DGAP-Adhoc: 1. Halbjahr 2022: Temporäre Lieferengpässe bremsen starke Nachfrage (deutsch)

1. Halbjahr 2022: Temporäre Lieferengpässe bremsen starke Nachfrage

^

COLTENE Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

1. Halbjahr 2022: Temporäre Lieferengpässe bremsen starke Nachfrage

05.08.2022 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Resultate des ersten Halbjahres 2022 liegen am oberen Ende der bereits

Ende Juni kommunizierten provisorischen Resultate. Diese zeigten, dass der

Trend der wachsenden Auftragslage von Engpässen in den globalen Lieferketten

betroffen sein wird. COLTENE konnte im ersten Halbjahr daher nicht in vollem

Umfang von der starken Nachfrage profitieren. Vor diesem Hintergrund

verzeichnete der Bereich Infektionskontrolle gegenüber dem dank

Nachholeffekten starken Umsatz in der Vorjahresperiode einen signifikanten

Rückgang. Demgegenüber legte der Bereich Behandlungseffizienz zu, während

der Bereich Zahnerhaltung zum Vorjahr stabil blieb. Die insgesamt tieferen

Verkaufszahlen schlugen sich auch in der Profitabilität nieder. EBIT und

Reingewinn liegen unter Vorjahresniveau. Die Lieferrückstände sollten in der

zweiten Jahreshälfte aufgeholt werden können.

Semesterergebnis von externen Faktoren geprägt

Nach einer starken Performance im ersten Halbjahr 2021 aufgrund von

Nachholeffekten nach dem Pandemiejahr normalisierte sich die Nachfrage in

der zweiten Jahreshälfte. Gleichzeitig prägten Engpässe in den globalen

Lieferketten zunehmend den Geschäftsverlauf. Diese zeigten ihre volle

Wirkung nun im 1. Halbjahr 2022. Vornehmlich aufgrund dieser zwei Faktoren

verbuchte das Unternehmen schliesslich einen Umsatz von CHF 134,9 Mio.

gegenüber der Vorjahresperiode von CHF 143,5 Mio. Dies entspricht einem

Rückgang in der Berichtswährung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 von

5,9%, respektive von 5,3% in Lokalwährungen. Auf dieser Basis erreichte der

Betriebserfolg (EBIT) im ersten Halbjahr 2022 CHF 16,7 Mio. (H1 2021: CHF

26,0 Mio.). Die EBIT-Marge betrug 12,4% (H1 2021: 18,1%). Der Reingewinn lag

bei CHF 12,1 Mio. (H1 2021: CHF 18,2 Mio.).

Produktbereiche von Engpässen unterschiedlich betroffen

Verzögerungen bei Lieferungen elektronischer und weiterer Komponenten

erforderten im ersten Halbjahr 2022 einen flexiblen Einsatz der

Mitarbeitenden. COLTENE konnte die gestiegenen Anforderungen an eine

flexible Produktion gut umsetzen. Während des ersten Halbjahres und auch mit

Blick auf die Nachfrage der kommenden Monate baute COLTENE zudem die Lager

für ausgewählte Komponenten auf. Dennoch kam es zu Verzögerungen gewisser

Produktkategorien, insbesondere bei Elektronikkomponenten für Geräte der

Infektionskontrolle. Vor diesem Hintergrund verzeichnete dieser Bereich

einen Umsatzrückgang von 19,3%. Demgegenüber legte der Bereich

Behandlungseffizienz um 3,1% zu. Der Umsatz im Bereich der Zahnerhaltung

blieb praktisch unverändert. COLTENE konnte Preiserhöhungen infolge

Kostensteigerungen mit leichten Verzögerungen am Markt durchsetzen.

Regional unterschiedliche Entwicklungen mit einer markanten Erholung in

Lateinamerika

Der grösste Markt Nordamerika erzielte einen Umsatzanteil von 45,7% (VJ:

50,3%). In Lokalwährung verzeichnete die Region einen Umsatzrückgang von

16,8%, was insbesondere auf die Engpässe bei der Infektionskontrolle und die

Normalisierung der Nachfrage im Bereich Oberflächendesinfektion

zurückzuführen ist. Der Anteil der Region EMEA am Umsatz betrug 36,8% (VJ:

35,0%). In Lokalwährung bedeutet dies eine erfreuliche Umsatzsteigerung von

4,4% gegenüber der Vorjahresperiode

(-1,2% in CHF). Der Umsatzanteil von Asien lag bei 10,8% (VJ: 10,4%). Dies

entspricht Veränderungen gegenüber der Vorjahresperiode von -1,9% in CHF

respektive -2,0% in Lokalwährung. Die Asienumsätze waren vor allem durch die

strikten Lockdowns in China geprägt. Markant erholen konnte sich der

lateinamerikanische Markt mit einem Anteil von 6,7% gegenüber 4,3% im

Vorjahr, was einer Steigerung von 42,9% in Lokalwährung entspricht.

Stärkere Kundenorientierung dank Investitionen in Infrastruktur

Der 2021 initiierte Aufbau einer neuen Schulungsinfrastruktur für Kunden und

Meinungsführer in den USA konnte im letzten Halbjahr abgeschlossen und in

Betrieb genommen werden. Diese Investitionen ermöglichen kundenorientierte

Schulungen sowie ein hands-on Training vor Ort. Zudem zahlen sich die

getätigten Investitionen in die Harmonisierung des

Customer-Relationship-Management (CRM) Systems aus. Es ermöglicht über alle

Regionen hinweg ein effizientes Management von Kundenanfragen und fördert

die interne Transparenz. Die Initiativen zu Schulungsinfrastruktur und CRM

tragen schliesslich zu einer stärkeren Kundenorientierung bei und verleihen

den Teams in Marketing und Verkauf weiteren Schwung.

Ausblick

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2022 bleibt positiv. COLTENE bestätigt den

Ende Juni kommunizierten Jahresausblick und geht davon aus, dass sich der

Lieferrückstand im zweiten Halbjahr abbauen wird und Umsatz und Gewinn in

der zweiten Jahreshälfte 2022 über dem ersten Semester 2022 sowie auch über

dem zweiten Semester 2021 liegen werden. Wechselkurseffekte ausgeklammert,

erwartet COLTENE für das ganze Jahr demnach Umsätze auf Vorjahresniveau und

eine EBIT-Marge Richtung Mittelfristziel von 15%. Der Ausblick auf das

Gesamtjahr 2022 ist durch die aktuelle Weltwirtschaftslage nach wie vor mit

Unsicherheiten behaftet. Die Resultate für das Gesamtjahr 2022 werden am 3.

März 2023 veröffentlicht.

Halbjahresbericht 2022

Der Halbjahresbericht 2022 der COLTENE Holding AG wurde heute veröffentlicht

und ist unter

www.coltene.com/investor-relations/financial-publications/half-year-reports/

verfügbar.

Kennzahlen (in CHF 1'000) H1 2022 H1 2021 Delta %

Nettoumsatz 134'943 143'467 -5.9%

Betriebsaufwand 71'399 67'966 5.1%

Betriebserfolg (EBIT) 16'675 25'959 -35.8%

in % vom Nettoumsatz 12.4% 18.1%

Reingewinn 12'126 18'189 -33.3%

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 11'307 13'615 -17.0%

Investitionen (netto) 3'468 4'761 -27.2%

Free Cashflow 7'839 8'854 -11.5%

Kennzahlen (in CHF 1'000) 30.06.22 30.06.21 Delta %

Nettoverschuldung -29'345 -30'358 -3.3%

Total Aktiven 194'740 193'321 0.7%

Eigenkapital 103'019 95'745 7.6%

in % des Totals der Aktiven 52.9% 49.5%

Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1'229 1'242 -1.0%

Für weitere Informationen: Markus Abderhalden, CFO,

Telefon +41 71 757 54 80, Mobile +41 79 436 26 22, E-Mail

markus.abderhalden@coltene.com

Finanzkalender Medienund Analystenkonferenz zum 3. März

Geschäftsjahr 2022 und 2023

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022

Generalversammlung 2023 19. April

2023

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 und 4. August

2023

Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2023

Über COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung,

Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und

Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und

Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Deutschland,

Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist

COLTENE mit eigenen Verkaufsgesellschaften in den wichtigen Schlüsselmärkten

wie Europa, Nord- und Lateinamerika, Japan, China und Indien präsent.

Weltweit vertrauen Zahnärztinnen und Zahnärzte, DSOs, Dentalkliniken sowie

Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die

Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere

Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite

www.coltene.com.

Kontakt

COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten, Schweiz

T + 41 71 757 53 00

investor@coltene.com

www.coltene.com

This written statement and oral statements or other statements made, or to

be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely

to historical or current facts. These forward-looking statements are based

on the current plans and expectations of our management and are subject to a

number of uncertainties and risks that could significantly affect our

current plans and expectations, as well as future results of operations and

financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise

any forward-looking statements, whether as a result of new information,

future events or otherwise.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten

Schweiz

ISIN: CH0025343259

Valorennummer: 2534325

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1413871

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1413871 05.08.2022 CET/CEST

°