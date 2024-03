DF Deutsche Forfait Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Df Deutsche Forfait von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,54 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,99 EUR mit dem aktuellen Kurs (1,82 EUR) vergleicht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 1,82 EUR auf ähnlicher Höhe liegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Df Deutsche Forfait derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen. Mit einem Unterschied von 3,34 Prozentpunkten (2,25 % gegenüber 5,59 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Df Deutsche Forfait als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 6,7 liegt die Aktie insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der 74,91 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".