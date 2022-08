DGAP-Adhoc: Emmi wächst entlang strategischer Prioritäten bei leicht tieferer Profitabilität (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Emmi":

Emmi wächst entlang strategischer Prioritäten bei leicht tieferer Profitabilität

Emmi Management AG

Emmi wächst entlang strategischer Prioritäten bei leicht tieferer

Profitabilität

18.08.2022

Luzern, 18. August 2022 - Die Emmi Gruppe steigert ihren Halbjahresumsatz in

einem anhaltend herausforderndem Umfeld um 7.1 % auf CHF 2'016.5 Millionen

und sieht sich bestätigt auf ihrem strategischen Kurs. Zum breit

abgestützten organischen Wachstum von 5.4 % beigetragen haben primär das

Auslandsgeschäft, differenzierte Markenkonzepte wie Emmi Caffè Latte und

innovationstarke Desserts sowie die Erholung im Food Service-Geschäft.

Fortschritte erzielte Emmi auch bei der Portfolio-Transformation etwa mit

der Konsolidierung des Athenos-Geschäfts in den USA sowie beim Engagement

für eine nachhaltige Milchwirtschaft mit der Lancierung des

Ressourcenprojekts «KlimaStaR Milch». Aufgrund der inputkostenbedingten,

zeitlich verzögernd wirkenden Verkaufspreiserhöhungen entwickelte sich der

Umsatz stärker als das Betriebsergebnis mit einem EBIT von CHF 108.6

Millionen und einem Reingewinn von CHF 78.1 Millionen. Für das Gesamtjahr

rechnet Emmi mit einem inflationsgetrieben leicht höheren organischen

Wachstum von 5 % bis 6 % sowie einem leicht tieferen Ergebnis. Die

Mittelfristprognose bleibt unverändert.

* Breit abgestütztes, über den eigenen Erwartungen liegendes

Umsatzwachstum von 7.1 %: organisch 5.4 %, akquisitorisch 2.3 % und

währungsbedingt -0.6 %

* Starkes organisches, preisgetriebenes Wachstum in den Divisionen

Americas (11.8 %) und Europa (6.5 %) - stabile Entwicklung im Heimmarkt

Schweiz (0.8 %)

* Anhaltendes Momentum bei Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte und

strategischen Nischengeschäften wie italienischen Dessertspezialitäten

* Weitere Fortschritte bei der Portfolio-Transformation mit der

Konsolidierung des Athenos-Geschäfts (USA) und dem Verkauf der

Ambrosi-Beteiligung (ITA, Juli 2022)

* Massiv höhere Einkaufs- und Logistikkosten dämpfen Bruttogewinnmarge von

35.1 %

* EBIT CHF 108.6 Millionen mit EBIT-Marge von 5.4 %; Reingewinn CHF 78.1

Millionen mit Reingewinnmarge bei 3.9 %

* Angepasste Gesamtjahresprognose mit organischem Wachstum von 5 % bis 6 %

(bisher 2.5 % bis 3.5 %) bzw. EBIT von CHF 265 Millionen bis 280

Millionen (bisher CHF 290 Millionen bis 305 Millionen) und einer

Reingewinnmarge von 4.5 % bis 5.0 % (bisher 5.0 % bis 5.5 %)

«Das breit abgestützte starke Wachstum in einem beschleunigt

herausfordernden Umfeld bestätigt unsere strategische Fokussierung auf ein

diversifiziertes Länder- und Produkteportfolio sowie den gezielten Ausbau

profitabler Nischen», so Urs Riedener, CEO der Emmi Gruppe.

«Mit differenzierten Markenkonzepten und einer Palette von Innovationen ist

es uns wiederum gelungen, Menschen für unsere Marken und Produkte zu

begeistern. Unsere lokal verankerte Organisation hat sich zudem den

explodierenden Einkaufskosten sowie den anhaltenden Disruptionen in den

Lieferketten mit gezielten Massnahmen entgegengestemmt und wir sehen, dass

die eingeleiteten Verkaufspreiserhöhungen ihre Wirkung entfalten. Ich bin

zuversichtlich, dass wir unsere für das Gesamtjahr revidierten Ziele

erreichen können dank dem Engagement unserer über 9'000 Mitarbeitenden,

unserer klaren strategischen Ausrichtung sowie operativer Effizienz und

verantwortungsvollen weiteren Preisanpassungen. In der Überzeugung, dass nur

ein gemeinsames Vorgehen die negativen Auswirkungen des Klimawandels

einzudämmen vermag, werden wir zudem auch weiterhin in die nachhaltige

Gestaltung unserer Produkte und Prozesse investieren. Dies bleibt integraler

Teil der Strategie von Emmi und stärkt unsere Fähigkeit, langfristig die

besten Milchmomente und gemeinsame Wertschöpfung zu schaffen.»

Kennzahlen

in CHF Millionen 1. Halbjahr 2022 1. Halbjahr 2021

Nettoumsatz 2'016 1'884

davon Division Schweiz 808 802

davon Division Americas 798 668

davon Division Europa 348 352

davon Division Global Trade 62 62

Umsatzveränderung in % 7.1 6.2

davon organisches Wachstum in % 5.4 3.7

davon Akquisitionseffekt in % 2.3 3.2

davon Währungseffekt in % -0.6 -0.7

EBIT 108.6 129.4

in % des Nettoumsatzes 5.4 6.9

Reingewinn 78.1 98.7

in % des Nettoumsatzes 3.9 5.2

Der gesamthaft positive Akquisitionseffekt von 2.3 % ist auf die Akquisition

des Athenos-Geschäfts (USA, 1. Dezember 2021) zurückzuführen. Interne

Verschiebungen von Distributionskanälen einzelner Kunden führten zudem zu

Akquisitions- beziehungsweise Devestitionseffekten in den Divisionen Europa

und Global Trade. Auf die Gruppe hatten diese Verschiebungen zwischen

einzelnen Divisionen jedoch keinen Einfluss.

In einem von anhaltenden Herausforderungen und massiv höheren Input-,

Logistik- und Energiekosten geprägten Umfeld übersteigt der über den eigenen

Erwartungen liegende Halbjahresumsatz der Emmi Gruppe mit CHF 2'016.5

Millionen erstmals die Zwei-Milliarden-Schwelle. Treiber für das hohe

organische Wachstum von 5.4 % sind primär das Auslandsgeschäft und

Wachstumsmärkte wie Brasilien, Mexiko und Tunesien aber auch die USA oder

Spanien, die anhaltende Dynamik bei Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte und

den innovationsstarken italienischen Dessertspezialitäten sowie die

einsetzende Erholung im Food Service- und Industriekundenbereich.

Stellvertretend für die erfolgreiche Ausrichtung auf differenzierte

Markenkonzepte und profitable Nischengeschäfte konnte Emmi Caffè Latte in

allen europäischen Märkten wiederum deutlich zulegen.

Fortschritte bei der Portfolio-Transformation und Nachhaltigkeit

Mit der erfolgreichen Integration des im Dezember 2021 übernommenen

Athenos-Geschäfts, der führenden US-Feta-Marke, erzielte Emmi wiederum

Fortschritte bei der Weiterentwicklung des Produkteportfolios im Bereich

Spezialitätenkäse. Auch die Stärkung des strategischen Nischengeschäfts mit

italienischen Dessertspezialitäten und der Einbindung von Emmi Dessert USA

in das italienische Dessertnetzwerk von Emmi kommt weiter voran. Zudem gab

Emmi im Juli dieses Jahres den Verkauf ihrer Beteiligung am italienischen

Käsespezialisten Ambrosi SpA in Italien bekannt.

Darüber hinaus hat Emmi im Rahmen ihres Nachhaltigkeitsmodells ihr

Engagement für eine nachhaltige Gestaltung der Wertschöpfungskette zur

Eindämmung der auch für die Milchwirtschaft negativen Auswirkungen des

Klimawandels weiter intensiviert. In Zusammenarbeit mit Landwirten,

Milchproduzentenorganisationen und Nestlé sowie wissenschaftlichen Partnern

hat Emmi die branchenübergreifende Initiative «KlimaStaR Milch»

mitinitiiert. An dem Pilotprojekt, das auf eine 20-prozentige Reduktion des

Treibhausgasausstosses sowie der Nahrungs- und Flächenkonkurrenz abzielt,

nehmen rund 250 landwirtschaftliche Betriebe in der Schweiz teil.

Weitere Fortschritte verzeichnete Emmi auch bei der auf einen netZERO

2050-Reduktionspfad ausgerichteten Umstellung auf erneuerbare Energie. So

konnte am Standort der Käserei Studer sowie bei der Tochtergesellschaft

Mexideli auf eine klimaneutrale Produktion umgestellt werden. Mit der

Inbetriebnahme einer Biomasseheizung in Chile, Wärmepumpen bei Pasticceria

Quadrifoglio in Italien und der ressourceneffizienten neuen Käserei in Emmen

stehen weitere Meilensteine an.

Umsatzentwicklung: hohes organisches Wachstum im Auslandsgeschäft

Division Schweiz

in CHF Umsatz Umsatz Diffe- Akquisi- Währung- Wachstum

Millionen 1. HJ 1. HJ renz tionsef- seffekt orga-

2022 2021 2022/202- fekt nisch

1

Molkereiproduk- 323.0 330.2 -2.2 % 0.0 % 0.0 % -2.2 %

te

Käse 182.2 189.2 -3.7 % 0.0 % 0.0 % -3.7 %

Frischprodukte 177.0 172.4 2.7 % 0.0 % 0.0 % 2.7 %

Frischkäse 52.1 53.0 -1.8 % 0.0 % 0.0 % -1.8 %

Pulver/Konzen- 38.3 26.8 42.9 % 0.0 % 0.0 % 42.9 %

trate

Übrige 35.5 30.2 17.5 % 0.0 % 0.0 % 17.5 %

Produk-

te/Dienstleis-

tungen

Total 808.1 801.8 0.8 % 0.0 % 0.0 % 0.8 %

Die Division Schweiz erzielt einen Nettoumsatz von CHF 808.1 Millionen, was

einem organischen Wachstum von 0.8 % gegenüber dem Vorjahreswert von CHF

801.8 Millionen entspricht. Einen anhaltend erfreulichen Beitrag haben

starke Markenkonzepte wie Emmi Caffè Latte geleistet. Nebst positiven

Preiseffekten sorgte auch die einsetzende Erholung des Food Service- und

Industriekundengeschäfts nach coronabedingten Einbussen in den Vorjahren für

den stabilen Geschäftsgang. Aufgrund der Normalisierung der Einkaufsvolumen

und dem Wiedererstarken des Einkaufstourismus im Vergleich zu den von der

Pandemie geprägten Vorjahren, verzeichnete das Detailhandelsgeschäft

hingegen einen erwarteten Rückgang. Während diese Normalisierung zu einem

Rückgang im Segment Käse führte, stiegen wiederum die Absatzmengen von

Milchpulver an Industriekunden. Insgesamt beeinflusste auch der anhaltend

hohe und durch die Euroabschwächung zusätzlich verstärkte Importdruck die

Umsätze im Detailhandelsgeschäft negativ. Der Anteil der Division Schweiz am

Konzernumsatz beträgt 40.1 % (42.5 %*).

Division Americas

in CHF Umsatz Umsatz Diffe- Akquisi- Währung- Wachstum

Millionen 1. HJ 1. HJ renz tionsef- seffekt orga-

2022 2021 2022/202- fekt nisch

1

Käse 307.1 249.1 23.3 % 17.5 % 3.4 % 2.4 %

Molkereiproduk- 212.3 188.5 12.6 % 0.0 % -2.5 % 15.1 %

te

Frischprodukte 159.0 140.2 13.4 % 0.0 % -0.5 % 13.9 %

Frischkäse 47.1 32.9 43.3 % 0.0 % 10.9 % 32.4 %

Pulver/Konzen- 19.0 12.5 52.2 % 0.0 % 13.0 % 39.2 %

trate

Übrige 54.1 44.8 20.5 % 0.7 % -0.6 % 20.4 %

Produk-

te/Dienstleis-

tungen

Total 798.6 668.0 19.6 % 6.6 % 1.2 % 11.8 %

Die Division Americas umfasst die Emmi Gruppengesellschaften in den USA,

Brasilien, Spanien, Tunesien, Chile, Mexiko und Kanada. Seit dem 1. Januar

2022 gehören zudem die Gesellschaften in Frankreich der Division Europa an

(zuvor Division Americas).[1]

In der Division Americas steigt der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 von CHF

668.0 Millionen auf CHF 798.6 Millionen. Das Wachstum von insgesamt 19.6 %

ist auf das hohe, preisbeeinflusste organische Wachstum von 11.8 % sowie auf

die Konsolidierung des Athenos-Geschäfts mit Feta-Spezialitäten in den USA

zurückzuführen. Das zweistellige organische Wachstum ist stark

mitbeeinflusst von positiven Preiseffekten als direkte Folge der hohen

Inputkostensteigerungen und inflationären Entwicklung, allen voran in

Brasilien, Mexiko, Tunesien, Spanien und den USA. Der Anteil der Division

Americas am Konzernumsatz beträgt 39.6 % (35.5 %*).

Division Europa

in CHF Umsatz Umsatz Diffe- Akquisi- Währung- Wachstum

Millionen 1. HJ 1. HJ renz tionsef- seffekt orga-

2022 2021 2022/202- fekt nisch

1

Frischprodukte 178.7 171.3 4.3 % 0.0 % -5.7 % 10.0 %

Käse 59.5 78.5 -24.3 % -8.4 % -4.5 % -11.4 %

Molkereiproduk- 50.5 46.4 8.7 % 0.0 % -6.6 % 15.3 %

te

Frischkäse 21.3 18.2 17.6 % 0.0 % -7.2 % 24.8 %

Pulver/Konzen- 19.6 19.8 -0.9 % 0.0 % -6.0 % 5.1 %

trate

Übrige 18.5 17.7 5.1 % 0.0 % -6.7 % 11.8 %

Produk-

te/Dienstleis-

tungen

Total 348.1 351.9 -1.1 % -1.9 % -5.7 % 6.5 %

Die Division Europa umfasst die Emmi Gruppengesellschaften in Deutschland,

Italien, Niederlande, Frankreich, Grossbritannien und Österreich. Seit dem

1. Januar 2022 gehören die Gesellschaften in Frankreich der Division Europa

an (zuvor Division Americas)1.

Im ersten Halbjahr 2022 beläuft sich der Umsatz in der Division Europa auf

CHF 348.1 Millionen und sinkt aufgrund von negativen Akquisitions- und

Währungseffekten um 1.1 % gegenüber den CHF 351.9 Millionen in der

Vorjahresperiode. Das organische Wachstum liegt bei 6.5 %, getrieben durch

Preiseffekte sowie die Innovationskraft der italienischen

Dessertgesellschaften und einer weiterhin positiven Entwicklung von Emmi

Caffè Latte in allen europäischen Märkten. Einen negativen Effekt hatte

hingegen die Normalisierung der Käseverkäufe im Vergleich zu den

pandemiebeeinflusst hohen Vergleichszahlen insbesondere im Thekenbereich

sowie verstärkt durch die preis- und wechselkursbeeinflusste Eintrübung der

Nachfrage. Der Anteil der Division Europa am Konzernumsatz beträgt 17.3 %

(18.7 %*).

Division Global Trade

in CHF Umsatz Umsatz Diffe- Akquisi- Währung- Wachstum

Millionen 1. HJ 1. HJ renz tionsef- seffekt orga-

2022 2021 2022/202- fekt nisch

1

Käse 30.3 25.4 19.5 % 26.0 % 0.0 % -6.5 %

Frischprodukte 18.2 17.7 2.8 % 0.0 % 0.0 % 2.8 %

Pulver/Konzen- 11.9 16.8 -29.1 % 0.0 % 0.0 % -29.1 %

trate

Molkereiproduk- 0.8 1.3 -42.1 % 0.0 % 0.0 % -42.1 %

te

Übrige 0.5 0.7 -27.8 % 0.0 % 0.0 % -27.8 %

Produk-

te/Dienstleis-

tungen

Total 61.7 61.9 -0.4 % 10.6 % 0.0 % -11.0 %

Die Division Global Trade beinhaltet primär Direktverkäufe und

Entlastungsexporte aus der Schweiz an Kunden in Ländern, in denen Emmi keine

eigenen Gesellschaften unterhält. Dazu gehören die asiatischen und

osteuropäischen Märkte, die meisten südamerikanischen Länder und die

Arabische Halbinsel.

In der Division Global Trade resultiert im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatz

von CHF 61.7 Millionen. Im Vergleich zu den CHF 61.9 Millionen in der

Vorjahrjahresperiode entspricht dies einem organischen Rückgang von 11.0 %.

Nebst der Einstellung der Lieferungen nach Russland führte insbesondere die

antizipierte Normalisierung der pandemiebedingt hohen Entlastungsexporte von

Magermilchpulver zu Einbussen. Positiv entwickelte sich hingegen das Segment

Frischprodukte mit wachsenden Abverkäufen von Jogurt im asiatischen Raum.

Der Anteil der Division Global Trade am Konzernumsatz beträgt 3.0 % (3.3

%*).

Mehr Informationen zur Umsatzentwicklung sind dem Emmi Halbjahresbericht

2022 zu entnehmen.

Deutlich höhere Einkaufs-, Logistik- und Energiekosten dämpfen

Profitabilität

Aufgrund der inputkostenbedingten, zeitlich verzögert wirkenden

Verkaufspreiserhöhungen entwickelte sich der Umsatz insgesamt stärker als

das Betriebsergebnis. Während der Bruttogewinn in absoluten Werten leicht

auf CHF 707.4 Millionen ansteigt (CHF 699.8 Millionen*), schlagen sich diese

stark negativen Effekte in einer tieferen Bruttogewinnmarge von 35.1 % (37.2

%*) nieder. Haupteinflussfaktoren sind die massiv höheren Rohstoff- und

Materialkosten, die durch den Krieg in der Ukraine und die coronabedingte

Disruption globaler Lieferketten zusätzlich verstärkt wurden.

Verkaufspreisanpassungen und die kontinuierliche Portfolio-Transformation

sowie die Intensivierung von Effizienz- und Kostensparprogrammen konnten

diese massiv kostentreibenden Effekte in Grenzen halten.

Auch beim Betriebsaufwand, der um CHF 30.5 Millionen auf CHF 545.8 Millionen

(CHF 515.3 Millionen*) anstieg, schlugen sich die starken Kostensteigerungen

(vor allem Logistik- und Energiekosten) nieder. Diese konnten durch im

Verhältnis zum Umsatz tiefere Personal-, Marketing- und Verkaufsaufwendungen

kompensiert werden, so dass sich der Betriebsaufwand im Verhältnis zum

Umsatz sogar leicht reduzierte.

Einbussen bei der Bruttogewinnmarge konnten damit aber nur teilweise

reduziert werden. Entsprechend liegt das Betriebsergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) von CHF 108.6 Millionen um CHF 20.8 Millionen unter der

Vorjahresperiode mit einer EBIT-Marge von 5.4 % (6.9 %*).

Der Unternehmensgewinn inklusive Minderheitsanteile beläuft sich auf CHF

81.0 Millionen gegenüber CHF 107.1 Millionen in der Vorjahresperiode. Nach

Abzug der Minderheitsanteile resultiert ein Reingewinn von CHF 78.1

Millionen (CHF 98.7 Millionen*) und eine Reingewinnmarge von 3.9 % (5.2 %*).

Mehr Informationen zur Gewinnentwicklung sind dem Emmi Halbjahresbericht

2022 zu entnehmen.

Unsicherer Ausblick, erwartete Margenstabilisierung

Eine Aufhellung der eingetrübten wirtschaftlichen und geopolitischen

Rahmenbedingungen geprägt von Inflation, massiv höheren Input-, Logistik-

und Energiekosten sowie dem Krieg in der Ukraine und dem resultierenden

Margendruck ist nicht absehbar. Hinzu kommen steigende Risiken einer

Lohn-Preis-Spirale sowie bei der Zins-, Währungs- und Pandemieentwicklung.

Den grössten Unsicherheitsfaktor stellt die Energieversorgung mit Gas und

Strom dar.

Die Verkaufspreiserhöhungen werden im zweiten Halbjahr 2022 weiter Wirkung

zeigen. Auch aufgrund der unsicheren Konsumentennachfrage im

gesamtwirtschaftlichen Kontext werden diese die Einbussen des ersten

Halbjahres 2022 jedoch nicht vollständig kompensieren. Durch die konsequente

und disziplinierte Umsetzung der strategischen Prioritäten mit der

Fokussierung auf differenzierte Markenkonzepte, dem Aufbau profitabler

Nischen und der Beschleunigung laufender Exzellenz- und Effizienzprogramme

sieht sich Emmi auf Kurs, diesen auch im zweiten Halbjahr 2022 andauernden

stark negativen Effekten erfolgreich entgegenzuwirken.

Emmi ist strategisch weiterhin gut aufgestellt und hält an ihrer

Mittelfristprognose fest. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet Emmi auf

Gruppenstufe ein von höheren Inputkosten und Inflation getriebenes

organisches Wachstum von 5 % bis 6 % (bisher 2.5 % bis 3.5 %). In einem

weiterhin wettbewerbsintensiven Markt bei Milchprodukten mit einem von der

Euroschwäche zusätzlich verstärkten hohen Import- und Preisdruck inklusive

Einkaufstourismus prognostiziert Emmi für die Division Schweiz eine stabile

bis leicht wachsende organische Umsatzentwicklung zwischen 0.5 % bis 1.5 %

(bisher -1 % und 0 %). Im internationalen Geschäft wird von einer anhaltend

dynamischen Entwicklung mit einem organischen Wachstum in der Division

Americas von 10 % bis 12 % (bisher 6 % bis 8 %) bzw. in der Division Europa

von 6 % bis 8 % (bisher 3 % bis 5 %) ausgegangen.

Auf Stufe EBIT rechnet Emmi aufgrund der widrigen Rahmenbedingungen und

anhaltend hohen sowie teilweise weiter steigenden Inputkosten mit einem

leicht tieferen Ergebnis von CHF 265 Millionen bis 280 Millionen (bisher CHF

290 Millionen bis 305 Millionen) und einer Reingewinnmarge von 4.5 % bis 5.0

% (bisher 5.0 % bis 5.5 %).

Prognosen Geschäftsjahr 2022

Organische

Umsatzentwicklung

Gruppe 5 % bis 6 % (bisher 2.5 % bis 3.5 %)

Division Schweiz 0.5 % bis 1.5 % (bisher -1 % bis 0 %)

Division Americas 10 % bis 12 % (bisher 6 % bis 8 %)

Division Europa 6 % bis 8 % (bisher 3 % bis 5 %)

EBIT CHF 265 Millionen bis 280 Millionen (bisher CHF

290 Millionen bis 305 Millionen)

Reingewinnmarge 4.5 % bis 5.0 % (bisher 5.0 % bis 5.5 %)

Mehr Informationen zum Ausblick sind der Präsentation zum Halbjahresergebnis

2022 zu entnehmen.

[1] Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Vorjahreszahlen entsprechend

angepasst.

* Vergleichsperiode 2021

Über Emmi

Emmi ist die führende Herstellerin von hochwertigen Milchprodukten in der

Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie durch milchbäuerliche

Genossenschaften in der Region Luzern gegründet wurde. Mit einer klar

ausgerichteten Strategie, innovativen Produkten und über die Schweiz hinaus

etablierten Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach Käse hat sich

Emmi zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe

(EMMN) mit einer starken lokalen Präsenz in 15 Ländern entwickelt.

Das Geschäftsmodell von Emmi basiert traditionell auf einem sorgsamen Umgang

mit Natur, Tier und Mensch. So schafft Emmi die besten Milchmomente heute

und für kommende Generationen und leistet auch in ländlichen Regionen einen

Beitrag zur Wertschöpfung. Seine Qualitätsprodukte vertreibt das Unternehmen

in rund 60 Ländern und stellt diese an über 30 eigenen Produktionsstandorten

in neun Ländern her. Mit mehr als 9'000 Mitarbeitenden, von denen rund 70 %

ausserhalb der Schweiz tätig sind, erwirtschaftete die Emmi Gruppe 2021

einen Umsatz von CHF 3.9 Milliarden.

