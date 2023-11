DFV Deutsche Familienversicherung Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien, was zu neuen Einschätzungen führen kann. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Dfv Deutsche Familienversicherung eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dfv Deutsche Familienversicherung liegt bei 23,81, was als gut bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,47, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 7,51 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 6,52 EUR aus dem Handel ging, ergibt sich eine schlechte Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Dfv Deutsche Familienversicherung eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 4,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung als unrentables Investment.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Dfv Deutsche Familienversicherung-Aktie, mit verschiedenen Einstufungen von neutral bis schlecht.