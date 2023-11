DFV Deutsche Familienversicherung Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Bewertung einer Aktie mittels einer technischen Analyse kann einen Aufschluss über den aktuellen Trend des Wertpapiers geben. Um den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie der letzten 200 Handelstage zu ermitteln, beträgt dieser aktuell 7,89 EUR. Der letzte Schlusskurs (6,42 EUR) liegt damit deutlich unter diesem Wert (-18,63 Prozent). Somit bewerten wir die Aktie aufgrund dieser Rechnung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (7,03 EUR), zeigt sich ebenfalls eine Abweichung mit dem letzten Schlusskurs (-8,68 Prozent). Daher erhält die DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik versehen.

Die Performance der DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie betrug in den letzten 12 Monaten -30,31 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 19,79 Prozent gestiegen sind, zeigt sich eine Underperformance von -50,1 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite im letzten Jahr 5,1 Prozent. Die DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie liegt somit 35,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild der Marktteilnehmer bezüglich der DFV Deutsche Familienversicherung. Es wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die DFV Deutsche Familienversicherung eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt die Aktie von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie beträgt 0 Prozent, was 4,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Versicherung" beträgt 4 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie somit kein rentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.