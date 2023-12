DF Deutsche Forfait Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Df Deutsche Forfait von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Hauptsächlich wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt sich kein bedeutender Trend in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Somit erhält die Df Deutsche Forfait-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Df Deutsche Forfait 6, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" als unterbewertet angesehen werden kann. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs betrug bezogen auf das Kursniveau 2,17 Prozent und liegt damit über dem Mittelwert (0,15) für diese Aktie. Df Deutsche Forfait bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Gut"-Bewertung.