DFV Deutsche Familienversicherung Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs der Dfv Deutsche Familienversicherung hat im Vergleich zu anderen Unternehmen des Finanzsektors eine Rendite von -28,71 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 45,97 Prozent, wobei die Dfv Deutsche Familienversicherung mit 74,68 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien haben Analysen von Bankhäusern sowie die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern Einfluss. Eine Untersuchung der Dfv Deutsche Familienversicherung ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Dfv Deutsche Familienversicherung derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 7,29 EUR, während der Aktienkurs (6,46 EUR) um -11,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,42 EUR, was einer Abweichung von +0,62 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Fundamental betrachtet wird die Dfv Deutsche Familienversicherung im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 108,83, was einem Abstand von 360 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,66 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.