DFV Deutsche Familienversicherung Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Aktie von Dfv Deutsche Familienversicherung wird gemäß des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 98,9 insgesamt 322 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 23,41 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Dfv Deutsche Familienversicherung liegt bei 51,02, was als "Neutral" betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Dfv Deutsche Familienversicherung mit -34,93 Prozent mehr als 40 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,28 Prozent. Auch hier liegt Dfv Deutsche Familienversicherung mit 47,21 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenpolitik der Aktie erhält ebenfalls die Einstufung "Schlecht", da Dfv Deutsche Familienversicherung niedrigere Dividenden auszahlt als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 4,66 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,66 %).

Insgesamt erhält die Aktie von Dfv Deutsche Familienversicherung aufgrund der oben genannten Kriterien schlechte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien.