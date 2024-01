DF Deutsche Forfait Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Df Deutsche Forfait hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,08 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,81 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -12,98 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 1,81 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Df Deutsche Forfait mit einem RSI-Wert von 83,33 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) wird die Df Deutsche Forfait als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,92 liegt, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,93 entspricht. Auf dieser Grundlage wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Df Deutsche Forfait im letzten Jahr eine Rendite von 7,39 Prozent erzielt, was jedoch 6,09 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 7,77 Prozent, und die Df Deutsche Forfait liegt aktuell 0,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.