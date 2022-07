DGAP-Adhoc: Comet Group auf Plan, die Jahresziele zu erreichen; Lieferkette im ersten Halbjahr 2022 erfolgreich gemanagt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Comet":

Comet Group auf Plan, die Jahresziele zu erreichen; Lieferkette im ersten Halbjahr 2022 erfolgreich gemanagt

^

Comet Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Comet Group auf Plan, die Jahresziele zu erreichen; Lieferkette im ersten

Halbjahr 2022 erfolgreich gemanagt

28.07.2022 / 06:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

1. Halbjahr 2022

* Umsatzwachstum von 7.7% auf CHF 267.5 Millionen (H1 2021: CHF 248.3

Millionen)

* EBITDA-Marge von 14.1% (H1 2021: 17.8%); bereinigte EBITDA-Marge von

17.4%

* Book-to-bill bei hohen 1.23

Ausblick 2. Halbjahr 2022

* Anhaltend günstiges Marktumfeld für Halbleiter und Elektronik

* Luft- und Raumfahrtindustrie bleibt auf Erholungskurs, während sich

Automobil und Sicherheit weiter schwach entwickeln

* Herausforderungen in der Lieferkette und geopolitische Unsicherheiten

bleiben

* Prognose für das Gesamtjahr 2022 eingegrenzt: Nettoumsatz zwischen CHF

580 Millionen und CHF 610 Millionen, EBITDA-Marge zwischen 21.0% und

23.0%

Comet steigerte den Nettoumsatz in der ersten Jahreshälfte um 7.7% auf CHF

267.5 Millionen (H1 2021: CHF 248.3 Millionen). Dieses solide Wachstum wurde

trotz der unerwarteten Schliessung der Comet-Fabriken in China aufgrund der

Null-COVID-Politik und längerer Vorlaufzeiten für kritische Teile erzielt.

Die Schliessung in China führte zu einem sechswöchigen Produktionsstopp in

den Werken der Division PCT in Shanghai und betraf auch die Division X-Ray

Systems (IXS). Bei IXS wurde mit der Installation von Systemen erzielter

Umsatz in die zweite Jahreshälfte verschoben. Inflationsbedingt höhere

Kosten für Rohmaterialien und Logistik, Engpässe in den Lieferketten, die

Schliessungen in China, sowie der einmalige Aufwand für die Klage von Comet

gegen XP Power zur Verteidigung ihrer Geschäftsgeheimnisse reduzierten das

EBITDA im ersten Halbjahr 2022 (siehe Medienmitteilung vom 24. März 2022).

Es resultierte ein EBITDA von CHF 37.7 Millionen (H1 2021: CHF 44.3

Millionen) und eine EBITDA-Marge von 14.1% (H1 2021: 17.8%). Das um die

einmaligen Kosten der Klage gegen XP bereinigte EBITDA belief sich auf CHF

46.7 Millionen, die bereinigte Marge auf 17.4 %. Comet geht davon aus, dass

sich die Auswirkungen dieser Herausforderungen in der zweiten Jahreshälfte

im Jahresvergleich abschwächen werden. Dies aufgrund vereinbarter

kommerzieller Verhandlungen mit ihren Kunden.

Die fundamentalen Bedingungen in Comets wichtigsten Endmärkten Halbleiter

und Elektronik blieben stark und auf Allzeithoch. Ebenso setzte sich der

Aufwärtstrend in der Luft- und Raumfahrtindustrie fort. Dies trotz der

COVID-Schliessungen, die das Wachstum in China dämpften. Die Märkte

Sicherheit und Automobil verzeichneten einen geringeren Anstieg als

erwartet, da der Krieg in der Ukraine zu weiteren Lieferengpässen führte.

In diesem Umfeld setzte Comet ihre Strategie konsequent um. Die Gruppe

führte die neue Synertia® Hochfrequenzgenerator-Familie offiziell am Markt

ein, verstärkte im Röntgengeschäft ihren Fokus auf die Halbleiter- und

Elektronikmärkte, und verzeichnete steigende Marktanteile in der Division

X-Ray Modules. Diese wichtigen Meilensteine unterstützen Comet beim

Erreichen ihrer mittelfristigen Zielsetzungen.

Comet beendete das erste Halbjahr mit einer starken Bilanz, einer

Eigenkapitalquote von 52.9% (Jahresende 2021: 56.1%) und liquiden Mitteln in

Höhe von CHF 87.8 Mio., was der Gruppe die nötige Flexibilität zur Umsetzung

ihrer Fokusstrategie verschafft.

PCT: Anhaltendes Wachstum in der Halbleiterindustrie - Markteinführung der

HF-Generatorenfamilie Synertia®

Die Division Plasma Control Technologies (PCT) steigerte in einem anhaltend

starken Marktumfeld den Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 19.3% auf CHF

173.5 Millionen (H1 2021: CHF 145.4 Millionen). Ein ungünstigerer

Produktmix, die Kosten des Rechtsstreits mit XP Power, sowie noch nicht voll

wirksame Preiserhöhungen führten im ersten Halbjahr 2022 zu einem um 1.2%

tieferen operativen Ergebnis auf Stufe EBITDA von CHF 34.3 Millionen (H1

2021: CHF 34.7 Millionen) und einer Marge von 19.8% gegenüber 23.9% im

Vorjahr.

Die Verlagerung der Volumenproduktion von Matchboxes von San José (USA) nach

Penang (Malaysia) verläuft schneller als ursprünglich geplant. Bis zum

Jahresende wird in Penang eine Kapazitätsauslastung von über 60% erwartet,

was die Profitabilität der Division deutlich verbessern wird. Nach einer

erfolgreichen Testphase wurde der Fachwelt im Juli auf der Semicon West, der

führenden Fachmesse für die Halbleiterindustrie, die erste Produktvariante

der Synertia® RF-Generatorfamilie vorgestellt. Damit kann Comet nun ein

komplettes System zur Erzeugung von Hochfrequenzenergie anbieten. Comet

verbuchte erste Synertia®-Verkäufe, setzte die Beta-Tests mit neuen

potenziellen Kunden fort, und plant, anfangs 2023 eine weitere Variante von

Synertia® in die Testphase zu bringen. Um die Zusammenarbeit zu erleichtern

und die Effizienz zu fördern, arbeitet Comet daran, ihre derzeit vier

Standorte in San José, Kalifornien, im Jahr 2023 in einem einzigen Gebäude

zusammenzufassen. Dieser Standort wird eine innovative Arbeitswelt für die

Mitarbeitenden bieten und eine breitere und sicherere Zusammenarbeit mit den

Kunden ermöglichen.

IXS: Eintritt in Advanced Packaging-Inspektion schreitet voran - Ergebnis

von Lockdown in China gezeichnet

Die Division IXS war am stärksten von der chinesischen Null-COVID-Politik

betroffen, da diese zu einer Verschiebung von Systeminstallationen bei

Kunden führte. Darüber hinaus führte die lieferkettenbedingte Verlangsamung

in ihrem Marktsegment Automobil zu einem schwächer als erwarteten ersten

Halbjahr. Der Nettoumsatz erreichte CHF 60.0 Millionen, was einem Rückgang

von 14.5% gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 (CHF 70.2 Millionen)

entspricht. Das EBITDA sank von CHF 4.5 Millionen in H1 2021 auf ein Minus

von CHF -1.6 Millionen. Die EBITDA-Marge betrug -2.6% (H1 2021: 6.4%). Die

Division erwartet, den Umsatzrückstand in der zweiten Jahreshälfte mit der

Abwicklung der ins zweite Halbjahr verschobenen Aufträgen aufzuholen und ein

positives EBITDA-Ergebnis im Gesamtjahr zu erzielen.

Die auf dem Ausbau der Präsenz im Halbleiter-/Elektronikmarkt und der

Erschliessung des Advanced-Packaging-Marktes basierende strategische

Neuausrichtung der Division X-Ray Systems ist wie geplant vorangeschritten.

In diesem Markt wurde weiterer margenstarker Umsatz erzielt.

IXM: zweistelliges Umsatzwachstum - Marktposition verbessert

Die Division X-Ray Modules (IXM) entwickelte sich - trotz spürbaren

Engpässen in der Lieferkette und den Auswirkungen der China

Zero-COVID-Strategie - in allen Kernmärkten der zerstörungsfreien Prüfung

und Sicherheitsinspektion gut. Neue Röhren und Module für die Halbleiter-

und Elektronikindustrie sowie wachsende Anwendungen in der Batterieprüfung,

der additiven Fertigung oder der Messtechnik sorgen für eine hohe

Wachstumsdynamik. Der Nettoumsatz stieg um 9.9% auf CHF 41.0 Millionen (H1

2021: CHF 37.3 Millionen) und das EBITDA um 4.6% auf CHF 6.1 Millionen (H1

2021: CHF 5.9 Millionen). Die EBITDA-Marge lag mit 15.0% leicht unter dem

Vorjahreswert (H1 2021: 15.8%).

Stabile oder steigende Marktanteile der Division in den traditionellen

Märkten und in der Halbleiter-/Elektronikindustrie sowie eine im Vergleich

zur Konkurrenz überdurchschnittliche Lieferfähigkeit unterstreichen die

guten Perspektiven der Division.

Ausblick

Comet verzeichnete im ersten Halbjahr insgesamt eine gute Dynamik bei den

Bestellungen. Das Unternehmen schliesst das erste Halbjahr mit einem

Auftragsbestand auf Allzeithoch und einem starken Book-to-Bill-Verhältnis

von 1.23 ab.

Die langfristigen Treiber für den Halbleiter- und Elektronikmarkt sind

intakt. Der Luft- und Raumfahrtmarkt befindet sich nach der Pandemie

weiterhin auf dem Erholungspfad, während die Märkte Automobil und Sicherheit

auch in der zweiten Jahreshälfte schwach bleiben dürften. In diesem

Geschäftsumfeld wird Comet weiterhin die Anforderungen ihrer Kunden erfüllen

und sich auf die Herausforderungen in den Lieferketten und aufgrund

geopolitischer Unsicherheiten konzentrieren.

Vor diesem Hintergrund ist Comet auf gutem Weg zu einem weiteren Rekordjahr

bei Umsatz und EBITDA. Entsprechend grenzt das Unternehmen seine

Jahresprognose für 2022 ein und erwartet einen Nettoumsatz zwischen CHF 580

Millionen und CHF 610 Millionen und eine EBITDA-Marge zwischen 21% und 23%.

Dies unter der Annahme, dass sich die aktuelle wirtschaftliche und

geopolitische Lage nicht weiter verschlechtert.

- ENDE -

Webcast / Telefonkonferenz für Medien und Analysten/Investoren

Die detaillierten Halbjahresergebnisse werden am 28. Juli 2022 um 10.00 Uhr

MESZ in einer Webcast / Telefonkonferenz in englischer Sprache vorgestellt.

Einwahlnummern:

+41 (0) 58 310 50 00 (Europa)

+44 (0) 207 107 0613 (Vereinigtes Königreich)

+1 (1) 631 570 5613 (USA)

Andere Länder: LINK

Webcast (Link):

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=f40GdlsO

Kapitalmarkttag

Die Comet Group wird ihren Kapitalmarkttag am 16. November 2022 als

Präsenzveranstaltung in Zürich abhalten. Eine separate Einladung erfolgt zu

einem späteren Zeitpunkt.

Definition der alternativen Leistungskennzahlen (APM)

Book-to-bill: Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz innerhalb einer

Periode

EBITDA: Betriebsergebnis gemäss Konzernerfolgsrechnung vor Abschreibungen,

Amortisationen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen, Nutzungsrechte aus

Leasing und immateriellen Vermögenswerten.

EBITDA-Marge: EBITDA in Prozent vom Nettoumsatz.

Eigenkapitalquote: Total Eigenkapital der Aktionäre der Comet Holding AG im

Verhältnis zur Bilanzsumme.

Kontakte

Medien Investoren / Analysten

Ines Najorka Ulrich Steiner

VP Group Communications VP Investor Relations & Communication

T +41 79 573 45 94 T +41 31 744 99 95

[1]ines.najorka@comet.ch [1]ulrich.steiner@comet.ch

1. mailto:ines.najorka@comet.ch 1. mailto:ulrich.steiner@comet.ch

Unternehmenskalender

16. November 2022 Kapitalmarkttag

20. Oktober 2022 Trading Update Q3

2. März 2023 Jahresergebnis 2022

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer

Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie.

Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren

Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig

effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen

kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie

sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren

Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten

vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 500

davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland,

Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene

Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA.

Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Comet Holding AG

Herrengasse 10

3175 Flamatt

Schweiz

Telefon: +41 31 744 90 00

E-Mail: info@comet.tech

Internet: www.comet.tech

ISIN: CH0360826991

Valorennummer: 36082699

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1407607

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1407607 28.07.2022 CET/CEST

°