DF Deutsche Forfait Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie des Unternehmens Df Deutsche Forfait wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 6,92, was einem deutlichen Abstand von 86 Prozent zum Branchen-KGV von 48,5 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als „Gut“ eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Df Deutsche Forfait Aktie wird neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die soziale Plattform beeinflusst. Laut Analyse waren die Kommentare und Befunde auf den sozialen Medien neutral. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als „Neutral“ führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Df Deutsche Forfait Aktie derzeit unter dem langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als „Schlecht“ führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer Einstufung als „Neutral“ führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Df Deutsche Forfait Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,39 Prozent, was einer Outperformance von +7,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der „Diversifizierte Finanzdienstleistungen“-Branche entspricht. Im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des „Finanzen“-Sektors liegt die Rendite jedoch um 0,55 Prozent darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als „Gut“ eingestuft.