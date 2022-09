DGAP-Adhoc: Cicor stärkt Organisation zur Unterstützung des beschleunigten Wachstums (deutsch)

Cicor stärkt Organisation zur Unterstützung des beschleunigten Wachstums

^

Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Cicor stärkt Organisation zur Unterstützung des beschleunigten Wachstums

02.09.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Bronschhofen, 02. September 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange:

CICN) gibt heute bekannt, dass Marco Kechele per 1. Oktober 2022 als

Executive Vice President (EVP) Operations in die Geschäftsleitung berufen

wird.

Der Verwaltungsrat von Cicor hat beschlossen, einen EVP Operations in die

Geschäftsleitung zu berufen, um die Wachstumsstrategie von Cicor zu

unterstützen. Nach einem Umsatzwachstum von 35,5% im ersten Halbjahr 2022

plant Cicor, den eingeschlagenen Kurs von organischem Wachstum und

Akquisitionen fortzusetzen. Die zunehmende Unternehmensgrösse ermöglicht die

weitere Verbesserung der finanziellen Ergebnisse. Der EVP Operations wird

ausserdem den CEO und den CFO in allen Phasen von M&A-Projekten

unterstützen.

Marco Kechele wechselt per 1. Oktober vom Schweizer Luft- und

Raumfahrtunternehmen Beyond Gravity, wo er als Vice President Operations

tätig war, in die Geschäftsleitung von Cicor. Marco Kechele ist ein

erfahrener operativer Manager mit nachweislichen Erfolgen in der Luft- und

Raumfahrt, der Medizintechnik und der Automobilindustrie. Zu seinen

Erfahrungen gehören Strategien für die Optimierung weltweiter

Fertigungsstrukturen, Akquisitionen, industrielle Transformation,

Lieferkettenmanagement und SMART Factory.

Cicor freut sich, Marco Kechele in der Geschäftsleitung willkommen zu

heissen, wo er eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie

übernehmen wird.

Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Tel. +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer

Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis

hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'200 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende

Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt &

Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen

Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von

elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cicor Technologies Ltd

c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15

9552 Bronschhofen

Schweiz

Telefon: +41719137300

Fax: +41719137301

E-Mail: info@cicor.com

Internet: www.cicor.com

ISIN: CH0008702190

Valorennummer: 870219

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1433869

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1433869 02.09.2022 CET/CEST

°