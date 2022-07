DGAP-Adhoc: Allgeier SE zeigt im ersten Halbjahr 2022 deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum und bestätigt Guidance für 2022 (deutsch)

Allgeier SE zeigt im ersten Halbjahr 2022 deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum und bestätigt Guidance für 2022

^

DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges

Ergebnis

Allgeier SE zeigt im ersten Halbjahr 2022 deutliches Umsatz- und

Ergebniswachstum und bestätigt Guidance für 2022

27.07.2022 / 15:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

München, 27. Juli 2022 - Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) hat im

ersten Halbjahr 2022 (01. Januar 2022 - 30. Juni 2022) gemäß vorläufiger

Zahlen ein Umsatzwachstum von 19 Prozent erzielt und das Ergebnis

überproportional gesteigert. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 11 Prozent.

Geschäftsentwicklung des fortgeführten Geschäfts im ersten Halbjahr 2022

In Summe stieg der Umsatz im fortgeführten Geschäft des Allgeier Konzerns in

den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 gegenüber dem ersten Halbjahr 2021

um 19 Prozent auf 228,8 Mio. Euro (Vorjahr: 192,4 Mio. Euro). Die

Wertschöpfung (definiert als Gesamtleistung abzüglich der den Umsätzen

direkt zurechenbaren Umsatz- und Personalkosten) erhöhte sich in diesem

Zeitraum um 22 Prozent auf 70,3 Mio. Euro (Vorjahr: 57,6 Mio. Euro). Das

bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen auf Sachanlagen und

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Zinsen und Steuern,

bereinigt um außerordentliche und periodenfremde Positionen) stieg um 38

Prozent auf 24,8 Mio. Euro (Vorjahr: 18,0 Mio. Euro). Das EBITDA (Ergebnis

vor Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände, Zinsen und Steuern) wuchs im Berichtszeitraum nach den

außerordentlichen Positionen um 118 Prozent auf 25,9 Mio. Euro (Vorjahr:

11,9 Mio. Euro). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) betrug 12,9 Mio.

Euro (Vorjahr: 3,8 Mio. Euro), entsprechend einer Steigerung um 239 Prozent.

Wichtige 1. Halbjahr 1. Halbjahr Verände-

Konzernkennzahlen* 2022 2021 rung

Umsatzerlöse 228,8 192,4 + 19 %

Wertschöpfung 70,3 57,6 + 22 %

Bereinigtes EBITDA 24,8 18,0 + 38 %

EBITDA 25,9 11,9 + 118 %

EBIT 12,9 3,8 + 239 %

*Fortgeführtes Geschäft nach IFRS, Angaben in Mio. Euro (soweit nicht anders

vermerkt)

Geschäftsentwicklung des fortgeführten Geschäfts im zweiten Quartal 2022

Im zweiten Quartal 2022 (01. April 2022 - 30. Juni 2022) steigerte der

Allgeier Konzern im fortgeführten Geschäft den Umsatz gegenüber dem

Vergleichszeitraum des Vorjahres um 19 Prozent auf 116,7 Mio. Euro (Vorjahr:

97,8 Mio. Euro). Im selben Zeitraum stieg die Wertschöpfung um 16 Prozent

auf 33,1 Mio. Euro (Vorjahr: 28,5 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA des

zweiten Quartals 2022 lag mit 13,5 Mio. Euro um 31 Prozent über dem Ergebnis

der Vorjahresperiode (Vorjahr: 10,3 Mio. Euro). Das EBITDA betrug 14,4 Mio.

Euro (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro), entsprechend einer Ausweitung um 235 Prozent

gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das EBIT stieg auf 7,8 Mio.

Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro).

Eckdaten der Bilanz zum 30. Juni 2022

Das Konzerneigenkapital erhöhte sich zum Bilanzstichtag 30. Juni 2022 gemäß

vorläufiger Zahlen auf 168 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 163 Mio. Euro). Dem

Allgeier Konzern standen zum Ende des zweiten Quartals 2022 liquide Mittel

in Höhe von 69 Mio. Euro zur Verfügung (31. Dezember 2021: 69 Mio. Euro).

Die Nettofinanzverbindlichkeiten des Konzerns sanken zum Bilanzstichtag auf

107 Mio. Euro, davon 43 Mio. Euro Verbindlichkeiten aus Miet- und

Leasingverträgen (31. Dezember 2021: 114 Mio. Euro, davon 45 Mio. Euro

Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen). Die kurz- und

langfristigen Finanzschulden lagen zum Ende des ersten Halbjahres 2022 bei

134 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 138 Mio. Euro). Die Bilanzsumme betrug zum

30. Juni 2022 493 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 485 Mio. Euro).

Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2022

Die Allgeier SE bestätigt Stand heute die Guidance für das Geschäftsjahr

2022, die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 17. Dezember 2021 sowie im Allgeier

SE Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht wurde.

Hinweise

Der Halbjahresfinanzbericht 2022 der Allgeier SE wird am 15. August 2022

veröffentlicht und ist dann unter www.allgeier.com einzusehen.

Alle genannten Zahlen wurden gemäß IFRS erstellt, sind vorläufig und nicht

auditiert.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass Angaben für Zeiträume nach dem 30.

Juni 2022 auf Annahmen und Schätzungen beruhende Erwartungen des Vorstands

darstellen. Die künftigen tatsächlichen Entwicklungen und die künftigen

tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Annahmen und Schätzungen

abweichen. Die Allgeier SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung

dafür, dass die künftigen Entwicklungen und die künftig erzielten

tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Ad-hoc-Mitteilung geäußerten

Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht

genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative

Leistungskennzahlen sind oder sein können. Diese ergänzenden

Finanzkennzahlen können als Analyseinstrument nur eingeschränkt tauglich

sein und sollten für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Allgeier SE nicht isoliert oder als Alternative zu den im

Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen

Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.

Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen

Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen, so

dass sie deshalb möglicherweise nicht vergleichbar sind. Weitere

Informationen zu den von der Allgeier SE verwendeten alternativen

Leistungskennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2021.

Kontakt:

Allgeier SE

Corporate Communications & Investor Relations

Dr. Christopher Große

Einsteinstraße 172

81677 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

1407263 27.07.2022 CET/CEST

°