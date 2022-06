DGAP-Adhoc: Cosmo gibt Annahme des NDA-Antrags für Cortiment® MMX® in Japan bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cosmo Pharm":

Cosmo gibt Annahme des NDA-Antrags für Cortiment® MMX® in Japan bekannt

Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Cosmo gibt Annahme des NDA-Antrags für Cortiment® MMX® in Japan bekannt

28.06.2022 / 06:00 GMT/BST

Dublin, Irland - 28. Juni 2022: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN,

XETRA: C43) («Cosmo») gab bekannt, dass Ferring, unser Partner für

Cortiment® MMX® (Budesonide), den NDA-Antrag für Japan am 23. Juni 2022

eingereicht hat, und dass der Antrag von der PMDA (Pharmaceuticals and

Medical Devices Agency) angenommen wurde. Die Prüfung wird voraussichtlich

etwa ein Jahr dauern.

Cortiment® ist eine einmal täglich einzunehmende Tablettenformulierung, die

Budesonide direkt in das Lumen des Dickdarms abgibt. Budesonide ist ein

Kortikosteroid, das hauptsächlich lokal entzündungshemmend wirkt. Es ist

verschreibungspflichtig und wird eingesetzt, um eine aktive, leichte bis

mittelschwere Colitis ulcerosa unter Kontrolle zu bringen (Remission) und

kann helfen, die Symptome der Colitis ulcerosa zu lindern.

Cortiment® wurde von Cosmo entwickelt. 2015 hatte Cosmo eine

Lizenzvereinbarung mit Ferring Pharmaceuticals unterzeichnet, die Ferring

die Rechte an Cortiment® MMX® für Japan einräumt. Ferring ist der

Lizenznehmer in der EU und im Rest der Welt. In den USA, wo das Produkt als

Uceris® erhältlich ist, ist Bausch der Lizenznehmer.

In Japan leiden schätzungsweise 180'000 Menschen an Colitis ulcerosa, einer

Form der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED), die zu Entzündungen

und Geschwüren im Dickdarm führt. Die Entzündung kann die normale Funktion

des Dickdarms beeinträchtigen und führt häufig zu Krämpfen, Blähungen,

Durchfall, Blutungen, Müdigkeit, Gewichtsverlust und häufigem Stuhlgang, was

auch die Lebensqualität stark beeinträchtigen kann.

Das zugelassene Dosierungsschema für erwachsene Patienten ist eine

9-mg-Tablette, die einmal täglich über einen Zeitraum von bis zu 8 Wochen

eingenommen wird. In Phase-III-Studien erreichten mit Cortiment® im

Vergleich zu Placebo 2,4- bis 3,9-mal mehr Patienten eine klinische

Remission und eine Heilung der Schleimhäute, und nach achtwöchiger

Behandlung traten im Vergleich zu Placebo keine klinisch signifikanten

Glukokortikosteroid-Nebenwirkungen auf (CORE-I-Studie bzw. CORE-II-Studie).

Alessandro Della Chà, Chief Executive Officer, sagte: «Wir sind fest davon

überzeugt, dass Cortiment® MMX® eine zunehmend wichtige Rolle bei der

Behandlung von Patienten mit Colitis ulcerosa in Japan spielen wird. Ferring

ist eines der erfahrensten Unternehmen auf dem Gebiet der entzündlichen

Darmerkrankungen weltweit und wir freuen uns, dass Ferring in Japan

Fortschritte macht.»

Über Cortiment® MMX®

Cortiment® enthält Budesonide, ein lokal wirkendes Kortikosteroid, in einer

neuartigen, patentierten oralen Tablettenformulierung, die auf der

MMX®-Multimatrix-Technologie basiert und für eine kontrollierte Freisetzung

und Verteilung von Budesonid über die gesamte Länge des Dickdarms ausgelegt

ist. Budesonide hat hauptsächlich eine topische, entzündungshemmende Wirkung

und aufgrund seines hohen First-Pass-Stoffwechsels eine geringe systemische

Bioverfügbarkeit. Budesonide mit MMX®-Technologie kann in einigen Ländern

unter einem anderen Namen vermarktet werden.

Über Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa ist eine Form der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung

(CED), die zu Entzündungen und Geschwüren im Dickdarm führt. Die Entzündung

kann die normale Funktion des Dickdarms beeinträchtigen und führt häufig zu

Krämpfen, Blähungen, Durchfall, Blutungen, Müdigkeit, Gewichtsverlust und

häufigem Stuhlgang, was auch die Lebensqualität stark beeinträchtigen kann.

Man geht davon aus, dass in der Europäischen Union bis zu 1,5 Millionen

Menschen und in Europa insgesamt 2,1 Millionen Menschen an Colitis ulcerosa

leiden.

Colitis ulcerosa ist eine chronisch-rezidivierende Krankheit, für die es

keine Heilung gibt, aber mit einer geeigneten Behandlung können die

Patienten ihre Symptome in den Griff bekommen. Es wird jedoch geschätzt,

dass bis zu 30% der Patienten mit leichter oder mittelschwerer Colitis

ulcerosa nicht auf Aminosalicylat-Medikamente (5-ASA) ansprechen und eine

andere oder zusätzliche Therapie benötigen. Patienten, die auf die

Behandlung mit 5-ASA-Medikamenten nicht ansprechen, erhalten in der Regel

eine Kur mit einem systemisch absorbierten Kortikosteroid, dessen Erfolg

durch erhebliche Nebenwirkungen eingeschränkt sein kann. Bei mittelschweren

bis schweren Fällen von Colitis ulcerosa können Immunsuppressiva oder

Biologika verschrieben werden. Wenn die Erkrankung nicht auf eine

medikamentöse Therapie anspricht und die Symptome schwerwiegend sind, kann

der Patient zur Operation überwiesen werden.

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die

Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen und zur

Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit vertrieben werden, darunter

Lialda®, Uceris®/Cortiment® und Winlevi®. Cosmo hat auch medizinische Geräte

für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic

für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), das künstliche Intelligenz zur

Erkennung möglicher Anzeichen von Darmkrebs einsetzt. Cosmo hat Aemcolo® an

Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und Relafalk® an Dr. Falk Gmbh für die

EU und andere Länder lizenziert. Für weitere Informationen über Cosmo und

die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens:

www.cosmopharma.com

