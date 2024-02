DF Deutsche Forfait Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Finanzanalytiker bewerten die Dividendenpolitik von Df Deutsche Forfait als "Schlecht", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -3,27 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Df Deutsche Forfait festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Df Deutsche Forfait als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7-Wert von 53,85 als auch der RSI25-Wert von 50 führen zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung. Es gab weder positive noch negative Ausreißer. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Insgesamt wird Df Deutsche Forfait daher in den verschiedenen Bereichen mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.