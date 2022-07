DGAP-Adhoc: Allgeier SE: Weitere Klarstellung zu der Veröffentlichung einer Prüfungsanordnung der BaFin vom 12.07.2022 (deutsch)

Allgeier SE: Weitere Klarstellung zu der Veröffentlichung einer Prüfungsanordnung der BaFin vom 12.07.2022

München, 13.07.2022 - Am gestrigen Tag hat die BaFin eine Veröffentlichung

über eine Prüfung der Rechnungslegung betreffend die Darstellung der

Abspaltung der Nagarro SE im Konzernabschluss der Allgeier SE (WKN A2GS63,

ISIN DE000A2GS633) zum 31.12.2020 vorgenommen. Wir haben dazu gestern eine

Erläuterung veröffentlicht. Aus Anlass von Nachfragen ergänzen wir die

Erläuterung zum Hintergrund der Prüfungsanordnung nach unserem Kenntnisstand

wie folgt:

Die aufgeworfenen Prüfungsfragen beziehen sich ausschließlich auf die

Darstellung der Abspaltungstransaktion im Konzernabschluss der Allgeier SE

zum 31.12.2020 und haben darüber hinaus keine Auswirkungen auf die

beteiligten Unternehmen Allgeier SE und Nagarro SE.

Die Prüfungsanordnung bezieht sich auf die folgenden beiden Hauptaspekte:

* Zum einen erachtet die BaFin die Normen von IFRIC 17 auf die Abspaltung

als anwendbar und möchte prüfen, ob wir in der Konzern-Gewinn- und

Verlustrechnung zum 31.12.2020 im aufgegebenen Geschäft einen Buchgewinn

in der Größenordnung von 200 Mio. Euro hätten gesondert ausweisen

müssen. Dieser Buchgewinn ist durch die Aufdeckung von stillen Reserven

im Zuge der Strukturierung der Nagarro SE im Vorfeld der Abspaltung

verursacht. Dieser Gewinn steht der Allgeier SE zum 31.12.2020

allerdings nicht mehr wirtschaftlich zur Verfügung, da er mit der

Durchführung der Abspaltung der Nagarro SE am 15. Dezember 2020 in Form

der Aktien der Nagarro SE an die Aktionäre der Allgeier SE abgespalten

wurde. Wir haben deshalb die beiden Teilaspekte der Abspaltung - also

die Aufdeckung der stillen Reserven in der Nagarro Gruppe sowie die

Übertragung an die Aktionäre - in saldierter Form im Eigenkapital in der

Bilanz dargestellt. Sollte sich aus der Abstimmung mit der BaFin der

Anlass ergeben, diesen Ausweis anzupassen, werden wir dies tun.

* Zum zweiten spricht die BaFin den Zeitpunkt an, wann die Nagarro SE als

aufgegebenes Geschäft anzusehen war und folglich die Abschreibungen auf

die Vermögensgegenstände der Nagarro SE nicht mehr im Allgeier

Konzernabschluss zu buchen waren. Wir sind der Auffassung, dass dies bis

zum Wirksamwerden der Abspaltung am 15. Dezember 2020 der Fall war. Die

BaFin möchte frühere Zeitpunkte prüfen. In Frage kommen der Zeitpunkt

der Hauptversammlung am 24.09.2020 oder der Ablauf der Anfechtungsfrist

für den Hauptversammlungsbeschluss. Sollte man dem folgen, würden die im

aufgegebenen Geschäft gezeigten Abschreibungen auf das Vermögen der

Nagarro SE bereits zu diesen Zeitpunkten enden. Der Unterschied würde in

einer Größenordnung von netto 1-2 Mio. Euro liegen, um welche der im

aufgegebenen Geschäft zum 31.12.2020 ausgewiesene Aufwand dann niedriger

wäre.

Wir prüfen diese Punkte pflichtgemäß und werden sie inhaltlich final mit der

BaFin abstimmen. In jedem Fall betreffen sie nach unserer aktuellen

Erkenntnis ausschließlich die bilanzielle Darstellung der

Abspaltungstransaktion im Konzernabschluss zum 31.12.2020.

Die Wirksamkeit der Abspaltung an sich ist von den Prüfungshinweisen der

BaFin nicht berührt. Die Abspaltung ist ohne jeden Zweifel wirksam

durchgeführt und es wird sich an dieser nichts mehr ändern.

Auch das fortgeführte Geschäft des Allgeier Konzerns, also das gesamte

heutige Allgeier Geschäft ist nicht von den Prüfungspunkten berührt. Ebenso

wenig sind der Jahres- und Konzernabschluss der Allgeier SE zum 31.12.2021

und spätere Abschlüsse in materieller Weise berührt. Die Ausweisfragen haben

außerdem keine steuerliche Relevanz und keine Auswirkung auf die Liquidität

des Konzerns.

Auch das Geschäft der Nagarro SE und die Jahres- und Konzernabschlüsse der

Nagarro SE sind nicht von den Prüfungspunkten berührt.

Es geht ausschließlich um die richtige Darstellung der

Abspaltungstransaktion im Konzernabschluss der Allgeier SE als einmalige

Ausweisfrage in Bezug auf verschiedene IFRS-Normen.

