DGAP-Adhoc: Cosmo und 3SBio geben Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung für Winlevi® in China bekannt (deutsch)

Cosmo und 3SBio geben Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung für Winlevi® in China bekannt

Cosmo und 3SBio geben Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung für Winlevi®

in China bekannt

28.07.2022 / 06:01 GMT/BST

Dublin, Irland & Shenyang, China - 28. Juli 2022: Cosmo Pharmaceuticals N.V.

(SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») und 3SBio (1530.HK) gaben heute die

Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung für Winlevi® (Clascoterone) 1% Crème

in Festlandchina («Mainland China»), Taiwan, Hongkong und Macao (Grosschina,

«Greater China») bekannt.

Winlevi® wurde von der United States Food & Drug Administration (FDA) als

neuartiges Medikament mit einem einzigartigen Wirkmechanismus für die

topische Behandlung von Akne bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen. Es ist

der erste topische Androgenrezeptor-Hemmer seiner Klasse, der die androgene

Hormonkomponente der Akne bekämpft, und ist der erste neue Wirkmechanismus

bei Akne, der seit 40 Jahren von der FDA zugelassen wurde. Winlevi® wurde im

November 2021 von Sun Pharma in den USA auf den Markt gebracht und ist laut

Daten von IQVIA bereits das am häufigsten verschriebene topische

Markenpräparat gegen Akne in den USA. Rund 10'000 US-Ärzte haben Winlevi®

bisher verschrieben. Gemessen an den Verschreibungen ist Winlevi® eine der

erfolgreichsten US-Markteinführungen im Bereich der topischen Akne in den

letzten 15 Jahren.

Akne, eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, ist einer der häufigsten

Gründe, warum Patientinnen und Patienten eine Dermatologin oder einen

Dermatologen aufsuchen. Die wichtigsten Produktklassen, die hauptsächlich

zur Behandlung von Akne eingesetzt werden, sind seit fast 40 Jahren

erhältlich. Laut «2019 China Acne Treatment Guidance» leiden mehr als 95%

der Chinesinnen und Chinesen in unterschiedlichem Ausmass an Akne. Unter

ihnen liegt der Anteil der Patienten, die an Akne-Narben leiden, zwischen 3%

und 7%, was für die Patienten physische und psychische Schäden bedeutet.

Daten aus dem Marktbericht von Frost & Sullivan zeigen, dass 2018 mehr als

100 Millionen junge Menschen im Alter von 10 bis 25 Jahren in China an Akne

litten. Allerdings bleibt die Akne-Behandlungsrate auf einem sehr niedrigen

Niveau, und es fehlt an einer wirksamen Behandlung. Die von Winlevi®

repräsentierten Androgenrezeptor-Inhibitoren werden sehr wahrscheinlich eine

neue Behandlung für Milliarden chinesischer Akne-Patienten bieten und haben

ein enormes Marktpotenzial in Grosschina.

Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird 3SBio von Cassiopea, einer

Tochtergesellschaft von Cosmo, das exklusive Recht zur Entwicklung und

Vermarktung von Winlevi® in Grosschina erhalten. Cosmo wird für die Dauer

der Vereinbarung der exklusive Lieferant des Wirkstoffs und für die

anfängliche Kommerzialisierungs-Phase auch des Fertigprodukts sein, bis die

Herstellung an 3SBio für den Verkauf in Grosschina übertragen wird. Cosmo

erhält eine Vorauszahlung in Höhe von US$ 6,5 Mio., potenzielle

Entwicklungs- und Verkaufsmeilensteine in Höhe von insgesamt bis zu US$ 63,5

Mio. und übliche ansteigende Lizenzgebühren im hohen einstelligen oder

zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz. Die Vereinbarung beinhaltet auch

ein Vorkaufsrecht für eine Exklusivlizenz für Breezula®, ein

Phase-III-bereites Produkt (Clascoterone 7,5% Lösung) zur Behandlung von

Alopezie in Grosschina.

Diana Harbort, President von Cosmo's Dermatology-Bereich, sagte: «Wir freuen

uns sehr über die Partnerschaft mit 3SBio. Sie verfügen über eine fundierte

dermatologische Expertise in China, die uns grosses Vertrauen in ihre

Fähigkeit gibt, Winlevi® in einem der wichtigsten pharmazeutischen Märkte

der Welt zu entwickeln, die Zulassung zu erhalten, und zu vermarkten. Die

Performance von Winlevi® in den USA gibt uns die Überzeugung, dass wir das

Geschäft nun auf andere geografische Gebiete in der ganzen Welt ausweiten

können».

Dr. Lou Jing, Chairman und Chief Executive Officer von 3SBio, kommentierte:

«Wir freuen uns, eine kommerzielle Zusammenarbeit mit Cosmo zu erzielen.

Akne und Haarausfall sind ein breites Spektrum von Krankheiten, die junge

und mittelalte Chinesinnen und Chinesen plagen. 3SBio konzentriert sich

stets darauf, sichere und wirksame Arzneimittel bereitzustellen, um das

Bedürfnis der chinesischen Bevölkerung nach Gesundheit zu befriedigen. Das

Unternehmen verfügt über umfangreiche Vertriebskanäle und hochwertige Kunden

im Bereich Haut und Haare. Wir hoffen, dass die Produkte von Cosmo in China

in vollem Umfang geschätzt werden und gleichzeitig unsere Pipelines in der

Dermatologie bereichern».

Über Cosmo

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die

Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen und zur

Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit durch ausgewählte Partner

vertrieben werden, darunter Lialda®, Uceris®/Cortiment® und Winlevi®. Cosmo

hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und unterhält

eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM),

das künstliche Intelligenz zur Erkennung möglicher Anzeichen von Darmkrebs

einsetzt. Cosmo hat Aemcolo® an Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und

Relafalk® an Dr. Falk Gmbh für die EU und andere Länder lizenziert. Das

Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline.

Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die

Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Über 3SBio

3SBio ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das Forschung und

Entwicklung («F&E»), Produktion und Vertrieb vereint und sich darauf

konzentriert, die Lebensqualität von Patienten mit hochwertigen Medikamenten

zum Wohle der menschlichen Gesundheit zu verbessern. Derzeit besitzt das

Unternehmen mehr als 100 nationale Erfindungspatente und hat mehr als 30

verschiedene Produkte auf den Markt gebracht, die verschiedene

Behandlungsbereiche abdecken, unter anderem Krebs, Autoimmun-erkrankungen,

Nierenerkrankungen, Stoffwechsel und Dermatologie. Das Unternehmen besitzt

vier F&E-Zentren des National Engineering Research Center of Antibody

Medicine und duale Plattformen für biopharmazeutische und chemische Medizin.

Es befinden sich 34 verschiedene Produkte in der Forschung und Entwicklung,

von denen 24 zu den nationalen neuen Arzneimitteln gehören. Die Gruppe

verfügt ausserdem über fünf Produktionsstätten, die den GMP-Standards

entsprechen. Auch in Zukunft wird 3SBio das Konzept «Care for Life, Cherish

Life, Create Life» beibehalten, um ein weltweit führendes

biopharmazeutisches Unternehmen in China zu schaffen. Bitte besuchen Sie

www.3sbio.com für weitere Informationen.

Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking

statements or statements of future expectations based on currently available

information. Such statements are naturally subject to risks and

uncertainties. Factors such as the development of general economic

conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events,

changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual

events or results to be materially different from those anticipated by such

statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or

implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such

statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate

companies be liable to anyone for any decision made or action taken in

conjunction with the information and/or statements in this press release or

for any related damages.

Kontakte:

Cosmo

Hazel Winchester,

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com

3SBio

Jacky Zhao

Public Relations Director

3S Pharmaceutical Group

Tel+86 21 80297667

Zhaojin1@3sbio.com

Unternehmen: Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Riverside 2, Sir John Rogerson's

Dublin 2 Dublin

Irland

Telefon: + 353 1 817 0370

E-Mail: info@cosmopharma.com

Internet: https://www.cosmopharma.com/

ISIN: NL0011832936

Börsen: SIX Swiss Exchange

