DFV Deutsche Familienversicherung Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Kurs der Aktie Dfv Deutsche Familienversicherung steht am 23.08.2023, 20:01 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 7.68 EUR. Der Titel wird der Branche "Mehrspartenversicherung" zugerechnet.

Wie Dfv Deutsche Familienversicherung derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Dfv Deutsche Familienversicherung wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Dfv Deutsche Familienversicherung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Dfv Deutsche Familienversicherung in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Dfv Deutsche Familienversicherung haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Dfv Deutsche Familienversicherung bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Dfv Deutsche Familienversicherung mit einer Rendite von -32,36 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,83 Prozent. Auch hier liegt Dfv Deutsche Familienversicherung mit 41,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.