

[2] des eTransport-Geschäfts von der Gesellschaft übernommen. Der Carve-Out

wurde als Einbringung ("reprise de biens") durchgeführt und fand ohne

Gegenleistung statt. Nach dem Carve-Out wurde und wird das

eTransport-Geschäft vollständig von Leclanché E-Mobility SA betrieben und

verwaltet, weshalb der Verwaltungsrat vorschlägt, diese strukturelle

Änderung auch in der Beschreibung des Gesellschaftszwecks in den Statuten zu

berücksichtigen.

Angesichts der finanziellen Notlage der Gesellschaft, werden weitere

finanzielle Restrukturierungsmanahmen vorgeschlagen, die auf eine

Verbesserung der Bilanzsituation abzielen. Konkret schlägt der

Verwaltungsrat eine Umwandlung von bestehenden Schulden in Höhe von CHF

41'339'957.31 in Eigenkapital durch eine ordentliche Kapitalerhöhung vor. Um

dieser Situation zu begegnen, hat der Verwaltungsrat mit SEFAM und Golden

Partner ("GP") vereinbart, einen Teil der Schulden gegenüber SEFAM und GP in

Höhe von insgesamt CHF 41'339'957.31 ("SEFAM- und GP-Schulden") in

109'618'116 [3] Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF

0.10 umzuwandeln, vorbehaltlich der Erfüllung der Anforderungen gemäss

Schweizer Recht und der Zustimmung der Generalversammlung der Gesellschaft

(die "Schulden-Umwandlung").

Um die Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital durchzuführen, muss das

Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der erforderlichen

Kapitalerhöhung ausgeschlossen werden, was die Zustimmung der Aktionäre mit

qualifizierter Mehrheit erfordert.

Die folgenden juristischen Personen, die zu SEFAM und GP gehören, sind

Parteien der entsprechenden Finanzierungsvereinbarungen und sollen an der

vorgeschlagenen Umwandlung von Schulden in Eigenkapital beteiligt sein (die

"Gläubiger"), und sie haben sich verpflichtet, die unten aufgeführten

Beträge in Eigenkapital umzuwandeln:

* AM Investment S.C.A. SICAV - FIS - R&D Sub-Fund ("AM R&D") wird

Forderungen in Höhe von maximal CHF 1'608'393,86 gegen die Gesellschaft

umwandeln, die fällige Zinsen bis zum 30. September 2022 aus dem

Darlehensvertrag vom 25. Juni 2021 in seiner jeweils gültigen Fassung

(das "AM St. Kitts Baudarlehen") darstellen;

* AM Investment SCA SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund ("AM Illiquid")

wird Forderungen in Höhe von CHF 3'297'000,00 gegen die Gesellschaft aus

einem Darlehensvertrag mit der Gesellschaft vom 31. Mai 2021, in der

jeweils gültigen Fassung (das "AM N&G Proceeds Loan") und damit

verbundene Zinsen bis zum 30. September 2022 für CHF 360'873,17

umwandeln;

* AM Investment SCA SICAV-SIF - Liquid Assets Sub-Fund ("AM Liquid") wird

Forderungen in Höhe von CHF 20'400'000,00 gegen die Gesellschaft aus

einem Darlehensvertrag mit der Gesellschaft vom 4. Februar 2022 in der

jeweils gültigen Fassung (die "Working Capital Bridge Loans") und damit

verbundene Zinsen bis zum 30. September 2022 für CHF 1'300'305,71

umwandeln;

* Golden Partner FOF Management Sàrl wird Forderungen in Höhe von CHF

9'600'000,00 gegenüber der Gesellschaft aus drei Darlehensverträgen vom

18. Oktober 2021, 22. November 2021 und 13. Dezember 2021 in ihrer

jeweils gültigen Fassung (die "GPFOF-Überbrückungsdarlehensverträge")

und damit verbundene Zinsen bis zum 30. September 2022 für CHF

817'080,53 umwandeln;

* Die Golden Partner Holding Co. Sàrl wird Forderungen in Höhe von maximal

CHF 492'888,88 gegen die Gesellschaft umwandeln, die fällige Zinsen aus

dem Darlehensvertrag a vom 4. Februar 2021 in seiner jeweils gültigen

Fassung (das "Handelsfinanzierungsdarlehen 2021") darstellen;

* Golden Partner Shangai wird Forderungen in Höhe von maximal CHF

954'999,76 gegen das Unternehmen umwandeln, die Bearbeitungsgebühren

unter den Darlehensverträgen vom 17. Juni 2022, 25. Juni 2022 in ihrer

jeweils geänderten Fassung (die "Überbrückungsdarlehen AM") und unter

den Darlehensverträgen vom 19. Oktober 2021, 23. November 2021, 14.

Dezember 2021 in ihrer jeweils geänderten Fassung (die

"GPFOF-Überbrückungsdarlehensverträge")

darstellen;

* Golden Partner SA wandelt Forderungen in Höhe von maximal CHF 28'182.01

gegen die Gesellschaft um, welche die fälligen Zinsen aus dem

Darlehensvertrag vom 18. Februar 2021 (der "GP N&G Darlehensvertrag")

repräsentieren;

* Strategic Equity Fund - E Money Strategies (EMS) ("SEF EMS") wandelt

Forderungen in Höhe von maximal CHF 605'297.94 gegen die Gesellschaft

um, die fällige Ansprüche aus den erloschenen Darlehensverträgen vom 30.

Juni 2018, in der jeweils geltenden Fassung (die "Facility

B/C-Darlehen"),

vom 10. August 2018, in der jeweils geltenden Fassung (die

"ROFO-Darlehen"),

vom 7. Juni 2019, in der jeweils geltenden Fassung (die "WCL

2019-Darlehen"), vom 27. Dezember 2019, in der jeweils geltenden Fassung

(die "WCL 2020-Darlehen") darstellen.

* Strategic Equity Fund SCA SICAV FIAR (erneuerbare Energie- RE) ("SEF RE")

wandelt Forderungen von maximal CHF 1'874'938.15 gegen die Gesellschaft

in Form von fälligen, getilgten Darlehensverträgen vom 30. Juni 2018 in

der jeweils geltenden Fassung (die "Facility B/C-Darlehen"), vom 10.

August 2018 in der jeweils geltenden Fassung (die "ROFO-Darlehen"), vom

7. Juni 2019 in der jeweils geltenden Fassung (die "WCL 2019-Darlehen"),

vom 27. Dezember 2019 in der jeweils geltenden Fassung (die "WCL

2020-Darlehen"), vom 5. Dezember 2018 in der jeweils geltenden Fassung

(die "CL- und CL-Erweiterungsdarlehen") um.

Die SEFAM- und GP-Schulden werden zum volumengewichteten Durchschnittspreis

(VWAP) umgewandelt, die 10 Tage vor dem 2. September 2022 berechnet wurden:

* Betriebsmittelüberbrückungsdarlehen, die zu 75 % des VWAP umgewandelt

werden

* GPFOF-Überbrückungsdarlehen, umgewandelt zu 80 % des VWAP

* Alle anderen Darlehen zu 85% des VWAP

Die vorgeschlagene Debt-to-Equity-Umwandlung soll dazu dienen, den

Finanzstatus des Unternehmens und seine Bilanzposition zu verbessern.

Falls die Generalversammlung 2022 dem zustimmt, muss der Verwaltungsrat die

Debt-to-Equity-Umwandlung innerhalb von drei Monaten nach der

Generalversammlung umsetzen. Die Umsetzung setzt voraus, da die

Anforderungen der SIX Swiss Exchange in Bezug auf die Kotierung der neuen

Aktien erfüllt werden. Ratifizierung des Carve-Out und Änderung des

Gesellschaftszwecks.

10.1.1 Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt auf der

Generalversammlung, dem Carve-Out zuzustimmen und ihn zu genehmigen.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat hat den Carve-Out als finanzielle

Restrukturierungsmassnahme und als gesellschaftsrechtliche Reorganisation

zur Optimierung der Gruppenstruktur im Hinblick auf eine mögliche

strategische Transaktion beschlossen und umgesetzt. Im Zusammenhang mit dem

Carve-Out hat Leclanché E-Mobility SA Aktiven in Höhe von CHF 65'882'000 und

Passiven in Höhe von CHF 40'283'0004 des eTransport-Geschäfts von der

Gesellschaft übernommen. Der Carve-Out wurde als Einbringung ("reprise de

biens") durchgeführt und fand ohne Gegenleistung statt.

10.1.2 Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, dass die

Generalversammlung der Änderung von Artikel 2 der Statuten der Gesellschaft

(Zweck der Gesellschaft) wie folgt zustimmt:

Aktuelle Version Vorgeschlagene Version (Änderungen

unterstrichen)

Artikel 2: Gegenstand des Artikel 2: Gegenstand des Unternehmens

Dokuments ist die ist der unmittelbare und mittelbare

Konzeption, Entwicklung und Erwerb, die Verwaltung und die

Montage von elektrischen Veräußerung von Beteiligungen an inund

Speichersystemen sowie der ausländischen, börsennotierten und nicht

Vertrieb von Batterien und börsennotierten Unternehmen der

elektrischem Zubehör sowie Elektroindustrie sowie die Konzeption,

alles, was direkt oder die Entwicklung und die Montage von

indirekt mit der elektrischen Energiespeichersystemen,

Elektroindustrie der Vertrieb von Batterien und

zusammenhängt. Die elektrischem Zubehör sowie alles, was

Gesellschaft kann im Inund direkt oder indirekt mit der

Ausland Elektroindustrie zusammenhängt. Die

Zweigniederlassungen Gesellschaft kann im Inund Ausland

errichten, sich an Zweigniederlassungen errichten, sich an

gleichartigen Unternehmen der gleichen Art beteiligen,

Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten,

solche erwerben oder Grundstücke erwerben oder veräussern,

errichten, Liegenschaften mit Ausnahme von Geschäften, die nach

erwerben oder veräußern, dem Bundesgesetz über den Erwerb von

immaterielle Rechte oder Grundstücken durch Personen im Ausland

Know-how erwerben und verboten sind, immaterielle Rechte oder

vermarkten, alle Geschäfte Know-how erwerben und vermarkten, alle

tätigen und Verträge Geschäfte tätigen und Verträge

abschließen, die direkt abschliessen, die direkt oder indirekt

oder indirekt mit ihrem mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen

Zweck in Zusammenhang oder dessen Verwirklichung zu fördern

stehen oder dessen geeignet sind.

Verwirklichung zu fördern

geeignet sind.

Erläuterung: Die Gesellschaft hat ihr eTransport-Geschäft auf die Leclanché

E-Mobility SA übertragen, mit legalem Wirksamwerden per 1. Januar 2022 des

Carve-Out. Die Statuten sollen die strukturelle Änderung widerspiegeln, dass

das eTransport-Geschäft nun von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft

der LE-CLANCHE SA, d.h. der Leclanché E-Mobility SA, betrieben wird. Der in

Artikel 2 der Statuten festgehaltene Gesellschaftszweck wird daher

dahingehend geändert, dass der neue Hauptzweck der Gesellschaft der direkte

und indirekte Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen

an in- und ausländischen, börsenkotierten und nicht börsenkotierten

Unternehmen, insbesondere im Bereich der Elektroindustrie, ist. Da das

Spezialitäten- und Standardgeschäft von der Gesellschaft weiterhin betrieben

werden soll, soll der Zweck der Gesellschaft auch darin bestehen, dass der

Nebenzweck der Gesellschaft die Konzeption, Entwicklung und Montage von

elektronischen Speichersystemen ist. Der Verwaltungsrat beantragt, die

Formulierung des Gesellschaftszwecks weit zu fassen, um der Gesellschaft die

nötige Flexibilität für eine strategische Transaktion (z.B. einen Verkauf

oder einen anderen Unternehmenszusammenschluss) zu gewährleisten.

2. Ordentliche Kapitalerhöhung zur Umwandlung von Fremdkapital in

Eigenkapital

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital

der Gesellschaft von CHF 33'519'708.90 um CHF 10'961'811.60 auf CHF

44'481'520.503 durch eine ordentliche Kapitalerhöhung wie folgt zu erhöhen:

1. Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: CHF

10'961'811,603

2. Betrag der zu leistenden Einlagen: CHF 41'339'957,313

3. Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 109'618'116 Namenaktien mit

einem Nennwert von je CHF 0.10

4. Vorzugsrechte der einzelnen Kategorien: Keine

5. Ausgabebetrag: Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP), berechnet

über die 10 Tage vor dem 2. September 2022 für: Working Capital

Überbrückungsdarlehen, gewandelt zu 75% VWAP (0,36129 CHF); GPFOF

Überbrückungsdarlehen, gewandelt zu 80% VWAP (0,38538 CHF); alle anderen

Darlehen zu 85% VWAP (0,40946 CHF) (und in jedem Fall nicht tiefer als

0,10 CHF) für 109'618'1163 Namenaktien

6. Beginn der Dividendenberechtigung: Datum der Eintragung der

Kapitalerhöhung in das Handelsregister

7. Art der Einlage: CHF 41'339'957.313 durch Verrechnung mit Ansprüchen

auf 109'618'1163 voll einbezahlte Namenaktien zu einem

volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP), berechnet während der

letzten 10 Tage vor dem 2. September 2022 für: Working Capital

Überbrückungsdarlehen umgewandelt zu 75%; GPFOF Überbrückungsdarlehen

umgewandelt zu 80%; alle anderen Darlehen zu 85% (und in jedem Fall

nicht unter CHF 0.10) für 109'618'1163 Namenaktien

8. Besondere Vorteile: Keine

9. Beschränkung der Übertragbarkeit: Gemäß der Satzung

10. Vorkaufsrechte: Die gesamte Nennwerterhöhung von CHF 10'961'811.60

wird von den Gläubigern gezeichnet, weshalb das Bezugsrecht der

Aktionäre für alle neu ausgegebenen Aktien im Umfang von 109'618'116

ausgeschlossen ist.

Erläuterung: Die Gesellschaft weist ein negatives Eigenkapital auf und ist

überschuldet im

Sinne von Art. 725 Abs. 2 OR. Zur Verbesserung der Finanzlage und der

Bilanzposition der

Gesellschaft wird die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital vorgeschlagen.

Zur

Durchführung der Schuldenumwandlung und zur Ausgabe der erforderlichen

Anzahl neuer

Aktien an die Gläubiger ist es notwendig, das Aktienkapital der Gesellschaft

unter Ausschluss

des Bezugsrechts der Aktionäre um nominal CHF 10'961'811.603 zu erhöhen.

In Anbetracht der Situation der Gesellschaft, der Notwendigkeit, eine

verhältnismässige

Zeichnungszusage von allen Aktionären zu erhalten, und der Zurückhaltung der

Finanzinstitute,

die die Gesellschaft bei diesem Vorhaben unterstützen, neue Investoren zu

gewinnen, kam der

Verwaltungsrat zu dem Schluss, dass die Durchführung einer

Bezugsrechtsemission, die allen

Aktionären offen steht, keine praktikable Option war und ist.

11. Verrechnung von Verlustvorträgen mit Kapitaleinlagereserven

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust

und den Verlust des Jahres 2021 im Gesamtbetrag von CHF 55'710'392.54 mit

den Reserven aus Kapitaleinlagen zu verrechnen.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust mit den

Kapitaleinlagereserven zu verrechnen und damit den bestehenden

Kapitalverlust teilweise zu beseitigen.

12. Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats und des

Exekutivausschusses

12.1 Entschädigung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der

Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtszeit bis zur ordentlichen

Generalversammlung 2023 in Höhe von CHF 600'000,00. Dieser Betrag ist

identisch mit demjenigen des Vorjahres.

Erläuterung: Der beiliegende Anhang 1 enthält weitere Details zu den

beantragten Abstimmungen über die Vergütungsbeträge für den Verwaltungsrat.

12.2 Entschädigung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der

Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 von CHF 4'700'000,00. Dieser

Betrag ist identisch mit demjenigen, der für das Geschäftsjahr 2022

genehmigt wurde.

Erläuterung: Der beiliegende Anhang 1 enthält weitere Details in Bezug auf

die vorgeschlagenen Abstimmungen über die Vergütungsbeträge für die

Geschäftsleitung.

II. Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021, der die konsolidierte Jahresrechnung, die

statutarische Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle und den

Vergütungsbericht 2021 enthält, steht den Aktionären am Sitz der

Gesellschaft zur Verfügung. Der Geschäftsbericht und der Vergütungsbericht

sind auch auf der Website von Leclanché unter

https://www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports/ verfügbar.

III. Teilnahme- und Stimmrechte

Aktionäre, die ab dem 20. September 2022, 17:00 Uhr Schweizer Zeit, mit

Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, sind an der

Generalversammlung stimmberechtigt.

Ab dem 20. September 2022, 17.00 Uhr Schweizer Zeit, bis zum 30. September

2022 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen, die ein

Stimmrecht an der Generalversammlung begründen würden. Aktionäre, die in

diesem Zeitraum einen Teil oder alle ihre Aktien verkaufen, sind in diesem

Umfang nicht mehr stimmberechtigt.

IV. Vertretung

Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände der Coronavirus-Pandemie ist es den

Aktionären nicht möglich, persönlich an der Hauptversammlung teilzunehmen.

Das Stimmrecht der Aktionäre kann nur durch den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Me. Manuel Isler, Rechtsanwalt, c/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel,

Postfach 385, CH-1211 Genf, handelt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Das Vollmachtsformular mit den ausgefüllten und unterzeichneten Vollmachten

ist an die areg.ch ag unter der in Ziffer V. angegebenen Adresse zu

übermitteln.

V. Weisung zur Stimmabgabe

Das beiliegende Vollmachtsformular kann zur Bevollmächtigung des

unabhängigen Stimmrechtsvertreters und zur Erteilung von Stimminstruktionen

verwendet werden. Beides ist mit beiliegendem Umschlag bis spätestens

Mittwoch, 28. September 2022, an die areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614

Hägendorf, Schweiz, zurückzusenden. Soweit der Aktionär dem unabhängigen

Stimmrechtsvertreter keine besonderen Weisungen erteilt, weist er den

unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, für seine Aktien im Sinne der Anträge

des Verwaltungsrates zu den Traktanden zu stimmen. Dasselbe gilt für

zusätzliche oder alternative Anträge zu den in dieser Einladung aufgeführten

Traktanden und für neue Traktanden.

Alternativ haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihre Stimme durch Erteilung

von elektronischen Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter über Netvote abzugeben: www.netvote.ch/leclanche.

Aktionäre können bis spätestens Mittwoch, 28. September 2022, 11.59 Uhr

Schweizer Zeit, elektronisch übermittelte Stimminstruktionen erteilen oder

ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei info@leclanche.com oder auf

www.leclanche.com.

Yverdon-les-Bains, 8. September 2022

Für den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende

Stefan A. Müller

ANHANG 1: ERLÄUTERUNGEN ZU TRAKTANDUM 12

Wie in der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten

Aktiengesellschaften (VegüV) und in den Statuten vorgeschrieben, wird der

Verwaltungsrat den Aktionären die Genehmigung beantragen:

1. den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für den

Zeitraum bis zur nächsten Generalversammlung im Jahr 2023 [4]

2. den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Exekutivausschusses für das

Geschäftsjahr 2023 [5]

Die vorgeschlagenen Beträge, die der diesjährigen Hauptversammlung der

Aktionäre zur Genehmigung vorgelegt werden, stehen im Einklang mit unserer

Vergütungspolitik.

Zudem haben wir Ihnen die Möglichkeit gegeben, unter Traktandum 1.2

konsultativ über den Vergütungsbericht 2021 abzustimmen.

Erläuterungen zum vorgeschlagenen maximalen Vergütungsbetrag des

Verwaltungsrats (Traktandum 12.1)

Die vorgeschlagene maximale Gesamtentschädigung von CHF 600'000.00 ist für

den Verwaltungsrat bestimmt und besteht aus fixen Honoraren, wie aus den

Angaben hervorgeht. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen der

Vorperiode.

Darüber hinaus zahlt das Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen

Sozialversicherungsbeiträge an die Verwaltungsratsmitglieder, die über die

Schweizer Gehaltsliste bezahlt werden. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats

werden keine variablen Vergütungen oder Rentenleistungen gewährt.

Erläuterungen zum vorgeschlagenen maximalen Vergütungsbetrag der

Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 (Traktandum 12.2)

Die vorgeschlagene maximale Gesamtentschädigung von CHF 600'000.00 ist für

den Verwaltungsrat bestimmt und besteht aus fixen Honoraren, wie aus den

Angaben hervorgeht. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen der

Vorperiode.

Darüber hinaus zahlt das Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen

Sozialversicherungsbeiträge an die Verwaltungsratsmitglieder, die über die

Schweizer Gehaltsliste bezahlt werden. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats

werden keine variablen Vergütungen oder Rentenleistungen gewährt.

Erläuterungen zum beantragten maximalen Vergütungsbetrag der

Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 (Traktandum 12.2)

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 4'700'000.00 als

maximalen Gesamtbetrag der Entschädigung der Geschäftsleitung für das

Geschäftsjahr 2023. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen, der für das

Geschäftsjahr 2022 genehmigt wurde.

Gemäß den Statuten legt der Verwaltungsrat der Generalversammlung jedes Jahr

die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr

zur Genehmigung vor. Der vorgeschlagene Gesamtbetrag der maximalen Vergütung

umfasst das Grundgehalt, die variable kurzfristige Vergütung (Bonus) sowie

die variable langfristige Vergütung, die in diesem Jahr gezahlt oder gewährt

wird.

Wie im Vergütungsbericht 2021 dargelegt, belief sich die Vergütung der

Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2021 auf CHF 1'795'000. Der vorgeschlagene

maximale Gesamtbetrag der Vergütung steht im Einklang mit der aktuellen

Vergütungspolitik des Unternehmens.

Der maximale Gesamtvergütungsbetrag ist ein Budget und basiert auf der

Annahme, da jedes Mitglied der Geschäftsleitung und das Unternehmen alle

Zielvorgaben vollständig erreicht haben. Er sollte nicht als der tatsächlich

gezahlte oder gewährte Vergütungsbetrag angesehen werden.

Darüber hinaus zahlt das Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen

Beiträge zur Sozialversicherung.

Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von

hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer

sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe

von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von

Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger

Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der

Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision

und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue

Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze

positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung

sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch

Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des

Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und

des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das

Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung

des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine

Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist:

stationäre Speicherlösungen,

e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der

Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

Kontakte Leclanché

Medien Schweiz / Europa: Medien Nordamerika:

Thierry Meyer Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +41 (0) 79 785 35 81 T: +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053

E-Mail: [1]tme@dynamicsgroup.ch E-Mail: [1]leclanche@feintuchpr.com

1. mailto:tme@dynamicsgoup.ch 1. mailto:leclanche@feintuchpr.com

Medien Deutschland: Ansprechpartner für Investoren: Anil

Christoph Miller T: +49 (0) Srivastava / Pasquale Foglia T: +41 (0)

711 947 670 E-Mail: 24 424 65 00 E-Mail:

[1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1.

mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com

[1] SEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets

Sub-Fund, zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund,

FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E

Money Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle

diese Fonds sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als "SEFAM"

bezeichnet.

[2] Bei den Zahlen handelt es sich um Buchwerte auf der Grundlage einer

indikativen Pro-Forma-Bilanz, die für den Carve-Out des eTransport-Geschäfts

zum 30. Juni 2021 erstellt wurde.

[3] Die im Rahmen der Debt-to-Equity-Umwandlung umzuwandelnden Darlehen

werden zum volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) umgewandelt, der für

die 10 Tage vor dem 2. September 2022 berechnet wird:

[4] In diesem Betrag sind die obligatorischen Sozialabgaben nicht enthalten,

die auf ca. 7'500,00 CHF geschätzt werden.

[5] In diesem Betrag sind die obligatorischen Sozialabgaben nicht enthalten,

die auf etwa 650'000,00 CHF geschätzt werden.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Leclanché SA

Av. des Sports 42

1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz

Telefon: +41 (24) 424 65-00

Fax: +41 (24) 424 65-20

E-Mail: investors@leclanche.com

Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1440683

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1440683 13.09.2022 CET/CEST

°